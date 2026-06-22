Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders
Date 22 June 2026
Share buyback programme – week 25
The share buyback programme runs in the period 6 May 2026 up to and including 7 August 2026, see company announcement of 6 May 2026.
During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.
The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.
The following transactions have been made under the programme:
|Date
|Number of shares
|Average purchase price (DKK)
|Total purchased under the programme (DKK)
|Total in accordance with the last announcement
|123,300
|1,544.43
|190,427,886
|15 June 2026
|4,000
|1,566.54
|6,266,160
|16 June 2026
|3,500
|1,586.15
|5,551,525
|17 June 2026
|3,000
|1,575.85
|4,727,550
|18 June 2026
|3,500
|1,583.94
|5,543,790
|19 June 2026
|3,500
|1,578.33
|5,524,155
|Total under the share buyback programme
|140,800
|1,548.59
|218,041,066
|Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026
|315,600
|1,584.27
|499,996,965
|Total bought back
|456,400
|1,573.26
|718,038,031
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 456,400 shares under the above share buyback programmes corresponding to 1.88 % of the bank’s share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
|Volume
|Price
|Venue
|Time - CET
|7
|1559
|XCSE
|20260615 9:00:12.542000
|24
|1565
|XCSE
|20260615 9:11:33.677000
|13
|1565
|XCSE
|20260615 9:11:36.112000
|10
|1565
|XCSE
|20260615 9:11:52.576000
|10
|1565
|XCSE
|20260615 9:14:01.131000
|10
|1563
|XCSE
|20260615 9:15:45.573000
|5
|1562
|XCSE
|20260615 9:15:55.623000
|19
|1561
|XCSE
|20260615 9:20:19.837000
|19
|1562
|XCSE
|20260615 9:29:45.872000
|20
|1561
|XCSE
|20260615 9:29:46.986000
|20
|1560
|XCSE
|20260615 9:30:09.421000
|17
|1560
|XCSE
|20260615 9:31:59.639000
|19
|1557
|XCSE
|20260615 9:32:05.790000
|10
|1556
|XCSE
|20260615 9:32:40.566000
|2
|1557
|XCSE
|20260615 9:45:46.113000
|6
|1558
|XCSE
|20260615 9:49:36.753000
|20
|1557
|XCSE
|20260615 9:56:08.554000
|19
|1560
|XCSE
|20260615 10:05:03.357000
|10
|1558
|XCSE
|20260615 10:06:58.226000
|24
|1558
|XCSE
|20260615 10:06:59.716000
|10
|1558
|XCSE
|20260615 10:11:10.234000
|3
|1559
|XCSE
|20260615 10:13:43.172000
|10
|1558
|XCSE
|20260615 10:13:43.326000
|19
|1558
|XCSE
|20260615 10:14:12.610000
|20
|1558
|XCSE
|20260615 10:16:52.145000
|200
|1557
|XCSE
|20260615 10:16:52.145432
|14
|1558
|XCSE
|20260615 10:21:18.935000
|12
|1557
|XCSE
|20260615 10:21:19.184000
|7
|1557
|XCSE
|20260615 10:21:19.184000
|19
|1557
|XCSE
|20260615 10:21:27.602000
|20
|1555
|XCSE
|20260615 10:23:11.279000
|59
|1557
|XCSE
|20260615 10:28:56.286000
|5
|1556
|XCSE
|20260615 10:32:16.162000
|5
|1556
|XCSE
|20260615 10:34:31.436000
|9
|1556
|XCSE
|20260615 10:34:31.436000
|5
|1556
|XCSE
|20260615 10:34:31.436000
|19
|1557
|XCSE
|20260615 10:35:10.936000
|20
|1557
|XCSE
|20260615 10:43:16.694000
|66
|1556
|XCSE
|20260615 10:43:16.694026
|19
|1560
|XCSE
|20260615 10:46:40.084000
|1
|1560
|XCSE
|20260615 10:46:40.084000
|10
|1560
|XCSE
|20260615 10:50:21.476000
|4
|1557
|XCSE
|20260615 10:54:19.112000
|10
|1557
|XCSE
|20260615 10:57:33.737000
|7
|1564
|XCSE
|20260615 11:07:19.919000
|10
|1562
|XCSE
|20260615 11:08:40.894000
|7
|1561
|XCSE
|20260615 11:11:53.417000
|8
|1561
|XCSE
|20260615 11:20:19.251000
|23
|1561
|XCSE
|20260615 11:21:56.073000
|23
|1561
|XCSE
|20260615 11:21:56.074000
|10
|1561
|XCSE
|20260615 11:21:56.076000
|2
|1560
|XCSE
|20260615 11:21:56.112000
|8
|1560
|XCSE
|20260615 11:21:56.112000
|6
|1558
|XCSE
|20260615 11:22:44.412000
|10
|1558
|XCSE
|20260615 11:25:07.240000
|12
|1556
|XCSE
|20260615 11:25:15.281807
|16
|1556
|XCSE
|20260615 11:25:15.281821
|1
|1556
|XCSE
|20260615 11:25:15.305236
|20
|1557
|XCSE
|20260615 11:27:15.658000
|8
|1556
|XCSE
|20260615 11:27:15.658322
|10
|1558
|XCSE
|20260615 11:37:12.202000
|10
|1559
|XCSE
|20260615 11:42:56.991000
|9
|1559
|XCSE
|20260615 11:42:56.991000
|9
|1559
|XCSE
|20260615 11:42:56.991000
|1
|1558
|XCSE
|20260615 11:42:57.012000
|20
|1558
|XCSE
|20260615 11:44:23.993000
|4
|1558
|XCSE
|20260615 11:56:22.969000
|29
|1557
|XCSE
|20260615 11:57:23.207000
|18
|1559
|XCSE
|20260615 12:03:47.166000
|10
|1559
|XCSE
|20260615 12:03:47.166000
|29
|1557
|XCSE
|20260615 12:04:32.057000
|9
|1556
|XCSE
|20260615 12:04:53.422811
|1
|1556
|XCSE
|20260615 12:04:53.446238
|8
|1556
|XCSE
|20260615 12:05:19.422990
|20
|1559
|XCSE
|20260615 12:24:50.243000
|2
|1559
|XCSE
|20260615 12:29:16.256000
|5
|1559
|XCSE
|20260615 12:29:16.262000
|1
|1559
|XCSE
|20260615 12:29:17.836000
|19
|1559
|XCSE
|20260615 12:32:28.634000
|6
|1558
|XCSE
|20260615 12:32:28.662000
|7
|1558
|XCSE
|20260615 12:32:28.662000
|1
|1557
|XCSE
|20260615 12:33:12.655000
|12
|1557
|XCSE
|20260615 12:33:47.853000
|7
|1557
|XCSE
|20260615 12:33:47.853000
|5
|1558
|XCSE
|20260615 12:34:13.511000
|11
|1558
|XCSE
|20260615 12:34:13.511000
|3
|1558
|XCSE
|20260615 12:34:13.511000
|1
|1558
|XCSE
|20260615 12:34:13.511000
|4
|1559
|XCSE
|20260615 12:52:59.731000
|6
|1562
|XCSE
|20260615 13:01:27.374000
|5
|1562
|XCSE
|20260615 13:01:27.374000
|1
|1562
|XCSE
|20260615 13:01:27.398000
|2
|1562
|XCSE
|20260615 13:12:29.076000
|6
|1562
|XCSE
|20260615 13:19:05.077000
|2
|1562
|XCSE
|20260615 13:19:05.077000
|2
|1562
|XCSE
|20260615 13:19:05.077000
|10
|1561
|XCSE
|20260615 13:26:42.646000
|29
|1564
|XCSE
|20260615 13:32:58.762000
|22
|1564
|XCSE
|20260615 13:32:58.798000
|19
|1563
|XCSE
|20260615 13:34:07.035000
|11
|1563
|XCSE
|20260615 13:34:07.035000
|7
|1563
|XCSE
|20260615 13:42:05.208000
|35
|1563
|XCSE
|20260615 13:42:05.208000
|8
|1563
|XCSE
|20260615 13:42:05.208000
|21
|1563
|XCSE
|20260615 13:42:05.208000
|10
|1561
|XCSE
|20260615 13:45:50.089000
|10
|1562
|XCSE
|20260615 14:01:10.749000
|8
|1562
|XCSE
|20260615 14:01:10.802000
|8
|1562
|XCSE
|20260615 14:01:10.805000
|10
|1564
|XCSE
|20260615 14:13:28.024000
|10
|1563
|XCSE
|20260615 14:20:28.488000
|6
|1564
|XCSE
|20260615 14:22:47.993000
|2
|1564
|XCSE
|20260615 14:22:47.993000
|24
|1564
|XCSE
|20260615 14:23:02.942000
|8
|1564
|XCSE
|20260615 14:23:33.468000
|19
|1563
|XCSE
|20260615 14:28:09.657000
|10
|1563
|XCSE
|20260615 14:31:48.245000
|23
|1563
|XCSE
|20260615 14:38:13.012000
|2
|1563
|XCSE
|20260615 14:38:13.036000
|22
|1563
|XCSE
|20260615 14:38:13.036000
|23
|1563
|XCSE
|20260615 14:38:13.036000
|20
|1565
|XCSE
|20260615 14:54:09.197000
|10
|1565
|XCSE
|20260615 14:54:09.197000
|19
|1566
|XCSE
|20260615 14:58:51.393000
|19
|1564
|XCSE
|20260615 14:58:51.528000
|5
|1565
|XCSE
|20260615 15:03:11.568039
|59
|1565
|XCSE
|20260615 15:09:04.996234
|59
|1565
|XCSE
|20260615 15:09:59.065709
|8
|1565
|XCSE
|20260615 15:09:59.086152
|4
|1565
|XCSE
|20260615 15:09:59.086154
|4
|1565
|XCSE
|20260615 15:09:59.086176
|4
|1565
|XCSE
|20260615 15:09:59.086191
|1
|1565
|XCSE
|20260615 15:09:59.109582
|29
|1565
|XCSE
|20260615 15:10:32.605000
|9
|1565
|XCSE
|20260615 15:10:32.605000
|10
|1565
|XCSE
|20260615 15:10:32.605000
|9
|1565
|XCSE
|20260615 15:10:32.605000
|10
|1565
|XCSE
|20260615 15:10:32.605000
|39
|1565
|XCSE
|20260615 15:10:32.605394
|117
|1565
|XCSE
|20260615 15:10:32.605413
|15
|1566
|XCSE
|20260615 15:11:33.854000
|29
|1565
|XCSE
|20260615 15:14:24.330000
|3
|1566
|XCSE
|20260615 15:19:03.247000
|16
|1566
|XCSE
|20260615 15:19:03.247000
|23
|1567
|XCSE
|20260615 15:19:03.276000
|23
|1568
|XCSE
|20260615 15:20:43.186000
|22
|1568
|XCSE
|20260615 15:21:02.884000
|20
|1568
|XCSE
|20260615 15:22:21.608000
|30
|1566
|XCSE
|20260615 15:27:27.384000
|7
|1569
|XCSE
|20260615 15:34:49.214000
|21
|1569
|XCSE
|20260615 15:35:05.632000
|2
|1569
|XCSE
|20260615 15:35:06.959000
|20
|1569
|XCSE
|20260615 15:35:21.012000
|22
|1569
|XCSE
|20260615 15:35:21.108000
|19
|1569
|XCSE
|20260615 15:35:22.424000
|22
|1569
|XCSE
|20260615 15:35:32.196000
|24
|1569
|XCSE
|20260615 15:36:11.647000
|11
|1569
|XCSE
|20260615 15:37:13.661000
|5
|1567
|XCSE
|20260615 15:37:13.697000
|4
|1567
|XCSE
|20260615 15:37:13.697000
|10
|1567
|XCSE
|20260615 15:37:13.697000
|11
|1567
|XCSE
|20260615 15:37:13.779000
|11
|1567
|XCSE
|20260615 15:37:13.803000
|11
|1567
|XCSE
|20260615 15:37:15.072000
|1
|1567
|XCSE
|20260615 15:39:12.859000
|6
|1567
|XCSE
|20260615 15:39:12.859000
|1
|1567
|XCSE
|20260615 15:39:33.463000
|1
|1567
|XCSE
|20260615 15:40:55.563000
|6
|1567
|XCSE
|20260615 15:41:04.202000
|6
|1567
|XCSE
|20260615 15:41:04.229000
|1
|1567
|XCSE
|20260615 15:41:04.280000
|6
|1567
|XCSE
|20260615 15:41:04.280000
|19
|1569
|XCSE
|20260615 15:45:08.866000
|14
|1572
|XCSE
|20260615 15:53:02.399000
|20
|1573
|XCSE
|20260615 16:00:11.107000
|9
|1573
|XCSE
|20260615 16:00:11.107000
|27
|1575
|XCSE
|20260615 16:04:40.844000
|14
|1574
|XCSE
|20260615 16:13:04.213000
|16
|1574
|XCSE
|20260615 16:13:04.213000
|9
|1574
|XCSE
|20260615 16:13:04.213000
|28
|1573
|XCSE
|20260615 16:15:55.230000
|7
|1573
|XCSE
|20260615 16:19:26.761000
|1
|1574
|XCSE
|20260615 16:19:34.930000
|7
|1574
|XCSE
|20260615 16:19:34.930000
|8
|1574
|XCSE
|20260615 16:21:07.087000
|2
|1575
|XCSE
|20260615 16:28:26.770190
|2
|1575
|XCSE
|20260615 16:28:26.770201
|1
|1575
|XCSE
|20260615 16:28:26.793604
|2
|1575
|XCSE
|20260615 16:28:26.793632
|3
|1575
|XCSE
|20260615 16:28:27.306365
|172
|1575
|XCSE
|20260615 16:28:27.306407
|227
|1575
|XCSE
|20260615 16:28:27.306408
|339
|1575
|XCSE
|20260615 16:28:27.306442
|556
|1575
|XCSE
|20260615 16:28:27.306456
|10
|1586
|XCSE
|20260616 9:03:16.091000
|10
|1586
|XCSE
|20260616 9:03:16.091000
|14
|1590
|XCSE
|20260616 9:10:25.716000
|10
|1592
|XCSE
|20260616 9:11:14.758000
|1
|1590
|XCSE
|20260616 9:15:48.822000
|16
|1590
|XCSE
|20260616 9:15:48.852000
|2
|1593
|XCSE
|20260616 9:23:06.896000
|4
|1594
|XCSE
|20260616 9:24:18.149000
|10
|1592
|XCSE
|20260616 9:26:07.782000
|10
|1590
|XCSE
|20260616 9:26:10.758000
|10
|1589
|XCSE
|20260616 9:27:56.401000
|3
|1591
|XCSE
|20260616 9:29:33.845000
|22
|1591
|XCSE
|20260616 9:30:10.001000
|5
|1591
|XCSE
|20260616 9:30:10.001000
|10
|1589
|XCSE
|20260616 9:30:10.007000
|10
|1588
|XCSE
|20260616 9:32:53.565000
|6
|1589
|XCSE
|20260616 9:34:59.824000
|6
|1589
|XCSE
|20260616 9:34:59.852000
|9
|1592
|XCSE
|20260616 9:36:01.452000
|23
|1592
|XCSE
|20260616 9:37:43.882000
|3
|1591
|XCSE
|20260616 9:41:23.595000
|16
|1592
|XCSE
|20260616 9:42:43.662000
|4
|1592
|XCSE
|20260616 9:44:17.422000
|6
|1592
|XCSE
|20260616 9:44:17.422000
|7
|1598
|XCSE
|20260616 9:53:06.327000
|29
|1597
|XCSE
|20260616 9:53:38.430000
|28
|1598
|XCSE
|20260616 9:55:00.085000
|20
|1595
|XCSE
|20260616 10:00:05.784000
|20
|1595
|XCSE
|20260616 10:00:51.014000
|10
|1593
|XCSE
|20260616 10:05:28.898000
|2
|1592
|XCSE
|20260616 10:12:06.756000
|8
|1592
|XCSE
|20260616 10:13:06.584000
|2
|1592
|XCSE
|20260616 10:13:06.584000
|4
|1592
|XCSE
|20260616 10:20:28.231000
|6
|1592
|XCSE
|20260616 10:20:28.255000
|4
|1592
|XCSE
|20260616 10:20:28.255000
|2
|1597
|XCSE
|20260616 10:26:39.902000
|5
|1597
|XCSE
|20260616 10:27:33.600000
|4
|1597
|XCSE
|20260616 10:29:33.292000
|10
|1597
|XCSE
|20260616 10:30:58.882000
|16
|1599
|XCSE
|20260616 10:45:37.376000
|14
|1599
|XCSE
|20260616 10:45:52.138000
|4
|1599
|XCSE
|20260616 10:47:16.735000
|1
|1599
|XCSE
|20260616 10:47:48.811000
|23
|1599
|XCSE
|20260616 10:48:29.412000
|15
|1597
|XCSE
|20260616 10:50:26.218000
|10
|1598
|XCSE
|20260616 10:53:03.085000
|14
|1599
|XCSE
|20260616 10:57:49.308000
|2
|1602
|XCSE
|20260616 10:58:00.381000
|12
|1602
|XCSE
|20260616 10:58:00.381000
|10
|1602
|XCSE
|20260616 10:58:00.386000
|42
|1602
|XCSE
|20260616 10:58:00.387000
|5
|1602
|XCSE
|20260616 10:58:00.387000
|10
|1601
|XCSE
|20260616 10:58:17.999000
|10
|1600
|XCSE
|20260616 10:59:16.706000
|10
|1600
|XCSE
|20260616 10:59:16.727000
|10
|1600
|XCSE
|20260616 10:59:52.239000
|19
|1602
|XCSE
|20260616 11:01:56.355000
|28
|1602
|XCSE
|20260616 11:06:04.406000
|10
|1600
|XCSE
|20260616 11:06:07.957000
|10
|1599
|XCSE
|20260616 11:09:19.558000
|30
|1599
|XCSE
|20260616 11:27:39.184000
|10
|1599
|XCSE
|20260616 11:32:57.422000
|19
|1600
|XCSE
|20260616 12:00:35.603000
|8
|1599
|XCSE
|20260616 12:00:35.744000
|29
|1601
|XCSE
|20260616 12:09:28.650000
|20
|1600
|XCSE
|20260616 12:10:04.896000
|19
|1600
|XCSE
|20260616 12:10:04.896000
|20
|1599
|XCSE
|20260616 12:10:05.918000
|10
|1598
|XCSE
|20260616 12:10:34.876000
|3
|1597
|XCSE
|20260616 12:11:04.336000
|7
|1597
|XCSE
|20260616 12:13:21.790000
|3
|1597
|XCSE
|20260616 12:13:21.790000
|10
|1596
|XCSE
|20260616 12:13:50.601000
|10
|1593
|XCSE
|20260616 12:14:17.657000
|10
|1593
|XCSE
|20260616 12:18:38.505000
|10
|1592
|XCSE
|20260616 12:38:01.078000
|10
|1592
|XCSE
|20260616 12:38:01.078000
|19
|1595
|XCSE
|20260616 12:53:16.097000
|19
|1594
|XCSE
|20260616 12:54:01.596000
|19
|1592
|XCSE
|20260616 12:55:31.518000
|1
|1592
|XCSE
|20260616 12:55:31.518000
|9
|1592
|XCSE
|20260616 12:55:31.518000
|200
|1592
|XCSE
|20260616 12:55:31.518323
|19
|1589
|XCSE
|20260616 12:55:39.541000
|12
|1588
|XCSE
|20260616 13:02:29.875834
|19
|1588
|XCSE
|20260616 13:02:36.811000
|138
|1588
|XCSE
|20260616 13:02:36.811481
|20
|1585
|XCSE
|20260616 13:02:41.542000
|19
|1587
|XCSE
|20260616 13:25:15.457000
|19
|1586
|XCSE
|20260616 13:28:41.910000
|4
|1586
|XCSE
|20260616 13:29:33.627000
|4
|1586
|XCSE
|20260616 13:29:33.627000
|12
|1586
|XCSE
|20260616 13:29:33.629000
|8
|1586
|XCSE
|20260616 13:29:33.629000
|19
|1585
|XCSE
|20260616 13:55:51.012000
|19
|1585
|XCSE
|20260616 13:58:48.108000
|10
|1583
|XCSE
|20260616 13:58:48.312000
|200
|1583
|XCSE
|20260616 13:58:48.312756
|10
|1582
|XCSE
|20260616 13:58:51.717000
|10
|1582
|XCSE
|20260616 13:58:52.695000
|4
|1586
|XCSE
|20260616 14:13:52.166000
|6
|1586
|XCSE
|20260616 14:21:26.012000
|4
|1586
|XCSE
|20260616 14:21:26.012000
|10
|1586
|XCSE
|20260616 14:22:32.431000
|3
|1586
|XCSE
|20260616 14:28:57.416000
|7
|1586
|XCSE
|20260616 14:28:57.416000
|5
|1585
|XCSE
|20260616 14:40:03.536000
|4
|1585
|XCSE
|20260616 14:40:03.541000
|1
|1585
|XCSE
|20260616 14:40:03.544000
|4
|1585
|XCSE
|20260616 14:40:03.544000
|1
|1585
|XCSE
|20260616 14:40:03.545000
|4
|1585
|XCSE
|20260616 14:40:03.545000
|10
|1584
|XCSE
|20260616 14:40:03.560000
|20
|1584
|XCSE
|20260616 14:44:50.107534
|2
|1584
|XCSE
|20260616 14:44:50.107534
|128
|1584
|XCSE
|20260616 14:44:50.107558
|100
|1583
|XCSE
|20260616 14:49:20.647515
|1
|1581
|XCSE
|20260616 14:51:02.151000
|10
|1581
|XCSE
|20260616 15:00:46.820000
|30
|1581
|XCSE
|20260616 15:10:16.141000
|19
|1580
|XCSE
|20260616 15:10:16.170000
|19
|1578
|XCSE
|20260616 15:10:35.258000
|19
|1578
|XCSE
|20260616 15:10:52.873000
|20
|1576
|XCSE
|20260616 15:11:07.796000
|21
|1579
|XCSE
|20260616 15:25:24.039000
|21
|1581
|XCSE
|20260616 15:33:40.021000
|21
|1581
|XCSE
|20260616 15:34:11.568000
|21
|1581
|XCSE
|20260616 15:34:43.547000
|22
|1581
|XCSE
|20260616 15:34:52.208000
|2
|1581
|XCSE
|20260616 15:34:52.234000
|12
|1581
|XCSE
|20260616 15:34:52.234000
|2
|1581
|XCSE
|20260616 15:34:52.234000
|28
|1580
|XCSE
|20260616 15:37:05.670000
|28
|1579
|XCSE
|20260616 15:39:46.929000
|30
|1575
|XCSE
|20260616 15:43:23.101000
|19
|1577
|XCSE
|20260616 15:52:27.692000
|8
|1578
|XCSE
|20260616 15:54:43.343000
|8
|1578
|XCSE
|20260616 15:54:51.460000
|2
|1578
|XCSE
|20260616 15:56:46.263000
|20
|1579
|XCSE
|20260616 16:06:56.389000
|19
|1579
|XCSE
|20260616 16:06:56.416000
|1
|1578
|XCSE
|20260616 16:10:34.069000
|19
|1578
|XCSE
|20260616 16:18:20.867000
|2
|1579
|XCSE
|20260616 16:19:46.304912
|270
|1580
|XCSE
|20260616 16:23:25.072178
|300
|1580
|XCSE
|20260616 16:23:34.241866
|10
|1580
|XCSE
|20260616 16:25:23.521000
|8
|1580
|XCSE
|20260616 16:25:23.521000
|9
|1579
|XCSE
|20260616 16:28:00.679000
|9
|1579
|XCSE
|20260616 16:28:00.679000
|9
|1579
|XCSE
|20260616 16:28:00.679000
|3
|1578
|XCSE
|20260616 16:29:53.456000
|7
|1578
|XCSE
|20260616 16:29:53.456000
|10
|1578
|XCSE
|20260616 16:29:53.456000
|9
|1578
|XCSE
|20260616 16:29:53.456000
|10
|1581
|XCSE
|20260616 16:36:15.518000
|6
|1581
|XCSE
|20260616 16:36:23.881000
|19
|1581
|XCSE
|20260616 16:39:50.381000
|19
|1580
|XCSE
|20260616 16:39:56.929000
|82
|1580
|XCSE
|20260616 16:41:54.496632
|290
|1580
|XCSE
|20260616 16:41:54.496656
|10
|1577
|XCSE
|20260617 9:00:58.974000
|9
|1587
|XCSE
|20260617 9:09:25.100000
|1
|1587
|XCSE
|20260617 9:09:25.100000
|10
|1585
|XCSE
|20260617 9:10:33.066000
|10
|1585
|XCSE
|20260617 9:12:35.119000
|6
|1585
|XCSE
|20260617 9:16:02.131000
|4
|1585
|XCSE
|20260617 9:16:02.131000
|6
|1576
|XCSE
|20260617 9:18:29.217000
|13
|1576
|XCSE
|20260617 9:18:29.217000
|9
|1576
|XCSE
|20260617 9:18:29.217000
|9
|1576
|XCSE
|20260617 9:18:29.217000
|10
|1574
|XCSE
|20260617 9:18:29.238000
|1
|1569
|XCSE
|20260617 9:21:44.137000
|10
|1569
|XCSE
|20260617 9:30:16.884000
|9
|1569
|XCSE
|20260617 9:30:16.884000
|10
|1569
|XCSE
|20260617 9:30:18.061000
|19
|1566
|XCSE
|20260617 9:37:44.809000
|15
|1566
|XCSE
|20260617 9:45:01.882000
|5
|1566
|XCSE
|20260617 9:48:29.914000
|15
|1566
|XCSE
|20260617 9:48:29.914000
|20
|1564
|XCSE
|20260617 9:48:33.471000
|4
|1563
|XCSE
|20260617 9:48:39.201000
|10
|1564
|XCSE
|20260617 9:53:14.565000
|9
|1564
|XCSE
|20260617 9:53:14.565000
|10
|1563
|XCSE
|20260617 9:54:14.381000
|19
|1564
|XCSE
|20260617 9:59:03.141000
|15
|1564
|XCSE
|20260617 10:07:01.372000
|4
|1564
|XCSE
|20260617 10:07:01.372000
|19
|1564
|XCSE
|20260617 10:07:01.448000
|19
|1564
|XCSE
|20260617 10:07:02.225000
|10
|1564
|XCSE
|20260617 10:07:02.289000
|10
|1562
|XCSE
|20260617 10:07:57.023000
|9
|1562
|XCSE
|20260617 10:10:28.484000
|1
|1562
|XCSE
|20260617 10:10:28.484000
|10
|1563
|XCSE
|20260617 10:29:03.293000
|10
|1562
|XCSE
|20260617 10:31:41.011000
|10
|1562
|XCSE
|20260617 10:32:45.717000
|10
|1562
|XCSE
|20260617 10:32:46.077000
|10
|1562
|XCSE
|20260617 10:39:34.625000
|10
|1562
|XCSE
|20260617 10:39:34.691000
|10
|1562
|XCSE
|20260617 10:39:34.745000
|10
|1562
|XCSE
|20260617 10:39:35.030000
|10
|1562
|XCSE
|20260617 10:39:35.127000
|10
|1562
|XCSE
|20260617 10:39:35.430000
|10
|1560
|XCSE
|20260617 10:39:53.873000
|10
|1563
|XCSE
|20260617 10:47:41.093000
|100
|1562
|XCSE
|20260617 10:47:41.093273
|400
|1560
|XCSE
|20260617 10:47:41.093273
|10
|1560
|XCSE
|20260617 10:47:41.227000
|10
|1560
|XCSE
|20260617 10:47:41.359000
|10
|1564
|XCSE
|20260617 10:56:03.339000
|10
|1563
|XCSE
|20260617 10:58:08.895000
|10
|1563
|XCSE
|20260617 11:05:13.689000
|10
|1566
|XCSE
|20260617 11:22:18.761000
|17
|1566
|XCSE
|20260617 11:30:22.784000
|19
|1566
|XCSE
|20260617 11:30:22.785000
|10
|1565
|XCSE
|20260617 11:31:11.269000
|10
|1564
|XCSE
|20260617 11:31:24.200000
|10
|1564
|XCSE
|20260617 11:38:32.414000
|9
|1564
|XCSE
|20260617 11:38:32.414000
|10
|1564
|XCSE
|20260617 11:49:35.512000
|9
|1564
|XCSE
|20260617 11:49:35.512000
|19
|1563
|XCSE
|20260617 11:49:36.477000
|2
|1562
|XCSE
|20260617 11:49:36.478000
|17
|1562
|XCSE
|20260617 11:49:36.478000
|10
|1560
|XCSE
|20260617 11:50:47.590000
|9
|1560
|XCSE
|20260617 11:50:47.590000
|2
|1564
|XCSE
|20260617 12:09:29.682000
|7
|1564
|XCSE
|20260617 12:09:29.682000
|10
|1562
|XCSE
|20260617 12:10:52.214000
|7
|1563
|XCSE
|20260617 12:19:42.572000
|10
|1563
|XCSE
|20260617 12:24:34.822000
|10
|1563
|XCSE
|20260617 12:30:48.900000
|10
|1563
|XCSE
|20260617 12:34:14.914000
|10
|1561
|XCSE
|20260617 12:34:33.193000
|9
|1561
|XCSE
|20260617 12:34:33.193000
|10
|1565
|XCSE
|20260617 12:49:30.995000
|10
|1564
|XCSE
|20260617 12:54:40.501000
|10
|1564
|XCSE
|20260617 13:07:38.565000
|10
|1564
|XCSE
|20260617 13:08:26.216000
|46
|1564
|XCSE
|20260617 13:13:05.868000
|7
|1566
|XCSE
|20260617 13:15:51.583000
|10
|1566
|XCSE
|20260617 13:15:51.583000
|10
|1566
|XCSE
|20260617 13:17:35.152000
|10
|1566
|XCSE
|20260617 13:17:40.506000
|19
|1566
|XCSE
|20260617 13:26:21.225000
|19
|1565
|XCSE
|20260617 13:33:34.745000
|10
|1566
|XCSE
|20260617 13:39:20.205000
|6
|1570
|XCSE
|20260617 13:51:30.457000
|10
|1568
|XCSE
|20260617 13:52:57.001000
|10
|1569
|XCSE
|20260617 14:02:34.807000
|4
|1570
|XCSE
|20260617 14:07:47.278000
|3
|1570
|XCSE
|20260617 14:07:47.278000
|15
|1570
|XCSE
|20260617 14:07:47.278000
|20
|1570
|XCSE
|20260617 14:07:47.778000
|23
|1570
|XCSE
|20260617 14:08:57.205000
|5
|1570
|XCSE
|20260617 14:09:00.596000
|29
|1570
|XCSE
|20260617 14:16:31.675000
|20
|1576
|XCSE
|20260617 14:19:48.078000
|19
|1576
|XCSE
|20260617 14:29:33.293000
|9
|1580
|XCSE
|20260617 14:47:25.529000
|20
|1578
|XCSE
|20260617 14:48:22.190000
|19
|1580
|XCSE
|20260617 14:50:15.602000
|10
|1581
|XCSE
|20260617 15:06:02.077000
|10
|1581
|XCSE
|20260617 15:10:22.508000
|10
|1580
|XCSE
|20260617 15:21:14.199000
|8
|1579
|XCSE
|20260617 15:23:40.570000
|20
|1585
|XCSE
|20260617 15:38:06.092000
|10
|1586
|XCSE
|20260617 15:41:44.265000
|94
|1589
|XCSE
|20260617 15:49:35.343000
|1
|1591
|XCSE
|20260617 15:51:38.881000
|21
|1591
|XCSE
|20260617 15:52:22.949000
|40
|1589
|XCSE
|20260617 15:52:43.785000
|23
|1591
|XCSE
|20260617 15:55:35.078000
|1
|1591
|XCSE
|20260617 15:55:35.078000
|29
|1591
|XCSE
|20260617 15:55:35.078000
|30
|1590
|XCSE
|20260617 15:59:10.097000
|10
|1588
|XCSE
|20260617 16:00:58.133000
|19
|1589
|XCSE
|20260617 16:01:22.517000
|11
|1588
|XCSE
|20260617 16:06:25.889000
|4
|1588
|XCSE
|20260617 16:06:25.889000
|3
|1588
|XCSE
|20260617 16:06:25.889000
|1
|1588
|XCSE
|20260617 16:06:25.889000
|20
|1588
|XCSE
|20260617 16:08:03.538000
|19
|1587
|XCSE
|20260617 16:09:23.204000
|200
|1588
|XCSE
|20260617 16:09:23.204205
|48
|1588
|XCSE
|20260617 16:09:23.205000
|21
|1588
|XCSE
|20260617 16:09:25.614000
|19
|1587
|XCSE
|20260617 16:10:49.626000
|4
|1589
|XCSE
|20260617 16:14:19.266000
|4
|1588
|XCSE
|20260617 16:19:05.262000
|3
|1588
|XCSE
|20260617 16:19:05.262000
|13
|1588
|XCSE
|20260617 16:19:05.269000
|7
|1588
|XCSE
|20260617 16:19:05.269000
|19
|1588
|XCSE
|20260617 16:22:00.047000
|1
|1589
|XCSE
|20260617 16:26:40.700000
|19
|1588
|XCSE
|20260617 16:28:04.545000
|9
|1588
|XCSE
|20260617 16:28:04.545000
|19
|1587
|XCSE
|20260617 16:29:05.070000
|21
|1587
|XCSE
|20260617 16:29:44.793000
|142
|1588
|XCSE
|20260617 16:32:33.884327
|58
|1588
|XCSE
|20260617 16:32:34.524855
|97
|1591
|XCSE
|20260617 16:40:56.914951
|12
|1591
|XCSE
|20260617 16:40:56.914951
|200
|1591
|XCSE
|20260617 16:40:56.930235
|61
|1591
|XCSE
|20260617 16:40:56.930262
|9
|1600
|XCSE
|20260618 9:00:24.714000
|10
|1600
|XCSE
|20260618 9:02:03.956000
|10
|1602
|XCSE
|20260618 9:05:07.659000
|19
|1600
|XCSE
|20260618 9:07:35.271000
|19
|1598
|XCSE
|20260618 9:12:36.258000
|19
|1598
|XCSE
|20260618 9:13:34.410000
|10
|1596
|XCSE
|20260618 9:21:53.345000
|10
|1597
|XCSE
|20260618 9:22:50.557000
|10
|1595
|XCSE
|20260618 9:23:42.952000
|10
|1597
|XCSE
|20260618 9:27:45.908000
|10
|1595
|XCSE
|20260618 9:29:55.372000
|10
|1593
|XCSE
|20260618 9:32:11.572000
|10
|1594
|XCSE
|20260618 9:32:46.662000
|10
|1594
|XCSE
|20260618 9:34:16.252000
|10
|1595
|XCSE
|20260618 9:38:26.272000
|9
|1595
|XCSE
|20260618 9:38:26.272000
|11
|1594
|XCSE
|20260618 9:39:50.531000
|8
|1594
|XCSE
|20260618 9:39:50.533000
|2
|1594
|XCSE
|20260618 9:39:50.533000
|20
|1595
|XCSE
|20260618 9:42:46.763000
|20
|1592
|XCSE
|20260618 9:43:55.895000
|10
|1592
|XCSE
|20260618 9:47:30.304000
|10
|1592
|XCSE
|20260618 9:51:47.003000
|10
|1592
|XCSE
|20260618 9:52:43.289000
|10
|1590
|XCSE
|20260618 10:01:59.649000
|10
|1589
|XCSE
|20260618 10:03:27.547000
|10
|1589
|XCSE
|20260618 10:03:53.825000
|10
|1588
|XCSE
|20260618 10:03:55.980000
|10
|1589
|XCSE
|20260618 10:05:52.914000
|10
|1588
|XCSE
|20260618 10:05:53.000000
|10
|1589
|XCSE
|20260618 10:07:38.953000
|10
|1589
|XCSE
|20260618 10:07:39.523000
|10
|1588
|XCSE
|20260618 10:08:04.165000
|10
|1585
|XCSE
|20260618 10:09:37.905000
|10
|1584
|XCSE
|20260618 10:14:14.877000
|10
|1582
|XCSE
|20260618 10:16:26.169000
|20
|1582
|XCSE
|20260618 10:22:26.908000
|10
|1582
|XCSE
|20260618 10:22:27.000000
|29
|1580
|XCSE
|20260618 10:24:33.986000
|10
|1578
|XCSE
|20260618 10:37:37.710000
|10
|1578
|XCSE
|20260618 10:43:20.374000
|10
|1578
|XCSE
|20260618 10:43:20.374000
|37
|1578
|XCSE
|20260618 10:47:26.247000
|10
|1577
|XCSE
|20260618 10:53:31.193000
|10
|1577
|XCSE
|20260618 11:12:16.898000
|10
|1576
|XCSE
|20260618 11:12:41.435000
|10
|1578
|XCSE
|20260618 11:13:31.634000
|10
|1578
|XCSE
|20260618 11:13:44.066000
|10
|1578
|XCSE
|20260618 11:16:56.379000
|10
|1578
|XCSE
|20260618 11:17:17.704000
|10
|1579
|XCSE
|20260618 11:17:17.714000
|10
|1577
|XCSE
|20260618 11:18:27.459000
|10
|1576
|XCSE
|20260618 11:20:06.426000
|10
|1577
|XCSE
|20260618 11:22:16.510000
|10
|1577
|XCSE
|20260618 11:22:16.632000
|10
|1576
|XCSE
|20260618 11:25:46.004000
|10
|1576
|XCSE
|20260618 11:26:43.193000
|1
|1575
|XCSE
|20260618 11:27:14.960000
|9
|1575
|XCSE
|20260618 11:27:14.960000
|10
|1574
|XCSE
|20260618 11:27:47.672000
|10
|1574
|XCSE
|20260618 11:27:57.248000
|10
|1574
|XCSE
|20260618 11:28:05.021000
|19
|1573
|XCSE
|20260618 11:32:26.145000
|10
|1573
|XCSE
|20260618 11:40:42.949000
|10
|1574
|XCSE
|20260618 11:47:15.599000
|10
|1573
|XCSE
|20260618 11:51:03.226000
|10
|1574
|XCSE
|20260618 11:53:07.871000
|10
|1575
|XCSE
|20260618 12:02:07.138000
|10
|1574
|XCSE
|20260618 12:02:46.043000
|10
|1576
|XCSE
|20260618 12:11:34.756000
|10
|1574
|XCSE
|20260618 12:12:38.879000
|20
|1574
|XCSE
|20260618 12:17:26.790000
|100
|1574
|XCSE
|20260618 12:17:26.790078
|10
|1574
|XCSE
|20260618 12:22:10.032000
|10
|1573
|XCSE
|20260618 12:22:22.258000
|30
|1572
|XCSE
|20260618 12:27:03.936000
|10
|1573
|XCSE
|20260618 12:32:17.656000
|25
|1575
|XCSE
|20260618 12:44:44.274000
|28
|1576
|XCSE
|20260618 12:52:51.507000
|29
|1576
|XCSE
|20260618 12:52:51.630000
|10
|1576
|XCSE
|20260618 13:06:16.785000
|10
|1575
|XCSE
|20260618 13:17:44.180000
|19
|1577
|XCSE
|20260618 13:19:26.902000
|20
|1579
|XCSE
|20260618 13:21:14.682000
|9
|1579
|XCSE
|20260618 13:21:14.682000
|21
|1579
|XCSE
|20260618 13:21:14.706000
|23
|1579
|XCSE
|20260618 13:21:14.760000
|24
|1579
|XCSE
|20260618 13:22:45.200000
|20
|1579
|XCSE
|20260618 13:27:06.876000
|20
|1579
|XCSE
|20260618 13:27:47.965000
|10
|1578
|XCSE
|20260618 13:29:33.460000
|10
|1577
|XCSE
|20260618 13:29:34.038000
|10
|1578
|XCSE
|20260618 13:32:07.739000
|10
|1579
|XCSE
|20260618 13:32:24.005000
|10
|1578
|XCSE
|20260618 13:32:59.924000
|10
|1580
|XCSE
|20260618 13:34:50.704000
|10
|1580
|XCSE
|20260618 13:34:50.704000
|20
|1579
|XCSE
|20260618 13:35:02.767000
|10
|1578
|XCSE
|20260618 13:35:11.328000
|10
|1578
|XCSE
|20260618 13:35:11.328000
|19
|1580
|XCSE
|20260618 13:35:18.111000
|19
|1582
|XCSE
|20260618 13:37:30.194000
|10
|1582
|XCSE
|20260618 13:44:16.830000
|10
|1583
|XCSE
|20260618 13:45:48.826000
|20
|1585
|XCSE
|20260618 14:00:40.730000
|13
|1585
|XCSE
|20260618 14:03:52.075000
|10
|1585
|XCSE
|20260618 14:05:43.067000
|10
|1585
|XCSE
|20260618 14:10:56.093000
|10
|1585
|XCSE
|20260618 14:13:59.683000
|22
|1586
|XCSE
|20260618 14:14:03.241000
|24
|1589
|XCSE
|20260618 14:22:55.973000
|6
|1589
|XCSE
|20260618 14:23:42.365000
|21
|1589
|XCSE
|20260618 14:23:42.365000
|20
|1589
|XCSE
|20260618 14:23:46.981000
|6
|1589
|XCSE
|20260618 14:23:46.981000
|10
|1589
|XCSE
|20260618 14:23:55.747000
|6
|1589
|XCSE
|20260618 14:23:55.747000
|10
|1587
|XCSE
|20260618 14:24:51.909000
|22
|1589
|XCSE
|20260618 14:24:51.909000
|6
|1589
|XCSE
|20260618 14:24:51.909000
|25
|1589
|XCSE
|20260618 14:24:51.910000
|10
|1587
|XCSE
|20260618 14:24:51.929000
|2
|1587
|XCSE
|20260618 14:25:27.009000
|20
|1587
|XCSE
|20260618 14:25:39.458000
|6
|1587
|XCSE
|20260618 14:25:39.458000
|10
|1587
|XCSE
|20260618 14:30:31.525000
|10
|1587
|XCSE
|20260618 14:35:46.098000
|10
|1587
|XCSE
|20260618 14:40:32.864000
|21
|1587
|XCSE
|20260618 14:46:50.015000
|19
|1589
|XCSE
|20260618 14:50:24.119000
|14
|1588
|XCSE
|20260618 14:54:30.209000
|5
|1588
|XCSE
|20260618 14:54:30.212000
|14
|1588
|XCSE
|20260618 14:54:30.212000
|10
|1590
|XCSE
|20260618 14:59:45.957000
|10
|1590
|XCSE
|20260618 15:02:09.338000
|1
|1591
|XCSE
|20260618 15:02:13.641000
|21
|1591
|XCSE
|20260618 15:02:37.153000
|23
|1591
|XCSE
|20260618 15:02:37.195000
|22
|1591
|XCSE
|20260618 15:05:20.408000
|26
|1591
|XCSE
|20260618 15:05:20.408000
|10
|1591
|XCSE
|20260618 15:05:20.414000
|22
|1591
|XCSE
|20260618 15:06:27.045000
|5
|1591
|XCSE
|20260618 15:06:27.045000
|20
|1591
|XCSE
|20260618 15:10:22.867000
|20
|1590
|XCSE
|20260618 15:11:07.755000
|20
|1588
|XCSE
|20260618 15:13:23.020000
|20
|1589
|XCSE
|20260618 15:15:29.829000
|20
|1588
|XCSE
|20260618 15:15:42.956000
|10
|1588
|XCSE
|20260618 15:15:44.845000
|20
|1587
|XCSE
|20260618 15:17:32.040000
|19
|1587
|XCSE
|20260618 15:17:32.222000
|20
|1590
|XCSE
|20260618 15:17:34.817000
|20
|1589
|XCSE
|20260618 15:17:34.891000
|20
|1590
|XCSE
|20260618 15:17:34.914000
|20
|1590
|XCSE
|20260618 15:17:35.018000
|10
|1590
|XCSE
|20260618 15:17:35.040000
|10
|1590
|XCSE
|20260618 15:17:35.419000
|10
|1590
|XCSE
|20260618 15:17:35.442000
|10
|1590
|XCSE
|20260618 15:17:35.542000
|10
|1590
|XCSE
|20260618 15:17:35.563000
|10
|1590
|XCSE
|20260618 15:17:35.984000
|19
|1587
|XCSE
|20260618 15:19:30.978000
|7
|1588
|XCSE
|20260618 15:27:53.488000
|6
|1588
|XCSE
|20260618 15:29:52.518000
|1
|1588
|XCSE
|20260618 15:29:52.518000
|10
|1588
|XCSE
|20260618 15:30:55.371000
|10
|1587
|XCSE
|20260618 15:32:53.943000
|10
|1586
|XCSE
|20260618 15:33:23.309000
|1
|1585
|XCSE
|20260618 15:33:58.101000
|29
|1585
|XCSE
|20260618 15:35:31.392000
|28
|1583
|XCSE
|20260618 15:36:53.754000
|28
|1582
|XCSE
|20260618 15:38:54.866000
|9
|1582
|XCSE
|20260618 15:38:54.866000
|40
|1581
|XCSE
|20260618 15:38:54.896000
|8
|1581
|XCSE
|20260618 15:43:19.809000
|10
|1582
|XCSE
|20260618 15:43:53.728000
|10
|1581
|XCSE
|20260618 15:45:32.631000
|10
|1580
|XCSE
|20260618 15:49:20.520000
|1
|1581
|XCSE
|20260618 16:00:39.462000
|16
|1584
|XCSE
|20260618 16:04:02.371000
|8
|1584
|XCSE
|20260618 16:04:02.371000
|19
|1583
|XCSE
|20260618 16:05:02.565000
|24
|1583
|XCSE
|20260618 16:08:29.293000
|8
|1583
|XCSE
|20260618 16:08:29.293000
|8
|1583
|XCSE
|20260618 16:08:29.314000
|24
|1583
|XCSE
|20260618 16:08:36.280000
|8
|1583
|XCSE
|20260618 16:08:36.280000
|7
|1583
|XCSE
|20260618 16:08:36.282000
|8
|1583
|XCSE
|20260618 16:08:36.282000
|8
|1583
|XCSE
|20260618 16:08:36.301000
|7
|1583
|XCSE
|20260618 16:08:36.303000
|8
|1583
|XCSE
|20260618 16:08:36.303000
|19
|1582
|XCSE
|20260618 16:09:09.275000
|20
|1581
|XCSE
|20260618 16:10:50.304000
|9
|1581
|XCSE
|20260618 16:10:50.304000
|9
|1581
|XCSE
|20260618 16:11:54.732000
|11
|1581
|XCSE
|20260618 16:11:55.073000
|1
|1581
|XCSE
|20260618 16:12:23.184000
|24
|1581
|XCSE
|20260618 16:12:23.184000
|2
|1581
|XCSE
|20260618 16:12:44.864000
|7
|1581
|XCSE
|20260618 16:12:47.919000
|20
|1580
|XCSE
|20260618 16:16:27.249000
|15
|1580
|XCSE
|20260618 16:16:27.928000
|10
|1583
|XCSE
|20260618 16:23:31.391000
|10
|1582
|XCSE
|20260618 16:23:43.722000
|20
|1581
|XCSE
|20260618 16:26:57.121000
|19
|1581
|XCSE
|20260618 16:33:32.125000
|17
|1583
|XCSE
|20260618 16:36:39.533000
|2
|1583
|XCSE
|20260618 16:36:39.534000
|19
|1582
|XCSE
|20260618 16:36:40.062000
|19
|1582
|XCSE
|20260618 16:36:40.164000
|19
|1582
|XCSE
|20260618 16:37:02.954000
|20
|1581
|XCSE
|20260618 16:38:12.848000
|20
|1581
|XCSE
|20260618 16:39:15.625000
|1
|1583
|XCSE
|20260618 16:47:05.087000
|27
|1583
|XCSE
|20260618 16:47:05.115000
|21
|1585
|XCSE
|20260618 16:49:22.567000
|63
|1585
|XCSE
|20260618 16:51:31.913385
|7
|1585
|XCSE
|20260618 16:51:46.182514
|6
|1585
|XCSE
|20260618 16:51:46.182529
|123
|1585
|XCSE
|20260618 16:51:46.199673
|144
|1585
|XCSE
|20260618 16:51:46.199735
|108
|1585
|XCSE
|20260618 16:51:46.199749
|70
|1585
|XCSE
|20260618 16:51:46.199751
|59
|1580
|XCSE
|20260619 9:03:45.037000
|4
|1575
|XCSE
|20260619 9:08:02.181000
|4
|1575
|XCSE
|20260619 9:14:20.300000
|2
|1575
|XCSE
|20260619 9:16:35.544000
|9
|1575
|XCSE
|20260619 9:16:35.544000
|4
|1575
|XCSE
|20260619 9:16:35.544000
|4
|1575
|XCSE
|20260619 9:16:35.544000
|10
|1575
|XCSE
|20260619 9:16:35.544000
|2
|1574
|XCSE
|20260619 9:17:50.498000
|9
|1576
|XCSE
|20260619 9:37:11.682000
|3
|1575
|XCSE
|20260619 9:40:06.379000
|20
|1578
|XCSE
|20260619 9:42:53.988000
|20
|1578
|XCSE
|20260619 9:42:54.896000
|10
|1577
|XCSE
|20260619 9:45:58.920000
|10
|1576
|XCSE
|20260619 9:52:23.672000
|10
|1575
|XCSE
|20260619 10:01:05.725000
|20
|1579
|XCSE
|20260619 10:11:35.190000
|1
|1580
|XCSE
|20260619 10:11:52.217000
|1
|1579
|XCSE
|20260619 10:11:52.245000
|9
|1579
|XCSE
|20260619 10:11:52.245000
|10
|1578
|XCSE
|20260619 10:12:32.332000
|8
|1579
|XCSE
|20260619 10:14:14.089000
|9
|1579
|XCSE
|20260619 10:14:14.089000
|1
|1579
|XCSE
|20260619 10:14:14.089000
|19
|1578
|XCSE
|20260619 10:22:23.579000
|9
|1578
|XCSE
|20260619 10:22:23.579000
|29
|1576
|XCSE
|20260619 10:22:23.589000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 10:43:05.037000
|20
|1578
|XCSE
|20260619 10:53:19.532000
|9
|1578
|XCSE
|20260619 10:53:19.532000
|29
|1578
|XCSE
|20260619 10:53:19.553000
|39
|1583
|XCSE
|20260619 11:02:24.268000
|8
|1584
|XCSE
|20260619 11:02:57.044000
|23
|1584
|XCSE
|20260619 11:02:57.044000
|9
|1584
|XCSE
|20260619 11:02:57.044000
|1
|1584
|XCSE
|20260619 11:02:57.073000
|11
|1584
|XCSE
|20260619 11:03:04.881000
|28
|1585
|XCSE
|20260619 11:03:17.853000
|28
|1583
|XCSE
|20260619 11:03:30.151000
|9
|1583
|XCSE
|20260619 11:03:30.151000
|1
|1583
|XCSE
|20260619 11:06:34.465000
|22
|1585
|XCSE
|20260619 11:13:45.094000
|64
|1583
|XCSE
|20260619 11:14:04.361000
|10
|1581
|XCSE
|20260619 11:20:58.703000
|10
|1580
|XCSE
|20260619 11:24:55.216000
|10
|1580
|XCSE
|20260619 11:24:55.216000
|10
|1579
|XCSE
|20260619 11:44:30.884000
|15
|1580
|XCSE
|20260619 11:49:23.486000
|3
|1580
|XCSE
|20260619 11:49:23.486000
|19
|1578
|XCSE
|20260619 11:49:23.488000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 11:49:55.718000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 11:49:58.724000
|2
|1579
|XCSE
|20260619 11:49:59.992000
|14
|1577
|XCSE
|20260619 11:50:00.016000
|4
|1578
|XCSE
|20260619 11:50:44.816000
|3
|1580
|XCSE
|20260619 11:51:13.724000
|1
|1579
|XCSE
|20260619 11:51:14.552000
|4
|1579
|XCSE
|20260619 11:51:14.816000
|4
|1579
|XCSE
|20260619 11:51:29.816000
|1
|1579
|XCSE
|20260619 11:51:44.552000
|4
|1579
|XCSE
|20260619 11:51:44.816000
|4
|1579
|XCSE
|20260619 11:51:59.816000
|1
|1579
|XCSE
|20260619 11:52:01.730000
|5
|1579
|XCSE
|20260619 11:52:01.730000
|4
|1579
|XCSE
|20260619 11:52:01.730000
|5
|1579
|XCSE
|20260619 11:52:01.730000
|4
|1579
|XCSE
|20260619 11:52:01.730000
|1
|1579
|XCSE
|20260619 11:52:14.553000
|4
|1579
|XCSE
|20260619 11:52:14.817000
|1
|1579
|XCSE
|20260619 11:52:29.552000
|4
|1579
|XCSE
|20260619 11:52:29.816000
|3
|1579
|XCSE
|20260619 11:52:44.837000
|2
|1579
|XCSE
|20260619 11:52:44.837000
|5
|1579
|XCSE
|20260619 11:52:44.837000
|10
|1579
|XCSE
|20260619 11:52:44.837000
|2
|1578
|XCSE
|20260619 11:52:45.318000
|2
|1578
|XCSE
|20260619 11:52:45.319000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 11:52:59.604000
|4
|1578
|XCSE
|20260619 11:52:59.816000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 11:53:00.319000
|2
|1578
|XCSE
|20260619 11:53:00.319000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 11:53:00.319000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 11:53:14.816000
|4
|1578
|XCSE
|20260619 11:53:44.816000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 11:53:45.321000
|3
|1578
|XCSE
|20260619 11:53:45.321000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 11:53:59.816000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 11:53:59.816000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 11:54:44.603000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 11:54:44.664000
|2
|1578
|XCSE
|20260619 11:54:44.816000
|2
|1578
|XCSE
|20260619 11:54:44.816000
|2
|1578
|XCSE
|20260619 11:54:45.319000
|2
|1578
|XCSE
|20260619 11:54:59.600000
|2
|1578
|XCSE
|20260619 11:54:59.600000
|4
|1578
|XCSE
|20260619 11:54:59.600000
|2
|1578
|XCSE
|20260619 11:54:59.600000
|2
|1578
|XCSE
|20260619 11:54:59.816000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 11:54:59.973000
|2
|1578
|XCSE
|20260619 11:55:00.319000
|2
|1578
|XCSE
|20260619 11:55:00.319000
|3
|1578
|XCSE
|20260619 11:55:14.816000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 11:55:14.816000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 11:55:14.983000
|2
|1578
|XCSE
|20260619 11:55:15.318000
|2
|1578
|XCSE
|20260619 11:55:15.318000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 11:55:29.604000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 11:56:00.318000
|3
|1578
|XCSE
|20260619 11:56:00.318000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 11:56:00.318000
|4
|1578
|XCSE
|20260619 11:56:14.816000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 11:56:29.816000
|5
|1578
|XCSE
|20260619 11:56:29.977000
|4
|1578
|XCSE
|20260619 11:56:29.977000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 11:56:29.977000
|4
|1579
|XCSE
|20260619 11:56:44.816000
|3
|1579
|XCSE
|20260619 11:56:45.319000
|3
|1579
|XCSE
|20260619 11:56:45.320000
|4
|1579
|XCSE
|20260619 11:56:59.816000
|6
|1579
|XCSE
|20260619 11:56:59.816000
|10
|1579
|XCSE
|20260619 11:57:12.965000
|10
|1579
|XCSE
|20260619 11:57:14.612000
|10
|1579
|XCSE
|20260619 11:57:14.816000
|1
|1579
|XCSE
|20260619 11:57:15.320000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 11:57:44.816000
|2
|1578
|XCSE
|20260619 11:57:44.816000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 11:57:59.612000
|4
|1578
|XCSE
|20260619 11:57:59.816000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 11:58:14.613000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 11:58:14.816000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 11:58:14.816000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 11:58:15.321000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 11:58:15.321000
|3
|1578
|XCSE
|20260619 11:58:44.816000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 11:58:59.612000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 11:58:59.816000
|3
|1578
|XCSE
|20260619 11:58:59.816000
|10
|1578
|XCSE
|20260619 12:30:02.649000
|10
|1579
|XCSE
|20260619 12:39:45.582000
|10
|1579
|XCSE
|20260619 12:45:30.039000
|10
|1579
|XCSE
|20260619 12:49:25.850000
|9
|1579
|XCSE
|20260619 12:49:25.850000
|9
|1579
|XCSE
|20260619 12:49:25.850000
|30
|1577
|XCSE
|20260619 13:10:03.930000
|10
|1577
|XCSE
|20260619 13:10:03.930000
|6
|1578
|XCSE
|20260619 13:13:41.281000
|2
|1578
|XCSE
|20260619 13:13:41.297000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 13:13:44.321000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 13:13:45.288000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 13:13:47.344000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 13:13:47.369000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 13:13:50.367000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 13:13:51.172000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 13:13:54.195000
|20
|1578
|XCSE
|20260619 13:19:20.427000
|20
|1578
|XCSE
|20260619 13:19:20.462000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 13:21:00.103000
|1
|1578
|XCSE
|20260619 13:21:00.103000
|8
|1578
|XCSE
|20260619 13:21:00.103000
|1
|1577
|XCSE
|20260619 13:23:22.632000
|1
|1577
|XCSE
|20260619 13:23:27.108000
|10
|1577
|XCSE
|20260619 13:25:32.601000
|4
|1577
|XCSE
|20260619 13:38:07.757000
|1
|1577
|XCSE
|20260619 13:38:07.757000
|1
|1577
|XCSE
|20260619 13:38:07.757000
|10
|1577
|XCSE
|20260619 13:45:29.871000
|10
|1576
|XCSE
|20260619 13:49:55.869000
|1
|1576
|XCSE
|20260619 13:50:00.678000
|1
|1576
|XCSE
|20260619 13:50:03.701000
|4
|1576
|XCSE
|20260619 13:50:04.659000
|1
|1576
|XCSE
|20260619 13:50:06.724000
|10
|1578
|XCSE
|20260619 14:11:36.397000
|3
|1580
|XCSE
|20260619 14:23:03.042000
|14
|1580
|XCSE
|20260619 14:23:03.042000
|10
|1580
|XCSE
|20260619 14:26:58.852000
|9
|1580
|XCSE
|20260619 14:26:58.852000
|9
|1580
|XCSE
|20260619 14:26:58.852000
|21
|1581
|XCSE
|20260619 14:27:10.691000
|10
|1579
|XCSE
|20260619 14:33:43.209000
|20
|1580
|XCSE
|20260619 14:37:39.702000
|14
|1582
|XCSE
|20260619 14:43:13.292000
|10
|1582
|XCSE
|20260619 14:43:13.292000
|5
|1582
|XCSE
|20260619 14:43:13.292000
|5
|1582
|XCSE
|20260619 14:43:20.308000
|30
|1580
|XCSE
|20260619 14:43:20.605000
|10
|1581
|XCSE
|20260619 14:50:04.028000
|4
|1581
|XCSE
|20260619 14:55:30.806000
|6
|1581
|XCSE
|20260619 15:00:03.953000
|4
|1581
|XCSE
|20260619 15:00:03.953000
|19
|1581
|XCSE
|20260619 15:08:25.336000
|19
|1581
|XCSE
|20260619 15:13:43.991000
|20
|1580
|XCSE
|20260619 15:14:57.231000
|47
|1580
|XCSE
|20260619 15:21:13.152000
|46
|1579
|XCSE
|20260619 15:22:13.388000
|5
|1579
|XCSE
|20260619 15:22:16.970000
|4
|1579
|XCSE
|20260619 15:22:21.937000
|2
|1579
|XCSE
|20260619 15:22:26.878000
|29
|1579
|XCSE
|20260619 15:24:39.336000
|12
|1578
|XCSE
|20260619 15:24:42.417000
|3
|1580
|XCSE
|20260619 15:26:52.896000
|28
|1579
|XCSE
|20260619 15:28:32.529000
|25
|1578
|XCSE
|20260619 15:28:32.552000
|3
|1578
|XCSE
|20260619 15:28:32.552000
|13
|1578
|XCSE
|20260619 15:30:28.410000
|16
|1578
|XCSE
|20260619 15:30:28.410000
|29
|1577
|XCSE
|20260619 15:30:49.058000
|1
|1576
|XCSE
|20260619 15:35:39.289000
|17
|1576
|XCSE
|20260619 15:35:39.292000
|46
|1576
|XCSE
|20260619 15:35:39.295000
|46
|1575
|XCSE
|20260619 15:36:21.888000
|18
|1575
|XCSE
|20260619 15:36:21.888000
|17
|1575
|XCSE
|20260619 15:36:21.938000
|40
|1576
|XCSE
|20260619 15:37:45.240000
|28
|1578
|XCSE
|20260619 15:40:09.199000
|19
|1577
|XCSE
|20260619 15:46:06.312000
|9
|1577
|XCSE
|20260619 15:46:06.312000
|9
|1577
|XCSE
|20260619 15:46:06.312000
|10
|1577
|XCSE
|20260619 15:46:06.355000
|28
|1577
|XCSE
|20260619 15:46:06.355000
|3
|1577
|XCSE
|20260619 15:46:06.371000
|35
|1577
|XCSE
|20260619 15:46:06.371000
|24
|1578
|XCSE
|20260619 16:05:24.890000
|26
|1578
|XCSE
|20260619 16:07:07.117000
|12
|1578
|XCSE
|20260619 16:07:16.087000
|38
|1576
|XCSE
|20260619 16:10:25.668000
|392
|1577
|XCSE
|20260619 16:34:18.334221
|42
|1577
|XCSE
|20260619 16:34:18.334248
|8
|1576
|XCSE
|20260619 16:50:11.767387
|13
|1578
|XCSE
|20260619 16:52:32.793952
|12
|1578
|XCSE
|20260619 16:52:32.793967
|107
|1578
|XCSE
|20260619 16:52:32.811079
|500
|1578
|XCSE
|20260619 16:53:13.518818
|360
|1578
|XCSE
|20260619 16:53:13.518839
Attachment