Publication dans Nature Communications des résultats de la recherche sur l'identification des virus de la Covid-19 utilisant l'appareil de mesure des particules fines nanoSCOUTER™ d'Advantest

TOKYO, 05 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Advantest Corporation (TSE : 6857), fournisseur de premier plan de dispositifs de test de semi-conducteurs, a annoncé la publication le 17 juin1 des résultats d'une étude clinique sur l'identification des virus de la COVID-19 utilisant l'appareil de mesure des particules fines nanoSCOUTER™ de la société dans Nature Communications, une revue scientifique à comité de lecture. Dans l'étude, 100 échantillons de salive (50 négatifs pour la Covid-19 et 50 positifs) ont été mesurés et analysés dans un délai de 5 minutes chacun. Il a été obtenu une sensibilité (capacité du test à identifier correctement les échantillons positifs) de 90 % et une spécificité (capacité du test à identifier correctement les échantillons négatifs) de 96 %.



Un groupe de recherche de l'Institut de recherche scientifique et industrielle de l'université d'Osaka étudie les méthodes de test des virus à l'aide du système d'identification des particules basé sur l'IA développé par Aipore Inc.2 et l'appareil nanoSCOUTER™. La méthode utilisée dans l'étude qui vient d'être publiée identifie les particules virales en les passant au travers d'un trou à l'échelle nanométrique, par lequel est transmis un micro-courant, et en appliquant l'apprentissage automatique de l'IA à la forme d'onde de courant très précise ainsi obtenue. Les résultats de cette recherche3 devraient faciliter les diagnostics immédiats dans les hôpitaux ainsi que le dépistage viral pour les grands rassemblements. En outre, l'apprentissage automatique peut être appliqué à de nombreux types de virus, permettant une détection précoce de nouveaux pathogènes.

Le nanoSCOUTER™ est un appareil de mesure des particules fines, léger et de la taille d'un ordinateur, qui utilise un module de capteur nanopore (pore à l'échelle nanométrique) précis, conçu à l'aide de processus de fabrication de semi-conducteurs et de la technologie brevetée de mesure du micro-courant d'Advantest. Il mesure la quantité et la taille des particules fines de l'ordre de 100 nanomètres, tels que les virus, les exosomes4 et les liposomes5, avec une grande vitesse et précision. En outre, lorsque le nanoSCOUTER™ est utilisé conjointement avec le système d'identification des particules basé sur l'IA d'Aipore Inc., il est possible d'identifier rapidement le type de particules détectées. À l'heure actuelle, le produit est un appareil scientifique et non un dispositif médical approuvé.

Des méthodes de test rapides et précises, ainsi que des vaccins et des agents thérapeutiques, sont des mesures importantes pour prévenir la propagation de la Covid-19. Basée sur la mission d'entreprise d'Advantest consistant à « fournir des technologies de pointe », la société s'efforcera de développer davantage cette technologie afin que le nanoSCOUTER™ puisse contribuer à la résolution de ces problèmes vitaux.

1 « L'association de l'apprentissage automatique et de la construction de nanopores crée un nanopore d'intelligence artificielle pour la détection du coronavirus », Masateru Taniguchi, Shohei Minami, Chikako Ono, Rina Hamajima, Ayumi Morimura, Shigeto Hamaguchi, Yukihiro Akeda, Yuta Kanai, Takeshi Kobayashi, Wataru Kamitani, Yutaka Terada, Koichiro Suzuki, Nobuaki Hatori, Yoshiaki Yamagishi, Nobuei Washizu, Hiroyasu Takei, Osamu Sakamoto, Norihiko Naono, Kenji Tatematsu, Takashi Washio, Yoshiharu Matsuura et Kazunori Tomono

https://www.nature.com/articles/s41467-021-24001-2

2 Aipore Inc. a été créée en 2018 à la suite du projet national du Cabinet japonais « Impulsing Paradigm Change through Disruptive Technologies Program (ImPACT) » [Impulser un changement de paradigme grâce au programme de technologies entraînant un bouleversement (ImPACT)]. À l'aide de l'appareil nanoSCOUTER™ d'Advantest, Aipore a développé une solution d'analyse IA des données de mesure des bioparticules telles que les virus et les bactéries.

https://aipore.com/

3 L'Agence japonaise pour la recherche et le développement dans le domaine médical [Japan Agency for Medical Research and Development (AMED)] a subventionné cette recherche dans le cadre de son projet de développement technologique de prévention de l'infection par le virus Reiwa 2 « Research on COVID-19 test methods using nanopore technology and machine learning » (Recherche sur les méthodes de test de la COVID-19 utilisant la technologie des nanopores et l'apprentissage automatique).

4 Exosomes : particules de l'ordre du nanomètre sécrétées par des cellules contenant l'une des diverses biomolécules, telles que les protéines ou les acides nucléiques. Les exosomes sont prometteurs en tant qu'outils de diagnostic en médecine.

5 Liposomes : bicouches lipidiques sphériques fermées, souvent utilisées comme véhicules pour les produits pharmaceutiques.

À propos d'Advantest Corporation

Advantest (TSE : 6857) est le premier fabricant d'appareils de test et de mesure automatiques utilisés dans la conception et la production de semi-conducteurs pour des applications telles que les communications 5G, l'Internet des Objets (IdO), les véhicules autonomes, l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique, les dispositifs médicaux intelligents et plus encore. Ses systèmes et produits à la pointe de la technologie sont intégrés dans les lignes de production des semi-conducteurs les plus sophistiqués au monde. La société mène également des activités de R&D pour répondre aux nouveaux défis et applications de test, produit des microscopes électroniques à balayage de métrologie multi-visions essentiels à la fabrication de photo-masques et propose des outils révolutionnaires d'analyse et d'imagerie 3D. Fondée à Tokyo en 1954, Advantest est une société mondiale disposant d'installations dans le monde entier et d'un engagement international envers les pratiques durables et la responsabilité sociale. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.advantest.com .

ADVANTEST CORPORATION

Shin-Marunouchi Center Building

1-6-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005

