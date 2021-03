English Danish

Date 22.03.2021

Share buy-back programme - week 11

The share buy-back programme runs from and including 4 February 2021 up to and including 30 July 2021. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 255 million under a share buy-back programme, see company announcement of 3 February 2021.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement



102,200



599.67



61,286,338 15 March 2021 5,000 595.32 2,996,600 16 March 2021 5,000 593.90 2,969,500 17 March 2021 5,000 591.93 2,959,650 18 March 2021 5,500 592.98 3,261,390 19 March 2021 5,000 594.69 2,973,450 Total under the share buy-back programme



127,300



598.64



76,446,928

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

·288,300 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 1.0 % of the company’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO





Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 50 602 XCSE 20210315 9:13:40.754637 9 602 XCSE 20210315 9:13:40.754637 70 602 XCSE 20210315 9:13:40.754687 50 602 XCSE 20210315 9:13:40.780361 50 602 XCSE 20210315 9:14:41.087430 20 602 XCSE 20210315 9:14:41.087430 50 603 XCSE 20210315 9:22:30.374354 50 603 XCSE 20210315 9:24:04.166166 50 602 XCSE 20210315 9:28:14.252126 50 603 XCSE 20210315 10:25:36.919414 15 603 XCSE 20210315 11:00:51.355375 35 603 XCSE 20210315 11:00:51.355458 130 603 XCSE 20210315 11:00:51.355489 9 603 XCSE 20210315 11:00:51.372797 41 603 XCSE 20210315 11:00:51.372825 41 603 XCSE 20210315 11:00:51.373036 9 603 XCSE 20210315 11:00:51.497404 37 603 XCSE 20210315 11:00:51.497404 33 603 XCSE 20210315 11:00:51.518963 1 602 XCSE 20210315 11:04:02.721830 70 602 XCSE 20210315 12:06:40.887647 5 602 XCSE 20210315 12:20:05.972800 70 603 XCSE 20210315 12:37:23.606287 20 603 XCSE 20210315 12:37:23.606287 30 603 XCSE 20210315 12:37:23.624938 50 603 XCSE 20210315 12:37:23.625055 62 603 XCSE 20210315 12:37:23.625120 100 603 XCSE 20210315 12:37:23.625169 50 603 XCSE 20210315 12:37:23.625288 36 603 XCSE 20210315 12:37:23.625317 24 603 XCSE 20210315 12:37:23.625324 24 603 XCSE 20210315 12:37:23.625334 24 603 XCSE 20210315 12:37:23.625335 8 603 XCSE 20210315 12:37:23.625337 2 603 XCSE 20210315 12:37:23.625403 20 602 XCSE 20210315 12:46:24.183860 25 602 XCSE 20210315 12:49:59.522654 50 602 XCSE 20210315 13:01:04.253656 330 602 XCSE 20210315 13:01:04.253656 50 601 XCSE 20210315 13:02:16.120027 70 601 XCSE 20210315 13:02:16.120082 50 601 XCSE 20210315 13:02:16.137242 30 601 XCSE 20210315 13:02:16.137351 74 601 XCSE 20210315 13:14:43.082577 24 601 XCSE 20210315 13:14:43.082577 70 601 XCSE 20210315 13:14:43.082577 13 601 XCSE 20210315 13:14:43.082577 2 601 XCSE 20210315 13:14:43.082577 20 601 XCSE 20210315 13:14:43.082577 97 601 XCSE 20210315 13:14:43.129598 46 600 XCSE 20210315 13:43:40.444803 4 600 XCSE 20210315 13:44:37.380737 50 600 XCSE 20210315 14:21:59.124559 50 600 XCSE 20210315 14:21:59.202007 148 600 XCSE 20210315 14:21:59.202007 50 600 XCSE 20210315 14:33:41.127698 50 600 XCSE 20210315 14:34:02.119383 50 600 XCSE 20210315 14:35:14.506244 40 600 XCSE 20210315 14:47:32.795050 10 600 XCSE 20210315 14:47:32.795081 2 600 XCSE 20210315 14:47:32.795085 200 599 XCSE 20210315 15:05:24.440968 50 598 XCSE 20210315 15:07:02.354099 15 598 XCSE 20210315 15:07:02.354099 88 598 XCSE 20210315 15:07:02.397561 47 598 XCSE 20210315 15:07:02.397768 194 598 XCSE 20210315 15:17:49.069985 6 598 XCSE 20210315 15:17:49.070096 51 597 XCSE 20210315 15:33:51.348199 25 598 XCSE 20210315 15:42:48.498001 89 598 XCSE 20210315 15:42:48.498001 16 598 XCSE 20210315 15:42:48.498001 70 598 XCSE 20210315 15:42:48.498001 42 597 XCSE 20210315 15:47:36.381767 45 597 XCSE 20210315 15:48:22.645396 50 597 XCSE 20210315 15:49:16.021943 112 597 XCSE 20210315 15:49:16.021973 300 596 XCSE 20210315 16:03:21.088993 24 595 XCSE 20210315 16:15:04.670768 76 595 XCSE 20210315 16:15:04.670783 94 595 XCSE 20210315 16:23:08.575717 6 595 XCSE 20210315 16:23:08.575753 26 595 XCSE 20210315 16:24:11.023880 74 595 XCSE 20210315 16:24:11.023977 32 593 XCSE 20210315 16:51:44.175313 38 593 XCSE 20210315 16:51:44.175313 38 593 XCSE 20210315 16:51:44.391247 392 593 XCSE 20210315 16:52:11.206566 70 595 XCSE 20210316 9:24:18.414983 36 595 XCSE 20210316 9:24:18.414983 5 595 XCSE 20210316 9:25:13.536740 189 595 XCSE 20210316 9:25:13.536770 50 594 XCSE 20210316 9:29:46.068739 36 594 XCSE 20210316 9:29:46.068792 36 594 XCSE 20210316 9:29:46.068794 36 594 XCSE 20210316 9:29:46.068820 50 594 XCSE 20210316 9:29:46.077387 92 594 XCSE 20210316 9:29:46.077387 50 596 XCSE 20210316 10:22:44.454250 18 596 XCSE 20210316 10:22:44.454290 105 596 XCSE 20210316 10:22:44.454296 50 596 XCSE 20210316 10:22:44.457979 77 596 XCSE 20210316 10:22:44.457979 14 595 XCSE 20210316 10:34:52.951269 90 595 XCSE 20210316 10:38:06.184963 45 595 XCSE 20210316 10:49:49.711569 51 595 XCSE 20210316 10:58:30.580787 50 594 XCSE 20210316 11:08:26.132791 70 594 XCSE 20210316 11:08:26.132871 28 594 XCSE 20210316 11:08:27.319023 897 595 XCSE 20210316 11:18:46.539199 50 595 XCSE 20210316 11:18:46.539199 253 595 XCSE 20210316 11:18:46.539199 50 595 XCSE 20210316 11:33:15.829799 552 595 XCSE 20210316 11:33:15.829799 5 594 XCSE 20210316 14:09:47.386928 17 594 XCSE 20210316 14:53:40.442104 80 594 XCSE 20210316 14:53:40.442185 50 594 XCSE 20210316 14:53:40.442189 50 593 XCSE 20210316 15:00:10.669797 139 593 XCSE 20210316 15:00:10.669797 4 593 XCSE 20210316 15:00:10.673446 4 593 XCSE 20210316 15:00:10.673673 46 593 XCSE 20210316 15:00:10.673673 50 593 XCSE 20210316 15:00:10.673792 39 593 XCSE 20210316 15:00:11.922317 11 593 XCSE 20210316 15:07:02.558598 44 593 XCSE 20210316 15:07:02.558635 44 593 XCSE 20210316 15:07:02.558640 19 593 XCSE 20210316 15:07:02.558667 50 593 XCSE 20210316 15:07:02.558690 298 592 XCSE 20210316 16:04:53.342693 13 591 XCSE 20210316 16:08:15.072253 187 591 XCSE 20210316 16:08:15.072294 300 590 XCSE 20210316 16:13:55.638929 100 593 XCSE 20210316 16:46:51.944310 400 593 XCSE 20210316 16:46:51.944310 5 591 XCSE 20210317 9:07:12.034762 50 593 XCSE 20210317 9:28:02.899273 44 593 XCSE 20210317 9:28:02.899395 6 593 XCSE 20210317 9:28:02.916356 44 593 XCSE 20210317 9:28:02.916356 18 593 XCSE 20210317 9:28:02.916475 32 593 XCSE 20210317 9:28:02.916503 26 593 XCSE 20210317 9:28:02.916589 20 593 XCSE 20210317 9:28:02.987747 4 593 XCSE 20210317 9:28:03.178186 50 594 XCSE 20210317 10:26:09.657230 31 594 XCSE 20210317 10:26:09.657325 19 594 XCSE 20210317 10:26:09.657363 50 594 XCSE 20210317 10:26:09.674672 29 594 XCSE 20210317 10:26:09.674672 15 594 XCSE 20210317 10:26:09.674784 19 594 XCSE 20210317 10:26:09.675018 54 594 XCSE 20210317 10:26:09.675138 16 594 XCSE 20210317 10:26:09.675138 17 594 XCSE 20210317 10:26:09.675253 50 593 XCSE 20210317 10:29:05.842910 70 593 XCSE 20210317 10:29:05.842910 36 593 XCSE 20210317 10:40:15.656718 50 593 XCSE 20210317 12:22:12.924066 28 593 XCSE 20210317 12:22:12.924155 22 593 XCSE 20210317 12:22:12.924163 6 593 XCSE 20210317 12:22:12.924163 70 593 XCSE 20210317 12:22:12.924178 124 593 XCSE 20210317 12:22:12.924215 45 593 XCSE 20210317 12:22:12.924246 5 593 XCSE 20210317 12:22:12.941982 50 592 XCSE 20210317 12:22:16.042322 1 592 XCSE 20210317 12:22:16.042405 49 592 XCSE 20210317 12:22:16.042476 50 592 XCSE 20210317 12:22:16.045072 42 592 XCSE 20210317 12:22:16.045072 34 592 XCSE 20210317 12:22:16.045120 8 592 XCSE 20210317 12:22:16.059537 42 592 XCSE 20210317 12:22:16.147366 68 592 XCSE 20210317 12:22:16.147366 50 592 XCSE 20210317 12:22:16.162051 130 592 XCSE 20210317 12:22:16.162051 50 592 XCSE 20210317 12:38:06.033598 22 592 XCSE 20210317 12:38:06.054177 4 592 XCSE 20210317 12:38:06.054184 145 591 XCSE 20210317 12:41:44.649315 45 591 XCSE 20210317 12:41:44.649315 7 591 XCSE 20210317 12:58:05.293250 50 591 XCSE 20210317 12:58:05.293250 6 591 XCSE 20210317 13:16:09.581933 10 591 XCSE 20210317 13:37:05.665704 32 591 XCSE 20210317 13:38:57.055411 4 590 XCSE 20210317 13:40:42.680048 46 590 XCSE 20210317 13:40:42.680165 50 590 XCSE 20210317 13:40:42.697252 72 590 XCSE 20210317 13:40:42.697252 10 590 XCSE 20210317 13:40:42.698428 16 590 XCSE 20210317 13:40:42.698833 24 590 XCSE 20210317 13:40:42.698846 50 590 XCSE 20210317 13:40:42.728096 22 590 XCSE 20210317 13:40:42.728096 6 590 XCSE 20210317 13:41:05.705270 12 591 XCSE 20210317 14:04:37.611607 70 591 XCSE 20210317 14:04:37.611607 37 591 XCSE 20210317 14:04:37.611607 13 591 XCSE 20210317 14:04:37.611607 36 591 XCSE 20210317 14:04:37.611607 45 591 XCSE 20210317 14:04:37.611607 27 591 XCSE 20210317 14:04:37.632202 75 591 XCSE 20210317 14:04:37.657849 1 591 XCSE 20210317 14:04:37.678350 334 591 XCSE 20210317 14:30:50.121359 64 590 XCSE 20210317 14:36:24.401198 30 590 XCSE 20210317 14:37:24.703776 6 590 XCSE 20210317 14:37:24.703808 73 590 XCSE 20210317 14:37:24.703931 46 590 XCSE 20210317 14:37:24.703940 27 590 XCSE 20210317 14:37:24.703940 27 590 XCSE 20210317 14:37:24.703963 3 590 XCSE 20210317 14:37:24.703966 92 590 XCSE 20210317 14:37:50.425628 8 590 XCSE 20210317 14:55:21.089639 43 590 XCSE 20210317 15:00:05.448649 3 590 XCSE 20210317 15:43:05.841928 45 591 XCSE 20210317 15:57:29.933178 70 591 XCSE 20210317 15:57:29.933178 36 591 XCSE 20210317 15:57:29.933178 51 591 XCSE 20210317 15:57:29.933178 37 591 XCSE 20210317 15:57:29.933178 59 591 XCSE 20210317 15:57:29.933178 27 591 XCSE 20210317 15:57:29.953797 150 591 XCSE 20210317 15:57:30.230024 12 591 XCSE 20210317 15:57:30.230088 13 591 XCSE 20210317 15:57:30.247105 98 593 XCSE 20210317 16:26:35.216554 1080 593 XCSE 20210317 16:26:35.216554 50 593 XCSE 20210318 9:15:48.606593 70 593 XCSE 20210318 9:15:48.606637 110 593 XCSE 20210318 9:15:48.606665 20 593 XCSE 20210318 9:15:48.606671 14 593 XCSE 20210318 9:15:48.608519 36 593 XCSE 20210318 9:15:48.608696 250 592 XCSE 20210318 9:39:50.433136 50 592 XCSE 20210318 9:39:50.433136 500 591 XCSE 20210318 9:39:50.433136 89 590 XCSE 20210318 9:48:07.157113 86 590 XCSE 20210318 9:50:07.174962 25 590 XCSE 20210318 9:52:57.122656 94 590 XCSE 20210318 10:02:07.278102 56 590 XCSE 20210318 10:08:07.329085 10 590 XCSE 20210318 10:12:07.365158 90 590 XCSE 20210318 10:18:07.419693 70 591 XCSE 20210318 10:25:37.837205 62 591 XCSE 20210318 10:25:37.837205 59 591 XCSE 20210318 10:52:07.732461 54 591 XCSE 20210318 11:08:29.322957 5 591 XCSE 20210318 11:10:07.895471 100 590 XCSE 20210318 13:52:26.703726 90 590 XCSE 20210318 13:55:07.406693 10 590 XCSE 20210318 14:09:40.299595 35 590 XCSE 20210318 14:09:40.344491 70 591 XCSE 20210318 14:21:03.317454 64 591 XCSE 20210318 14:21:03.317454 6 591 XCSE 20210318 14:21:03.317454 69 591 XCSE 20210318 14:21:03.317454 100 591 XCSE 20210318 14:21:03.317454 7 591 XCSE 20210318 14:21:03.317454 27 591 XCSE 20210318 14:21:03.337982 157 591 XCSE 20210318 14:21:03.362572 5 591 XCSE 20210318 14:51:03.260869 50 591 XCSE 20210318 14:51:03.260869 21 591 XCSE 20210318 14:51:03.306591 29 591 XCSE 20210318 14:51:03.306674 27 593 XCSE 20210318 15:00:04.448358 70 593 XCSE 20210318 15:00:04.448358 13 593 XCSE 20210318 15:00:04.448358 10 593 XCSE 20210318 15:00:04.448358 83 593 XCSE 20210318 15:18:53.572017 52 593 XCSE 20210318 16:02:26.391742 45 593 XCSE 20210318 16:02:26.439602 20 595 XCSE 20210318 16:07:47.804862 1250 595 XCSE 20210318 16:07:54.375600 30 595 XCSE 20210318 16:07:54.375600 92 594 XCSE 20210318 16:41:05.893013 8 594 XCSE 20210318 16:43:07.903982 83 594 XCSE 20210318 16:43:07.903982 977 595 XCSE 20210318 16:46:38.851951 100 595 XCSE 20210318 16:46:38.851951 100 595 XCSE 20210319 10:39:46.706779 2900 595 XCSE 20210319 10:39:46.706779 62 594 XCSE 20210319 11:02:56.984202 38 594 XCSE 20210319 11:02:56.984202 50 595 XCSE 20210319 12:11:42.700118 550 595 XCSE 20210319 12:11:42.700118 19 595 XCSE 20210319 14:14:42.915437 81 595 XCSE 20210319 14:14:42.932845 70 595 XCSE 20210319 14:21:23.498013 30 595 XCSE 20210319 14:21:23.498061 100 594 XCSE 20210319 14:25:07.413106 50 593 XCSE 20210319 14:37:00.037631 70 593 XCSE 20210319 14:37:00.037699 16 593 XCSE 20210319 14:37:00.037773 34 593 XCSE 20210319 14:37:00.037802 30 593 XCSE 20210319 14:37:00.037805 50 593 XCSE 20210319 14:38:46.943852 30 593 XCSE 20210319 14:48:37.199260 20 593 XCSE 20210319 14:48:37.199479 10 592 XCSE 20210319 14:55:16.131440 40 592 XCSE 20210319 14:55:16.131477 120 592 XCSE 20210319 14:55:16.131482 30 592 XCSE 20210319 14:55:16.141194 134 591 XCSE 20210319 15:04:45.732319 16 591 XCSE 20210319 15:04:45.732349 34 595 XCSE 20210319 15:52:51.565717 70 595 XCSE 20210319 15:52:51.565717 74 595 XCSE 20210319 15:52:51.565717 27 595 XCSE 20210319 15:52:51.586247 105 598 XCSE 20210319 16:07:54.103063 19 598 XCSE 20210319 16:07:54.103063 21 598 XCSE 20210319 16:07:54.103063

Attachment