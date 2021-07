Atos transforme l’expérience de travail d’EY

English French

Paris (France), le 22 juillet 2021 - Atos annonce aujourd’hui accompagner EY, l’un des cabinets d’audit financier et de conseil les plus importants au monde, dans la transformation de l’expérience de travail de l’ensemble de ses salariés. D’une durée minimale de 7 ans, le contrat permettra à Atos de personnaliser et d’améliorer l’expérience de travail des 300 000 collaborateurs d’EY répartis dans plus de 150 pays grâce à son « Proactive Experience Center ». Celui-ci est composé d’une équipe d’experts dédiés, munis d’outils et de processus avancés permettant d’atteindre un niveau proactif, préventif et automatisé d'expérience de travail inégalé à ce jour sur le marché. Avec ce nouveau contrat, Atos renforce sa position de leader pour accompagner les mutations liées au monde du travail.

La transition vers une expérience de « nouvelle génération » pour les collaborateurs est aujourd’hui un domaine en pleine croissance, sous l’impulsion d’employés pleinement connectés, qui ont adopté de nouvelles méthodes de travail frictionless (sans effort) et qui attendent une expérience rapide et fluide des services qu’ils utilisent, peu importe où ils se trouvent.

Le Proactive Experience Center d’Atos est conçu pour répondre intelligemment à tous les besoins des collaborateurs d’EY en leur offrant une expérience omnicanal intégrée ainsi qu’un support personnalisé et adapté à leur contexte de travail. Les collaborateurs accèderont facilement à une assistance virtuelle via des chatbots automatisés basés sur l’IA et l’apprentissage automatique. Pour garantir une expérience optimisée, le support sera adapté aux préférences et besoins individuels des collaborateurs grâce à des fonctionnalités d’analyse de sentiment (opinion mining). Grâce au traitement automatique et immédiat de la majorité des demandes, les collaborateurs pourront travailler de manière plus fluide.

Une équipe dédiée d’experts en science des données, analyse de sentiment, parcours utilisateur, IA, transfert de connaissances, gestion du changement organisationnel, adoption digitale et engagement des collaborateurs, travailleront de concert pour s’adapter aux résultats des analyses de sentiment et ainsi améliorer l’expérience des collaborateurs EY. Les analystes de données d’Atos identifieront et étudieront les tendances au fil du temps pour améliorer de manière cohérente l’expérience globale de service, ainsi que pour déterminer le volume d’appels à gérer et le réduire.

« Chaque jour, les 300 000 collaborateurs d'EY aident les entreprises et les gouvernements à relever des défis de taille, en poursuivant un objectif : construire un meilleur monde du travail. Nous nous efforçons de fournir aux collaborateurs d'EY des outils innovants comme ceux d'Atos, afin qu’ils puissent délivrer les meilleurs services aux clients », a déclaré Steve Krouskos, Global Managing Partner d'EY - Business Enablement. « Nous sommes impatients de déployer cette solution agile et évolutive pour améliorer l'expérience des clients et des collaborateurs. »

« Nous sommes ravis d'aider EY dans sa transition vers un modèle qui met le bien-être au cœur de l’expérience employé et offre des solutions personnalisées, proactives et automatisées pour l’ensemble de ses collaborateurs. Ce vaste projet de transformation démontre notre position de leader des services de gestion de l’environnement du travail et notre volonté d’accompagner les différentes mutations actuellement à l’œuvre. », a déclaré Elie Girard, Directeur Général d'Atos.

1Atos est reconnu comme un leader dans le domaine des services de gestion de l’environnement de travail numérique par des analystes de premier plan : Everest Group, Gartner , IDC, ISG et NelsonHall .







2 L’initiative « Engaged Employee Experience » combine les meilleurs outils et technologies avec une véritable expertise conseil, auxquels s’ajoutent des partenariats historiques et nouveaux avec des experts de premier plan dans le domaine, et repose sur des objectifs de décarbonation clairs. Il s’agit de l’approche de services transversale la plus complète du marché et de la seule initiative qui allie à la fois des solutions traditionnelles de Digital Workplace et des services d’Employee Experience.







