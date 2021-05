Atos classé N°2 mondial des services de sécurité par Gartner en termes de revenus

English French

Atos passe cette année de la 3 ème à la 2 ème place



Atos a le revenu le plus élevé des vendeurs européens

Evaluation basée sur les revenus de services de sécurité en 2020

Paris, le 26 mai 2021 – Atos annonce aujourd’hui être classé deuxième acteur mondial et premier acteur européen des services de sécurité gérés (Managed Security Services, MSS) en termes de revenus sur l’année 2020, selon le dernier rapport de Gartner1. Atos est passé de numéro 3 à numéro 2 mondial depuis le dernier classement (revenus MSS 2019) avec une croissance de 23,9%. Le Groupe réalise à nouveau le plus haut revenu des fournisseurs européens sur ce marché.

Selon Gartner, la taille du marché des MSS a augmenté de 8,3% en 2020 pour désormais atteindre 12,7 milliards de dollars de revenus. C’est dans ce contexte dynamique qu’Atos a, depuis longtemps, choisi de placer la cybersécurité au cœur de sa stratégie. Avec un réseau mondial de plus de 6 000 experts dédiés et 15 centres de sécurité fonctionnant 24h/24 et 7j/7, Atos intègre les meilleures technologies et propose un portefeuille complet de produits et de solutions de sécurité de pointe , tout en consolidant constamment son expertise sectorielle, pour aider ses clients à transformer le risque en valeur commerciale.

En 2020, Atos a consolidé et renforcé son expertise et ses capacités en matière de cybersécurité grâce à plusieurs acquisitions ciblées, notamment celles de Paladion (Etats-Unis), SEC Consult (Autriche) et digital.security (France).

"La cybersécurité est un axe de développement essentiel pour Atos et nous améliorons constamment nos capacités et nos technologies dans ce domaine. Nous sommes désormais numéro 2 mondial des services de sécurité en termes de part de marché selon Gartner; ce classement illustre le chemin parcouru au cours des derniers mois", a déclaré Pierre Barnabé, Responsable des activités Big Data et cybersécurité chez Atos. "Les approches de cybersécurité doivent sans cesse s’adapter à l’évolution des cybermenaces, et nécessitent des technologies toujours plus avancées. Grâce à nos solutions de pointe et à notre approche par secteur d’activité, qui vise à accompagner au mieux les clients dans leur parcours de sécurité, nous sommes idéalement placés pour accélérer notre activité et celle de nos clients."

Les clients de Gartner peuvent accéder au rapport Market Share: Managed Security Services, Worldwide, 2020 (gartner.com)

Pour en savoir plus sur la gamme complète de services de sécurité d'Atos, visitez atos.net

***

1 Gartner, Market Share: Managed Security Services, Worldwide, 2020, par By Krishnendu Bal, Mark Wah, Shawn Eftink, 20 avril 2021.

