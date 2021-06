Exterro lance une nouvelle plateforme d'examen de documents avec des capacités d'analyse et d'IA améliorées

English French German

PORTLAND, Oregon, 15 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro Inc., le fournisseur privilégié du logiciel de GRC juridique spécialement conçu pour les équipes internes dédiées aux questions juridiques, de confidentialité et informatiques des entreprises figurant aux classements Global 2000 et AmLaw 200, a annoncé aujourd'hui le lancement d'Exterro Review, une plateforme révolutionnaire qui est la solution d'examen des documents d'entreprise la plus rapide et la plus rentable actuellement disponible. L'architecture auto-évolutive d'Exterro Review peut augmenter la vitesse à la demande. Le traitement parallèle offre des vitesses d'ingestion et de traitement inégalées, tandis que les innovations en matière d'indexation et de stockage de données assurent le traitement par lots le plus rapide. Ces fonctionnalités, associées à des recherches ultra-rapides et à la navigation d'un document à l'autre, font d'Exterro Review la solution la plus rapide de son genre dans l'industrie.



Exterro Review est également la seule plateforme qui orchestre et automatise l'ensemble du processus d'examen de la découverte électronique, réduisant considérablement la durée et le coût d'examen tout en éliminant les risques associés à l'intervention manuelle requise dans d'autres outils. Elle convient à tous les cas d'examen, depuis l'examen de premier passage jusqu'aux projets d'examen pluriannuels, multiforme et à plusieurs niveaux les plus complexes, y compris les demandes de deuxième niveau, la conformité et d'autres cas d'examen.

Disponible en tant que solution autonome ou entièrement intégrée à la suite complète du nom d'Exterro E-Discovery Suite, Exterro Review comporte certaines des capacités d'IA et d'apprentissage automatique les plus avancées du marché. Celles-ci incluent :

La traduction automatique neuronale, une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de rechercher, d'identifier et de traduire des documents en langue étrangère rapidement et en toute sécurité sans interrompre le flux de travail d'examen ;

L'étiquetage intelligent et les suggestions d'examinateurs, qui attirent l'attention sur les documents qu'un examinateur peut avoir classés à tort comme réactifs ou non ; et

Une reconnaissance d'entité plus sophistiquée qui peut identifier, par exemple, les noms mal orthographiés.



« L'approche d'Exterro en matière de technologie juridique repose sur le postulat selon lequel la gestion intelligente et défendable des données utilisant les dernières technologies, y compris l'IA, est le moyen le plus efficace de réduire les risques de bout en bout dans l'ensemble de l'entreprise », a déclaré Bobby Balachandran, fondateur et PDG d'Exterro. « La plateforme d'examen d'Exterro est idéale pour les fournisseurs de services gérés et les cabinets d'avocats qui recherchent des moyens plus efficaces et plus rapides de gérer la découverte à travers de multiples clients et de multiples questions. Ils ont désormais un moyen facile de transférer les données de n'importe quel format vers leur modèle d'examen et de production sans ECA. Ils peuvent également séparer les ensembles de données, permettant un examen avancé de plusieurs questions et ouvrant de nouvelles opportunités pour une efficacité accrue et des économies de coûts. »

Exterro Review dispose de fonctionnalités d'automatisation et de configuration de flux de travail flexibles et intuitives qui éclipsent les autres offres sur le marché. Cette solution permet aux clients de mieux analyser les ensembles de données avec l'IA la plus avancée du marché, détectant automatiquement les tendances et les anomalies. Grâce aux capacités d'analyse avancées d'Exterro, les examinateurs peuvent regrouper de manière collaborative et efficace les dates, les mots et les concepts clés dans un descriptif qui s'aligne sur l'ensemble de documents et le calendrier.

Les autres innovations clés d'Exterro Review comprennent :

Expérience utilisateur intuitive : l'interface utilisateur simple et intuitive d'Exterro Review nécessite des instructions minimales pour que les examinateurs de documents et les administrateurs deviennent productifs. La disposition de l'interface d'examen peut être adaptée pour répondre aux préférences des examinateurs.

l'interface utilisateur simple et intuitive d'Exterro Review nécessite des instructions minimales pour que les examinateurs de documents et les administrateurs deviennent productifs. La disposition de l'interface d'examen peut être adaptée pour répondre aux préférences des examinateurs. Temps d'examen accéléré : Exterro Review génère immédiatement des gains d'efficacité pendant l'étape d'examen. Les documents peuvent être collectés et traités simultanément à partir de plusieurs sources de données et leur examen peut commencer de manière transparente au fur et à mesure que les données deviennent disponibles, sans retards, transferts ou procédures complexes de promotion/transit courantes dans d'autres plateformes.

Exterro Review génère immédiatement des gains d'efficacité pendant l'étape d'examen. Les documents peuvent être collectés et traités simultanément à partir de plusieurs sources de données et leur examen peut commencer de manière transparente au fur et à mesure que les données deviennent disponibles, sans retards, transferts ou procédures complexes de promotion/transit courantes dans d'autres plateformes. Règles de codage améliorées : les règles de codage peuvent désormais être prédéfinies dans le flux de travail d'examen pour assurer que les examinateurs suivent un protocole d'examen spécifique ; par exemple, si un document est marqué comme « réactif », alors le « codage problème » sera automatiquement appliqué.

les règles de codage peuvent désormais être prédéfinies dans le flux de travail d'examen pour assurer que les examinateurs suivent un protocole d'examen spécifique ; par exemple, si un document est marqué comme « réactif », alors le « codage problème » sera automatiquement appliqué. Examen et analyse ESI intégrés : éliminent le temps et les dépenses liés à l'exportation de documents grâce à une intégration étroite d'Exterro Review avec Exterro E-Discovery Data Management.

éliminent le temps et les dépenses liés à l'exportation de documents grâce à une intégration étroite d'Exterro Review avec Exterro E-Discovery Data Management. Reporting robuste : un tableau de bord intuitif et des fonctionnalités de création de rapports complètes facilitent la gestion des examens, l'analyse et l'optimisation des ressources. Les utilisateurs autorisés peuvent facilement visualiser la progression globale du projet, le statut du groupe d'examinateurs et les performances individuelles, et obtenir un aperçu des principales mesures commerciales.



Pour en savoir plus sur la nouvelle solution Exterro Review, rendez-vous sur le site Internet d'Exterro ou planifiez une démonstration.

À propos d'Exterro

Exterro permet aux professionnels du droit de gérer de manière proactive et opposable leurs exigences de gouvernance, risque et conformité (GRC). Notre logiciel de GRC juridique est la seule plateforme complète qui automatise les interconnexions complexes entre la confidentialité, les opérations légales, les enquêtes numériques, la réponse cybersécuritaire, la conformité et la gouvernance des informations. Des milliers d'équipes juridiques à travers le monde, au sein de sociétés, cabinets juridiques, administrations publiques et organismes chargés de l'application du droit, font confiance à notre plateforme de GRC intégrée et obtiennent des résultats positifs à moindre coût. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site exterro.com

