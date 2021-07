Atos révolutionne le partage de données avec « Atos Digital Hub »

English French

Paris, le 7 juillet 2021 – À l’occasion de son événement annuel « Atos Technology Days », Atos annonce aujourd’hui le lancement d’une initiative majeure qui positionne le groupe comme acteur de référence au sein de l’économie des données et souligne sa vision stratégique pour les années à venir : « Atos Digital Hub », une solution unique en son genre dont l’objectif principal est de servir d’accélérateur pour la conception de plateformes d’écosystèmes. Partant du constat que les données sont encore aujourd’hui trop cloisonnées au sein des organisations et entre ces dernières et que la création de valeur réside souvent dans la fédération des données, l’approche d’Atos consiste à mettre à disposition des organisations des hubs d’écosystèmes numériques de confiance avec équité, fiabilité et sécurité.

Lorsqu’il s’agit de la valeur qu’offrent les données, rares sont les entreprises qui détiennent l’ensemble des pièces du puzzle. Nombre d’entre elles restent néanmoins convaincues que ce dont elles disposent leur permet de se différencier. En découle ainsi une réticence à partager ouvertement leurs données sans schéma de monétisation établi, à laquelle s’ajoute l’évolution des réglementations relatives à la confidentialité des données. En dépit de ce constat, la possibilité de collaborer avec un écosystème et de partager des données offre une flexibilité considérable, en permettant aux entreprises de s’adapter rapidement aux changements et de satisfaire les nouvelles demandes de leurs clients – ce qu’une entité ne pourrait faire seule.

Dans ce contexte, Atos Digital Hub donne les moyens de mettre en œuvre et de coordonner des chaînes de valeur au sein d’écosystèmes étendus orientés « données ». Les différents intervenants de l’écosystème (entreprises, partenaires, fournisseurs et clients) peuvent alors concevoir, gérer et monétiser des services en toute transparence et en bénéficiant de garanties contractuelles sur la façon dont les données seront utilisées et protégées. Outre l’utilisation de logiciels d’analyse et de l’intelligence artificielle pour extraire la valeur des données, la solution d’Atos permet de créer des services métier s’appuyant sur des données fédérées, à l’aide d’un ensemble de plans prédéfinis venant en appui de multiples modèles sectoriels.

Dans le cadre de cette solution, Atos interviendra en tant qu’intermédiaire de confiance et intervenant neutre qui assurera le bon fonctionnement et la coordination de la plateforme, garantissant ainsi le juste niveau de confiance et s’assurant que tous les participants sont traités de manière équitable.

« La modélisation des données n’est pas un concept nouveau, mais les échanges réalisés en toute confiance sont encore rares. Atos utilisera ainsi l’ensemble de ses connaissances et technologies pour créer des plateformes métier de nouvelle génération qui aideront les partenaires à collaborer et à générer un meilleur retour sur investissement vis-à-vis de leurs données et services respectifs. Qui plus est, Atos collabore avec des communautés dédiée aux données et au cloud, tels que le consortium GAIA-X et les partenaires IDSA , afin de promouvoir des solutions commerciales innovantes qui utilisent les données de manière équitable et souveraine. », a déclaré Gard Little, VP Global Services Markets and Trend au sein du cabinet d’analystes IDC.

« Nous nous donnons pour mission de soutenir l’économie numérique multipartite en offrant de la valeur et de la confiance au marché. Il ne s’agit pas seulement de technologies, mais également d’intégrer le fait que les entreprises travaillent au sein de communautés tournées vers les métiers. Nous permettons à des groupes d’acteurs sectoriels d’agir de concert au sein d’un écosystème unique, avec la possibilité de partager des ressources de manière fluide et d’œuvrer ensemble vers la réalisation d’un objectif commun », a ajouté Sophie Proust, Directrice de la Technologie du Groupe Atos. « Nous devons agir dès à présent et commencer à travailler autour des meilleures pratiques existantes, établir des écosystèmes de données de confiance et nous améliorer de manière continue ».

Atos Digital Hub est une base technologique mise à disposition par Atos, qui permet de concevoir des plateformes personnalisées pour un vaste éventail d’activités et de secteurs, tels que :

Soins de santé et sciences de la vie : des parcours de soins plus personnalisés et efficaces pour les patients grâce à des plateformes de soins cliniques interopérables qui permettent à une vaste communauté de professionnels, d’établissements, de laboratoires ou de services publics d’échanger des informations de santé pour faire progresser les standards et éliminer les disparités entre les différents systèmes.

: des parcours de soins plus personnalisés et efficaces pour les patients grâce à des plateformes de soins cliniques interopérables qui permettent à une vaste communauté de professionnels, d’établissements, de laboratoires ou de services publics d’échanger des informations de santé pour faire progresser les standards et éliminer les disparités entre les différents systèmes. Charge des véhicules électriques : fédération des données des fournisseurs d’énergie, des exploitants des bornes de recharge et des constructeurs automobiles pour un accès facile des utilisateurs aux équipements et services de paiement.

: fédération des données des fournisseurs d’énergie, des exploitants des bornes de recharge et des constructeurs automobiles pour un accès facile des utilisateurs aux équipements et services de paiement. Tourisme : création d’un environnement collaboratif qui réunit les offres d’un vaste éventail d’acteurs locaux (compagnies aériennes, restaurants, boutiques, structures événementielles) pour améliorer la valeur de marque de la destination et générer davantage de revenus au sein de l’écosystème.

: création d’un environnement collaboratif qui réunit les offres d’un vaste éventail d’acteurs locaux (compagnies aériennes, restaurants, boutiques, structures événementielles) pour améliorer la valeur de marque de la destination et générer davantage de revenus au sein de l’écosystème. Décarbonation : mise à disposition de moyens permettant aux entreprises de simplifier et d’automatiser la collecte, le calcul, le reporting, l’analyse des données et la visualisation de leurs émissions de carbone au sein de l’intégralité de la chaîne d’approvisionnement – tout cela en collaboration avec des organismes d’audit et de certification, ainsi qu’avec les gouvernements locaux, afin d’établir une approche transparente en matière de partage et d’échange de données.

Atos place la décarbonation au cœur de son approche et a récemment lancé les solutions de décarbonation de bout en bout les plus complètes du marché qui donnent à ses clients les moyens d’accélérer leur transformation vers le « zéro émission nette » .

