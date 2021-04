Neue Partnerschaft zwischen Samba TV und PubMatic zur Bereitstellung von TV-Audience-Targeting im programmatischen Omniscreen-Werbe-Supply

English French German Italian

SAN FRANCISCO and HAMBURG, Germany, April 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samba TV, ein weltweit führender Anbieter von Omniscreen-Werbung und -Analytics, gibt heute eine Multi-Market-Partnerschaft mit PubMatic (Nasdaq: PUBM) bekannt, einer Sell-Side-Plattform mit tonangebenden Resultaten für digitale Werbung. Die detailreichen Connected-TV-Daten von Samba TV werden in die Werbeplattform von PubMatic integriert, um Media-Einkäufern erweiterte Omniscreen-Targeting-Funktionen in vier der größten Werbemärkte Europas zu bieten: Deutschland, Großbritannien, Italien und Frankreich.



Die Kombination der Erstanbieter-TV-Daten von Samba TV und der erweiterten programmatischen Targeting-Funktionen von PubMatic bietet europäischen Advertisern die Möglichkeit, Audiences basierend auf ihren Fernsehgewohnheiten zu erreichen und die Reichweite zu erweitern, indem sie Zielgruppen ansprechen, die keine lineare TV-Werbung empfangen. Dieses neue Angebot ist ein wichtiges Werkzeug für globale Advertiser, um ihre Reichweite und Frequenz mit Hilfe einer einzigen, marktübergreifenden Lösung zu optimieren. Darüber hinaus können Werbetreibende Ad Exposure-Daten auf den linearen, Connected TV- und digitalen Kanälen deduplizieren.

"Global tätige Marken benötigen eine skalierbare programmatische Lösung, um ihre TV-Werbung zu verstärken und die schwer zu erreichenden Audiences über alle zum Konsumieren von Video genutzten Gerätetypen hinweg zu erreichen", sagt Ashwin Navin, Mitbegründer und CEO von Samba TV. "Die Partnerschaft zwischen Samba TV und PubMatic bietet europäischen Werbetreibenden die Möglichkeit, auf Basis unserer vertrauenswürdigen Erstanbieter-TV-Daten diese TV- und digitalen Audiences effektiv zu erreichen."

“Die Verbraucher setzen sich auf einer Vielzahl von Geräten mit Content auseinander, sodass echte Addressabilität eine Omnichannel-Reichweite erfordert", so Emma Newman, Chief Revenue Officer EMEA bei PubMatic. “Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Samba TV, um unseren Kunden Samba TVs lineare und OTT-Daten zur Verfügung zu stellen. Buyers können dank der Zielgruppenansprache dieser hochwertigen Segmente im digitalen Premium-Inventar von PubMatic relevante Anzeigenerlebnisse in großem Maßstab liefern und so die Rendite ihrer Werbeausgaben steigern.“

“Dank der Kombination von Samba TVs eigenen Audiences und PubMatics Größe und Inventarqualität haben unsere europäischen Kunden jetzt Zugriff auf unsere vollständigen TV-Audiences, die für ihr Omniscreen-Playbook unerlässlich sind”, sagt David Barker, SVP Global Commercial Partnerships, Samba TV. “Globale Marken brauchen globale Lösungen. Unsere europäischen Kunden können jetzt Audience Reach und Frequency in den vier größten Werbemärkten Europas erheblich optimieren.“

Samba TV ermöglicht auf Basis von Erstanbieterdaten das TV-Erlebnis der nächsten Generation. Dadurch werden Zuschauern relevantere Inhalte eingeblendet und Marketer dabei unterstützt, das Zuschauer-Engagement zu quantifizieren. Die Erkenntnisse von Samba TV basieren auf den branchenweit umfassendsten Echtzeit-Zuschauerdaten für Rundfunk-, Kabelfernsehen, OTT und digitale Medien. Seit 2011 ist Samba TVs ACR in 24 der weltweit führenden Smart-TV-Marken (und damit branchenweit am tiefsten) eingebettet und analysiert Bildschirminhalte in Echtzeit, egal von welcher Quelle. Samba TV liefert unvoreingenommene, umfassende Zuschauerdaten, die über mehr als eine Milliarde Geräte weltweit adressierbar sind. Weltweit führende Marken nutzen Samba TV, um Medieninvestitionen zu quantifizieren und über alle Bildschirme, auf denen wir Video konsumieren, zu verstärken. Weitere Informationen finden Sie unter www.samba.tv.

Die PubMatic-Plattform unterstützt unabhängige App-Entwickler und Publisher bei der Monetarisierung ihrer digitalen Werbung und gleichzeitiger Steigerung ihres ROI, indem Zielgruppen in markensicheren Premium-Umgebungen über alle Anzeigenformate und Endgeräte erreicht und angesprochen werden. Seit 2006 stellt PubMatic dazu eine effiziente, globale Infrastruktur bereit und ist führend an der Entwicklung programmatischer Innovationen beteiligt. PubMatic hat seinen Hauptsitz in Redwood City, Kalifornien, und betreibt weltweit 14 Niederlassungen und neun Rechenzentren.

