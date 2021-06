English French

Communiqué de presse

Atos lance « ThinkAI », une solution complète pour accélérer les applications d’intelligence artificielle haute performance

Paris (France), le 28 juin 2021 - Atos annonce aujourd’hui le lancement de « ThinkAI », une solution de bout-en-bout sécurisée et évolutive qui permet aux entreprises de concevoir, développer et fournir des applications d’intelligence artificielle (IA) haute performance. ThinkAI s'adresse aux entreprises qui souhaitent passer du calcul haute performance traditionnel (High Performance Computing, HPC) à des simulations plus précises et plus rapides grâce à l’utilisation d’applications d'IA, ainsi qu’aux entreprises qui développent des applications d'IA et ont ainsi besoin de capacités de calcul plus puissantes.

Les applications d'IA haute performance viennent compléter la simulation HPC traditionnelle. Elles sont essentielles pour traiter et analyser efficacement des ensembles de données volumineux et complexes. Par rapport à la simulation HPC traditionnelle, la simulation basée sur l'IA permet aux chercheurs de résoudre des problèmes de manière plus rapide, précise et approfondie, tout en optimisant la rentabilité et le coût total de possession (TCO, Total Cost of Ownership), en réduisant l'empreinte carbone du procédé et en apportant un réel avantage concurrentiel.

Qu’il s’agisse de découvrir de nouveaux médicaments, de développer des villes intelligentes ou de fabriquer des véhicules autonomes, nombre d’applications d’IA sont déjà en cours de développement. Mais certains obstacles subsistent encore en termes de qualité, de sécurité et d'évolutivité des données. Afin de relever ces défis, il est essentiel de faire appel aux conseils d’experts pour définir une feuille de route en matière d’IA, créer et industrialiser des applications d’IA évolutives. ThinkAI est la solution d'IA HPC la plus complète du marché et la seule offre qui combine une expertise de conseil, des solutions matérielles et logicielles, et des capacités d'orchestration et d'intégration. Elle fournit des résultats rapides tout en optimisant les coûts.

« ThinkAI d’Atos est la solution idéale pour les utilisateurs de calcul haute performance qui, tout au long de leur parcours de recherche, peuvent bénéficier des opportunités considérables offertes par l’IA. ThinkAI d’Atos permet aux utilisateurs – qu’ils soient issus du secteur scientifique ou industriel – d’allier efficacement les solutions matérielles et logicielles les plus récentes et les plus performantes afin d’accélérer le développement de solutions critiques basées sur l'IA, mais également d’apporter une véritable valeur ajoutée à leurs travaux de simulation, » déclare Alex Norton, Analyste principal en technologie et responsable de l'analyse des données chez Hyperion.

« En transformant les données en informations exploitables, l'IA a créé un nouveau paradigme pour les applications scientifiques et industrielles. Face à la complexité croissante du machine learning et à l’augmentation des coûts associés, les infrastructures d'IA haute performance deviennent essentielles aux entreprises qui souhaitent réaliser de véritables avancées en matière de recherche. La solution ThinkAI leur fournit une approche à la fois holistique et personnalisée en matière de conseil, d'architecture et de développement de solutions d'IA pour tout type de secteur, afin d’accélérer les délais de mise en œuvre et d'industrialisation, » ajoute Agnès Boudot, SVP, Responsable des activités HPC & Quantique chez Atos.

La solution ThinkAI s’articule autour des trois axes suivants :

Conseiller (« Advise ») : capacités de conseil basées sur le domaine d’activité du client, soutenues par les experts du Centre d'excellence en calcul avancé d’Atos.

: capacités de conseil basées sur le domaine d’activité du client, soutenues par les experts du Centre d'excellence en calcul avancé d’Atos. Concevoir (« Architect ») : solutions matérielles et logicielles d'IA de dernière génération, notamment dans le cadre de partenariats avec Graphcore et NVIDIA; mise en œuvre de solutions de sécurité numérique.

: solutions matérielles et logicielles d'IA de dernière génération, notamment dans le cadre de partenariats avec Graphcore et NVIDIA; mise en œuvre de solutions de sécurité numérique. Développer (« Accomplish ») : orchestration de la solution de bout-en-bout, afin d’accélérer les délais de mise en œuvre et d'industrialisation de l'IA tout en optimisant les coûts.





Pour en savoir plus sur ThinkAI, veuillez consulter « Strategize the Artificial Intelligence journey for any industry now » (« Définissez dès maintenant votre stratégie d’intelligence artificielle quel que soit votre secteur d’activité ») sur atos.net.

Atos prendra part à l’ISC, la conférence internationale dédiée au HPC, au machine learning et aux logiciels d’analyse hautes performances, qui se tiendra du 24 juin au 2 juillet en ligne et à la demande. Pour en savoir plus sur nos différentes sessions et sur les nouvelles solutions Atos présentées lors de l'événement, cliquez ici.

36 supercalculateurs d’Atos sont désormais répertoriés dans l’édition 2021 du « Top 500 mondial des supercalculateurs » et affichent une performance de pointe combinée de 206 pétaflops, soit une augmentation de 27% par rapport à novembre 2020.

Le supercalculateur BullSequana d’Atos sera utilisé dans cinq centres de calcul intensif EuroHPC (Sofia Tech Park en Bulgarie, CINECA en Italie, IZUM en Slovénie, LuxProvide au Luxembourg et le Minho Advanced Computing Center au Portugal), renforçant ainsi la position d’Atos en tant que leader européen du calcul de haute performance.

