Tryg opjusterer forventningerne til det tekniske resultat for 2021

Fra starten af 2021 har Tryg kommunikeret et forventet teknisk resultat, før påvirkning fra RSA-transaktionen, og offentliggjort en separat guidance relateret til de erhvervede aktiver fra RSA-transaktionen. Trygs forventninger for det tekniske resultat, før påvirkning fra RSA-transaktionen, har været mellem 3,3 og 3,7 mia. DKK. Det tekniske resultat for 2. kvartal 2021 forventes at være i underkanten af 1.150 mio. DKK, hvilket betyder, at resultatet for 1. halvår 2021 vil være i underkanten af 1.900 mio. DKK. Som konsekvens heraf opgraderes Trygs forventninger til det tekniske resultat for 2021 til mellem 3,5 og 3,8 mia. DKK.

Trygs resultat for 2. kvartal 2021 bliver, som tidligere meddelt, påvirket af to regnskabsmæssige poster relateret til RSA-transaktionen. Disse udgøres af en ikke-fradragsberettiget engangsomkostning på cirka 1,2 mia. DKK vedrørende valutasikringen af opkøbet af RSA, samt resultatet for en måneds ejerskab af Codan Norge, Trygg-Hansa og 50% af Codan Danmark, da opkøbet blev færdiggjort den 1. juni 2021. Disse RSA-relaterede poster bliver bogført under investeringsafkastet. Den 9. juli offentliggør Tryg resultat for 2. kvartal og 1. halvår 2021 ca. kl. 7:30 CET, og afholder telekonference kl. 10:00 CET.

