Muudatused ASi Ekspress Meedia juhatuses

ASi Ekspress Grupp 100-protsendilise tütarettevõtte ASi Ekspress Meedia nõukogu otsustas kutsuda alates 15. augustist 2021 seoses lapsehoolduspuhkusega ajutiselt juhatusest tagasi Karin Vene. Samast ajast valitakse juhatuse liikmeks Piret Põldoja tähtajaga 15. veebruar 2023. Piret Põldoja hakkab vastutama ettevõtte äriarenduse valdkonna eest.

Alates 15. augustist 2021 tegutseb ASi Ekspress Meedia juhatus järgmises koosseisus: Argo Virkebau (juhatuse esimees), Erle Laak-Sepp, Tarvo Ulejev, Urmo Soonvald ja Piret Põldoja.

Piret Põldoja CV on lisatud börsiteatele.

