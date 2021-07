Imperative Care annonserar finansiering om 260 MUSD

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) tecknade under föregående år ett leverans- och supportavtal med Kalifornienbaserade bolaget Imperative Care Inc. för användning av Corlines antitrombotiska yta CHS™ på Imperatives produkter inom strokevård. Imperative meddelar nu att man tagit in 260 MUSD för att accelerera utveckling och kommersialisering av bolagets produkter inom strokevård och för att skapa ett strategiskt nätverk av helägda dotterbolag inom utvalda synergiområden. Finansieringen tecknades av ett antal namnkunniga amerikanska fonder under ledning av D1 Capital Partners L.P.

Mer information om finansieringen återfinns på nedanstående länk:

https://imperativecare.com/

