Communiqué de presse

Paris, le 21 avril 2021

HOPSCOTCH GROUPE

Le groupe Hopscotch communique

sur sa situation de trésorerie

A la date du présent communiqué, le groupe Hopscotch dispose d’une trésorerie d’un montant de 45 millions d’euros et ne montre aucun retard dans le remboursement des emprunts souscrits auprès de ses partenaires bancaires.

Hopscotch Groupe rappelle les montants clés tels qu’actualisés à date : prêt bancaire principal de 13,7 millions d’euros dont 3,2 millions d’euros à moins d’un an, PGE de 15 millions d’euros obtenu en juin 2020, et une trésorerie consolidée en banque le 19 avril 2020 de 45 millions d’euros.

Les comptes au 31 décembre 2020 sont fortement dégradés compte tenu du contexte sanitaire, comme publié précédemment. En conséquence, les covenants liés aux prêts bancaires ne sont pas respectés.

Ces covenants ont été mentionnés dans les annexes consolidées, et dans les risques de financement.

La Société est dans l’attente d’un accord dérogatoire du pool bancaire (waiver) prévu avant le 27 avril 2021.

Le pool bancaire est constitué de banques qui ont participé au PGE versé avant le 30 juin 2020 et avec lesquelles des discussions sont en cours pour augmenter le PGE d’une souscription complémentaire de 5 millions d’euros.

Dans ce contexte, les commissaires aux comptes de la Société ont formulé une réserve sur les comptes consolidés du groupe Hopscotch (et les comptes sociaux de sa société mère) de l’exercice clos le 31 décembre 2020. En effet, la part des prêts bancaires à plus d’un an soumis à covenant (de 9,5 millions d’euros), aurait dû être enregistrée en dette immédiatement exigible. Au regard des discussions passées et en cours avec le pool bancaire, et pour éviter un nouveau reclassement en sens inverse au 30 juin 2021, le groupe a préféré conserver la part à plus d’un an en dettes non courantes.

Le Document Universel d’Enregistrement de la Société qui sera prochainement mis à la disposition du public, mentionnera en introduction la réserve émise par les commissaires aux comptes, tout autant que le sera la signature de l’accord par le pool bancaire.

Le groupe publiera un nouveau communiqué à réception prochaine de l’accord bancaire.

Contact actionnaires

Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 - pfmoley@hopscotchgroupe.com



Contact presse

Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE – Assistante du Directoire – Tél. 01 41 34 20 51 – jodiekc@hopscotchgroupe.com



A propos de HOPSCOTCH

HOPSCOTCH est un groupe de communication international créé en France, dirigé par ses fondateurs et ses managers, tous guidés par une vision d’entrepreneurs portée par la complémentarité des expertises. Le credo d’HOPSCOTCH ? Les « Global PR » qui s’articulent autour d’un mix inédit entre digital, événementiel, relations publics et marketing services.

HOPSCOTCH réunit, au sein de son Hub parisien, à Lyon, à Lille et à l’international plus de 730 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques, marketing services…

Convaincu que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital relationnel, HOPSCOTCH structure ses expertises autour de sa marque propre « Hopscotch » (Event / PR / Travel / Décideurs / Congrès / Luxe), et d’agences spécialisées : Heaven, Sagarmatha, Human to Human, Le Public Système PR, Le Public Système Cinéma et Sopexa.

HOPSCOTCH dispose aujourd’hui d’un réseau international intégré, avec 34 bureaux répartis sur 5 continents, permettant une capacité d’intervention dans plus de 60 pays.

Côté sur Euronext Paris (Code ISIN : HOP FR 00000 6527 8), le groupe représente un volume d’affaires de 122 millions € et 55,2 millions € de marge brute.

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur Linkedin/Twitter/Instagram @HOPSCOTCHgroupe

