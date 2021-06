Vertex renforce son partenariat avec Alfa pour la conformité fiscale indirecte

English French

KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, 07 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ : VERX) (« Vertex » ou la « Société »), fournisseur mondial de solutions de technologie fiscale, a annoncé une nouvelle intégration de sa solution Vertex® Lease Tax O Series® avec Alfa Start. Alfa Start, conçue exclusivement pour les opérations de leasing automobile de toutes tailles, est l'édition préconfigurée de la solution basée sur le cloud Alfa Systems, leader du marché des logiciels de financement d'actifs dans le monde entier. Cela renforce le partenariat de Vertex avec Alfa, un fournisseur de technologie de premier plan qui alimente certains des plus grands noms au monde dans le domaine de la finance automobile.



La gestion en toute confiance de la complexité fiscale des transactions de location et de leasing est d'une importance cruciale pour les entreprises. L'évolution constante des taux et des règles à travers les juridictions, les États et les produits crée un besoin de logiciels intégrés pour calculer les taxes indirectes pour toutes les transactions de leasing. La technologie fiscale de Vertex permet aux clients d'Alfa Start d'automatiser les taxes sur les transactions tout au long de la durée du leasing. Les clients d'Alfa peuvent également simplifier la gestion des certificats d'exemption avec Vertex O Series, réduisant les risques et créant un référentiel de données numériques unique, tout en améliorant les performances d'audit.

« Le renforcement de notre relation avec Vertex nous aide à créer une expérience client rationalisée et des programmes de financement d'actifs infaillibles », a déclaré Simon Clark, directeur des produits et de l'exécution chez Alfa, Amériques. « Cette nouvelle solution de Vertex et Alfa Start fournit aux sociétés de leasing automobile une plateforme unifiée adaptée à leurs besoins fiscaux spécifiques afin qu'elles puissent se concentrer sur l'accélération de la croissance. »

La solution de leasing Vertex O Series a été conçue spécifiquement pour répondre aux besoins fiscaux extrêmement complexes des bailleurs. L'intégration associée à la puissance d'Alfa Start permet aux clients de simplifier et d'automatiser la fiscalité sur les transactions de leasing et fournit une visibilité et un contrôle complets sur l'ensemble des opérations commerciales, tout en améliorant la précision fiscale.

« Alors que la taille du marché mondial de la finance automobile approche les 250 milliards de dollars, le leasing reste l'un des domaines les plus complexes de la conformité fiscale », a déclaré Chris Jones, directeur des revenus chez Vertex. « Notre objectif est de permettre aux clients d'Alfa de faire de la fiscalité une partie intégrante de chaque transaction à mesure que de plus en plus de sociétés étendent leurs opérations de leasing. Notre technologie sur la plateforme native dans le cloud d'Alfa est un autre exemple de co-innovation dans le domaine de la finance automobile. »

À propos d'Alfa

Alfa fournit des systèmes et des services de conseil à l'industrie mondiale des actifs et de la finance automobile depuis 1990.

En raison de nos méthodologies employant les meilleures pratiques et nos connaissances spécialisées en matière de financement d'actifs, nous fournissons les implémentations de systèmes les plus vastes et les projets de changement opérationnel les plus complexes. Avec un historique excellent d'administration sur trois décennies dans l'industrie, le bilan d'Alfa est inégalé.

Alfa Systems , notre plateforme technologique de premier plan, est au cœur de certaines des plus grandes sociétés de financement d'actifs au monde. La clé de l'analyse de rentabilité pour chaque implémentation est la capacité d'Alfa Systems à regrouper plusieurs systèmes clients sur une plateforme unique. Alfa Systems soutient à la fois les activités de détail et d'entreprise pour le financement automobile, d'équipements, de commerce de gros et de concessionnaire sur une base multijuridictionnelle, y compris les leasings/prêts, la création et la gestion. Solution de bout en bout avec flux de travail intégré et traitement automatisé respectant des règles opérationnelles, Alfa Systems présente aux sociétés de financement d'actifs des opportunités à la fois claires et convaincantes.

Avec plus de 30 clients actuels et 26 pays desservis, Alfa possède des bureaux dans toute l'Europe, l'Australasie et les Amériques. Pour tout complément d'information, veuillez consulter les sites alfasyss.com , LinkedIn et Twitter .

À propos de Vertex

Vertex, Inc. est un fournisseur mondial de premier plan de logiciels et de solutions de gestion de la fiscalité indirecte. La mission de la société consiste à fournir la technologie fiscale la plus fiable permettant aux entreprises mondiales de réaliser des transactions, de se conformer aux règles et de se développer en toute confiance. Vertex fournit des solutions basées sur le cloud et sur site qui peuvent être adaptées à des secteurs spécifiques pour les principaux systèmes fiscaux indirects, y compris les ventes et l'utilisation par les consommateurs, la valeur ajoutée et la paie. Basée en Amérique du Nord, et avec des bureaux en Amérique du Sud et en Europe, Vertex emploie plus de 1 200 professionnels et sert des entreprises dans le monde entier.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter www.vertexinc.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

Copyright © 2021 Vertex, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes sont publiées à titre d'information uniquement, peuvent changer à tout moment à l'avenir et ne constituent pas des conseils juridiques ou fiscaux. La direction des produits et les informations potentielles de feuille de route ne constituent pas une garantie, ne peuvent pas être intégrées dans un contrat, et ne constituent pas un engagement à fournir du matériel, du code ou des fonctionnalités. Ces informations ne doivent pas être utilisées pour prendre des décisions d'achat, légales ou fiscales. Le développement, la sortie et le calendrier de toutes les fonctionnalités ou caractéristiques décrites pour les produits de Vertex restent à la seule discrétion de Vertex, Inc. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs tels que définis dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Tous les énoncés prospectifs sont assujettis à divers risques et incertitudes décrits dans les documents déposés par Vertex auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis, qui pourraient entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes. Vertex conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, que Vertex n'a aucune obligation de mettre à jour et qui sont valables uniquement à leur date de publication.

