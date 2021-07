Parexel Adquirida por EQT Private Equity e Goldman Sachs Asset Management

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai German Indonesian

BOSTON e DURHAM, N.C., July 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Parexel, principal organização global de pesquisa clínica (clinical research organization - CRO) focada no desenvolvimento e entrega de novas terapias inovadoras voltadas para a saúde do paciente, anunciou hoje a assinatura de um contrato de fusão definitivo da sua aquisição pelo fundo EQT IX (“EQT Private Equity”) e pela Private Equity na Goldman Sachs Asset Management (“Goldman Sachs”) da Pamplona Capital Management LP por US$8,5 bilhões.



“Nos últimos 18 meses, a Parexel deu continuidade à sua forte trajetória de crescimento focada nos pacientes e acelerando o lançamento de novas terapias para pacientes precisam delas em todo o mundo”, disse o CEO da Parexel, Jamie Macdonald. “Com a ampliação do mercado de serviços de pesquisa clínica terceirizados prevista para aumentar em um CAGR conservador de 8 a 9 por cento, nosso foco continua sendo avançar e inovar a Parexel para atender às necessidades dos nossos clientes em todo o cenário de desenvolvimento clínico em evolução. A EQT e a Goldman Sachs apoiam essa visão e estão comprometidas em investir na Parexel e no nosso pessoal para capitalizar essa empolgante oportunidade de mercado e fazer a diferença para os pacientes.”

Eric Liu, Sócio e Co dirigente Global de Saúde da EQT, comentou: “Acompanhamos a Parexel de perto durante os últimos anos e ficamos impressionados com o desenvolvimento e a trajetória da empresa. Nosso investimento na Parexel é um exemplo do foco temático da EQT na indústria das ciências da vida, bem como do nosso compromisso de parceria com empresas que tenham impacto positivo na sociedade. Estamos entusiasmados em fazer uma parceria com a Goldman Sachs para a próxima etapa da jornada da Parexel, e em apoiar Jamie, que antes de pertencer à Parexel foi consultor sênior durante muito tempo na EQT, bem como de toda a equipe da Parexel.”

Jo Natauri, Sócia e Dirigente Global de Investimento Privado em Saúde da Goldman Sachs Asset Management, comentou: “Estamos entusiasmados em fazer uma parceria com Jamie Macdonald, com toda a equipe de gestão da Parexel e com a EQT para apoiar a Parexel, que tem um histórico distinto de oferta de excelência clínica para seus grandes clientes farmacêuticos e de biotecnologia em todo o mundo. Acreditamos que esse investimento venha a acelerar o crescimento da Parexel com a ampliação da presença global da empresa, sua forte capacidade operacional e ampla rede de serviços de saúde.”

John Halsted, sócio-gerente da Pamplona Capital Management, comentou: “Estamos muito orgulhosos do progresso da Parexel nos últimos quatro anos e do importante trabalho que eles estão fazendo para o lançamento de novas terapias emocionantes para os pacientes que precisam delas. Em particular, a empresa adaptou brilhantemente o seu trabalho em meio à pandemia global e apoiou o desenvolvimento de terapias de combate à pandemia da COVID-19. Desejamos a ela todo o sucesso na sua próxima fase de crescimento.”

“Estamos muito contentes com a nossa parceria com a Pamplona e agradecemos a liderança e o apoio que recebemos deles que ajudou a transformar a Parexel durante a nossa parceria”, concluiu o Sr. Macdonald. “Nos últimos meses a nossa capacidade de mudar e nos adaptar tem promovido novas formas de trabalho, enquanto desenvolvemos um forte histórico de qualidade e entrega para clientes em todo o mundo. Nesta nova era de desenvolvimento clínico e foco agressivo no atendimento das necessidades de inovação dos nossos clientes em áreas como Evidências do Mundo Real, Ensaios Clínicos Descentralizados, Bioestatística e Gestão de Dados — nas principais regiões como Ásia/Pacífico, onde estamos entre os maiores e mais antigos CROs — estamos empolgados em fazer uma parceria com a EQT e a Goldman Sachs. Estamos prontos para aproveitar a forte experiência deles na indústria e para avançar ainda mais a Parexel como uma das principais e mais crescentes CROs do mundo.”

A transação está sujeita às condições habituais, incluindo o recebimento das aprovações regulatórias aplicáveis. A Evercore atuou como consultora financeira da Parexel, e a Kirkland & Ellis LLP forneceu consultoria jurídica em conexão com a transação. Goldman Sachs e Jefferies LLC atuaram como consultores financeiros da EQT Private Equity e da Goldman Sachs Asset Management, e a Simpson Thacher & Bartlett LLP forneceu consultoria jurídica em conexão com a transação.

Sobre a Parexel

A Parexel apoia o desenvolvimento de novos medicamentos inovadores para melhorar a saúde dos pacientes. Oferecemos serviços que ajudam clientes de ciências da vida e biofarmacêuticos de todos os lugares a transformar descobertas científicas em novos tratamentos. Desde os ensaios clínicos descentralizados até os serviços de consultoria regulatória que aproveitam os insights do mundo real, a nossa capacidade terapêutica, técnica e funcional é sustentada por uma profunda convicção no que fazemos. A Parexel foi escolhida “Melhor Organização de Pesquisa Contratual” em dezembro de 2020 por um painel independente da Informa Pharma Intelligence. Para mais informação, visite parexel.com , siga-nos no LinkedIn , Twitter e Instagram .

Sobre a EQT

A EQT é uma organização de investimento global orientada por objetivos, com mais de EUR$67 bilhões em ativos sob gestão em 26 fundos ativos. Os fundos da EQT têm empresas de portfólio na Europa, Ásia-Pacífico e Américas, e vendas totais de aproximadamente EUR$29 bilhões e mais de 175.000 funcionários. A EQT trabalha com empresas de portfólio para alcançar crescimento sustentável, excelência operacional e liderança de mercado. Para mais informação, visite www.eqtgroup.com ou siga a EQT no LinkedIn , Twitter , YouTube e Instagram .

Sobre o Goldman Sachs Asset Management Private Equity

Reunindo investimentos tradicionais e alternativos, o Goldman Sachs Asset Management oferece aos clientes em todo o mundo uma parceria dedicada e foco no desempenho de longo prazo. Como a principal área de investimento da Goldman Sachs (NYSE: GS), prestamos serviços de investimento e consultoria para as principais instituições, consultores financeiros e pessoas físicas em todo o mundo, com base na nossa rede global profundamente conectada e insights especializados personalizados, em todas as regiões e mercados - supervisionando mais de US$2 trilhões em ativos sob supervisão em todo o mundo em 31 de março de 2021. Impulsionados por uma paixão pelo desempenho dos nossos clientes, criamos relacionamentos de longo prazo com base na convicção, resultados sustentáveis e sucesso compartilhado ao longo do tempo. A Goldman Sachs Asset Management investe em todo o espectro de alternativas, incluindo capital privado, capital de crescimento, crédito privado, imóveis e infraestrutura. Fundada em 1986, a divisão de Private Equity da Goldman Sachs Asset Management já investiu mais de US$75 bilhões desde o início. Combinamos nossa rede global de relacionamentos, nosso insight exclusivo em mercados, setores e regiões e os recursos mundiais da Goldman Sachs para criar negócios e acelerar a criação de valor dos nossos portfólios. Siga-nos no LinkedIn .

Sobre a Pamplona Capital Management

A Pamplona Capital Management é uma gestora especializada em investimentos fundada em 2005 que fornece uma plataforma alternativa de investimento em participações privadas e outras estratégias diversificadas. Com escritórios em Nova York, Londres, Madri e Malta, a Pamplona administra mais de US$11 bilhões em ativos de vários tipos de clientes, incluindo fundos de pensão públicos, administradores de bens internacionais, corporações multinacionais, escritórios familiares e hedge funds. A Pamplona investe capital de longo prazo em toda a estrutura de capital das suas empresas de portfólio em situações de mercado público e privado.

CONTATOS

Da Parexel:

Lori Dorer

Vice-Presidente Sênior, Comunicações Corporativas

+1 513 496 8121

Lindsay LeCain

Real Chemistry

+ 1 508 259 9521

Da EQT:

Daniel Yunger, Kekst CNC, + 1 917 574 8582

Escritório de Imprensa da EQT, press@eqtpartners.com , +46 8 506 55 334

Da Goldman Sachs:

Leslie Shribman

+1 212 902 5400

Da Pamplona Capital Management:

Ed Orlebar, TB Cardew

ed.orlebar@tbcardew.com

+44 (0)7738724630