HOPSCOTCH GROUPE : Chiffre d'affaires 1er trimestre 2021

Communiqué de presse

Paris, le 4 mai 2021

Rubrique Chiffre d’affaires trimestriel

HOPSCOTCH GROUPE

Activité conforme au contexte

Effet de base défavorable au 1er trimestre 2021

HOPSCOTCH Groupe (Euronext FR0000065278), Groupe conseil en communication, acteur majeur du web social, des relations publics, de l’événement et du marketing services, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires et sa marge brute consolidés au 31 mars 2021.

En millions d’euros (*) 2021

1er trimestre 2020

1er trimestre Variation Chiffre d’affaires consolidé 24,8 34,7 -28,7% Marge brute 11,4 12,8 -10,7%

(*) Données non auditées

Le chiffre d’affaires atteint 24,8 millions d’euros au premier trimestre, en recul de 28,7% par rapport à l’an passé, et la marge brute affiche un repli trois fois moindre de 10,7% à 11,4 millions d’euros.

Le contexte désormais bien connu n’a pas permis une réelle reprise des activités événementielles au premier trimestre, alors que le volume d’activité en début d’exercice 2020 avait été presque normal. Le groupe dans cette attente a fortement développé son offre d’événements digitaux, et créé des studios adaptés au cœur de Paris dans son siège social. Ceux-ci génèrent cependant un chiffre d’affaires proportionnellement.

Les activités de relations publics et de conseil en communication digitale, tout comme Sopexa, quoiqu’en légère baisse par comparaison avec une période avant-crise, sont nettement moins impactées.

Cela explique, par cet effet de mix métiers en évolution, pourquoi la marge brute baisse moins que le chiffre d’affaires.

Il reste difficile de prévoir l’évolution de l’activité d’ici la fin de l’année. Mais les récentes annonces en France et dans les marchés où le groupe se trouve présent laissent anticiper une pente ascendante des activités sans qu’il soit possible de dire quand et avec quelle force.

Dans cette hypothèse, Hopscotch Groupe profitera mécaniquement des efforts réalisés pour réduire durablement ses coûts de production et d’exploitation.

En attendant, la trésorerie au fil des mois est restée largement positive et devrait être renforcée par un PGE complémentaire destiné à financer le BFR généré par le retour des activités événementielles d’envergure.

HOPSCOTCH Groupe publiera son chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2021, le 3 août 2021, après la fermeture des marchés.

________

Contact actionnaires

Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 - pfmoley@hopscotchgroupe.com



Contact presse

Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE – Assistante du Directoire – Tél. 01 41 34 20 51 – jodiekc@hopscotchgroupe.com

________

A propos de HOPSCOTCH Groupe

HOPSCOTCH est un groupe de communication international créé en France, dirigé par ses fondateurs et ses managers, tous guidés par une vision d’entrepreneurs portée par la complémentarité des expertises. Le credo d’HOPSCOTCH ? Les « Global PR » qui s’articulent autour d’un mix inédit entre digital, événementiel, relations publics et marketing services.

HOPSCOTCH réunit, au sein de son Hub parisien, à Lyon, à Lille et à l’international plus de 730 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques, marketing services…

Convaincu que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital relationnel, HOPSCOTCH structure ses expertises autour de sa marque propre « Hopscotch » (Event / PR / Travel / Décideurs / Congrès / Luxe), et d’agences spécialisées : heaven, Sagarmatha, Human to Human, Le Public Système PR, Le Public Système Cinéma et Sopexa.

HOPSCOTCH dispose aujourd’hui d’un réseau international intégré, avec 34 bureaux répartis sur 5 continents, permettant une capacité d’intervention dans plus de 60 pays.

Côté sur Euronext Paris (Code ISIN : HOP FR 00000 6527 8), le groupe représente un volume d’affaires de 122 millions € et 55,2 millions € de marge brute.

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur Linkedin/Twitter/Instagram @HOPSCOTCHgroupe

Pièce jointe