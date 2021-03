Villers-lès-Nancy, le 1er mars 2021 - 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

LE GROUPE PHARMAGEST RENFORCE SON RESEAU DE DISTRIBUTION EN ILE-DE-FRANCE EN ACHETANT SON DISTRIBUTEUR HISTORIQUE ADI

Le Groupe Pharmagest devient l’unique actionnaire d’ADI (Applications et Développements Informatiques), dont il détenait déjà 50% du capital.

Cette opération permet au Groupe de prendre le contrôle de son distributeur historique en Ile-de-France depuis plus de 30 ans.

Cette acquisition concrétise la volonté du Groupe Pharmagest de renforcer son réseau de distribution sur le territoire francilien.

Le Groupe Pharmagest, leader de solutions informatiques de Santé en Europe (Euronext Paris – Compartiment B - ISIN : FR 0012882389) annonce aujourd’hui le rachat des 50% de parts détenues par Marc ABITBOL, fondateur d’ADI, partenaire distributeur des solutions du Groupe Pharmagest en Ile-de-France depuis plus de 30 ans.

Le Groupe Pharmagest dispose désormais d’un réseau d’agences régionales homogène et conforme à son modèle de distribution, intégré à 100% sur tout le territoire métropolitain et aux Antilles.

ADI était la dernière structure métropolitaine à ne pas être intégrée totalement au niveau du capital, le chiffre d’affaires d’ADI étant déjà consolidé à 100% à l’activité du Groupe depuis 2000 (CA 2020 ADI : 5,8 M€).

Jusqu’à présent, les pharmaciens d’Ile-de-France disposaient d’une partie du catalogue de produits et services PHARMAGEST. Le Groupe va désormais pouvoir les accompagner sur la totalité de l’écosystème métiers qu’il a développé.

Grâce à la déclinaison sur le réseau ADI, des process opérationnels et commerciaux du Groupe Pharmagest, la Direction prévoit une forte progression de l’activité et des résultats sur l’Ile-de-France sur les 3 prochaines années.

Thierry CHAPUSOT, Président du Conseil d’Administration du Groupe Pharmagest, déclare à cette occasion : « Avec cette opération, nous achevons d’intégrer à 100% notre réseau de distribution avec l’ambition d’offrir à nos clients et prospects pharmaciens franciliens la gamme complète des solutions et des services développés par le Groupe. C’est pour le Groupe une évolution logique dans cette région qui concentre 18% des pharmacies françaises. Nous disposons ainsi en Ile-de-France d’un réseau moderne de proximité que nous voulons dynamiser afin d’accélérer notre développement et d’augmenter notre part de marché. En nous appuyant sur l’engagement de nos équipes et celles d’ADI ainsi que sur les méthodes opérationnelles et commerciales du Groupe qui font son succès, la croissance de l’activité et des résultats sur cette région sera au rendez-vous. »

Calendrier financier

Résultats Annuels 2020 : 26 mars 2021 après Bourse.

Réunion d’information sur les Résultats Annuels 2020 : 29 mars 2021 à 14h30.

A propos du Groupe Pharmagest :

Avec plus de 1.100 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Pharmagest est leader de solutions informatiques de Santé en Europe, au travers de solutions et services innovants à destination des professionnels de santé garantissant l’efficience du système de santé et l’amélioration du parcours de soins des patients.

Acteur structurant de l’offre de soins et de la coordination ville-hôpital, le Groupe est présent en France, en Italie, en Belgique, au Luxembourg et en Grande-Bretagne. Le Groupe Pharmagest développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

