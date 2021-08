HOPSCOTCH GROUPE : Activité consolidée au premier semestre 2021

Communiqué de presse

Paris, le 3 août 2021

Activité consolidée au premier semestre 2021

Fort rebond au second trimestre 2021

HOPSCOTCH Groupe (Euronext FR0000065278), Groupe de conseil en communication, acteur majeur du digital et web social, des Relations Publics et de l’événement, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires et sa marge brute consolidés au 30 juin 2021.

M€ (*) Q1 Q2 1er Semestre CA consolidé 2021

MB consolidée 2021 24,8

11,4 31,6

14,5 56,4

25,9 CA consolidé 2020

MB consolidée 2020 34,7

12,8 17,5

9,5 52,2

22,3 Variation du Chiffre d’affaires

Variation de la marge brute -28,7 %

-10,7 % + 80,6 %

+ 52,6 % + 8,0 %

+ 16,3 %



(*) Données non auditées



Le chiffre d’affaires et la marge brute du premier semestre 2021 s’élèvent à 56,4 millions d’euros et 25,9 millions d’euros, affichant une reprise respectivement de 8%, et de plus de 16% par rapport à la même période 2020. Les évolutions trimestrielles ont été marquées à la fois par les effets de base provenant de l’an passé, mais aussi par l’intensification de l’activité au second trimestre.

Les activités événementielles qui restent encore très largement digitalisées ont fortement repris avec une croissance de 27%.

Les autres activités de communication digitale et de conseil en PR qui avaient déjà bien résisté l’an passé, affichent une croissance semestrielle de 12% en 2021.

Sopexa de son côté présente une forte reprise de près de 22% de sa marge brute.

Enfin la déconsolidation de certaines activités mineures cédées ou arrêtées en 2020 génère un manque à gagner de 0,5 million d’euros en 2021.

Ces évolutions très encourageantes s’expriment dans un environnement sanitaire et réglementaire encore très fluctuant qui ne permettent toujours pas de bénéficier d’une bonne visibilité sur la fin de l’année. Cependant, grâce aux progrès de la vaccination et à la maîtrise acquise par Hopscotch dans l’application des mesures sanitaires pour ses événements, le groupe pourra par exemple organiser normalement la REF et le festival de Deauville à la rentrée.

Par ailleurs, Hopscotch bénéficie pleinement cette année des fortes mesures d’économies engagées dès 2020, qui abaissent le seuil bénéficiaire du groupe. Ainsi Hopscotch profitera immédiatement du retour très attendu des événements physiques en grand nombre.

Hopscotch Groupe rappelle avoir bénéficié d’un PGE de 15 millions d’euros au 30 juin 2020, renforcé d’un complément de 5 millions d’euros au premier semestre 2021, et dispose encore à la veille de la trêve estivale d’une trésorerie autour de 45 millions d’euros. Ce financement resté intact permettra de financer le BFR de reprise, notamment des grands événements physiques.

HOPSCOTCH Groupe publiera son résultat semestriel 2021 consolidé le 22 septembre 2021, après la fermeture des marchés.



________

Contact actionnaires

Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 - pfmoley@hopscotchgroupe.com



Contact presse

Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE – Assistante du Directoire - Tél. 01 41 34 20 51 - jodiekc@hopscotchgroupe.com

________

A propos de HOPSCOTCH

HOPSCOTCH est un groupe de communication international créé en France, dirigé par ses fondateurs et ses managers, tous guidés par une vision d’entrepreneurs portée par la complémentarité des expertises.

Le credo d’HOPSCOTCH ? Les « Global PR » qui s’articulent autour d’un mix inédit entre digital, événementiel, relations publics et marketing services.

HOPSCOTCH réunit, au sein de son Hub parisien, à Lyon, à Lille et à l’international plus de 730 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques, marketing services…

Convaincu que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital relationnel, HOPSCOTCH structure ses expertises autour de sa marque propre « Hopscotch » (Event / PR / Travel / Décideurs / Congrès / Luxe), et d’agences spécialisées : heaven, Sagarmatha, Human to Human, Le Public Système PR, Le Public Système Cinéma et Sopexa.

HOPSCOTCH dispose aujourd’hui d’un réseau international intégré, avec 34 bureaux répartis sur 5 continents, permettant une capacité d’intervention dans plus de 60 pays.

Côté sur Euronext Paris (Code ISIN : HOP FR 00000 6527 8), le groupe représente un volume d’affaires de

122 millions € et 55,2 millions € de marge brute en 2020.

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur Linkedin/Twitter/Instagram @HOPSCOTCHgroupe

Pièce jointe