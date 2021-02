Høydepunkter for fjerde kvartal:



Operasjonelt driftsresultat (EBIT) på 413,8 millioner kroner, med EBIT per kilo på 9,50 kroner.



Segment Midt-Norge og Nord-Norge leverer tilfredsstillende resultater basert på gode biologiske og operasjonelle prestasjoner.



Lavere laksepriser og et krevende marked påvirker resultatet fra salg og prosessering.



Virksomheten på Island har positiv kostnadsutvikling med betydelig lavere uttakskost, med får et negativt resultat som følge av et krevende marked med lave laksepriser.



SalMar opprettholder et forventet slaktevolum for 2021 på 163 000 tonn for Norge og 14 000 tonn på Island.



Styret innstiller på et utbytte for 2020 på 20 kroner per aksje.



Forsterker satsingen på havbasert oppdrett for å sikre bærekraftig vekst på laksen sine betingelser.

Tilfredsstillende resultater i til tross for et krevende marked

SalMar fyller 30 år og kan se tilbake på tre tiår med fantastiske resultater. Selskapet har vokst til å bli en av verdens største oppdrettere og har sterk tro på videre vekst. Til tross for et krevende marked med global usikkerhet og lave laksepriser har selskapet igjen lagt bak seg et år med sterke resultater

SalMar ASA hadde i fjerde kvartal et operasjonelt driftsresultat (EBIT) på 413,8 millioner kroner. Dette gir et driftsresultat for året som helhet på 3 milliarder kroner. For den norske virksomheten endte operasjonelt driftsresultat for kvartalet på 433,5 millioner kroner, og for 2020 på 3 058 millioner kroner. Det tilsvarer i økning på 3 prosent sammenlignet med 2019.

- 2020 har vært et krevende år preget av stor usikkerhet for oppdrettsindustrien. Denne usikkerheten har også preget fjerde kvartal. Få ville i begynnelsen av året våget å håpe på at vi skulle klare å levere et like godt operasjonelt resultat for 2020 som i året før. Men gjennom et strategisk og operasjonelt fokus, samt ansatte som har vist en formidabel evne til å tilpasse seg en ny arbeidshverdag, har vi klart det, sier konsernsjef Gustav Witzøe.

Slaktevolumet for kvartalet endte på 43 600 tonn, mot 40 300 tonn i tilsvarende periode året før. Det operasjonelle driftsresultatet (EBIT) per kilo ble 9,50 kroner i fjerde kvartal, ned fra 16,31 kroner i fjerde kvartal 2019. Nedgangen i operasjonelt driftsresultat per kilo skyldes i hovedsak at den gjennomsnittlige lakseprisen var 25 prosent lavere i fjerde kvartal 2020, sammenlignet med tilsvarende periode året før. EBIT per kilo for 2020 som helhet var på 18,62 kroner, ned kun 1,42 kroner per kilo fra 2019.

Fortsatt gode biologiske og operasjonelle prestasjoner

Segment Midt-Norge leverer igjen et solid resultat, og høster fruktene av solid operasjonell drift og gode biologiske prestasjoner. Høst 2019-generasjonen har stått for hele volumet i perioden. I først kvartal 2021 vil SalMar slakte ferdig høst 2019 generasjonen og påbegynne slakting av vår 2020 generasjonen. Begge generasjoner har vist god biologisk utvikling den siste tiden. I årets første kvartal forventes tilsvarende kost og noe redusert slaktevolum sammenlignet med foregående kvartal.

Segment Nord-Norge fortsetter den gode trenden og leverer et tilfredsstillende resultat i fjerde kvartal. 80 prosent av slaktevolumet består av fisk som ble satt i sjøen våren 2019, en generasjon som har vist meget god biologisk utvikling og bidratt til lavere uttakskostnader. SalMar startet slakting av høst 2019 generasjonen i fjerde kvartal og vil fortsette slakting av denne generasjonen i første kvartal 2021. Denne generasjonen har også vist gode biologiske prestasjoner. I første kvartal forventes det noe høyere kost og lavere slaktevolum sammenlignet med det foregående kvartalet.

For segmentet Salg og prosessering har fjerde kvartal vært preget av høy markedsusikkerhet som følge av koronapandemien. Segmentet leverte likevel et tilfredsstillende driftsresultat på 73 millioner kroner i perioden. For 2020 som helhet leverer segmentet et sterkt driftsresultat på 282 millioner kroner, opp fra 124 millioner kroner året før.

2020 har vært et krevende år for Icelandic Salmon med store biologiske utfordringer i starten av året. I fjerde kvartal startet selskapet slaktingen av 2019-generasjonen, med betydelig lavere uttakskost. Likevel fører lav prisoppnåelse til negativt driftsresultat i fjerde kvartal. Selskapet tar med seg lærdom fra året som har gått og ser lyst på 2021, et år hvor biologisk status på fisk i sjø er betydelig forbedret.

Lyse fremtidsutsikter

Spredningen av coronaviruset og de medfølgende smittebegrensende tiltak som har blitt iverksatt over hele verden har skapt økt markedsusikkerhet. SalMar er imidlertid godt rigget til å håndtere slike kriser, da selskapet har god finansiell fleksibilitet og kapasitet til å videreforedle produkter lokalt før de sendes ut i verden. Noen få ansatte ble smittet mot slutten av 2020, men gode beredskapsplaner og solid håndtering bidro til at smitten ikke spredte seg.

Styret mener SalMar har et godt grunnlag for fortsatt positiv utvikling, både innenfor havbasert og tradisjonell oppdrettsvirksomhet. Selskapet opprettholder derfor sine pågående investeringsprogrammer for å sikre utvikling av en allerede robust plattform for videre vekst.

SalMar opprettholder sine forventninger for totalt slaktevolum i Norge på 163 000 tonn i Norge og 14 000 tonn på Island i 2021.

Forsterker satsingen på havbasert oppdrett

SalMars satsing på havbasert oppdrett er godt kjent og viderefører SalMars tradisjon med å utvikle og utnytte ny teknologi og nye løsninger. I januar 2021 ble søknaden for verdens første oppdrettsanlegg på åpent hav, Smart Fish Farm, sendt til Fiskeridirektoratet. Etablering av lakseoppdrett i åpent hav er en viktig del av SalMars strategi for å sikre bærekraftig vekst. Denne satsingen er nærmere omtalt i en egen børs- og pressemelding offentliggjort i dag.

Sikret ny grønn finansiering

For å styrke finansiell fleksibilitet og forsterke selskapets bærekraftsfokus ytterligere, har SalMar i starten av 2021 refinansiert eksisterende kredittfasiliteter. Selskapet har økt rammen på kassekreditten og samtidig inngått avtale om en ny sustainability linked kredittfasilitet, en avtale som har fire bærekrafts KPI’er knyttet til seg.

- Gjennom de nye fasilitetene styrker vi vår finansielle fleksibilitet samtidig forsterker vi vårt fokus på bærekraft. Avtalen fokuserer på fire av våre viktigste KPI’er hvor alle drar oss i en enda mer bærekraftig retning, sier CFO & COO Trine Sæther Romuld.

Utbytte

Over de siste kvartalene har SalMar vist sin evne til å tilpasse seg endrede markedsforhold ved å levere sterke resultater og beholde en solid finansiell posisjon. På bakgrunn av dette innstiller styret på å betale ut 20 kroner per aksje i utbytte for regnskapsåret 2020.

