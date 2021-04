Exploration Brunswick annonce le lancement de sa campagne d’exploration 2021

English French

MONTRÉAL, 20 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Brunswick inc. (« BRW » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer le lancement de ses programmes d’exploration 2021 sur ses projets situés au Québec et au Nouveau-Brunswick, Canada.

Nouveau-Brunswick

Projet aurifère Fundy (or-argent-cuivre) : BRW a réuni une équipe de terrain composée de prospecteurs chevronnés afin d’investiguer plus en détail les anomalies très encourageantes d’or dans les sols, incluant notamment une valeur de 16 200 ppb Au (voir le communiqué daté du 16 mars) dans le secteur de Roger’s Lake. Le programme de prospection 2021 couvrira l’ensemble de la propriété au cours des prochains mois. BRW débutera également un levé régional de tills selon un espacement de 500 mètres en mai, afin de mieux définir les secteurs d’intérêt sur les 53 000 hectares de claims miniers.

BRW a réuni une équipe de terrain composée de prospecteurs chevronnés afin d’investiguer plus en détail les anomalies très encourageantes d’or dans les sols, incluant notamment une valeur de 16 200 ppb Au (voir le communiqué daté du 16 mars) dans le secteur de Roger’s Lake. Le programme de prospection 2021 couvrira l’ensemble de la propriété au cours des prochains mois. BRW débutera également un levé régional de tills selon un espacement de 500 mètres en mai, afin de mieux définir les secteurs d’intérêt sur les 53 000 hectares de claims miniers. Camp minier de Bathurst (zinc-plomb-cuivre-argent) : Un modèle lithologique découlant d’une nouvelle interprétation de la prolifique ceinture de Brunswick, de Brunswick no12 jusqu’à Gilmour South, est presque terminé (figure 1). Cette interprétation a permis d’identifier 8 kilomètres de stratigraphie inexplorée le long de la ceinture de Brunswick, dans l’extension latérale de l’ancienne mine Brunswick no6. BRW vérifiera par forage cette extension nouvellement identifiée, ainsi que certaines anomalies géophysiques Titan 24 coïncidentes au deuxième semestre de 2021.

Québec

Lac Édouard (nickel-cuivre-cobalt) : Les travaux de forage devraient débuter en juin et totaliser au moins 3 000 mètres, afin de vérifier le système minéralisé latéralement et en aval-pendage de la zone de sulfures massifs historique. Les travaux de prospection ont déjà débuté et couvriront l’ensemble de la propriété afin de faire un suivi de plusieurs anomalies géochimiques en nickel inexpliquées.

Les travaux de forage devraient débuter en juin et totaliser au moins 3 000 mètres, afin de vérifier le système minéralisé latéralement et en aval-pendage de la zone de sulfures massifs historique. Les travaux de prospection ont déjà débuté et couvriront l’ensemble de la propriété afin de faire un suivi de plusieurs anomalies géochimiques en nickel inexpliquées. Waconichi (SMV de zinc-cuivre-argent) : Un levé aéroporté de gradiométrie gravimétrique vient d’être complété. Le levé permettra à BRW de filtrer les cibles électromagnétiques aéroportées à vérifier par forage au deuxième semestre de 2021.

M. Killian Charles, président de BRW, a déclaré : « À la suite des résultats très encourageants obtenus lors de notre programme de terrain 2020 sur le projet aurifère Fundy, nous sommes excités à l’idée d’aller de l’avant avec une campagne de prospection rigoureuse et un levé régional de tills pour couvrir notre vaste position de terrain. De plus, grâce aux travaux de forage planifiés au lac Édouard et dans le camp minier de Bathurst, nous nous attendons à ce que les mois d’été soient très excitants pour la Société. BRW prévoit dépenser plus de 3,5 millions de dollars sur les actifs de son portefeuille et a en main le financement requis pour réaliser son programme d’exploration 2021. »

À propos d’Exploration Brunswick

La Société, anciennement Les Ressources Komet inc., fait partie du Groupe Osisko et est une société d’exploration minière basée à Montréal, inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. La Société a vendu tous ses actifs africains et se concentre désormais sur l’exploration et le développement de propriétés pour l’or et les métaux de base dans l’Est du Canada. Ses projets en cours comprennent des systèmes filoniens aurifères-polymétalliques dans le sud du Nouveau-Brunswick (projet aurifère Fundy), des projets de métaux de base de type SMV dans le camp de Bathurst dans le nord du Nouveau-Brunswick et dans la région de Chibougamau au Québec (Waconichi), et le nouveau projet de nickel-cuivre du Lac Édouard au Québec.

Relations avec les investisseurs/Demandes d’information

M. Killian Charles, président (info@BRWexplo.com).

