Parexel s'apprête à être acquise par EQT Private Equity et Goldman Sachs Asset Management

BOSTON et DURHAM, Caroline du Nord, 06 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Parexel, une organisation de recherche clinique (CRO) de premier plan à l'échelle mondiale axée sur le développement et la fourniture de nouveaux traitements innovants pour faire progresser la santé des patients, a annoncé aujourd'hui l'exécution d'un accord de fusion définitif en vertu duquel elle sera acquise par le fonds EQT IX (« EQT Private Equity ») et l'entreprise de capital-investissement de Goldman Sachs Asset Management (« Goldman Sachs ») auprès de Pamplona Capital Management LP pour la somme de 8,5 milliards de dollars.



« Au cours des 18 derniers mois, Parexel a poursuivi sa solide trajectoire de croissance en mettant ses patients au premier plan et en accélérant la création de nouveaux traitements pour les patients dans le besoin à travers le monde », a déclaré Jamie Macdonald, PDG de Parexel. « Avec le marché des services de recherche clinique externalisés qui devrait se développer à un CAGR prudent de 8 à 9 %, notre objectif demeure de faire progresser et innover Parexel afin de répondre aux besoins de nos clients dans l'ensemble du paysage en constante évolution du développement clinique. EQT et Goldman Sachs soutiennent cette vision et sont déterminées à investir dans Parexel et nos employés pour capitaliser sur cette opportunité de marché palpitante et faire une différence pour les patients. »

Eric Liu, associé et co-directeur mondial des soins de santé chez EQT, a commenté : « Nous avons suivi Parexel de près au cours des dernières années et avons été impressionnés par le développement et la trajectoire de la société. Notre investissement dans Parexel reflète l'accent mis par EQT sur le secteur des sciences de la vie, ainsi que notre engagement à collaborer avec des entreprises qui ont un impact positif sur la société. Nous sommes ravis de nous associer à Goldman Sachs pour la prochaine étape du voyage de Parexel, et de soutenir Jamie, qui avant son poste chez Parexel était conseiller principal de longue date chez EQT, ainsi que le reste de l'équipe de Parexel. »

Jo Natauri, associée et directrice mondiale des investissements dans les soins de santé privés au sein de Goldman Sachs Asset Management, a commenté : « Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec Jamie Macdonald, l'ensemble de l'équipe de direction de Parexel et EQT pour soutenir Parexel, qui possède une solide expérience dans la fourniture d'excellence clinique à ses grands clients pharmaceutiques et biotechnologiques dans le monde entier. Nous sommes convaincus que cet investissement accélèrera la croissance de Parexel en s'appuyant sur l'empreinte mondiale de la société, ses solides capacités opérationnelles et son vaste réseau de soins de santé. »

John Halsted, associé directeur de Pamplona Capital Management, a commenté : « Nous sommes très fiers des progrès de Parexel au cours des quatre dernières années et du travail important qu'ils accomplissent pour aider à apporter de nouveaux traitements palpitants aux patients dans le besoin. En particulier, ils ont réussi à adapter l'entreprise pour travailler au cours d'une pandémie mondiale, et ont soutenu le développement de traitements pour lutter contre la pandémie de COVID-19 elle-même. Nous leur souhaitons plein succès dans leur prochaine phase de croissance. »

« Nous avons apprécié notre partenariat avec Pamplona, et nous les remercions de leur leadership et de leur soutien pour aider à transformer Parexel sous leur contrôle », a conclu M. Macdonald. « Au cours des derniers mois, notre capacité à pivoter et à nous adapter a favorisé de nouvelles façons de travailler tout en développant un solide historique de qualité et de réalisation pour les clients du monde entier. Alors que nous continuons à évoluer dans cette nouvelle ère du développement clinique en nous focalisant de manière dynamique sur la satisfaction des besoins d'innovation de nos clients dans des domaines tels que les preuves du monde réel, les essais cliniques décentralisés, les biostatistiques et la gestion des données, et dans des régions clés comme l'Asie/Pacifique où nous sommes parmi les CRO les plus importantes et les plus anciennes, nous sommes ravis de travailler en partenariat avec EQT et Goldman Sachs. Nous sommes impatients de tirer parti de leur solide expérience sectorielle et d'accélérer encore davantage l'évolution de Parexel en tant que l'une des CRO les plus importantes et à la croissance la plus rapide au monde. »

La transaction est soumise aux conditions habituelles, y compris la réception des approbations réglementaires applicables. Evercore a joué le rôle de conseiller financier de Parexel, et Kirkland & Ellis LLP a fourni des conseils juridiques en lien avec la transaction. Goldman Sachs et Jefferies LLC ont joué le rôle de conseillers financiers pour EQT Private Equity et Goldman Sachs Asset Management, et Simpson Thacher & Bartlett LLP a fourni des conseils juridiques en lien avec la transaction.

À propos de Parexel

Parexel soutient le développement de nouveaux médicaments innovants pour améliorer la santé des patients. Nous fournissons des services pour aider les clients biopharmaceutiques et des sciences de la vie partout dans le monde à transformer les découvertes scientifiques en nouveaux traitements. Des essais cliniques décentralisés aux services de conseil en règlementation en passant par l'exploitation des connaissances du monde réel, notre capacité thérapeutique, technique et fonctionnelle est étayée par une profonde conviction dans ce que nous faisons. Parexel a été nommée « Meilleure société de recherche contractuelle » en décembre 2020 par un panel indépendant pour Informa Pharma Intelligence. Pour tout complément d'information, consultez le site parexel.com et suivez-nous sur LinkedIn , Twitter , et Instagram .

À propos d'EQT

EQT est une organisation mondiale d'investissement axée sur des objectifs, avec plus de 67 milliards d'euros d'actifs sous gestion à travers 26 fonds actifs. Les fonds d'EQT comptent des sociétés de portefeuille en Europe, en Asie-Pacifique et dans les Amériques, avec un chiffre d'affaires total d'environ 29 milliards d'euros et plus de 175 000 employés. EQT travaille avec des sociétés de portefeuille pour atteindre une croissance durable, l'excellence opérationnelle et le leadership du marché. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.eqtgroup.com ou suivre EQT sur LinkedIn , Twitter , YouTube et Instagram .

À propos de Goldman Sachs Asset Management Private Equity

Réunissant des investissements traditionnels et alternatifs, Goldman Sachs Asset Management fournit à ses clients du monde entier un partenariat dédié et une focalisation sur les performances à long terme. En tant que principale section d'investissement au sein de Goldman Sachs (NYSE : GS), nous fournissons des services d'investissement et de conseil aux institutions, conseillers financiers et particuliers les plus importants au monde, en nous appuyant sur notre réseau mondial hautement connecté et sur des connaissances d'experts personnalisées, sur toutes les régions et tous les marchés, supervisant plus de 2 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion à l'échelle mondiale au 31 mars 2021. Motivés par notre passion pour la performance de nos clients, nous cherchons à établir des relations à long terme basées sur la conviction, les résultats durables et le succès partagé au fil du temps. Goldman Sachs Asset Management investit dans l'ensemble des alternatives, y compris le capital-investissement, les capitaux de croissance, le crédit privé, l'immobilier et l'infrastructure. Fondée en 1986, l'entreprise de capital-investissement au sein de Goldman Sachs Asset Management a investi plus de 75 milliards de dollars depuis sa création. Nous combinons notre réseau mondial de relations, nos connaissances uniques sur l'ensemble des marchés, industries et régions, et les ressources mondiales de Goldman Sachs pour bâtir des entreprises et accélérer la création de valeur dans l'ensemble de nos portefeuilles. Suivez-nous sur LinkedIn .

À propos de Pamplona Capital Management

Pamplona Capital Management est un gestionnaire d'investissement spécialisé créé en 2005 qui fournit une plateforme de placement alternative pour le capital-investissement et d'autres stratégies diversifiées. Avec des bureaux à New York, Londres, Madrid et à Malte, Pamplona gère plus de 11 milliards de dollars d'actifs pour une variété de clients, y compris des fonds de pension publics, des gestionnaires de patrimoine internationaux, des sociétés multinationales, des bureaux familiaux et des fonds spéculatifs. Pamplona investit des capitaux à long terme dans la structure du capital de ses sociétés de portefeuille dans des situations de marché public et privé.

CONTACTS

Pour Parexel :

Lori Dorer

Vice-présidente sénior des communications d'entreprise

+1 513 496 8121

Lindsay LeCain

Real Chemistry

+ 1 508 259 9521

Pour EQT :

Daniel Yunger, Kekst CNC, + 1 917 574 8582

Bureau de presse d'EQT, press@eqtpartners.com , +46 8 506 55 334

Pour Goldman Sachs :

Leslie Shribman

+1 212 902 5400

Pour Pamplona Capital Management :

Ed Orlebar, TB Cardew

ed.orlebar@tbcardew.com

+44 (0)7738724630