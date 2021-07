Resultaten van onderzoek naar identificatie van COVID-19-virussen met gebruik van het nanoSCOUTER™-meetinstrument voor fijne deeltjes van Advantest, gepubliceerd in Nature Communications

Dutch French German Italian Spanish

TOKYO, July 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Toonaangevende leverancier van halfgeleidertestapparatuur Advantest Corporation (TSE: 6857) heeft aangekondigd dat de resultaten van een klinisch onderzoek naar de identificatie van COVID-19-virussen met behulp van het nanoSCOUTER™-instrument voor het meten van fijne deeltjes van het bedrijf op 17 juni1 zijn gepubliceerd in Nature Communications, een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift. In het onderzoek werden 100 speekselmonsters (50 met negatief resultaat voor Covid-19 en 50 met positief resultaat) elk binnen 5 minuten gemeten en geanalyseerd. Er werd een gevoeligheid (het vermogen van de test om positieve monsters correct te identificeren) van 90% en een specificiteit (het vermogen van de test om negatieve monsters correct te identificeren) van 96% bereikt.



Een onderzoeksgroep van het Institute of Scientific and Industrial Research van de Osaka University bestudeert virustestmethoden met behulp van het AI-gebaseerde deeltjesidentificatiesysteem dat is ontwikkeld door Aipore Inc.2 en de nanoSCOUTER™. De methode die in de zojuist gepubliceerde studie wordt gebruikt, identificeert virale deeltjes door ze door een nanoschaalopening te leiden, waar een microstroom doorheen gaat, en AI machine-learning toe te passen op de zeer nauwkeurige stroomgolfvorm die daardoor wordt verkregen. De resultaten van dit onderzoek3 zullen naar verwachting de onmiddellijke diagnose in ziekenhuizen vergemakkelijken, evenals de virale screening voor grote bijeenkomsten. Bovendien kan machine-learning worden toegepast op vele soorten virussen, waardoor nieuwe pathogenen vroegtijdig kunnen worden gedetecteerd.

De nanoSCOUTER™ is een lichtgewicht meetinstrument van desktopformaat voor kleine deeltjes dat gebruikmaakt van een nauwkeurige nanopore-sensormodule (met poriën op nanometerschaal) die is gemaakt met halfgeleiderproductieprocessen en de bedrijfseigen microstroommeettechnologie van Advantest. Het meet de hoeveelheid en deeltjesgrootte van fijne deeltjes op een orde van grootte van 100 nanometer, zoals virussen, exosomen4 en liposomen5, met grote snelheid en nauwkeurigheid. Wanneer de nanoSCOUTER™ wordt gebruikt in combinatie met het AI-gebaseerde deeltjesidentificatiesysteem van Aipore Inc. is het bovendien mogelijk om snel het gedetecteerde type deeltjes te identificeren. Op dit moment is het product een wetenschappelijk instrument, geen goedgekeurd medisch hulpmiddel.

Snelle en nauwkeurige testmethoden, samen met vaccins en therapeutische middelen, zijn belangrijke maatregelen ter voorkoming van verspreiding van COVID-19. Op basis van de bedrijfsmissie van Advantest om "toonaangevende technologieën mogelijk te maken" zal het bedrijf ernaar streven deze technologie verder te ontwikkelen zodat de nanoSCOUTER™ kan bijdragen aan het oplossen van deze essentiële problemen.

1 "Combining machine learning and nanopore construction creates an artificial intelligence nanopore for coronavirus detection," Masateru Taniguchi, Shohei Minami, Chikako Ono, Rina Hamajima, Ayumi Morimura, Shigeto Hamaguchi, Yukihiro Akeda, Yuta Kanai, Takeshi Kobayashi, Wataru Kamitani, Yutaka Terada, Koichiro Suzuki, Nobuaki Hatori, Yoshiaki Yamagishi, Nobuei Washizu, Hiroyasu Takei, Osamu Sakamoto, Norihiko Naono, Kenji Tatematsu, Takashi Washio, Yoshiharu Matsuura, and Kazunori Tomono

https://www.nature.com/articles/s41467-021-24001-2

2 Aipore Inc. werd in 2018 als resultaat van het nationale project van het Japanse Cabinet Office "Impulsing Paradigm Change through Disruptive Technologies Program (ImPACT)". Met behulp van de nanoSCOUTER™ van Advantest heeft Aipore een oplossing ontwikkeld voor AI-analyse van meetgegevens van biodeeltjes zoals virussen en bacteriën.

https://aipore.com/

3 De Japan Agency for Medical Research and Development (AMED) heeft dit onderzoek gesubsidieerd als onderdeel van het Reiwa 2-ontwikkelingsproject voor virusinfectiepreventietechnologie "Research on COVID-19 test methods using nanopore technology and machine learning".

4 Exosomen: Deeltjes op nanoschaal die worden afgescheiden uit cellen die een van verschillende biomoleculen, zoals eiwitten of nucleïnezuren, bevatten. Exosomen zijn veelbelovend als diagnostische hulpmiddelen in de geneeskunde.

5 Liposomen: Gesloten, bolvormige lipide dubbellagen, vaak gebruikt als voertuigen voor farmaceutische producten.

Over Advantest Corporation

Advantest (TSE: 6857) is de toonaangevende fabrikant van automatische test- en meetapparatuur die wordt gebruikt bij het ontwerp en de productie van halfgeleiders voor toepassingen zoals 5G-communicatie, het Internet of Things (IoT), autonome voertuigen, kunstmatige intelligentie (AI), machine learning, slimme medische apparaten en meer. De toonaangevende systemen en producten zijn geïntegreerd in de meest geavanceerde halfgeleiderproductielijnen ter wereld. Het bedrijf voert ook R&D uit om nieuwe testuitdagingen en toepassingen aan te pakken, produceert multi-vision elektronenmicroscopen voor metrologische scans die essentieel zijn voor de productie van fotomaskers en biedt baanbrekende 3D-beeldvormings- en analysetools. Advantest is opgericht in Tokyo in 1954 en is een wereldwijd bedrijf met faciliteiten over de hele wereld en met een internationale betrokkenheid bij duurzame praktijken en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Meer informatie is beschikbaar op www.advantest.com .

ADVANTEST CORPORATION

Shin-Marunouchi Center Building

1-6-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005

Tel.: 03-3214-7500

Contactpersoon: Hiroki Yanagita, PR Section