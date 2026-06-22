Share buyback programme – week 25

 | Source: Ringkjøbing Landbobank A/S Ringkjøbing Landbobank A/S

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date        22 June 2026

Share buyback programme week 25

The share buyback programme runs in the period 6 May 2026 up to and including 7 August 2026, see company announcement of 6 May 2026.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 123,300 1,544.43 190,427,886
15 June 20264,0001,566.546,266,160
16 June 20263,5001,586.155,551,525
17 June 20263,0001,575.854,727,550
18 June 20263,5001,583.945,543,790
19 June 20263,5001,578.335,524,155
Total under the share buyback programme 140,800 1,548.59 218,041,066
    
Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026 315,600 1,584.27 499,996,965
    
Total bought back456,4001,573.26718,038,031

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 456,400 shares under the above share buyback programmes corresponding to 1.88 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO


Detailed summary of the transactions on the above reporting days

VolumePriceVenueTime - CET
71559XCSE20260615 9:00:12.542000
241565XCSE20260615 9:11:33.677000
131565XCSE20260615 9:11:36.112000
101565XCSE20260615 9:11:52.576000
101565XCSE20260615 9:14:01.131000
101563XCSE20260615 9:15:45.573000
51562XCSE20260615 9:15:55.623000
191561XCSE20260615 9:20:19.837000
191562XCSE20260615 9:29:45.872000
201561XCSE20260615 9:29:46.986000
201560XCSE20260615 9:30:09.421000
171560XCSE20260615 9:31:59.639000
191557XCSE20260615 9:32:05.790000
101556XCSE20260615 9:32:40.566000
21557XCSE20260615 9:45:46.113000
61558XCSE20260615 9:49:36.753000
201557XCSE20260615 9:56:08.554000
191560XCSE20260615 10:05:03.357000
101558XCSE20260615 10:06:58.226000
241558XCSE20260615 10:06:59.716000
101558XCSE20260615 10:11:10.234000
31559XCSE20260615 10:13:43.172000
101558XCSE20260615 10:13:43.326000
191558XCSE20260615 10:14:12.610000
201558XCSE20260615 10:16:52.145000
2001557XCSE20260615 10:16:52.145432
141558XCSE20260615 10:21:18.935000
121557XCSE20260615 10:21:19.184000
71557XCSE20260615 10:21:19.184000
191557XCSE20260615 10:21:27.602000
201555XCSE20260615 10:23:11.279000
591557XCSE20260615 10:28:56.286000
51556XCSE20260615 10:32:16.162000
51556XCSE20260615 10:34:31.436000
91556XCSE20260615 10:34:31.436000
51556XCSE20260615 10:34:31.436000
191557XCSE20260615 10:35:10.936000
201557XCSE20260615 10:43:16.694000
661556XCSE20260615 10:43:16.694026
191560XCSE20260615 10:46:40.084000
11560XCSE20260615 10:46:40.084000
101560XCSE20260615 10:50:21.476000
41557XCSE20260615 10:54:19.112000
101557XCSE20260615 10:57:33.737000
71564XCSE20260615 11:07:19.919000
101562XCSE20260615 11:08:40.894000
71561XCSE20260615 11:11:53.417000
81561XCSE20260615 11:20:19.251000
231561XCSE20260615 11:21:56.073000
231561XCSE20260615 11:21:56.074000
101561XCSE20260615 11:21:56.076000
21560XCSE20260615 11:21:56.112000
81560XCSE20260615 11:21:56.112000
61558XCSE20260615 11:22:44.412000
101558XCSE20260615 11:25:07.240000
121556XCSE20260615 11:25:15.281807
161556XCSE20260615 11:25:15.281821
11556XCSE20260615 11:25:15.305236
201557XCSE20260615 11:27:15.658000
81556XCSE20260615 11:27:15.658322
101558XCSE20260615 11:37:12.202000
101559XCSE20260615 11:42:56.991000
91559XCSE20260615 11:42:56.991000
91559XCSE20260615 11:42:56.991000
11558XCSE20260615 11:42:57.012000
201558XCSE20260615 11:44:23.993000
41558XCSE20260615 11:56:22.969000
291557XCSE20260615 11:57:23.207000
181559XCSE20260615 12:03:47.166000
101559XCSE20260615 12:03:47.166000
291557XCSE20260615 12:04:32.057000
91556XCSE20260615 12:04:53.422811
11556XCSE20260615 12:04:53.446238
81556XCSE20260615 12:05:19.422990
201559XCSE20260615 12:24:50.243000
21559XCSE20260615 12:29:16.256000
51559XCSE20260615 12:29:16.262000
11559XCSE20260615 12:29:17.836000
191559XCSE20260615 12:32:28.634000
61558XCSE20260615 12:32:28.662000
71558XCSE20260615 12:32:28.662000
11557XCSE20260615 12:33:12.655000
121557XCSE20260615 12:33:47.853000
71557XCSE20260615 12:33:47.853000
51558XCSE20260615 12:34:13.511000
111558XCSE20260615 12:34:13.511000
31558XCSE20260615 12:34:13.511000
11558XCSE20260615 12:34:13.511000
41559XCSE20260615 12:52:59.731000
61562XCSE20260615 13:01:27.374000
51562XCSE20260615 13:01:27.374000
11562XCSE20260615 13:01:27.398000
21562XCSE20260615 13:12:29.076000
61562XCSE20260615 13:19:05.077000
21562XCSE20260615 13:19:05.077000
21562XCSE20260615 13:19:05.077000
101561XCSE20260615 13:26:42.646000
291564XCSE20260615 13:32:58.762000
221564XCSE20260615 13:32:58.798000
191563XCSE20260615 13:34:07.035000
111563XCSE20260615 13:34:07.035000
71563XCSE20260615 13:42:05.208000
351563XCSE20260615 13:42:05.208000
81563XCSE20260615 13:42:05.208000
211563XCSE20260615 13:42:05.208000
101561XCSE20260615 13:45:50.089000
101562XCSE20260615 14:01:10.749000
81562XCSE20260615 14:01:10.802000
81562XCSE20260615 14:01:10.805000
101564XCSE20260615 14:13:28.024000
101563XCSE20260615 14:20:28.488000
61564XCSE20260615 14:22:47.993000
21564XCSE20260615 14:22:47.993000
241564XCSE20260615 14:23:02.942000
81564XCSE20260615 14:23:33.468000
191563XCSE20260615 14:28:09.657000
101563XCSE20260615 14:31:48.245000
231563XCSE20260615 14:38:13.012000
21563XCSE20260615 14:38:13.036000
221563XCSE20260615 14:38:13.036000
231563XCSE20260615 14:38:13.036000
201565XCSE20260615 14:54:09.197000
101565XCSE20260615 14:54:09.197000
191566XCSE20260615 14:58:51.393000
191564XCSE20260615 14:58:51.528000
51565XCSE20260615 15:03:11.568039
591565XCSE20260615 15:09:04.996234
591565XCSE20260615 15:09:59.065709
81565XCSE20260615 15:09:59.086152
41565XCSE20260615 15:09:59.086154
41565XCSE20260615 15:09:59.086176
41565XCSE20260615 15:09:59.086191
11565XCSE20260615 15:09:59.109582
291565XCSE20260615 15:10:32.605000
91565XCSE20260615 15:10:32.605000
101565XCSE20260615 15:10:32.605000
91565XCSE20260615 15:10:32.605000
101565XCSE20260615 15:10:32.605000
391565XCSE20260615 15:10:32.605394
1171565XCSE20260615 15:10:32.605413
151566XCSE20260615 15:11:33.854000
291565XCSE20260615 15:14:24.330000
31566XCSE20260615 15:19:03.247000
161566XCSE20260615 15:19:03.247000
231567XCSE20260615 15:19:03.276000
231568XCSE20260615 15:20:43.186000
221568XCSE20260615 15:21:02.884000
201568XCSE20260615 15:22:21.608000
301566XCSE20260615 15:27:27.384000
71569XCSE20260615 15:34:49.214000
211569XCSE20260615 15:35:05.632000
21569XCSE20260615 15:35:06.959000
201569XCSE20260615 15:35:21.012000
221569XCSE20260615 15:35:21.108000
191569XCSE20260615 15:35:22.424000
221569XCSE20260615 15:35:32.196000
241569XCSE20260615 15:36:11.647000
111569XCSE20260615 15:37:13.661000
51567XCSE20260615 15:37:13.697000
41567XCSE20260615 15:37:13.697000
101567XCSE20260615 15:37:13.697000
111567XCSE20260615 15:37:13.779000
111567XCSE20260615 15:37:13.803000
111567XCSE20260615 15:37:15.072000
11567XCSE20260615 15:39:12.859000
61567XCSE20260615 15:39:12.859000
11567XCSE20260615 15:39:33.463000
11567XCSE20260615 15:40:55.563000
61567XCSE20260615 15:41:04.202000
61567XCSE20260615 15:41:04.229000
11567XCSE20260615 15:41:04.280000
61567XCSE20260615 15:41:04.280000
191569XCSE20260615 15:45:08.866000
141572XCSE20260615 15:53:02.399000
201573XCSE20260615 16:00:11.107000
91573XCSE20260615 16:00:11.107000
271575XCSE20260615 16:04:40.844000
141574XCSE20260615 16:13:04.213000
161574XCSE20260615 16:13:04.213000
91574XCSE20260615 16:13:04.213000
281573XCSE20260615 16:15:55.230000
71573XCSE20260615 16:19:26.761000
11574XCSE20260615 16:19:34.930000
71574XCSE20260615 16:19:34.930000
81574XCSE20260615 16:21:07.087000
21575XCSE20260615 16:28:26.770190
21575XCSE20260615 16:28:26.770201
11575XCSE20260615 16:28:26.793604
21575XCSE20260615 16:28:26.793632
31575XCSE20260615 16:28:27.306365
1721575XCSE20260615 16:28:27.306407
2271575XCSE20260615 16:28:27.306408
3391575XCSE20260615 16:28:27.306442
5561575XCSE20260615 16:28:27.306456
101586XCSE20260616 9:03:16.091000
101586XCSE20260616 9:03:16.091000
141590XCSE20260616 9:10:25.716000
101592XCSE20260616 9:11:14.758000
11590XCSE20260616 9:15:48.822000
161590XCSE20260616 9:15:48.852000
21593XCSE20260616 9:23:06.896000
41594XCSE20260616 9:24:18.149000
101592XCSE20260616 9:26:07.782000
101590XCSE20260616 9:26:10.758000
101589XCSE20260616 9:27:56.401000
31591XCSE20260616 9:29:33.845000
221591XCSE20260616 9:30:10.001000
51591XCSE20260616 9:30:10.001000
101589XCSE20260616 9:30:10.007000
101588XCSE20260616 9:32:53.565000
61589XCSE20260616 9:34:59.824000
61589XCSE20260616 9:34:59.852000
91592XCSE20260616 9:36:01.452000
231592XCSE20260616 9:37:43.882000
31591XCSE20260616 9:41:23.595000
161592XCSE20260616 9:42:43.662000
41592XCSE20260616 9:44:17.422000
61592XCSE20260616 9:44:17.422000
71598XCSE20260616 9:53:06.327000
291597XCSE20260616 9:53:38.430000
281598XCSE20260616 9:55:00.085000
201595XCSE20260616 10:00:05.784000
201595XCSE20260616 10:00:51.014000
101593XCSE20260616 10:05:28.898000
21592XCSE20260616 10:12:06.756000
81592XCSE20260616 10:13:06.584000
21592XCSE20260616 10:13:06.584000
41592XCSE20260616 10:20:28.231000
61592XCSE20260616 10:20:28.255000
41592XCSE20260616 10:20:28.255000
21597XCSE20260616 10:26:39.902000
51597XCSE20260616 10:27:33.600000
41597XCSE20260616 10:29:33.292000
101597XCSE20260616 10:30:58.882000
161599XCSE20260616 10:45:37.376000
141599XCSE20260616 10:45:52.138000
41599XCSE20260616 10:47:16.735000
11599XCSE20260616 10:47:48.811000
231599XCSE20260616 10:48:29.412000
151597XCSE20260616 10:50:26.218000
101598XCSE20260616 10:53:03.085000
141599XCSE20260616 10:57:49.308000
21602XCSE20260616 10:58:00.381000
121602XCSE20260616 10:58:00.381000
101602XCSE20260616 10:58:00.386000
421602XCSE20260616 10:58:00.387000
51602XCSE20260616 10:58:00.387000
101601XCSE20260616 10:58:17.999000
101600XCSE20260616 10:59:16.706000
101600XCSE20260616 10:59:16.727000
101600XCSE20260616 10:59:52.239000
191602XCSE20260616 11:01:56.355000
281602XCSE20260616 11:06:04.406000
101600XCSE20260616 11:06:07.957000
101599XCSE20260616 11:09:19.558000
301599XCSE20260616 11:27:39.184000
101599XCSE20260616 11:32:57.422000
191600XCSE20260616 12:00:35.603000
81599XCSE20260616 12:00:35.744000
291601XCSE20260616 12:09:28.650000
201600XCSE20260616 12:10:04.896000
191600XCSE20260616 12:10:04.896000
201599XCSE20260616 12:10:05.918000
101598XCSE20260616 12:10:34.876000
31597XCSE20260616 12:11:04.336000
71597XCSE20260616 12:13:21.790000
31597XCSE20260616 12:13:21.790000
101596XCSE20260616 12:13:50.601000
101593XCSE20260616 12:14:17.657000
101593XCSE20260616 12:18:38.505000
101592XCSE20260616 12:38:01.078000
101592XCSE20260616 12:38:01.078000
191595XCSE20260616 12:53:16.097000
191594XCSE20260616 12:54:01.596000
191592XCSE20260616 12:55:31.518000
11592XCSE20260616 12:55:31.518000
91592XCSE20260616 12:55:31.518000
2001592XCSE20260616 12:55:31.518323
191589XCSE20260616 12:55:39.541000
121588XCSE20260616 13:02:29.875834
191588XCSE20260616 13:02:36.811000
1381588XCSE20260616 13:02:36.811481
201585XCSE20260616 13:02:41.542000
191587XCSE20260616 13:25:15.457000
191586XCSE20260616 13:28:41.910000
41586XCSE20260616 13:29:33.627000
41586XCSE20260616 13:29:33.627000
121586XCSE20260616 13:29:33.629000
81586XCSE20260616 13:29:33.629000
191585XCSE20260616 13:55:51.012000
191585XCSE20260616 13:58:48.108000
101583XCSE20260616 13:58:48.312000
2001583XCSE20260616 13:58:48.312756
101582XCSE20260616 13:58:51.717000
101582XCSE20260616 13:58:52.695000
41586XCSE20260616 14:13:52.166000
61586XCSE20260616 14:21:26.012000
41586XCSE20260616 14:21:26.012000
101586XCSE20260616 14:22:32.431000
31586XCSE20260616 14:28:57.416000
71586XCSE20260616 14:28:57.416000
51585XCSE20260616 14:40:03.536000
41585XCSE20260616 14:40:03.541000
11585XCSE20260616 14:40:03.544000
41585XCSE20260616 14:40:03.544000
11585XCSE20260616 14:40:03.545000
41585XCSE20260616 14:40:03.545000
101584XCSE20260616 14:40:03.560000
201584XCSE20260616 14:44:50.107534
21584XCSE20260616 14:44:50.107534
1281584XCSE20260616 14:44:50.107558
1001583XCSE20260616 14:49:20.647515
11581XCSE20260616 14:51:02.151000
101581XCSE20260616 15:00:46.820000
301581XCSE20260616 15:10:16.141000
191580XCSE20260616 15:10:16.170000
191578XCSE20260616 15:10:35.258000
191578XCSE20260616 15:10:52.873000
201576XCSE20260616 15:11:07.796000
211579XCSE20260616 15:25:24.039000
211581XCSE20260616 15:33:40.021000
211581XCSE20260616 15:34:11.568000
211581XCSE20260616 15:34:43.547000
221581XCSE20260616 15:34:52.208000
21581XCSE20260616 15:34:52.234000
121581XCSE20260616 15:34:52.234000
21581XCSE20260616 15:34:52.234000
281580XCSE20260616 15:37:05.670000
281579XCSE20260616 15:39:46.929000
301575XCSE20260616 15:43:23.101000
191577XCSE20260616 15:52:27.692000
81578XCSE20260616 15:54:43.343000
81578XCSE20260616 15:54:51.460000
21578XCSE20260616 15:56:46.263000
201579XCSE20260616 16:06:56.389000
191579XCSE20260616 16:06:56.416000
11578XCSE20260616 16:10:34.069000
191578XCSE20260616 16:18:20.867000
21579XCSE20260616 16:19:46.304912
2701580XCSE20260616 16:23:25.072178
3001580XCSE20260616 16:23:34.241866
101580XCSE20260616 16:25:23.521000
81580XCSE20260616 16:25:23.521000
91579XCSE20260616 16:28:00.679000
91579XCSE20260616 16:28:00.679000
91579XCSE20260616 16:28:00.679000
31578XCSE20260616 16:29:53.456000
71578XCSE20260616 16:29:53.456000
101578XCSE20260616 16:29:53.456000
91578XCSE20260616 16:29:53.456000
101581XCSE20260616 16:36:15.518000
61581XCSE20260616 16:36:23.881000
191581XCSE20260616 16:39:50.381000
191580XCSE20260616 16:39:56.929000
821580XCSE20260616 16:41:54.496632
2901580XCSE20260616 16:41:54.496656
101577XCSE20260617 9:00:58.974000
91587XCSE20260617 9:09:25.100000
11587XCSE20260617 9:09:25.100000
101585XCSE20260617 9:10:33.066000
101585XCSE20260617 9:12:35.119000
61585XCSE20260617 9:16:02.131000
41585XCSE20260617 9:16:02.131000
61576XCSE20260617 9:18:29.217000
131576XCSE20260617 9:18:29.217000
91576XCSE20260617 9:18:29.217000
91576XCSE20260617 9:18:29.217000
101574XCSE20260617 9:18:29.238000
11569XCSE20260617 9:21:44.137000
101569XCSE20260617 9:30:16.884000
91569XCSE20260617 9:30:16.884000
101569XCSE20260617 9:30:18.061000
191566XCSE20260617 9:37:44.809000
151566XCSE20260617 9:45:01.882000
51566XCSE20260617 9:48:29.914000
151566XCSE20260617 9:48:29.914000
201564XCSE20260617 9:48:33.471000
41563XCSE20260617 9:48:39.201000
101564XCSE20260617 9:53:14.565000
91564XCSE20260617 9:53:14.565000
101563XCSE20260617 9:54:14.381000
191564XCSE20260617 9:59:03.141000
151564XCSE20260617 10:07:01.372000
41564XCSE20260617 10:07:01.372000
191564XCSE20260617 10:07:01.448000
191564XCSE20260617 10:07:02.225000
101564XCSE20260617 10:07:02.289000
101562XCSE20260617 10:07:57.023000
91562XCSE20260617 10:10:28.484000
11562XCSE20260617 10:10:28.484000
101563XCSE20260617 10:29:03.293000
101562XCSE20260617 10:31:41.011000
101562XCSE20260617 10:32:45.717000
101562XCSE20260617 10:32:46.077000
101562XCSE20260617 10:39:34.625000
101562XCSE20260617 10:39:34.691000
101562XCSE20260617 10:39:34.745000
101562XCSE20260617 10:39:35.030000
101562XCSE20260617 10:39:35.127000
101562XCSE20260617 10:39:35.430000
101560XCSE20260617 10:39:53.873000
101563XCSE20260617 10:47:41.093000
1001562XCSE20260617 10:47:41.093273
4001560XCSE20260617 10:47:41.093273
101560XCSE20260617 10:47:41.227000
101560XCSE20260617 10:47:41.359000
101564XCSE20260617 10:56:03.339000
101563XCSE20260617 10:58:08.895000
101563XCSE20260617 11:05:13.689000
101566XCSE20260617 11:22:18.761000
171566XCSE20260617 11:30:22.784000
191566XCSE20260617 11:30:22.785000
101565XCSE20260617 11:31:11.269000
101564XCSE20260617 11:31:24.200000
101564XCSE20260617 11:38:32.414000
91564XCSE20260617 11:38:32.414000
101564XCSE20260617 11:49:35.512000
91564XCSE20260617 11:49:35.512000
191563XCSE20260617 11:49:36.477000
21562XCSE20260617 11:49:36.478000
171562XCSE20260617 11:49:36.478000
101560XCSE20260617 11:50:47.590000
91560XCSE20260617 11:50:47.590000
21564XCSE20260617 12:09:29.682000
71564XCSE20260617 12:09:29.682000
101562XCSE20260617 12:10:52.214000
71563XCSE20260617 12:19:42.572000
101563XCSE20260617 12:24:34.822000
101563XCSE20260617 12:30:48.900000
101563XCSE20260617 12:34:14.914000
101561XCSE20260617 12:34:33.193000
91561XCSE20260617 12:34:33.193000
101565XCSE20260617 12:49:30.995000
101564XCSE20260617 12:54:40.501000
101564XCSE20260617 13:07:38.565000
101564XCSE20260617 13:08:26.216000
461564XCSE20260617 13:13:05.868000
71566XCSE20260617 13:15:51.583000
101566XCSE20260617 13:15:51.583000
101566XCSE20260617 13:17:35.152000
101566XCSE20260617 13:17:40.506000
191566XCSE20260617 13:26:21.225000
191565XCSE20260617 13:33:34.745000
101566XCSE20260617 13:39:20.205000
61570XCSE20260617 13:51:30.457000
101568XCSE20260617 13:52:57.001000
101569XCSE20260617 14:02:34.807000
41570XCSE20260617 14:07:47.278000
31570XCSE20260617 14:07:47.278000
151570XCSE20260617 14:07:47.278000
201570XCSE20260617 14:07:47.778000
231570XCSE20260617 14:08:57.205000
51570XCSE20260617 14:09:00.596000
291570XCSE20260617 14:16:31.675000
201576XCSE20260617 14:19:48.078000
191576XCSE20260617 14:29:33.293000
91580XCSE20260617 14:47:25.529000
201578XCSE20260617 14:48:22.190000
191580XCSE20260617 14:50:15.602000
101581XCSE20260617 15:06:02.077000
101581XCSE20260617 15:10:22.508000
101580XCSE20260617 15:21:14.199000
81579XCSE20260617 15:23:40.570000
201585XCSE20260617 15:38:06.092000
101586XCSE20260617 15:41:44.265000
941589XCSE20260617 15:49:35.343000
11591XCSE20260617 15:51:38.881000
211591XCSE20260617 15:52:22.949000
401589XCSE20260617 15:52:43.785000
231591XCSE20260617 15:55:35.078000
11591XCSE20260617 15:55:35.078000
291591XCSE20260617 15:55:35.078000
301590XCSE20260617 15:59:10.097000
101588XCSE20260617 16:00:58.133000
191589XCSE20260617 16:01:22.517000
111588XCSE20260617 16:06:25.889000
41588XCSE20260617 16:06:25.889000
31588XCSE20260617 16:06:25.889000
11588XCSE20260617 16:06:25.889000
201588XCSE20260617 16:08:03.538000
191587XCSE20260617 16:09:23.204000
2001588XCSE20260617 16:09:23.204205
481588XCSE20260617 16:09:23.205000
211588XCSE20260617 16:09:25.614000
191587XCSE20260617 16:10:49.626000
41589XCSE20260617 16:14:19.266000
41588XCSE20260617 16:19:05.262000
31588XCSE20260617 16:19:05.262000
131588XCSE20260617 16:19:05.269000
71588XCSE20260617 16:19:05.269000
191588XCSE20260617 16:22:00.047000
11589XCSE20260617 16:26:40.700000
191588XCSE20260617 16:28:04.545000
91588XCSE20260617 16:28:04.545000
191587XCSE20260617 16:29:05.070000
211587XCSE20260617 16:29:44.793000
1421588XCSE20260617 16:32:33.884327
581588XCSE20260617 16:32:34.524855
971591XCSE20260617 16:40:56.914951
121591XCSE20260617 16:40:56.914951
2001591XCSE20260617 16:40:56.930235
611591XCSE20260617 16:40:56.930262
91600XCSE20260618 9:00:24.714000
101600XCSE20260618 9:02:03.956000
101602XCSE20260618 9:05:07.659000
191600XCSE20260618 9:07:35.271000
191598XCSE20260618 9:12:36.258000
191598XCSE20260618 9:13:34.410000
101596XCSE20260618 9:21:53.345000
101597XCSE20260618 9:22:50.557000
101595XCSE20260618 9:23:42.952000
101597XCSE20260618 9:27:45.908000
101595XCSE20260618 9:29:55.372000
101593XCSE20260618 9:32:11.572000
101594XCSE20260618 9:32:46.662000
101594XCSE20260618 9:34:16.252000
101595XCSE20260618 9:38:26.272000
91595XCSE20260618 9:38:26.272000
111594XCSE20260618 9:39:50.531000
81594XCSE20260618 9:39:50.533000
21594XCSE20260618 9:39:50.533000
201595XCSE20260618 9:42:46.763000
201592XCSE20260618 9:43:55.895000
101592XCSE20260618 9:47:30.304000
101592XCSE20260618 9:51:47.003000
101592XCSE20260618 9:52:43.289000
101590XCSE20260618 10:01:59.649000
101589XCSE20260618 10:03:27.547000
101589XCSE20260618 10:03:53.825000
101588XCSE20260618 10:03:55.980000
101589XCSE20260618 10:05:52.914000
101588XCSE20260618 10:05:53.000000
101589XCSE20260618 10:07:38.953000
101589XCSE20260618 10:07:39.523000
101588XCSE20260618 10:08:04.165000
101585XCSE20260618 10:09:37.905000
101584XCSE20260618 10:14:14.877000
101582XCSE20260618 10:16:26.169000
201582XCSE20260618 10:22:26.908000
101582XCSE20260618 10:22:27.000000
291580XCSE20260618 10:24:33.986000
101578XCSE20260618 10:37:37.710000
101578XCSE20260618 10:43:20.374000
101578XCSE20260618 10:43:20.374000
371578XCSE20260618 10:47:26.247000
101577XCSE20260618 10:53:31.193000
101577XCSE20260618 11:12:16.898000
101576XCSE20260618 11:12:41.435000
101578XCSE20260618 11:13:31.634000
101578XCSE20260618 11:13:44.066000
101578XCSE20260618 11:16:56.379000
101578XCSE20260618 11:17:17.704000
101579XCSE20260618 11:17:17.714000
101577XCSE20260618 11:18:27.459000
101576XCSE20260618 11:20:06.426000
101577XCSE20260618 11:22:16.510000
101577XCSE20260618 11:22:16.632000
101576XCSE20260618 11:25:46.004000
101576XCSE20260618 11:26:43.193000
11575XCSE20260618 11:27:14.960000
91575XCSE20260618 11:27:14.960000
101574XCSE20260618 11:27:47.672000
101574XCSE20260618 11:27:57.248000
101574XCSE20260618 11:28:05.021000
191573XCSE20260618 11:32:26.145000
101573XCSE20260618 11:40:42.949000
101574XCSE20260618 11:47:15.599000
101573XCSE20260618 11:51:03.226000
101574XCSE20260618 11:53:07.871000
101575XCSE20260618 12:02:07.138000
101574XCSE20260618 12:02:46.043000
101576XCSE20260618 12:11:34.756000
101574XCSE20260618 12:12:38.879000
201574XCSE20260618 12:17:26.790000
1001574XCSE20260618 12:17:26.790078
101574XCSE20260618 12:22:10.032000
101573XCSE20260618 12:22:22.258000
301572XCSE20260618 12:27:03.936000
101573XCSE20260618 12:32:17.656000
251575XCSE20260618 12:44:44.274000
281576XCSE20260618 12:52:51.507000
291576XCSE20260618 12:52:51.630000
101576XCSE20260618 13:06:16.785000
101575XCSE20260618 13:17:44.180000
191577XCSE20260618 13:19:26.902000
201579XCSE20260618 13:21:14.682000
91579XCSE20260618 13:21:14.682000
211579XCSE20260618 13:21:14.706000
231579XCSE20260618 13:21:14.760000
241579XCSE20260618 13:22:45.200000
201579XCSE20260618 13:27:06.876000
201579XCSE20260618 13:27:47.965000
101578XCSE20260618 13:29:33.460000
101577XCSE20260618 13:29:34.038000
101578XCSE20260618 13:32:07.739000
101579XCSE20260618 13:32:24.005000
101578XCSE20260618 13:32:59.924000
101580XCSE20260618 13:34:50.704000
101580XCSE20260618 13:34:50.704000
201579XCSE20260618 13:35:02.767000
101578XCSE20260618 13:35:11.328000
101578XCSE20260618 13:35:11.328000
191580XCSE20260618 13:35:18.111000
191582XCSE20260618 13:37:30.194000
101582XCSE20260618 13:44:16.830000
101583XCSE20260618 13:45:48.826000
201585XCSE20260618 14:00:40.730000
131585XCSE20260618 14:03:52.075000
101585XCSE20260618 14:05:43.067000
101585XCSE20260618 14:10:56.093000
101585XCSE20260618 14:13:59.683000
221586XCSE20260618 14:14:03.241000
241589XCSE20260618 14:22:55.973000
61589XCSE20260618 14:23:42.365000
211589XCSE20260618 14:23:42.365000
201589XCSE20260618 14:23:46.981000
61589XCSE20260618 14:23:46.981000
101589XCSE20260618 14:23:55.747000
61589XCSE20260618 14:23:55.747000
101587XCSE20260618 14:24:51.909000
221589XCSE20260618 14:24:51.909000
61589XCSE20260618 14:24:51.909000
251589XCSE20260618 14:24:51.910000
101587XCSE20260618 14:24:51.929000
21587XCSE20260618 14:25:27.009000
201587XCSE20260618 14:25:39.458000
61587XCSE20260618 14:25:39.458000
101587XCSE20260618 14:30:31.525000
101587XCSE20260618 14:35:46.098000
101587XCSE20260618 14:40:32.864000
211587XCSE20260618 14:46:50.015000
191589XCSE20260618 14:50:24.119000
141588XCSE20260618 14:54:30.209000
51588XCSE20260618 14:54:30.212000
141588XCSE20260618 14:54:30.212000
101590XCSE20260618 14:59:45.957000
101590XCSE20260618 15:02:09.338000
11591XCSE20260618 15:02:13.641000
211591XCSE20260618 15:02:37.153000
231591XCSE20260618 15:02:37.195000
221591XCSE20260618 15:05:20.408000
261591XCSE20260618 15:05:20.408000
101591XCSE20260618 15:05:20.414000
221591XCSE20260618 15:06:27.045000
51591XCSE20260618 15:06:27.045000
201591XCSE20260618 15:10:22.867000
201590XCSE20260618 15:11:07.755000
201588XCSE20260618 15:13:23.020000
201589XCSE20260618 15:15:29.829000
201588XCSE20260618 15:15:42.956000
101588XCSE20260618 15:15:44.845000
201587XCSE20260618 15:17:32.040000
191587XCSE20260618 15:17:32.222000
201590XCSE20260618 15:17:34.817000
201589XCSE20260618 15:17:34.891000
201590XCSE20260618 15:17:34.914000
201590XCSE20260618 15:17:35.018000
101590XCSE20260618 15:17:35.040000
101590XCSE20260618 15:17:35.419000
101590XCSE20260618 15:17:35.442000
101590XCSE20260618 15:17:35.542000
101590XCSE20260618 15:17:35.563000
101590XCSE20260618 15:17:35.984000
191587XCSE20260618 15:19:30.978000
71588XCSE20260618 15:27:53.488000
61588XCSE20260618 15:29:52.518000
11588XCSE20260618 15:29:52.518000
101588XCSE20260618 15:30:55.371000
101587XCSE20260618 15:32:53.943000
101586XCSE20260618 15:33:23.309000
11585XCSE20260618 15:33:58.101000
291585XCSE20260618 15:35:31.392000
281583XCSE20260618 15:36:53.754000
281582XCSE20260618 15:38:54.866000
91582XCSE20260618 15:38:54.866000
401581XCSE20260618 15:38:54.896000
81581XCSE20260618 15:43:19.809000
101582XCSE20260618 15:43:53.728000
101581XCSE20260618 15:45:32.631000
101580XCSE20260618 15:49:20.520000
11581XCSE20260618 16:00:39.462000
161584XCSE20260618 16:04:02.371000
81584XCSE20260618 16:04:02.371000
191583XCSE20260618 16:05:02.565000
241583XCSE20260618 16:08:29.293000
81583XCSE20260618 16:08:29.293000
81583XCSE20260618 16:08:29.314000
241583XCSE20260618 16:08:36.280000
81583XCSE20260618 16:08:36.280000
71583XCSE20260618 16:08:36.282000
81583XCSE20260618 16:08:36.282000
81583XCSE20260618 16:08:36.301000
71583XCSE20260618 16:08:36.303000
81583XCSE20260618 16:08:36.303000
191582XCSE20260618 16:09:09.275000
201581XCSE20260618 16:10:50.304000
91581XCSE20260618 16:10:50.304000
91581XCSE20260618 16:11:54.732000
111581XCSE20260618 16:11:55.073000
11581XCSE20260618 16:12:23.184000
241581XCSE20260618 16:12:23.184000
21581XCSE20260618 16:12:44.864000
71581XCSE20260618 16:12:47.919000
201580XCSE20260618 16:16:27.249000
151580XCSE20260618 16:16:27.928000
101583XCSE20260618 16:23:31.391000
101582XCSE20260618 16:23:43.722000
201581XCSE20260618 16:26:57.121000
191581XCSE20260618 16:33:32.125000
171583XCSE20260618 16:36:39.533000
21583XCSE20260618 16:36:39.534000
191582XCSE20260618 16:36:40.062000
191582XCSE20260618 16:36:40.164000
191582XCSE20260618 16:37:02.954000
201581XCSE20260618 16:38:12.848000
201581XCSE20260618 16:39:15.625000
11583XCSE20260618 16:47:05.087000
271583XCSE20260618 16:47:05.115000
211585XCSE20260618 16:49:22.567000
631585XCSE20260618 16:51:31.913385
71585XCSE20260618 16:51:46.182514
61585XCSE20260618 16:51:46.182529
1231585XCSE20260618 16:51:46.199673
1441585XCSE20260618 16:51:46.199735
1081585XCSE20260618 16:51:46.199749
701585XCSE20260618 16:51:46.199751
591580XCSE20260619 9:03:45.037000
41575XCSE20260619 9:08:02.181000
41575XCSE20260619 9:14:20.300000
21575XCSE20260619 9:16:35.544000
91575XCSE20260619 9:16:35.544000
41575XCSE20260619 9:16:35.544000
41575XCSE20260619 9:16:35.544000
101575XCSE20260619 9:16:35.544000
21574XCSE20260619 9:17:50.498000
91576XCSE20260619 9:37:11.682000
31575XCSE20260619 9:40:06.379000
201578XCSE20260619 9:42:53.988000
201578XCSE20260619 9:42:54.896000
101577XCSE20260619 9:45:58.920000
101576XCSE20260619 9:52:23.672000
101575XCSE20260619 10:01:05.725000
201579XCSE20260619 10:11:35.190000
11580XCSE20260619 10:11:52.217000
11579XCSE20260619 10:11:52.245000
91579XCSE20260619 10:11:52.245000
101578XCSE20260619 10:12:32.332000
81579XCSE20260619 10:14:14.089000
91579XCSE20260619 10:14:14.089000
11579XCSE20260619 10:14:14.089000
191578XCSE20260619 10:22:23.579000
91578XCSE20260619 10:22:23.579000
291576XCSE20260619 10:22:23.589000
11578XCSE20260619 10:43:05.037000
201578XCSE20260619 10:53:19.532000
91578XCSE20260619 10:53:19.532000
291578XCSE20260619 10:53:19.553000
391583XCSE20260619 11:02:24.268000
81584XCSE20260619 11:02:57.044000
231584XCSE20260619 11:02:57.044000
91584XCSE20260619 11:02:57.044000
11584XCSE20260619 11:02:57.073000
111584XCSE20260619 11:03:04.881000
281585XCSE20260619 11:03:17.853000
281583XCSE20260619 11:03:30.151000
91583XCSE20260619 11:03:30.151000
11583XCSE20260619 11:06:34.465000
221585XCSE20260619 11:13:45.094000
641583XCSE20260619 11:14:04.361000
101581XCSE20260619 11:20:58.703000
101580XCSE20260619 11:24:55.216000
101580XCSE20260619 11:24:55.216000
101579XCSE20260619 11:44:30.884000
151580XCSE20260619 11:49:23.486000
31580XCSE20260619 11:49:23.486000
191578XCSE20260619 11:49:23.488000
11578XCSE20260619 11:49:55.718000
11578XCSE20260619 11:49:58.724000
21579XCSE20260619 11:49:59.992000
141577XCSE20260619 11:50:00.016000
41578XCSE20260619 11:50:44.816000
31580XCSE20260619 11:51:13.724000
11579XCSE20260619 11:51:14.552000
41579XCSE20260619 11:51:14.816000
41579XCSE20260619 11:51:29.816000
11579XCSE20260619 11:51:44.552000
41579XCSE20260619 11:51:44.816000
41579XCSE20260619 11:51:59.816000
11579XCSE20260619 11:52:01.730000
51579XCSE20260619 11:52:01.730000
41579XCSE20260619 11:52:01.730000
51579XCSE20260619 11:52:01.730000
41579XCSE20260619 11:52:01.730000
11579XCSE20260619 11:52:14.553000
41579XCSE20260619 11:52:14.817000
11579XCSE20260619 11:52:29.552000
41579XCSE20260619 11:52:29.816000
31579XCSE20260619 11:52:44.837000
21579XCSE20260619 11:52:44.837000
51579XCSE20260619 11:52:44.837000
101579XCSE20260619 11:52:44.837000
21578XCSE20260619 11:52:45.318000
21578XCSE20260619 11:52:45.319000
11578XCSE20260619 11:52:59.604000
41578XCSE20260619 11:52:59.816000
11578XCSE20260619 11:53:00.319000
21578XCSE20260619 11:53:00.319000
11578XCSE20260619 11:53:00.319000
11578XCSE20260619 11:53:14.816000
41578XCSE20260619 11:53:44.816000
11578XCSE20260619 11:53:45.321000
31578XCSE20260619 11:53:45.321000
11578XCSE20260619 11:53:59.816000
11578XCSE20260619 11:53:59.816000
11578XCSE20260619 11:54:44.603000
11578XCSE20260619 11:54:44.664000
21578XCSE20260619 11:54:44.816000
21578XCSE20260619 11:54:44.816000
21578XCSE20260619 11:54:45.319000
21578XCSE20260619 11:54:59.600000
21578XCSE20260619 11:54:59.600000
41578XCSE20260619 11:54:59.600000
21578XCSE20260619 11:54:59.600000
21578XCSE20260619 11:54:59.816000
11578XCSE20260619 11:54:59.973000
21578XCSE20260619 11:55:00.319000
21578XCSE20260619 11:55:00.319000
31578XCSE20260619 11:55:14.816000
11578XCSE20260619 11:55:14.816000
11578XCSE20260619 11:55:14.983000
21578XCSE20260619 11:55:15.318000
21578XCSE20260619 11:55:15.318000
11578XCSE20260619 11:55:29.604000
11578XCSE20260619 11:56:00.318000
31578XCSE20260619 11:56:00.318000
11578XCSE20260619 11:56:00.318000
41578XCSE20260619 11:56:14.816000
11578XCSE20260619 11:56:29.816000
51578XCSE20260619 11:56:29.977000
41578XCSE20260619 11:56:29.977000
11578XCSE20260619 11:56:29.977000
41579XCSE20260619 11:56:44.816000
31579XCSE20260619 11:56:45.319000
31579XCSE20260619 11:56:45.320000
41579XCSE20260619 11:56:59.816000
61579XCSE20260619 11:56:59.816000
101579XCSE20260619 11:57:12.965000
101579XCSE20260619 11:57:14.612000
101579XCSE20260619 11:57:14.816000
11579XCSE20260619 11:57:15.320000
11578XCSE20260619 11:57:44.816000
21578XCSE20260619 11:57:44.816000
11578XCSE20260619 11:57:59.612000
41578XCSE20260619 11:57:59.816000
11578XCSE20260619 11:58:14.613000
11578XCSE20260619 11:58:14.816000
11578XCSE20260619 11:58:14.816000
11578XCSE20260619 11:58:15.321000
11578XCSE20260619 11:58:15.321000
31578XCSE20260619 11:58:44.816000
11578XCSE20260619 11:58:59.612000
11578XCSE20260619 11:58:59.816000
31578XCSE20260619 11:58:59.816000
101578XCSE20260619 12:30:02.649000
101579XCSE20260619 12:39:45.582000
101579XCSE20260619 12:45:30.039000
101579XCSE20260619 12:49:25.850000
91579XCSE20260619 12:49:25.850000
91579XCSE20260619 12:49:25.850000
301577XCSE20260619 13:10:03.930000
101577XCSE20260619 13:10:03.930000
61578XCSE20260619 13:13:41.281000
21578XCSE20260619 13:13:41.297000
11578XCSE20260619 13:13:44.321000
11578XCSE20260619 13:13:45.288000
11578XCSE20260619 13:13:47.344000
11578XCSE20260619 13:13:47.369000
11578XCSE20260619 13:13:50.367000
11578XCSE20260619 13:13:51.172000
11578XCSE20260619 13:13:54.195000
201578XCSE20260619 13:19:20.427000
201578XCSE20260619 13:19:20.462000
11578XCSE20260619 13:21:00.103000
11578XCSE20260619 13:21:00.103000
81578XCSE20260619 13:21:00.103000
11577XCSE20260619 13:23:22.632000
11577XCSE20260619 13:23:27.108000
101577XCSE20260619 13:25:32.601000
41577XCSE20260619 13:38:07.757000
11577XCSE20260619 13:38:07.757000
11577XCSE20260619 13:38:07.757000
101577XCSE20260619 13:45:29.871000
101576XCSE20260619 13:49:55.869000
11576XCSE20260619 13:50:00.678000
11576XCSE20260619 13:50:03.701000
41576XCSE20260619 13:50:04.659000
11576XCSE20260619 13:50:06.724000
101578XCSE20260619 14:11:36.397000
31580XCSE20260619 14:23:03.042000
141580XCSE20260619 14:23:03.042000
101580XCSE20260619 14:26:58.852000
91580XCSE20260619 14:26:58.852000
91580XCSE20260619 14:26:58.852000
211581XCSE20260619 14:27:10.691000
101579XCSE20260619 14:33:43.209000
201580XCSE20260619 14:37:39.702000
141582XCSE20260619 14:43:13.292000
101582XCSE20260619 14:43:13.292000
51582XCSE20260619 14:43:13.292000
51582XCSE20260619 14:43:20.308000
301580XCSE20260619 14:43:20.605000
101581XCSE20260619 14:50:04.028000
41581XCSE20260619 14:55:30.806000
61581XCSE20260619 15:00:03.953000
41581XCSE20260619 15:00:03.953000
191581XCSE20260619 15:08:25.336000
191581XCSE20260619 15:13:43.991000
201580XCSE20260619 15:14:57.231000
471580XCSE20260619 15:21:13.152000
461579XCSE20260619 15:22:13.388000
51579XCSE20260619 15:22:16.970000
41579XCSE20260619 15:22:21.937000
21579XCSE20260619 15:22:26.878000
291579XCSE20260619 15:24:39.336000
121578XCSE20260619 15:24:42.417000
31580XCSE20260619 15:26:52.896000
281579XCSE20260619 15:28:32.529000
251578XCSE20260619 15:28:32.552000
31578XCSE20260619 15:28:32.552000
131578XCSE20260619 15:30:28.410000
161578XCSE20260619 15:30:28.410000
291577XCSE20260619 15:30:49.058000
11576XCSE20260619 15:35:39.289000
171576XCSE20260619 15:35:39.292000
461576XCSE20260619 15:35:39.295000
461575XCSE20260619 15:36:21.888000
181575XCSE20260619 15:36:21.888000
171575XCSE20260619 15:36:21.938000
401576XCSE20260619 15:37:45.240000
281578XCSE20260619 15:40:09.199000
191577XCSE20260619 15:46:06.312000
91577XCSE20260619 15:46:06.312000
91577XCSE20260619 15:46:06.312000
101577XCSE20260619 15:46:06.355000
281577XCSE20260619 15:46:06.355000
31577XCSE20260619 15:46:06.371000
351577XCSE20260619 15:46:06.371000
241578XCSE20260619 16:05:24.890000
261578XCSE20260619 16:07:07.117000
121578XCSE20260619 16:07:16.087000
381576XCSE20260619 16:10:25.668000
3921577XCSE20260619 16:34:18.334221
421577XCSE20260619 16:34:18.334248
81576XCSE20260619 16:50:11.767387
131578XCSE20260619 16:52:32.793952
121578XCSE20260619 16:52:32.793967
1071578XCSE20260619 16:52:32.811079
5001578XCSE20260619 16:53:13.518818
3601578XCSE20260619 16:53:13.518839


Attachment


Attachments

UK Aktietilbagekøbsprogram 2026 - week 25
GlobeNewswire

Recommended Reading

 