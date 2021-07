Lucidworks von unabhängigem Forschungsunternehmen als Leader im Bereich Cognitive Search genannt

SAN FRANCISCO, July 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lucidworks , Pionier der Connected Experience Cloud, wurde in The Forrester Wave™: Cognitive Search, Q3 2021 als Leader ausgezeichnet. Lucidworks ist überzeugt, dass seine Produkte-Roadmap, sein Kundenservice und seine Kompetenz bei der Umsetzung das Unternehmen zum führenden Anbieter beim Aufbau vernetzter Omnichannel-Erlebnisse für Mitarbeiter, Kunden und Supportmitarbeiter machen.



„Im vergangenen Jahr hat Lucidworks bei der Einführung unserer cloudbasierten Lösungen einen deutlichen Wachstum verzeichnet“, so Will Hayes, CEO von Lucidworks. „Wir sorgen für vernetzte Erlebnisse, die die Customer Journey und das Mitarbeitererlebnis optimieren und damit ein besseres Gesamterlebnis schaffen. Mit unsere Anwendungen können Unternehmen unkompliziert Signale erfassen und in Echtzeit auf Erkenntnisse reagieren, um positive Ergebnisse in den Bereichen Wissensmanagement, Produktfindung und Kundenservice zu erzielen.

Forrester hat Lucidworks als Leader im Bereich Cognitive Search genannt, und wir sind zuversichtlich, dass unsere Fähigkeit, vernetzte Erlebnisse bereitzustellen, den Erfolg unserer Kunden weiter steigern wird.“

Lucidworks erhielt von Forrester bei den folgenden Kriterien die höchstmögliche Bewertung:

Konnektoren: Eine umfangreiche Bibliothek mit Hunderten von Konnektoren für geschäftliche und technische Daten ermöglicht Mitarbeitern mit nur einer einzigen Suche den Zugriff auf Informationen aus Hunderten von Datenquellen. Beispielsweise hat eines der größten Ridesharing-Unternehmen Lucidworks implementiert, um einen einzigen Zugriffspunkt für die mehr als eine Million Unternehmensdokumente zu schaffen, die monatlich hinzugefügt werden. So konnten Mitarbeiter durchschnittlich fünf Minuten pro Tag einsparen was jährlich 24 Stunden pro Mitarbeiter entspricht.

Anwendungen: Branchenspezifische, cloudbasierte Anwendungen wie Never Null, Agent Insights und Predictive Merchandiser machen es für Einzelhändler, Support-Teams und Experten für Wissensmanagement leichter, das digitale Erlebnis auf Basis von Verhaltenssignalen in Echtzeit zu optimieren. Einer der fünf größten Einzelhändler beispielsweise setzte Never Null ein und verringerte die Anfragen mit null Ergebnissen im Vergleich zum Vorjahr um 91 %, was sich beim Umsatz in Beträgen von Hunderten Millionen niederschlägt.

Skalierbarkeit: Die größten Unternehmen der Welt, darunter Lenovo und Cisco Systems, sind auf verteilte Plattformen für Einspeisung, Indexierung und Analyse angewiesen, damit Tausende von Mitarbeitern die benötigten Informationen zum richtigen Zeitpunkt finden. Die Lucidworks Fusion-Plattform konnte beispielsweise die Informationssilos bei SAS, einem führenden Analyseunternehmen, aufbrechen und die Suche für neun Millionen Dokumente und mehr als 16.000 Mitarbeiter vereinheitlichen.

Partner: Ein robustes Partnerökosystem mit Cloud- und strategischen Technologiepartnerschaften fördert Innovation und Akzeptanz. Lucidworks ist Partner von Google Cloud Technology und arbeitet eng mit Branchenführern wie Acquia, Accenture, SoHo2, Booz Allen Hamilton und MC+A zusammen.

„Lucidworks hat sein Angebot einer Unternehmenssuche für das Wissensmanagement um speziell entwickelte Lösungen für den digitalen Handel und den Kundenservice erweitert“, so der Bericht „Forrester Wave for Cognitive Search 2021“. „Das Unternehmen hat außerdem die Lucidworks Connected Experience Cloud eingeführt, die Signale über Kundenaktionen auf Websites und/oder Apps erfasst, um Modelle zu trainieren und das Sucherlebnis für Produktfindung und Service zu personalisieren [...] Der Sweetspot von [Lucidworks] ist für Unternehmen, die Wert auf eine zentrale Anlaufstelle legen, sowohl für die Suche nach Informationen am Arbeitsplatz als auch für eine personalisierte Produktsuche im digitalen Handel und einen personalisierten Kundenservice/Support.“

Laden Sie hier ein kostenloses Exemplar des Forschungsberichts von Forrester „Wave™ for Cognitive Search 2021“ herunter .