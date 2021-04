Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

English Swedish

Hässleholm den 16 april 2021





Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 19 maj 2021.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under år 2021. Detta innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Ett anförande där verkställande direktören Per Witalisson kommenterar Eolus verksamhet samt adresserar eventuella inkomna frågor kommer att läggas ut på Eolus hemsida www.eolusvind.com den 19 maj 2021.

Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 19 maj 2021 när utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 10 maj 2021, dels anmält sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 18 maj 2021.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 10 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 12 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.eolusvind.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret ska, för att beaktas, vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 18 maj 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till Eolus Vind AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Sådana elektroniska röster måste, för att beaktas, avges senast den 18 maj 2021.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.eolusvind.com. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströsten i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/ .

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast den 9 maj 2021, till Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 Hässleholm, eller via e-post till info@eolusvind.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.eolusvind.com senast den 14 maj 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

Val av ordförande vid stämman Val av två justerare Upprättande och godkännande av röstlängd Godkännande av dagordning Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Framläggande av

årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen revisorsyttrande om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande

Beslut om

fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för det förlängda räkenskapsåret 2019/2020

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningens förslag:

Sigrun Hjelmquist Hans Johansson Jan Johansson Hans Linnarson Bodil Rosvall Jönsson Hans-Göran Stennert Hans-Göran Stennert, som styrelseordförande

Val av revisor Beslut om instruktioner för utseende av valberedning och valberedningens arbete Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Beslut om godkännande av ersättningsrapport Beslut om införande av långsiktigt aktiesparprogram Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutsförslag

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)

Valberedningen inför årsstämman 2021 har bestått av ordföranden Hans Gydell (utsedd av Hans-Göran Stennert), Ingvar Svantesson (utsedd av Domneåns Kraftaktiebolag), Hans Johansson (utsedd av Åke Johansson) och Eolus styrelseordförande Hans-Göran Stennert.

Valberedningen har föreslagit att Eolus bolagsjurist Karl Olsson ska väljas till ordförande för årsstämman 2021 eller vid dennes förhinder den person styrelsen utser.

Val av två justerare (punkt 2)

Östen Warnhag och Marcus Håkansson, eller vid förhinder för någon eller båda, den eller de personer styrelsen föreslår, föreslås till justerare. Justerarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justerarna.

Utdelning (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2019/2020 lämnas med 2,00 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 21 maj 2021. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 26 maj 2021.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkterna 8-11)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:

att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter;

att en revisor ska utses, utan revisorssuppleant;

att styrelsearvode för 2021 utgår med 450 000 kronor till styrelseordföranden och med 225 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 60 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 30 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, och arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 15 000 kronor till ledamöter som inte är anställda i bolaget;

att ett retroaktivt styrelsearvode utgå med 125 000 kronor till styrelseordföranden och 58 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Det retroaktiva arvodet är baserat pro rata på den tillkommande tid som styrelsens mandatperiod förlängts till följd av omläggningen av bolagets räkenskapsår under 2020;

att arvode till revisorn föreslås utgå enligt avtal;

att omval sker av styrelseledamöterna Sigrun Hjelmquist, Hans Johansson, Jan Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson och Hans-Göran Stennert;

att omval sker av styrelsens ordförande Hans-Göran Stennert;

att , i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor; PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Eva Carlsvi kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Beslut om instruktioner för utseende av valberedning och valberedningens arbete (punkt 12)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande instruktioner för utseende av valberedningen och valberedningens arbete:

Valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna jämte styrelseordföranden. Därvid ska styrelsens ordförande kontakta de till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna på grundval av Bolagets, av Euroclear Sweden tillhandahållna, förteckning över ägarregistrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti varje år eller annan tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Den aktieägare som inte är ägarregistrerad hos Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska efterföljande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot tills valberedningen består av tre ledamöter utöver styrelsens ordförande. Vid utseende av valberedningen ska reglerna om oberoende i Koden beaktas. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader före årsstämman. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen snarast möjligt efter att den har utsetts.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen upphör att vara aktieägare eller att tillhöra de röstmässigt största aktieägarna tidigare än två månader innan valberedningens uppdrag är slutfört, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som inte redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts ska sådan ledamot, om den aktieägare som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den röstmässigt största aktieägaren. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelseledamöter, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma, revisor, revisorsarvoden, instruktion för valberedning och annat som enligt Koden ankommer på valberedningen.

Denna instruktion ska gälla tills vidare.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som i huvudsak motsvarar de riktlinjer som antogs av årsstämman 2020, med de justeringarna att rörlig kontantersättning för VD högst ska uppgå till fem månadslöner (tidigare fyra månadslöner), att rörlig kontantersättning som mäts under flera år ska kunna ge ledande befattningshavare rätt till ytterligare visst högsta antal månadslöner, att kriterierna för rörlig ersättning justeras så att den relativa viktningen tas bort samt ett par redaktionella justeringar. Följaktligen föreslås en ny lydelse av riktlinjerna enligt nedan.

Vem riktlinjerna omfattar och riktlinjernas tillämplighet

Dessa riktlinjer omfattar de personer som ingår i Eolus bolagsledning, för närvarande VD, vice VD/operativ chef, CFO, bolagsjurist och chef för Project Delivery. I den mån styrelseledamot utför arbete för Eolus vid sidan av styrelseuppdraget ska dessa riktlinjer gälla även för eventuell ersättning (t.ex. konsultarvode) för sådant arbete. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Eolus affärsstrategi innebär i korthet att bolaget genom att uppföra nyckelfärdiga anläggningar för förnybar energi och energilagring ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av sådana anläggningar, samt erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt. För mer information om bolagets affärsstrategi hänvisas till Eolus senaste årsredovisning.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla en ledning med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska vara baserad på kriterier som syftar till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Ersättningens nivå för enskild befattningshavare ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Om uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning mäts under en period om ett år får den årliga rörliga kontantersättningen uppgå till högst fem månadslöner för VD, högst fyra månadslöner för vice VD samt högst tre månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Om uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning mäts under flera år får rörlig kontantersättning som är hänförlig till sådan flerårig mätperiod utgå med ett belopp som totalt (dvs. inklusive eventuell rörlig kontantersättning som hänförs till ettårig mätperiod) är maximerat till den sammanlagda årliga rörliga kontantersättningen för respektive befattningshavare under de räkenskapsår som sådan flerårig mätperiod omfattar. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande, i den mån inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser.

Pensionsförmåner, inklusive sjukförsäkring, ska vara premiebestämda, i den mån befattningshavaren inte omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna för premiebestämd pension får uppgå till högst 30 procent av den pensionsgrundande inkomsten.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den pensionsgrundande inkomsten.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa sådana tvingande regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Upphörande av anställning

Ledande befattningshavare ska vara anställda tillsvidare eller för viss tid. Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Avgångsvederlag ska inte utgå. Vid uppsägning från VD:s sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader och högst sex månader vid uppsägning från övriga ledande befattningshavares sida.

Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.

Den rörliga kontantersättningen ska vara baserad på förutbestämda och mätbara finansiella och icke-finansiella kriterier som fastställs av styrelsen, såsom avkastning på eget kapital, leverans av pågående projekt, orderingång och reduktion av capex. Kriterierna ska gälla för ett räkenskapsår i taget. Genom att belöna tydliga och mätbara framsteg i bonusmål som är kopplade till bolagets finansiella och operativa utveckling, ska kriterierna bidra till att stödja och motivera medarbetare att uppnå av Eolus uppsatta affärsstrategier, långsiktiga mål och hållbarhet.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterierna för utbetalning av rörlig kontantersättning har avslutats ska bedömas respektive fastställas i vilken utsträckning som kriterierna har uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för sådan bedömning såvitt avser rörlig kontantersättning till VD, och VD ansvarar för bedömningen i förhållande till övriga ledande befattningshavare. Uppfyllande av finansiella kriterier ska fastställas baserat på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Lön och anställningsvillkor

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Konsultarvode till styrelseledamöter

För de fall styrelseledamot (inklusive genom helägt bolag) utför tjänster för Eolus utöver styrelsearbetet kan särskilt arvode för detta betalas (konsultarvode) förutsatt att sådana tjänster bidrar till implementeringen av Eolus affärsstrategi och tillvaratagandet av Eolus långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Det årliga konsultarvodet får för respektive styrelseledamot aldrig överstiga styrelsearvodet per år. Arvodet ska vara marknadsmässigt och sättas i relation till nyttan för Eolus.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens rapport avseende ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Beslut om införande av långsiktigt aktiesparprogram (punkt 15)

Styrelsen i Eolus Vind AB (”Eolus”) föreslår att årsstämman 2021 beslutar om ett långsiktigt aktiesparprogram för bolagets anställda (”Aktiesparprogram 2021”).

Aktiesparprogram 2021 innebär att samtliga anställda inom Eolus kan välja att av eventuell intjänad rörlig kontantersättning avseende räkenskapsåret 2021 förvärva aktier i Eolus för ett belopp motsvarande maximalt en månadslön (”Sparaktier”). Förvärv av Sparaktier ska ske genom bolagets försorg över Nasdaq Stockholm inom tjugo handelsdagar från det att utfallet i det rörliga kontantbonusprogrammet har fastställts och deltagarna har meddelat att de vill delta i programmet.

Under förutsättning att deltagaren behåller samtliga Sparaktier och fortsatt är anställd i Eolus-koncernen tre år efter förvärvet, ersätter Eolus deltagaren med kostnaden för att förvärva så många aktier som motsvarar hälften av antalet Sparaktier (”Matchningsaktier”). Förvärv av Matchningsaktier ska ske genom bolagets försorg över Nasdaq Stockholm under de tjugo handelsdagar som infaller närmast efter treårsdagen för förvärvet av Sparaktierna.

I syfte att säkerställa att deltagarens ekonomiska situation så långt möjligt förblir oförändrad ska antalet Matchningsaktier vara föremål för sedvanlig omräkning om bolagets aktiekapital ökas eller minskas, konvertibla skuldebrev eller optioner utges eller bolaget likvideras eller fusioneras eller motsvarande förändringar inträffar.

Om deltagaren har insiderinformation och därför är förhindrad att förvärva Sparaktier ska styrelsen äga rätt att förlänga eller senarelägga den ovan angivna investeringsperioden i enskilda fall, dock ej senare än till nästkommande årsstämma. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Aktiesparprogram 2021 inom ramen för ovan angivna villkor samt även ha rätt att göra de smärre justeringar och tillämpningar som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa skäl.

Vid antagande om fullt utfall i det rörliga kontantbonusprogrammet, full investering av berättigade deltagare och en oförändrad aktiekurs vid tidpunkten för leverans av Matchningsaktier, beräknas Eolus kostnader i anledning Aktiesparprogram 2021 som högst att uppgå till cirka 2 300 000 kronor, inklusive arbetsgivaravgifter. Vid antagande om att Eolus aktiekurs vid tidpunkten för leverans av Matchningsaktier har ökat med 25 procent, beräknas Eolus kostnader i anledning Aktiesparprogram 2021 som högst att uppgå till cirka 2 900 000 kronor, och vid antagande om att aktiekursen vid samma tidpunkt har ökat med 50 procent, beräknas kostnaderna som högst att uppgå till cirka 3 500 000 kronor. Aktiesparprogram 2021 innebär ingen utspädning för bolagets aktieägare och bedöms inte få någon inverkan på något, för Eolus, viktigt nyckeltal. Inga säkringsåtgärder har vidtagits för att begränsa Eolus kostnader mot sitt eget aktiepris kopplat till inköpet av Matchningsaktier.

Förslaget till Aktiesparprogram 2021 har beretts av styrelsen och dess ersättningsutskott. I bolaget finns sedan tidigare motsvarande aktiesparprogram, för räkenskapsåren 2019/2020, 2018/2019 och 2017/2018, kopplade till den rörliga kontantbonusen. Genom att på det sätt som beskrivs ovan ställa krav på egen investering i Eolus-aktier och därmed förena de anställdas och aktieägarnas intresse av en långsiktig värdetillväxt i bolaget, kan Aktiesparprogram 2021 förväntas förbättra Eolus möjligheter att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare samtidigt som det bidrar till Eolus affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

För giltigt stämmobeslut krävs att aktieägare med minst hälften av de på bolagsstämman avgivna rösterna biträder förslaget.

Ändring av bolagsordningen (punkt 16)

Av 7 kap. 4 § aktiebolagslagen framgår att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen även får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

I syfte att kunna använda de alternativ som aktiebolagslagen anger avseende fullmaktsinsamling och poströstning föreslår styrelsen att en ny § 13, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen samt att numreringen i bolagsordningen ändras så att nuvarande § 13 blir § 14, nuvarande § 14 blir § 15 och slutligen nuvarande § 15 blir § 16.

Föreslagen lydelse § 13



Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.







Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

Tillgängliga handlingar

Följande handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds dessutom, utan kostnad, på begäran till aktieägare som uppger sin postadress eller e-postadress: (i) redovisningshandlingar och revisionsberättelse, (ii) revisorns yttrande över huruvida beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, (iii) ersättningsrapport, (iv) styrelsens fullständiga förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande, (v) styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, (vi) styrelsens fullständiga förslag till långsiktigt aktiesparprogram, och (vii) styrelsens fullständiga förslag till bolagsordningsändring.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 24 907 000, varav 1 285 625 aktier av serie A och 23 621 375 aktier av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 3 647 762,5.

Behandling av personuppgifter

För information om behandling av personuppgifter, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Hässleholm i april 2021

Eolus Vind AB (publ)

Styrelsen





För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15

Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Kort om Eolus

Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 653 vindkraftverk med en effekt om nära 1 370 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 400 MW åt kunder varav cirka 905 MW är i drift.



Eolus Vind AB har 41 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.



För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com



Bilaga