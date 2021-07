Resultados del estudio sobre identificación de virus SARS-CoV-2 con el instrumento de medición de partículas finas nanoSCOUTER™ de Advantest publicado en Nature Communications

Dutch French German Italian Spanish

TOKIO, July 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Advantest Corporation (TSE: 6857), proveedor líder de equipos de prueba de semiconductores, ha anunciado que el día 17 de junio se publicaron los resultados de un estudio clínico sobre la identificación del virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, con el instrumento de medición de partículas finas nanoSCOUTER™ de la empresa en Nature Communications, una revista científica revisada por expertos1. En el estudio, se midieron 100 muestras de saliva (50 negativas y 50 positivas en SARS-CoV-2) y se analizaron en un plazo de 5 minutos cada una. Se logró una sensibilidad (la capacidad de la prueba para identificar correctamente las muestras positivas) del 90 % y una especificidad (la capacidad de la prueba para identificar correctamente las muestras negativas) del 96 %.



Un grupo de investigación del Instituto de Investigación Científica e Industrial de la Universidad de Osaka está estudiando métodos de análisis de virus con el sistema de identificación de partículas basado en IA desarrollado por Aipore Inc.2 y el nanoSCOUTER™. El método que se empleó en el estudio recién publicado identifica las partículas víricas pasándolas a través de un orificio a nanoescala atravesado por una microcorriente y aplicando el aprendizaje automático de IA a la forma de onda de corriente de alta precisión obtenida. Se espera que los resultados de este estudio3 faciliten diagnósticos inmediatos en hospitales, así como cribados para detectar el virus de cara a grandes reuniones de personas. Además, el aprendizaje automático se puede aplicar a muchos tipos de virus, lo que permite la detección temprana de nuevos patógenos.

El nanoSCOUTER™ es un instrumento ligero de sobremesa para la medición de partículas finas que utiliza un preciso módulo sensor de nanoporos (poros a escala nanométrica) fabricado con procesos de producción de semiconductores y la tecnología de medición de microcorrientes patentada de Advantest. Este instrumento mide la cantidad y el tamaño de las partículas finas del orden de 100 nanómetros, como virus, exosomas4 y liposomas5, con gran velocidad y precisión. Además, cuando el nanoSCOUTER™ se utiliza junto con el sistema de identificación de partículas basado en IA de Aipore Inc., permite identificar rápidamente el tipo de partículas detectadas. Actualmente, el producto es un instrumento científico, no un producto sanitario aprobado.

Los métodos de análisis rápidos y precisos, junto con las vacunas y los agentes terapéuticos, son medidas importantes para prevenir la propagación del SARS-CoV-2. Sobre la base de su misión corporativa «habilitar tecnologías de vanguardia», Advantest se esforzará en seguir desarrollando esta tecnología para que el nanoSCOUTER™ pueda contribuir a resolver estos problemas cruciales.

1«Combining machine learning and nanopore construction creates an artificial intelligence nanopore for coronavirus detection» (Combinación de aprendizaje automático y construcción de nanoporos para crear un nanoporo con inteligencia artificial para la detección del coronavirus), Masateru Taniguchi, Shohei Minami, Chikako Ono, Rina Hamajima, Ayumi Morimura, Shigeto Hamaguchi, Yukihiro Akeda, Yuta Kanai, Takeshi Kobayashi, Wataru Kamitani, Yutaka Terada, Koichiro Suzuki, Nobuaki Hatori, Yoshiaki Yamagishi, Nobuei Washizu, Hiroyasu Takei, Osamu Sakamoto, Norihiko Naono, Kenji Tatematsu, Takashi Washio, Yoshiharu Matsuura y Kazunori Tomono

https://www.nature.com/articles/s41467-021-24001-2

2Aipore Inc. fue fundada en 2018 como resultado del proyecto nacional de la Oficina del Gabinete de la Presidencia de Japón «Impulsing Paradigm Change through Disruptive Technologies Program (ImPACT)» (Programa de impulso al cambio de paradigma a través de tecnologías disruptivas, ImPACT, por su acrónimo en inglés). Con ayuda del nanoSCOUTER™ de Advantest, Aipore ha desarrollado una solución para el análisis de datos de medición de biopartículas como virus y bacterias mediante IA.

https://aipore.com/

3La Agencia Japonesa para la Investigación y el Desarrollo Médicos (AMED, por su acrónimo en inglés) subvencionó este estudio como parte de su proyecto de desarrollo de tecnología para la prevención de infecciones por el virus Reiwa 2 «Research on COVID-19 test methods using nanopore technology and machine learning» (Investigación sobre métodos de prueba de COVID-19 con tecnología de nanoporos y aprendizaje automático).

4Exosomas: partículas nanométricas secretadas de células que contienen cualquiera de las distintas biomoléculas, como proteínas o ácidos nucleicos. Los exosomas resultan prometedores como herramientas de diagnóstico en medicina.

5Liposomas: bicapas lipídicas esféricas cerradas, a menudo utilizadas como vehículos para productos farmacéuticos.

