HF COMPANY : SOLIDE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU COURS DU PREMIER SEMESTRE, EN HAUSSE DE +13%

SOLIDE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU COURS DU PREMIER SEMESTRE, EN HAUSSE DE +13%

Maintien des bonnes tendances du premier trimestre

Activité Home Digital Life en forte progression de +20,2%

Pôle Digital Broadband en croissance de +16,1%

Poursuite du repli du Pôle Industrie en baisse de 57,1%

M€ 2021 2020 Chiffre d’affaires 13.7 12.2 CA Home Digital Life 11.1 9.3 CA Digital Broadband 2,2 1.9 CA Industrie 0.4 1.0

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2021 ressort à 13,7 M€, en croissance soutenue de 13%.

Le retour de la croissance de l’activité du Groupe HF Company enregistrée dès le troisième trimestre 2020 s’est poursuivi au cours du premier semestre 2021.

Face aux contraintes de distribution durant la crise sanitaire, le réseau de vente omnicanal du Groupe a permis de rapidement rebondir et de gagner des parts de marché.

Les ventes web du Groupe ont continué de tirer la croissance, même après la réouverture des canaux de distribution traditionnels. Les ventes web ont confirmé la croissance acquise les années précédentes avec un niveau stable au cours du premier semestre et représentent désormais 12 % du chiffre d’affaires du Groupe HF Company.



Par activité, le pôle Home Digital Life a progressé de 20,2%. Toutes les gammes de produits sont en croissance. Les plus fortes hausses ont été enregistrées dans les gammes accessoires multimédia et téléphonie mobile.

Le pôle Digital Broadband confirme son redémarrage depuis le deuxième semestre 2020, avec une croissance de +9% sur la première partie de l’année et enregistre son second trimestre de croissance séquentielle, avec les déploiements des solutions d’alimentation RPF de LEA.

Le pôle Industrie reste sur des niveaux d’activité très bas depuis la délocalisation de l’activité sous-traitée à Vector par Itron vers la Pologne.

En termes de rentabilité, les tensions sur les chaînes d’approvisionnement notamment des composants électroniques, la hausse des cours des matières premières et les surcoûts ponctuels pour l’achat de capacités de transport par containers au plan mondial depuis quelques mois, limiteront temporairement le rebond des marges du Groupe engagé l’année dernière.

La répercussion de ces hausses de coûts est progressivement mise en œuvre et devrait avoir son plein effet sur la dernière partie de l’année.

Actuellement coté sur le marché Euronext Paris, HF Company a initié un projet de transfert vers le marché Euronext Growth Paris qui a été approuvé lors de l’Assemblée générale ordinaire du 11 juin 2021.





Prochain rendez-vous :

Publication des résultats semestriels, le 30 septembre 2021 après Bourse

Contacts HF Company Tél : 02 47 34 38 38 Email :comfi@hfcompany.com

Pièce jointe