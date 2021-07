Tryg A/S – Delårsrapport for 2. kvartal og halvårsrapport 2021

English Danish

Trygs bestyrelse har i dag godkendt 2. kvartals- og halvårsrapporten for 2021.

Præmievæksten udgjorde 4,7% i 2. kvartal, primært som følge af en positiv udvikling i Privat og Erhverv. Det forsikringstekniske resultat udgjorde 1.144 mio. DKK (1.063 mio. DKK) med baggrund i en fortsat positiv udvikling i kerneforretningen samt realisering af Alka-synergier. Den underliggende erstatningsprocent blev forbedret med 0,8% for Gruppen, mens den var uændret for Privat og begge tal er eksklusive effekten af COVID-19.

Trygs investeringsresultat, før påvirkning fra RSA-transaktion, udgjorde 253 mio. DKK (541 mio. DKK), primært drevet af positive finansielle markeder, med stor påvirkning for Trygs aktie-, ejendoms- og kreditporteføljer.

Tryg har, som meddelt den 5. juli, opjusteret forventningerne til det tekniske resultat, før påvirkning fra RSA-transaktionen, fra 3,3-3,7 mia. DKK til 3,5-3,8 mia. DKK som følge af et positivt teknisk resultat i 1. halvår.

RSA-transaktionen påvirker kvartalets resultat væsentligt

Trygs fokus vil fortsat være på det tekniske resultat, før påvirkning fra RSA-transaktionen, men det aktuelle kvartal inkluderer væsentlige poster relateret til opkøbet af RSA’s skandinaviske forretning. Dette er illustreret i nedenstående tabeller, der opsummerer de primære elementer i Trygs resultatopgørelse, inklusive valutaafdækning og RSA-bidrag.

Trygs finansielle resultat eksklusive valutaafdækning og RSA-bidrag (1) Mio. DKK 2. kvartal 2021 1. halvår 2021 Forsikringsteknisk resultat 1.144 1.895 Investeringsresultat (eksklusive valutaafdækning og RSA-bidrag) 253 440 Resultat før SKAT (eksklusive valutaafdækning og RSA-bidrag) 1.284 2.150





RSA-relateret valutaafdækning og én måneds RSA-bidrag1 (2) Mio. DKK 2. kvartal 2021 1. halvår 2021 RSA valutaafdækning (ikke fradragsberettiget) -1.191 -1.035 RSA-bidrag for juni (nettoresultat efter skat) 181 181





Tryg som rapporteret (1 +2) Mio. DKK 2. kvartal 2021 1. halvår 2021 Forsikringteknisk resultat 1.144 1.895 Investeringsresultat -757 -414 Resultat før skat 274 1.296

Investeringsresultatet for 2. kvartal inklusive den RSA-relaterede valutaafdækning og RSA-bidrag udgjorde -757 mio. DKK (541 mio. DKK).

Overskuddet før skat udgjorde 274 mio. DKK (1.539 mio. DKK). Solvensratio var 175 med baggrund i resultatet for 2. kvartal, udbetaling af udbytte på 1,07 DKK per aktie (700 mio. DKK) og påvirket af et højere kapitalkrav som følge af inklusionen af Codan Norge, Trygg-Hansa og 50% af Codan Danmark.



Højdepunkter 2. kvartal 2021

Præmievækst på 4,7% (7,0% i 2. kvartal 2020) i lokalvaluta

Forsikringsteknisk resultat på 1.144 mio. DKK (1.063 mio. DKK), påvirket af positive udviklinger i kerneforretningen og Alka-synergier

Combined ratio på 81,0 (80,9)

Underliggende erstatningsprocent forbedret i Tryg-koncernen med 0,8 procentpoint (0,0 i Privat), hvor især Erhverv og Industri bidrog positivt

Storskader på 1,7% (1,3%) og vejrskader på 0,9% (0,9%)

Omkostningsprocent på 14,1 (14,3)

Investeringsafkast for den Fri portefølje udgjorde 312 mio. DKK (519 mio. DKK)

Samlet investeringsafkast på -757 mio. DKK (541 mio. DKK)

Resultat før skat på 274 mio. kr. (1.539 mio. DKK)

Udbytte per aktie udgør 1,07 DKK og solvensratio 175

Højdepunkter 1. halvår 2021

Præmievækst på 5,5% (7,9% i 1. halvår) i lokalvaluta

Forsikringsteknisk resultat på 1.895 mio. DKK (1.735 mio. DKK) positivt påvirket af udviklingen i kerneforretningen og Alka-synergier

Combined ratio på 84,0 (84,4)

Storskader udgjorde 1,9% (1,8%) og vejrskader 1,6% (1,4%)

Omkostningsprocent på 14,1 (14,2)

Investeringsafkast for den Fri portefølje udgjorde 505 mio. DKK (-194 mio. DKK)

Investeringsafkast på -414 mio. DKK (-439 mio. DKK)

Resultat før skat blev 1.296 mio. DKK (1.167 mio. DKK)

Udbytte per aktie på 2,14 DKK (1,07 DKK udbetalt i april og 1,07 DKK bliver udbetalt den 14. juli)

Kundemål og højdepunkter 2. kvartal 2021

Kundetilfredshedsscore på 84 (83 i 2. kvartal 2020)

TryghedsGruppen har besluttet at betale medlemsbonus for 6. år i træk. For 2020 svarer dette til 5% af det beløb, kunderne i alt betalte for deres forsikringer

Koncernchef Morten Hübbe udtaler:

Tryg leverede en solid præmievækst for 2. kvartal på 7,1% for koncernen og 8,6% for Privat, begge tal eksklusive bonus- og præmierabat (Rapporteret 4,7% for koncernen og 5,0% for Privat inklusive bonus- og præmierabat), og et forsikringsteknisk resultat på 1.144 mio. DKK, som var positivt påvirket af en solid udvikling i Trygs kerneforretning samt den fortsatte opnåelse af Alka-synergier. Koncernens underliggende erstatningsprocent blev forbedret med 0,8 procentpoint.

Opkøbet af RSA’s skandinaviske aktiver blev færdiggjort den 1. juni. Opkøbet, som er historisk for Tryg, vil styrke selskabets position på det svenske og norske marked. Udover de finansielle åbenlyse rationaler, ser vi et stærkt værdifællesskab mellem Tryg, Trygg-Hansa og Codan i Norge særligt i forhold til vores samfundsengagement.

Den 11. juni offentliggjorde vi nyheden om salget af Codan Danmark til Alm. Brand, efter en meget effektiv proces. Den aftalte kontantpris er cirka 12,6 mia. DKK, og Tryg vil modtage 50% af salgsprovenuet. Salget forventes endeligt afsluttet i 1. kvartal 2022 efter godkendelser fra de regulative myndigheder, og spaltningen af Codan Forsikring A/S. Efter gennemførelsen af salget forventer Tryg at udføre et aktietilbagekøb for cirka 5 mia. DKK.

2021 ser ud til at blive endnu et begivenhedsrigt år, som forstærker grundlaget for, at Tryg bliver det største skadeforsikringsselskab i Skandinavien.

