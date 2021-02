Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Other stakeholders

Date 22.02.2021

Share buy-back programme - week 7

The share buy-back programme runs from and including 4 February 2021 up to and including 30 July 2021 provided that the forthcoming annual general meeting, to be held on 3 March 2021, gives the board a new authority to permit the bank to acquire its own shares and thereby the share buy-back programme can continue. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 255 million under a share buy-back programme, see company announcement of 3 February 2021.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement



27,400



589.10



16,141,409 15 February 2021 3,500 603,75 2,113,125 16 February 2021 3,500 604.24 2,114,840 17 February 2021 3,700 602.42 2,228,954 18 February 2021 3,800 600.60 2,282,280 19 February 2021 3,800 600.96 2,283,648 Total under the share buy-back programme



45,700



594.40



27,164,256

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

·260,300 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 0.7 % of the company’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO





Detailed summary of the transactions on the above reporting days

