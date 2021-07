English French

Nathalie ROOS, Directrice générale d’Ipsos

Paris, le 19 juillet 2021 – Ipsos annonce la nomination de Nathalie Roos en qualité de Directrice Générale. Le recrutement de Nathalie Roos est l’aboutissement d’un processus de sélection rigoureux mené depuis mi-2019 par le Comité des Nominations et des Rémunérations et le Conseil d’Administration d’Ipsos en vue de dissocier les fonctions de Président et de Directeur général. Monsieur Didier Truchot, fondateur du groupe, assurera les fonctions de Président du Conseil d’administration d’Ipsos SA, tandis que Nathalie Roos en prendra la Direction générale.

Le Conseil d'administration d’Ipsos convoquera une Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 21 septembre 2021, à l’effet d’approuver la nouvelle politique de rémunération applicable au Directeur Général1. Le Conseil d’administration prendra ensuite acte des votes de l’Assemblée Générale afin de confirmer formellement les mandats du Président et de la Directrice Générale, avec effet au 28 septembre 2021.

Le groupe Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion, avec une présence dans plus de 90 pays. La société Ipsos SA, dont les titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé NYSE Euronext Paris, est la maison-mère du groupe.

Didier Truchot a déclaré : « La force d’Ipsos a été d’être une entreprise centrée sur les besoins d’information de ses clients. Le Conseil d’administration a choisi Nathalie Roos parce qu’elle a su bâtir une riche carrière internationale aux plus hauts niveaux d’entreprises clientes. Elle a démontré une grande capacité d’écoute de l’ensemble des parties prenantes et obtenu dans toutes ses responsabilités des performances économiques fortes. Nathalie Roos et les équipes d’Ipsos vont permettre au groupe d’accélérer sa transformation et d’affirmer sa place de source irremplaçable d’informations crédibles et claires sur la Société, les marchés et les gens. »

Nathalie Roos a déclaré : « Je suis impressionnée par l’extraordinaire performance des équipes d’Ipsos et par le leadership que Didier Truchot a su construire et maintenir depuis sa fondation. Ipsos est une pépite française qui accompagne les équipes dirigeantes dans plus de 90 pays. Dans toutes mes responsabilités exécutives, les études de marché ont été décisives pour prendre les décisions stratégiques qui ont permis d’améliorer l’engagement managérial et salarié, les performances clients et les résultats économiques. Je suis convaincue que la puissance de l’intelligence artificielle et du cloud, alliée à l’expertise unique des équipes d’Ipsos permettront de franchir de nouvelles étapes. »

Eléments biographiques :

Nathalie Roos, née en 1965, mariée, 3 enfants, est diplômée de la Neoma Business School. Elle débute sa carrière en 1987 au sein du Groupe Kraft Foods. Elle rejoint le Groupe Mars en 1989 dont elle devient Directrice Générale de Mars Chocolat France, puis Présidente Europe.

En octobre 2012, Nathalie Roos est recrutée par L’Oréal en tant que Directrice Générale de L’Oréal en Allemagne. Elle y accélère la croissance en engageant ses équipes et ses clients autour d’une vision centrée sur l’humain et en prônant la dynamique collaborative.

En avril 2016, Nathalie Roos est nommée Directrice Générale de la Division des Produits Professionnels et intègre le Comité Exécutif du groupe L’Oréal. Face au défi digital qui transforme en profondeur le marché professionnel, elle engage une transformation complète de la Division, de sa stratégie et de ses méthodes de travail, qui se traduit par les meilleures performances de croissance des 20 dernières années. Elle quitte le groupe L’Oréal en mars 2021.

À PROPOS D’IPSOS

Ipsos est le troisième institut de sondage au monde, présent dans 90 marchés et comptant plus de 17 000 collaborateurs.

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SPF 120 et Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD).

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP www.ipsos.com

IPSOS

Société anonyme au capital de 11 109 058,75 euros Siège social : 35, rue du Val de Marne 75013 Paris 304 555 634 RCS PARIS



Contact : Direction de la Communication 01 41 98 97 38 / 07 61 12 51 53

1 Les éléments de rémunération proposés à Nathalie Roos pour l’exercice de ce mandat, et constituant la politique de rémunération qui lui sera applicable en qualité de Directrice Générale, fixés par le Conseil d’administration après approbation du Comité des Nominations et des Rémunérations, sont consultables sur le site internet de la société Ipsos SA (www.ipsos.com), dans la rubrique « Investisseurs - information réglementée 2021 », dans la sous-section relative à la « politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux ».







Pièce jointe