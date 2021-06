Finnish English

Lehdistötiedote 18.6.2021

Nordic Rescue Group laajentaa toimintaansa Ruotsiin yritysostolla

Sievi Capitalin kohdeyhtiö Nordic Rescue Group (”NRG”) on tänään ostanut ruotsalaisen Sala Brand AB:n koko osakekannan. Yrityskauppa on osa NRG:n kasvustrategiaa. Kaupan myötä NRG laajentaa toimintaansa Ruotsiin ja luo johtavan pohjoismaisen pelastus- ja paloajoneuvokonsernin.

Sala Brand on vuonna 1978 perustettu paloajoneuvojen valmistaja, jonka päämarkkinat ovat Ruotsissa. Omien ajoneuvojen valmistuksen lisäksi yhtiö tarjoaa myös huoltopalveluja sekä edustaa Ruotsissa kahta merkittävää eurooppalaista toimittajaa, Rosenbaueria ja Magirusta. Yhtiön toimitilat ovat Salassa, Västmanlandissa, ja se työllistää noin 30 työntekijää. Yhtiön avainhenkilöt jatkavat yhtiön palveluksessa ja Sala Brandin toimitusjohtaja Kai Hedlund toimii jatkossa NRG:n konsernijohtoryhmän jäsenenä. Sala Brandin liikevaihto vuonna 2020 oli 163 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yhtiön tilauskanta on vahvalla tasolla.

”Laajentuminen Ruotsiin ja Sala Brandin mukaantulo osaksi NRG:ta on upea asia. Kauppa mahdollistaa meille seuraavan kasvuloikan toteuttamisen ja tekee NRG:sta todellisen pohjoismaisen toimijan, jolla on kattava ja kilpailukykyinen tuotevalikoima sekä kotimarkkinoiden että viennin tarpeisiin. Uusi kokonaisuus mahdollistaa lisää resursseja tuotekehitykseen ja kyvyn toimittaa entistä suurempia kokonaisuuksia etenkin vientikaupoissa. Lisäksi yhdessä meillä on edellytykset rakentaa kattava huoltoverkosto Pohjoismaihin”, toteaa NRG:n toimitusjohtaja Matti Huttunen innostuneena.

”On hienoa päästä osaksi yhteistä pohjoismaista kokonaisuutta, joka mahdollistaa Sala Brandille uuden vaiheen. Odotamme innolla yhteistyötä uusien kollegoiden ja alan huippuammattilaisten kanssa. Yhdessä voimme jakaa osaamistamme ja luoda entistä parempia tuotteita palvellessamme asiakkaidemme vaativia tarpeita”, kertoo Sala Brandin toimitusjohtaja Kai Hedlund, joka on toiminut alalla vuodesta 1978 lähtien.

Osana kaupan rahoittamista NRG on toteuttanut osakeannin nykyisille omistajilleen sekä yrityskaupassa myyjänä toimineelle Andersérs Mekaniska Verkstad AB:lle. Sievi Capital teki osakeannissa noin 2,5 miljoonan euron lisäsijoituksen yhtiöön ja Sievi Capitalin omistusosuus NRG:stä laski osakeannin jälkeen 67,9 %:iin.

SIEVI CAPITAL OYJ

toimitusjohtaja Päivi Marttila, puh. 0400 285 358

Sievi Capital on suomalaisten yrittäjien kumppani. Tuemme pienten ja keskisuurten yritysten arvon rakentamista, tuloksellisuutta ja kasvua sekä vahvistamme samalla koko maan kilpailukykyä. Uskomme, että menestymme parhaiten yhdessä yrittämällä. Sievi Capitalin osake on listattu Helsingin pörssiin.