Parexel即将由EQT Private Equity和Goldman Sachs Asset Management收购

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波士顿和北卡罗来纳州达勒姆, July 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 专注于开发和提供创新疗法以促进患者健康的全球领先临床研究机构（CRO）Parexel今天宣布了一项最终合并协议的执行。根据该协议，EQT IX基金（“EQT Private Equity”）和Goldman Sachs Asset Management旗下私募股权业务部门（“Goldman Sachs”）将以85亿美元的价格从Pamplona Capital Management LP收购Parexel。



Parexel首席执行官Jamie Macdonald 表示：“在过去18个月中，Parexel继续保持强劲的增长轨迹，以患者为中心，加速为世界各地有需要的患者提供新疗法。外包临床研究服务市场预计将实现增长，复合年均增长率保守估计将达到8%至9%。有鉴于此，我们仍将继续专注于Parexel业务的推进和创新，以满足客户在不断发展的整个临床开发领域的需求。EQT和Goldman Sachs支持这一愿景并承诺投资于Parexel和我们的员工，以利用这一激动人心的市场机会并为患者带来改进。”

EQT合伙人兼医疗业务全球联合负责人Eric Liu评论道：“在过去的几年中我们一直密切关注Parexel，对该公司的发展和轨迹印象深刻。对Parexel的投资反映了EQT对生命科学产业这一投资主题的关注，以及我们与有益于社会的企业建立合作关系的承诺。我们很高兴能与Goldman Sachs合作，共同推进Parexel的下一阶段发展，同时为任职Parexel之前曾长期担任EQT高级顾问的Jamie以及整个Parexel团队提供支持。”

Goldman Sachs Asset Management旗下私人医疗投资业务和合作人兼全球负责人Jo Natauri表示：“我们很高兴能与Jamie Macdonald、整个Parexel管理团队以及EQT合作，为Parexel提供支持。Parexel在为全球大型制药和生物技术客户提供卓越临床服务方面有着极其优秀的往绩。我们相信，这项投资将让Parexel依托其全球业务足迹、强大运营能力和广泛医疗服务网络，加速实现企业发展。”

Pampona Capital Management执行合伙人John Halsted表示：“对于Parexel在过去四年中取得的进步，以及他们为促进以优质创新药品满足患者需求而开展的重要工作，我们感到非常自豪。特别要指出的是，他们为应对全球新冠疫情对企业进行了成功调整，并支持开发治疗方法来抗击此次疫情。我们祝愿他们在下一阶段的增长中取得圆满成功。”

Macdonald先生总结道：“我们与Pamplona的合作非常愉快，我们感谢他们提供领导和支持，帮助我们在Parexel隶属于该公司期间实现了转型。过去几个月，我们通过调整和适应能力促进确立了新的工作方式，同时建立了为全球客户提供优质交付的良好记录。当前的临床开发新时代继续推进，而我们也继续积极致力于满足客户的创新要求，这涉及真实世界证据、去中心化临床试验、生物统计和数据管理等领域，以及亚太等关键地区（我们是该地区规模最大、经营时间最长的CRO之一），我们非常高兴能与EQT和Goldman Sachs建立合作。我们期待着能够借力他们强大的行业经验，使Parexel作为世界领先且增长速度最快的CRO之一，进一步加速发展。”

该交易需满足惯例条件要求，包括获得适用的监管批准。Evercore担任Parexel的财务顾问，Kirkland & Ellis LLP为其提供与本次交易有关的法律顾问服务。Goldman Sachs和Jefferies LLC为EQT Private Equity和Goldman Sachs Asset Management担任财务顾问，Simpson Thacher & Bartlett LLP提供法律顾问服务。

关于Parexel

Parexel支持开发创新药物以改善患者健康。我们提供服务以帮助生命科学和生物制药客户将科学发现转化为新的治疗方法。从 去中心化的临床试验到监管咨询服务，再到利用现实世界洞察，我们以对事业的深刻信念来支持我们的治疗、技术和操作能力。Parexel于2020年12月被Informa Pharma Intelligence的独立专门小组评为“最佳合同研究机构”。如需更多信息，请访问 parexel.com ，并通过 LinkedIn 、 Twitter 、 和 Instagram 关注我们。

关于EQT

EQT是一家以目标为导向的全球投资机构，管理26只活跃基金，管理资产总额逾670亿欧元。EQT基金投资组合内的公司遍及欧洲、亚太和美洲，总销售额约290亿欧元，员工总数超过175000人。EQT与投资组合公司合作以实现可持续增长、卓越运营和市场领导力。如需了解更多信息，请访问 www.eqtgroup.com 或通过 LinkedIn 、 Twitter 、 YouTube 和 Instagram 关注EQT。

关于Goldman Sachs Asset Management Private Equity

Goldman Sachs Asset Management将传统和另类投资相结合，与世界各地客户结成专职尽责的合作伙伴关系，并专注于长期表现。作为Goldman Sachs（NYSE：GS）的主要投资业务，我们利用自身联系紧密的全球网络和有针对性的专家见解，为世界领先机构、金融顾问和个人提供投资和咨询服务，涵盖各个地区和市场。截至2021年3月31日，我们监管的资产规模已超过2万亿美元。我们热忱促进客户的绩效表现，寻求建立基于信念、可持续结果和共同成功的长期关系。Goldman Sachs Asset Management投资于各种另类投资领域，包括私募股权、成长型股权、私人信贷、房地产和基础设施。Goldman Sachs Asset Management旗下的私募股权业务创建于1986年，自成立以来已投资超过750亿美元。我们结合全球关系网络、对不同市场、行业和地区的独特见解，以及Goldman Sachs的全球资源，助力企业发展，在我们的各投资组合中全面加速价值创造。通过 LinkedIn 关注我们。

关于Pamplona Capital Management

Pamplona Capital Management是一家成立于2005年的专业投资管理公司，为私人股本和其他多元化战略提供另类投资平台。Pamplona在纽约、伦敦、马德里和马耳他设有办事处，管理资产超过110亿美元，其客户包括公共养老基金、国际财富管理公司、跨国公司、家族理财室和对冲基金等。Pamplona针对其投资组合中公共和私募市场公司的资本结构进行长期资本投资。

联系人

Parexel:

Lori Dorer

企业传播高级副总裁

+1 513 496 8121

Lindsay LeCain

Real Chemistry

+ 1 508 259 9521

EQT：

Daniel Yunger，Kekst CNC，+ 1 917 574 8582

EQT新闻办公室， press@eqtpartners.com ，+46 8 506 55 334

Goldman Sachs：

Leslie Shribman

+1 212 902 5400

Pamplona Capital Management:

Ed Orlebar，TB Cardew

ed.orlebar@tbcardew.com

+44 (0)7738724630