Une ex-haute fonctionnaire devient la troisième vice-présidente régionale de Conservation de la nature Canada (CNC) pour les provinces de l'Atlantique.



Kelly Cain s’est en effet jointe à l’organisme de bienfaisance à but non lucratif au terme d’un rigoureux processus de sélection.

Mme Cain, qui apporte une grande expertise à ses nouvelles fonctions, dit se sentir « très enthousiaste et privilégiée de se joindre à l’équipe de CNC ».

La vice-présidente régionale, qui a grandi sur une ferme de pommes de terre de Knoxford, au Nouveau-Brunswick, possède une solide expérience de 35 ans en gestion dans la région de l’Atlantique. Au Nouveau-Brunswick, elle a été sous-ministre des Affaires intergouvernementales, des Ressources humaines, des Transports et de l’Infrastructure et du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture. Auparavant, elle a été directrice générale du YMCA du Grand Moncton, directrice du Tourisme et des Événements à la Ville de Moncton et coordonnatrice du Partenariat du tourisme du Canada atlantique à l’Île-du-Prince-Édouard, où elle a également passé 7 années à titre de coordonnatrice de programmes au ministère du Tourisme et des Parcs de la province.

Mme Cain et son époux, Darren Craswell, on fait un don à CNC qui contribuera à conserver la nature en hommage aux médecins en chef de la région et à leurs efforts dans le contexte de la pandémie de COVID-19. À ce titre, Mme Cain félicite la Dre Jennifer Russell au Nouveau-Brunswick, le Dr Robert Strang en Nouvelle-Écosse, la Dre Heather Morrison à l’Île-du-Prince-Édouard et la Dre Janice Fitzgerald à Terre-Neuve-et-Labrador.

« Ces personnes, leurs collègues et le personnel de première ligne ont fait un travail extraordinaire. Le calme dont ils ont fait preuve dans leur leadership et leur direction nous a réconfortés et guidés depuis mars dernier, affirme Kelly Cain. Pendant la pandémie, nous avons saisi toute l’importance de la nature et des activités en plein air pour notre bien-être physique et psychologique. Les gens sont de plus en plus nombreux à se tourner vers la nature pour les aider à faire face au stress, à l’anxiété et aux restrictions en vigueur. Explorer nos réserves naturelles, sentiers, forêts et lacs a un effet restaurateur pour notre santé mentale. Pendant que nous prenons soin de nous, nous devons aussi investir dans la nature pour prendre soin d’elle. »

Un sondage Ipsos récemment mené au pays pour le compte de CNC, révèle que 94 % des personnes reconnaissent que la nature les aide à réduire leur niveau de stress et d’anxiété. Il montre aussi que 86 % des Canadiennes et des Canadiens s’entendent sur le fait que passer du temps dans la nature est important pour leur santé mentale au cours de la pandémie. Plus de la moitié ont dit que de passer du temps en plein air fait partie de leur stratégie pour traverser les mois d’hiver.

Kelly Cain succède à John Foley, qui a pris sa retraite après avoir passé 24 ans à CNC au Canada atlantique.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Kelly au sein de la famille de CNC et estimons qu’elle apporte à notre organisme de bienfaisance un impressionnant bagage de leadership et d’expérience », affirme Kevin McNamara, président du conseil régional de l’Atlantique de l’organisme. « Je tiens également à remercier John Foley pour ses contributions et ses nombreuses années de service. »

Pour sa part, M. Foley estime que sa plus grande source de fierté est l’équipe qu’il a contribué à former dans la région de l’Atlantique, qui ne comptait que 2 membres à son arrivée et qui s’élève maintenant à 24 personnes. Travailler avec des personnes passionnées et engagées à travers le pays est une chose qu’il chérira toujours. Grâce à l’appui de propriétaires fonciers et à la générosité des sympathisantes et sympathisants, plus de 400 projets de conservation ont pu être réalisés sous la gouverne de M. Foley. Ce dernier fait d’ailleurs l’éloge des résidents du Canada atlantique et de leur vision, marquée par la volonté de confier leurs terres à CNC et de faire du travail bénévole et des dons en argent pour assurer la protection de terres de grande valeur écologique.

CNC collabore avec des partenaires, ainsi que des sympathisantes et sympathisants pour conserver des aires naturelles d’importance. Actuellement, l’organisme recueille des fonds pour nombre de projets, notamment afin de :

Conserver 568 hectares (1 405 acres) de plus dans la région reliant la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick afin d’agrandir le corridor écologique « Moose Sex Project » (Pour les amours des orignaux) sur l’isthme de Chignectou.

Protéger 1 212 hectares (2 997 acres) de forêt et de milieux côtiers dans l’ouest de la Nouvelle-Écosse.

Recruter et former des intendant(e)s bénévoles dans les communautés pour contribuer à veiller sur nos propriétés.

Offrir des possibilités d’emploi et de mentorat à 13 stagiaires dans les provinces de l’Atlantique cet été.

À propos

Chef de file en conservation de terres privées au Canada et organisme sans but lucratif, Conservation de la nature Canada (CNC) œuvre à la protection de nos milieux naturels les plus précieux et des espèces qu’ils abritent. Depuis 1962, CNC et ses partenaires ont contribué à la protection de 14 millions d’hectares (35 millions d’acres) d’un océan à l’autre et à l’autre, dont plus de 32 979 hectares (81 494 acres) dans les provinces de l’Atlantique. Pour en savoir plus : conservationdelanature.ca.

