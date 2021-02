Selskabsmeddelelse nr. 8

DFDS’ langsigtede incitamenter til ledelsen sigter på at knytte vederlag til selskabets vedvarende udvikling, som det afspejles i aktiekursen, samtidig med at fastholdelse af ledelsen understøttes.

Bestyrelsen har i dag tildelt Torben Carlsen, CEO, 5.774 begrænsede aktieenheder (RSU) og 37.037 aktieoptioner samt Karina Deacon, CFO, 3.070 RSU'er og 19.691 aktieoptioner. Derudover blev i alt 15.260 RSU'er og 97.898 aktieoptioner tildelt et antal nøglemedarbejdere. Tildeling af RSU'er er betinget af godkendelse af en revideret aflønningspolitik på den kommende ordinære generalforsamling.

Aktieoptionerne og RSU'erne optjenes med 1/36 pr. måned fra og med februar 2021. Aktieoptionerne kan udnyttes i perioden fra februar 2024 til februar 2026. Aktiekursen ved tildeling og udnyttelseskurs er baseret på den volumenvægtede gennemsnitlige aktiekurs for DFDS-aktier handlet på NASDAQ Copenhagen de fem første handelsdage umiddelbart efter offentliggørelsen af ​​DFDS’ seneste økonomiske rapport i forhold til tildelingstidspunktet. Aktiekursen ved tildeling af RSU'er er beregnet til 273,65. For aktieoptionerne er der tillagt 10%, hvilket giver en udnyttelseskurs på DKK 301 pr. aktie på DKK 20 nominel værdi. Den samlede værdi af tildelingen af ​​RSU'erne og aktieoptionerne, beregnet efter Black-Scholes-modellen som beskrevet i DFDS 'seneste aflønningspolitik, er DKK 13,2 mio., inklusive tildelingen til CEO og CFO.

Kontakt



Karina Deacon, CFO, +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR, +45 33 42 33 59

