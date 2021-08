English Danish

4. august 2021

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport for 1. halvår 2021

Banken realiserer et basisresultat på 727 mio. kroner og et resultat før skat på 716 mio. i 1. halvår 2021. Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 17,4% p.a.

Basisresultat

(mio. kroner) H1

2021 H1

2020



2020 2019 2018



2017 Basisindtjening i alt 1.179 1.061 2.179 2.116 2.001 1.917 Samlede udgifter og afskrivninger 404 390 788 805 866 845 Basisresultat før nedskrivninger på udlån 775 671 1.391 1.311 1.135 1.072 Nedskrivninger på udlån m.v. -48 -141 -223 -100 -43 -70 Basisresultat 727 530 1.168 1.211 1.092 1.002 Beholdningsresultat m.v. -3 -41 -9 +49 +77 +84 Særlige omkostninger 8 8 15 15 217 22 Resultat før skat 716 481 1.144 1.245 952 1.064

1. halvår 2021 i overskrifter

·Resultatet før skat udgør 716 mio. kroner, hvilket forrenter egenkapitalen med 17,4% p.a.

·Basisindtjeningen stiger med 11% til 1.179 mio. kroner efter et første halvår med høj aktivitet

·Udgifterne stiger med 3% til 404 mio. kroner

·Omkostningsprocenten for halvåret falder til 34

·Fortsat kundetilgang medfører en vækst i bankens udlån på 6% i forhold til ultimo juni 2020

·I juni blev forventningerne til resultatet før skat opjusteret til 1.200-1.500 mio. kroner

·Ekstra aktietilbagekøbsprogram på 242,5 mio. kroner planlægges iværksat fra den 1. oktober 2021

·Købet af BIL Danmark tilfører flere kunder og styrker bankens position inden for Private Banking





Med venlig hilsen Ringkjøbing Landbobank











John Fisker

Ledelsesberetning

Basisindtjening

Renter

Netto renteindtægterne udgjorde 652 mio. kroner i 1. halvår 2021 mod 616 mio. kroner i samme periode i 2020, svarende til en stigning på 6%. Banken er meget tilfreds med denne udvikling.

Udviklingen skyldes blandt andet, at der i forhold til ultimo juni 2020 har været en stigning i udlånsmængderne på 6%. Udlånsstigningen er bredt funderet og relaterer sig således både til nicherne og til

retail-delen.

Den positive udvikling i renterne skyldes også, at banken med virkning fra primo januar 2021 nedsatte grænsen for beregning af negativ rente på indeståender for privatkunder til 100.000 kroner.

Gebyrer, provisioner og valutaindtjening

Gebyrer, provisioner og valutaindtjening udgjorde 439 mio. kroner i 1. halvår 2021 mod 374 mio. kroner i samme periode i 2020, svarende til en stigning på 17%. Banken er ligeledes meget tilfreds med denne udvikling, og stigningen dækker over et meget højt aktivitetsniveau - især i årets første kvartal. Aktivitetsniveauet var dog fortsat på et højt niveau i 2. kvartal 2021.

Bankens fokusering på Private Banking-segmentet har særligt haft en positiv indvirkning på posterne ”Værdipapirhandel”, ”Valutaindtjening” og ”Formuepleje og depoter”.

Posterne ”Garantiprovision og realkreditprovision m.v.” og ”Lånesagsgebyrer” har med baggrund i det høje aktivitetsniveau og en fortsat høj kundetilgang også udviklet sig positivt i forhold til 1. halvår 2020.

Med virkning fra 1. april 2021 varslede banken tidligere på året tiltag til en normalisering af indtjeningen på betalingsformidlingsaktiviteterne. Disse tiltag kan aflæses i indtjeningen fra ”Betalingsformidling”, som er forbedret i forhold til 1. halvår 2020.

Indtjeningen fra ”Øvrige gebyrer og provisioner” har også udviklet sig positivt i forhold til 1. halvår 2020, hvilket blandt andet kan tilskrives bankens fokusering på pensions- og forsikringsaktiviteterne.

Sektoraktier og andre driftsindtægter

Indtjeningen fra sektoraktier er med 83 mio. kroner i 1. halvår 2021 i alt 13 mio. kroner højere end 1. halvår 2020, hvor indtjeningen udgjorde 70 mio. kroner. Indtjeningen stammer primært fra afkastet af bankens ejerskaber i DLR Kredit, BankInvest (BI Holding) og PRAS.

Andre driftsindtægter har i årets første halvår været på 5 mio. kroner i forhold til 2020, hvor posten udgjorde 1 mio. kroner. Årets indtægt relaterer sig primært til en ejendomsafhændelse.

Basisindtjening

Den samlede basisindtjening er steget med 11% fra 1.061 mio. kroner i 1. halvår 2020 til 1.179 mio. kroner i 2021.

Udgifter samt af- og nedskrivninger

De samlede udgifter inklusive af- og nedskrivninger på materielle aktiver udgjorde 404 mio. kroner i 1. halvår 2021 mod 390 mio. kroner i 2020, svarende til en stigning på 3%.

Stigningen i omkostningsniveauet kan relateres til det høje aktivitetsniveau, som dog opvejes af en endnu større stigning i indtægterne.

Omkostningsprocenten for årets første halvår udgjorde 34,2 mod 36,8 i 2020.

Nedskrivninger på udlån m.v.

Bankens udgift til tab og nedskrivninger i 1. halvår 2021 blev på 48 mio. kroner - fordelt med 19 mio. i 2. kvartal 2021 og 29 mio. kroner i 1. kvartal 2021 mod henholdsvis 38 mio. kroner i 2. kvartal 2020 og 75 mio. kroner i 1. kvartal 2020.

Generelt vurderes kreditkvaliteten af bankens udlånsportefølje som værende god. Banken har i løbet af 1. halvår 2021 set et fald i behovet for at foretage individuelle nedskrivninger. Samtidig har banken imidlertid vurderet et behov for at øge de ledelsesmæssige skøn til tab og nedskrivninger.

Banken øgede i løbet af 2020 således de ledelsesmæssige skøn til tab og nedskrivninger ganske betydeligt fra 126 mio. kroner til 566 mio. kroner. De ledelsesmæssige skøn er i løbet af 1. halvår 2021 øget yderligere til i alt 609 mio. kroner.

En væsentlig del af de ledelsesmæssige skøn kan henføres til de aktuelle økonomiske risici forbundet med Corona-pandemien. Mønsteret fra 1. kvartal 2021, hvor langt de fleste af bankens kunder indtil videre håndterede den økonomiske situation i relation til Corona-pademinen, og hvor behovet for nye individuelle nedskrivninger således var begrænset, er fortsat i 2. kvartal 2021. Banken vurderer dog fortsat, at der er betydelige risici forbundet med, hvordan økonomien vil udvikle sig fremover, blandt andet i takt med udfasningen og afviklingen af de mange statslige hjælpeordninger. Således fastholdes de ledelsesmæssige skøn relateret til Corona-pandemien på et relativt højt akkumuleret niveau.

I juni 2021 blev der i EU indgået en politisk aftale om EU's landbrugspolitik for 2023-2027. En konsekvens ved aftalen er blandt andet, at den direkte landbrugsstøtte vil falde. Selve udmøntningen og de detaljerede konsekvenser kendes endnu ikke. Som følge heraf har banken foretaget et ledelsesmæssigt skøn til tab og nedskrivninger vedrørende denne usikkerhed.

Endvidere er visse dele af bankens udlån til fiskeriet ramt af betydelige kvotereduktioner, primært som følge af den politiske aftale med Storbritannien i forbindelse med Brexit. De økonomiske rammevilkår for store dele af dansk fiskeri afventer således en politisk afklaring. Banken afsatte allerede i løbet af 2020 ledelsesmæssige skøn relateret til denne risiko. Dette beløb er øget yderligere i 1. halvår 2021. Bankens samlede eksponering mod fiskerisektoren udgør 1,6%, og den væsentligste del af bankens eksponering vurderes afdækket ved førsteprioritetspant i fiskefartøjer og kvoter.

Kreditkvaliteten for bankens privatkunder vurderes overordnet som værende god. De markante prisstigninger på ejendomsmarkedet gennem de seneste kvartaler har medført formuestigninger for mange af disse. Banken er dog samtidig opmærksom på, at de stigende boligpriser kan medføre en øget risiko - særligt i forhold til førstegangskøbere.

Bankens samlede nedskrivningskonto udgjorde 2.273 mio. kroner ved udgangen af juni 2021 mod 2.205 mio. kroner ved udgangen af 2020. Af den samlede nedskrivningskonto var 51% placeret på eksponeringer i stadie 1 eller 2 ultimo juni 2021.

Bankens samlede udlån til kunder med standset rentebetaling var på 179 mio. kroner ved udgangen af juni 2021 mod 211 mio. kroner ultimo marts 2021. Nedgangen i forhold til udgangen af december 2020, hvor beløbet udgjorde 265 mio. kroner, er således fortsat.

Basisresultat

Basisresultatet for 1. halvår 2021 blev på 727 mio. kroner mod sidste års 530 mio. kroner, svarende til en stigning på 37%.

(mio. kroner) H1

2021 H1

2020



2020 2019 2018



2017 Basisindtjening i alt 1.179 1.061 2.179 2.116 2.001 1.917 Samlede udgifter og afskrivninger 404 390 788 805 866 845 Basisresultat før nedskrivninger på udlån 775 671 1.391 1.311 1.135 1.072 Nedskrivninger på udlån m.v. -48 -141 -223 -100 -43 -70 Basisresultat 727 530 1.168 1.211 1.092 1.002

Basisresultatet pr. aktie udgjorde 25,3 kroner for 1. halvår 2021 mod 18,2 kroner i 2020.

*Opgørelsen for 2018 er opgjort proforma.

Beholdningsresultat m.v.

Beholdningsresultatet m.v., inklusive fundingomkostninger af beholdningen, blev for årets første halvår negativt med netto 3 mio. kroner. I 1. halvår 2020 var beholdningsresultatet m.v. negativt med netto 41 mio. kroner, som følge af uroen på de finansielle markeder grundet Corona-pandemien.

Banken har således genvundet noget af det negative beholdningsresultat i 1. kvartal 2021 på 10 mio. kroner, der kunne tilskrives stigningen i de lange renter.

Af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver

Banken betragter af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver som værende en særlig post, idet en udgiftsførsel af disse er med til at styrke kvaliteten af egenkapitalen og reducere fradraget ved opgørelsen af kapitalgrundlaget. Af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver har i årets første halvår udgjort 8 mio. kroner, hvilket er uændret i forhold til 2020.

Resultat før og efter skat

Resultatet før skat blev på 716 mio. kroner, hvilket forrentede den gennemsnitlige egenkapital med 17,4% p.a.

Resultatet efter skat blev på 573 mio. kroner, hvilket forrentede den gennemsnitlige egenkapital med 13,9% p.a.

Balanceposter og eventualforpligtelser

Bankens balancesum ultimo juni 2021 udgjorde 57.123 mio. kroner mod 53.984 mio. kroner ultimo juni 2020.

Bankens indlån inkl. puljeordninger er i forhold til juni 2020 steget med 4% fra 39.670 mio. kroner til 41.376 mio. kroner ultimo juni 2021, mens udlånene i samme periode er steget med 6% fra 35.260 mio. kroner til 37.268 mio. kroner. I 2. kvartal 2021 er udlånene steget med 0,2%.

Bankens eventualforpligtelser, herunder garantier, udgjorde 11.811 mio. kroner ved udgangen af juni 2021 mod 9.379 mio. kroner ultimo juni 2020.

Kreditformidling

Udover de traditionelle bankudlån, der fremgår af bankens balance, formidler banken også realkreditlån for både Totalkredit og DLR Kredit.

Udviklingen i bankens samlede kreditformidling er positiv med 8% i forhold til ultimo juni 2020.

Udviklingen fremgår af efterfølgende oversigt:

Samlet kreditformidling 30. juni

2021

mio. kr. 30. juni

2020

mio. kr. 31. dec.

2020

mio. kr. Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 37.268 35.260 36.241 Formidlede realkreditlån og fundede prioritetslån - Totalkredit 41.708 37.720 39.454 Formidlede realkreditlån - DLR Kredit 9.638 9.291 9.511 I alt 88.614 82.271 85.206





Værdipapirer og markedsrisiko

Posten ”Aktier m.v.” udgjorde 1.373 mio. kroner ultimo juni 2021 fordelt med 27 mio. kroner i børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser samt 1.346 mio. kroner i sektoraktier m.v., primært i selskaberne DLR Kredit, BI Holding og PRAS.

Obligationsbeholdningen udgjorde 6.966 mio. kroner, og langt størstedelen af beholdningen bestod af AAA-ratede danske stats- og realkreditobligationer.

Den samlede renterisiko - opgjort som resultatpåvirkningen ved en 1%-points ændring i renteniveauet - udgjorde 1,1% af bankens kernekapital pr. 30. juni 2021.

Bankens tabsrisiko beregnet ud fra en Value-at-Risk-model (opgjort med en 10 dages horisont og 99% sandsynlighed) har i 1. halvår 2021 været følgende:

Risiko i mio. kroner Risiko i % i f.t. ultimo-

egenkapitalen Højeste tabsrisiko: 15,0 0,18% Mindste tabsrisiko: 7,4 0,09% Gennemsnitlig tabsrisiko: 11,5 0,14% Ultimo tabsrisiko: 13,6 0,16%

Bankens samlede markedsrisiko inden for renterisikoeksponering, eksponering i børsnoterede aktier m.v. samt valutaeksponering holdes fortsat på et moderat niveau, og det er bankens politik at fortsætte med dette.

Likviditet

Bankens likviditetsmæssige situation er god. Bankens korte funding med en restløbetid under 12 måneder beløber sig således til 1,2 mia. kroner, som modsvares af 10,7 mia. kroner i korte placeringer i Danmarks Nationalbank og i likvide værdipapirer.

Bankens indlån (eksklusive puljeindlån) og egenkapital overstiger bankens udlån med 7,3 mia. kroner, og udlånsporteføljen er dermed mere end fuldt finansieret af disse to poster. Hertil kommer, at en del af udlånsporteføljen til vedvarende energiprojekter er ”back-to-back”-finansieret hos KfW Bankengruppe, hvorfor der likviditetsmæssigt kan ses bort fra et beløb på 1,1 mia. kroner.

Likviditetsmæssigt skal banken overholde LCR-nøgletallet, hvor lovgivningskravet er minimum 100%. Banken havde pr. 30. juni 2021 et LCR-nøgletal på 185%, og banken opfylder dermed lovgivningskravet med en god margin.

Kapitalforhold

Ved begyndelsen af 2021 udgjorde bankens egenkapital 8.146 mio. kroner. Hertil skal lægges periodens overskud og fratrækkes det udbetalte udbytte samt værdien af tilbagekøbte egne aktier, hvorefter egenkapitalen ultimo juni 2021 udgjorde 8.333 mio. kroner.





Bankens samlede kapitalprocent og kernekapitalprocenten udgjorde henholdsvis 21,3% og 17,7% ved udgangen af juni 2021.

Kapitalprocenter H1

2021 H1

2020



2020 2019 2018 Egentlig kernekapitalprocent (%) 17,7 18,1 17,5 14,7 14,6 Kernekapitalprocent (%) 17,7 18,1 17,5 14,7 14,6 Samlet kapitalprocent (%) 21,3 22,1 21,1 20,0 18,4 NEP-krav (%) - fastsat af Finanstilsynet 17,9 20,2 17,9 20,7 19,7 NEP-kapitalprocent (%) 28,2 30,0 26,7 27,3 24,9

I 2020 blev der indført en ny femårig indfasningsperiode for den dynamiske del af IFRS 9-overgangsreglerne, hvor banken således nu anvender både den statiske og den dynamiske del af IFRS 9-overgangsordningerne, herunder den simple metode til genberegning af kapitalkrav.

Opgjort uden de pågældende IFRS 9-overgangsordninger udgjorde bankens samlede kapitalprocent 20,1% og den egentlige kernekapitalprocent 16,4% pr. 30. juni 2021.

Banken har i 2. kvartal 2021 taget et nyt system i brug til opgørelse af de risikovægtede poster. Systemet er implementeret på Bankdata, som er bankens it-leverandør, og det er blevet leveret af Moody’s. Systemet sikrer løbende opdatering til fremtidige lovændringer.

Ultimo juni 2021 har banken opgjort det individuelle solvensbehov til 9,3%. Hertil kommer en kapitalbevaringsbuffer på 2,5% og en kontracyklisk kapitalbuffer på 0%. Det samlede krav til bankens kapitalgrundlag udgjorde således 11,8% ultimo juni 2021.

Det Systemiske Risikoråd offentliggjorde den 22. juni 2021 en pressemeddelelse indeholdende en anbefaling om at genaktivere den kontracykliske kapitalbuffer med 1,0% med effekt fra den 30. september 2022. Det Systemiske Risikoråd oplyste samtidig, at medmindre risikoopbygningen i det finansielle system bremses betydeligt, forventer Rådet at anbefale en yderligere forhøjelse af buffersatsen til 2,0% inden udgangen af ​​2022.

Erhvervsministeren besluttede den 24. juni 2021 at genaktivere den kontracykliske kapitalbuffer med 1,0% fra den 30. september 2022.

Sammenholdt med det faktiske kapitalgrundlag på 8,8 mia. kroner var der ved udgangen af juni 2021 en kapitalmæssig overdækning i forhold til det individuelle solvensbehov på 4,9 mia. kroner, svarende til 12,0%-point, ligesom der var en kapitalmæssig overdækning i forhold til det samlede krav på 3,9 mia. kroner, svarende til 9,5%-point.

Banken modtog i december 2020 et NEP-krav gældende fra og med den 28. december 2020 på 17,9%.

Banken opererer med 3 forskellige kapitalmålsætninger. Kapitalmålsætningerne fastlægger, at den egentlige kernekapitalprocent skal være minimum 13,5%, den samlede kapitalprocent minimum 17%, og NEP-kapitalprocenten til dækning af NEP-kravet er fastlagt til minimum 23,5%, inklusive kapitalbufferne.

Kapitalmålsætningerne skal være opfyldt ultimo året, idet der hen over året kan være udsving i kapitalprocenterne. NEP-kravet skal dog løbende være efterlevet.

Til opfyldelse af NEP-kravet havde banken allerede ultimo 2017 etableret funding, som opfyldte kravene til grandfathering af kontraktuel senior kapital. Heraf kunne 0,9 mia. kroner medregnes til opfyldelse af bankens NEP-krav ultimo juni 2021. Endvidere har banken siden december 2018 og til og med december 2020 udstedt non-preferred senior kapital for modværdien af i alt 1,3 mia. kroner. I maj og juni 2021 har banken udstedt yderligere non-preferred senior kapital for modværdien af i alt 638 mio. kroner, så banken nu har udstedt non-preferred senior kapital for modværdien af i alt 1,9 mia. kroner. Banken vurderes med de i 2. kvartal 2021 foretagne udstedelser at være på plads med udstedelsesbehovet for 2021.

Bankens samlede kapital til dækning af NEP-kravet udgjorde i alt 11,6 mia. kroner pr. 30. juni 2021, svarende til en NEP-kapitalprocent på 28,2%. Overdækningen i forhold til NEP-kravet udgjorde pr. 30. juni 2021 dermed 10,3%-point.

Aktietilbagekøbsprogram og kapitalnedsættelse

Bankens ordinære generalforsamling afholdt den 3. marts 2021 godkendte på ny den tidligere givne bemyndigelse til bestyrelsen til inden for gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital. Aktietilbagekøbsprogrammet er i perioden 4. februar - 29. juli 2021 blevet eksekveret med 225 mio. kroner. Der var pr. 30. juni 2021 tilbagekøbt 305.500 stk. aktier, og ved afslutningen den 29. juli 2021 var der tilbagekøbt i alt 361.605 stk. aktier, hvilket også fremgår af nedenstående oversigt. Den resterende del af aktietilbagekøbsprogrammet på 255 mio. kroner, svarende til 30 mio. kroner, vil blive eksekveret i perioden 5. august - 30. september 2021.

På generalforsamlingen blev det endvidere besluttet at annullere de 160.600 stk. egne aktier, der blev tilbagekøbt i 2020, og kapitalnedsættelsen blev endeligt gennemført den 6. maj 2021.

Den reelle aktiekapital udgjorde pr. 30. juni 2021 således 28.762.221 kroner fordelt på aktier à nom. 1 krone, jf. efterfølgende:

Antal aktier Primo 2021 29.228.321 Gennemført kapitalnedsættelse ved annullering af egne aktier -160.600 Efter kapitalnedsættelsen i maj 2021 29.067.721 Aktietilbagekøbsprogram på 255 mio. kroner Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet pr. ultimo juni 2021 -305.500 Reelt antal aktier pr. 30. juni 2021 28.762.221 Aktietilbagekøbsprogram på 255 mio. kroner Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet i juli 2021 -56.105 Reelt antal aktier pr. 31. juli 2021 28.706.116



Banken har i august 2021 modtaget tilladelse fra Finanstilsynet til et nyt aktietilbagekøbsprogram på i alt 242,5 mio. kroner til iværksættelse fra den 1. oktober 2021. Aktietilbagekøbsbeløbet svarer til den del af aktietilbagekøbsprogrammet i 2020 på i alt 300 mio. kroner, som ikke nåede at blive blev effektueret i 2020.

Bestyrelsen forventes at træffe endelig beslutning om igangsætningen af aktietilbagekøbsprogrammet i løbet af 2. halvår 2021.

Tilsynsdiamanten

Banken følger den af Finanstilsynet udarbejdede Tilsynsdiamant, der indeholder en række pejlemærker med tilhørende grænseværdier, som danske pengeinstitutter skal overholde.

Tilsynsdiamantens pejlemærker og de tilhørende grænseværdier samt bankens nøgletal fremgår af nedenstående tabel.

Pejlemærke Grænseværdi H1

2021 H1

2020 2020







2019



2018 Funding ratio < 1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Likviditetspejlemærke > 100% 178,6% 222,5% 177,6% 193,2% 179,5% Summen af store eksponeringer < 175% 108,4% 103,8% 99,8% 121,0% 106,0% Udlånsvækst < 20% 5,6% 2,1% 2,2% 6,3% *72,3% Ejendomseksponering < 25% 17,9% 18,5% 17,9% 17,5% 15,8%

* Stigningen skyldes primært fusionen med Nordjyske Bank. Proforma har udlånsvæksten for hele 2018 udgjort 7,0%.

Ringkjøbing Landbobank overholder, som det fremgår af ovenstående, alle de fem gældende grænseværdier med en god margin.

Rating

Banken er rated af det internationale ratingbureau Moody’s Investors Service.

Moody’s bekræftede den 30. marts 2021 bankens ratings, herunder karaktererne Aa3 for den langsigtede indlåns-rating, P-1 for den kortsigtede indlåns-rating og A1 for den langsigtede udsteder-rating - alle ratings med stabilt outlook.

BIL Danmark

Den 23. juni 2021 indgik banken en aftale om overtagelse af alle kunder i BIL Danmark med Banque Internationale à Luxembourg S.A., Luxembourg. Den 25. juni 2021 blev der modtaget tilladelse fra Finanstilsynet til en § 204-overtagelse, jf. lov om finansiel virksomhed.

BIL Danmark har afdelinger i både København og Aarhus, og de overtagne kunder vil primært blive tilknyttet bankens Private Banking-afdelinger i Holte og Aarhus.

Ringkjøbing Landbobank overtog kundeporteføljen pr. 1. juli 2021, og kunderne vil blive overført til Ringkjøbing Landbobank i løbet af 3. kvartal 2021, og de vil indtil overførslen blive betjent af BIL Danmark.

Overtagelsen omfatter

Udlån på DKK 1,2 mia.

Indlån på DKK 0,9 mia.

Aktiver under forvaltning og depotværdier på DKK 6,0 mia.

fordelt på ca. 500 familier og selskaber.





I forbindelse med transaktionen blev 8 kundevente medarbejdere overført fra BIL Danmark til Ringkjøbing Landbobank.

Betalingen for kundeporteføljen vil finde sted som en earn-out-afregning relateret til indtjeningen over en 2-årig periode. I den forbindelse vil der i bankens balance blive foretaget en aktivering af immaterielle aktiver i form af kunderelationer for modværdien af DKK 45 mio.

Købet af kundeporteføljen fra BIL Danmark vil styrke bankens position inden for Private Banking.

Ny mobilbank

Bankens it-leverandør, Bankdata, har leveret en ny mobilbank. Den nye mobilbank medfører, at der etableres en ny og fremtidssikret kommunikationsplatform med kunderne, ligesom den nye mobilbank også giver gode muligheder for kunders self-compliance, bedre sikkerhed og integration med tredjeparter.

Udrulningen af den nye mobilbank vil finde sted i løbet af 3. kvartal 2021.

Årets bank

Banken blev i juni 2021 kåret som Årets Bank blandt de større banker for sjette gang i træk.

Kåringen skete i lighed med tidligere år af mediet FinansWatch i samarbejde med revisions- og rådgivningsvirksomheden EY. Det er vi meget ydmyge overfor, idet tilfredse kunder samt dygtige og kompetente medarbejdere er grundlaget for en god bank.

Udvidelse af hovedkontoret

Banken har i 2. kvartal 2021 indgået aftaler med en række håndværkere og dermed truffet endelig beslutning om udvidelse af hovedkontoret i Ringkøbing. Det er planen, at håndværkerne påbegynder byggeriet i 4. kvartal 2021, og byggeriet skal stå færdigt i december 2022. Udvidelsen bliver på godt 1.200 m2.

Udvidelsen af hovedkortet skal være med til at sikre, at banken også fremover kan forfølge en organisk vækststrategi.

Medarbejderudviklingssamtaler

Årets medarbejderudviklingssamtaler blev afsluttet i juni, og vi kan i den forbindelse med glæde konstatere, at den forudgående evalueringsproces og de efterfølgende samtaler viste, at både trivslen og samarbejdet i banken generelt er rigtig godt - hvilket i særdeleshed er glædeligt efter fem kvartaler med Corona.





Corona-situationen

Under Corona-pandemien har vi set det - og ser det fortsat - som en vigtig del af vores opgave at støtte op om vores kunder og samarbejdspartnere, ligesom vi siden pandemiens begyndelse naturligvis har haft stor fokus på at sikre medarbejderne og dermed reducere smitterisikoen for bankens ansatte.

Banken har indrettet sig således, at banken kan operere i et fortsat omskifteligt miljø som følge af Corona-situationen, herunder at der kan ske genindførsel af restriktioner af varierende art.

Resultatforventninger for 2021

I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2020 udmeldte banken sine resultatforventninger til 2021 med et basisresultat i intervallet 1.100-1.300 mio. kroner og et resultat før skat i intervallet 1.000-1.300 mio. kroner.

Den 8. juni 2021 opjusterede banken forventningerne for 2021 primært som følge af et bedre indtægtsforløb end tidligere forventet blandt andet med baggrund i et fortsat højt kundeindtag og aktivitetsniveau.

De opjusterede forventninger for helåret udgør nu et basisresultat i intervallet 1.300-1.500 mio. og et resultat før skat i intervallet 1.200-1.500 mio. kroner. De opjusterede forventninger fastholdes.

Regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den aflagte og reviderede årsrapport for 2020.





Nøgletal

1. halvår

2021 1. halvår

2020 Hele

2020 Nøgletal for banken (i procent) Resultat før skat i procent af den gennemsnitlige egenkapital, p.a. 17,4 12,6 14,5 Resultat efter skat i procent af den gennemsnitlige egenkapital, p.a. 13,9 10,1 11,7 Omkostningsprocent 34,2 36,8 36,2 Egentlig kernekapitalprocent 17,7 17,9 17,5 Kernekapitalprocent 17,7 17,9 17,5 Samlet kapitalprocent 21,3 21,9 21,1 NEP-krav - fastsat af Finanstilsynet 17,9 20,2 17,9 NEP-kapitalprocent 28,2 29,8 26,7 Nøgletal pr. 1 krones aktie (i kr.) Basisresultat 25,3 18,2 40,2 Resultat efter skat 24,9 13,3 31,6 Indre værdi 289,7 261,9 280,2 Ultimokurs 636,0 468,5 554,0 Beregningsgrundlag, antal aktier (stk.) 28.765.821 29.067.721 29.067.721





Kvartalsoversigter

Basisresultat





2.kvt.

2021 1.kvt.

2021 4.kvt.

2020 3.kvt.

2020 2.kvt.

2020 1.kvt.

2020 4.kvt.

2019 3.kvt.

2019 2.kvt.

2019 1.kvt.

2019 (mio. kr.) Netto renteindtægter 327 325 321 319 311 305 292 294 296 291 Netto gebyrer og provisionsindtægter ekskl.

værdipapirhandel 166 159 156 147 136 152 154 163 159 150 Indtjening fra sektoraktier m.v. 43 40 43 38 35 35 36 36 36 37 Valutaindtjening 13 16 13 9 9 10 8 9 8 6 Andre driftsindtægter 1 4 1 0 1 0 5 7 0 1 Basisindtjening ekskl. værdipapirhandel i alt 550 544 534 513 492 502 495 509 499 485 Værdipapirhandel 29 56 32 39 28 39 35 29 23 41 Basisindtjening i alt 579 600 566 552 520 541 530 538 522 526 Udgifter til personale og administration 195 198 206 179 190 191 202 180 198 198 Af- og nedskrivninger på materielle aktiver 4 3 4 5 2 3 9 8 4 2 Andre driftsudgifter 2 2 2 2 0 4 1 0 2 1 Udgifter m.v. i alt 201 203 212 186 192 198 212 188 204 201 Basisresultat før nedskrivninger på udlån 378 397 354 366 328 343 318 350 318 325 Nedskrivninger på udlån og andre

tilgodehavender m.v. -19 -29 -38 -44 -66 -75 -25 -26 -24 -25 Basisresultat 359 368 316 322 262 268 293 324 294 300 Beholdningsresultat m.v. +7 -10 +15 +17 +29 -70 -4 +20 +7 +26 Af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 Resultat før skat 362 354 327 336 287 194 285 341 297 322 Skat 71 72 64 64 60 36 62 66 76 63 Resultat efter skat 291 282 263 272 227 158 223 275 221 259





Kvartalsoversigter - fortsat

Balanceposter og eventualforpligtelser





Ultimo

2.kvt.

2021 Ultimo

1.kvt.

2021 Ultimo

4.kvt.

2020 Ultimo

3.kvt.

2020 Ultimo

2.kvt.

2020 Ultimo

1.kvt.

2020 Ultimo

4.kvt.

2019 Ultimo

3.kvt.

2019 Ultimo

2.kvt.

2019 Ultimo

1.kvt.

2019 (mio. kr.) Udlån 37.268 37.210 36.241 35.479 35.260 36.130 35.465 34.757 34.528 34.195 Indlån inkl. puljeordninger 41.376 41.766 39.639 39.204 39.670 37.051 38.128 38.554 39.070 37.439 Egenkapital 8.333 8.132 8.146 7.884 7.612 7.380 7.610 7.426 7.231 7.071 Balancesum 57.123 56.845 54.862 53.956 53.984 51.531 52.941 53.601 52.426 50.266 Eventualforpligtelser 11.811 10.370 9.812 9.590 9.379 9.992 9.665 10.836 10.466 7.976

Kapitalopgørelse





Ultimo

2.kvt.

2021 Ultimo

1.kvt.

2021 Ultimo

4.kvt.

2020 Ultimo

3.kvt.

2020 Ultimo

2.kvt.

2020 Ultimo

1.kvt.

2020 Ultimo

4.kvt.

2019 Ultimo

3.kvt.

2019 Ultimo

2.kvt.

2019 Ultimo

1.kvt.

2019 (mio. kr.) Egentlig kernekapital 7.274 7.122 7.277 7.049 6.973 6.109 6.072 5.624 5.441 5.284 Kernekapital 7.274 7.122 7.277 7.049 6.973 6.109 6.072 5.624 5.441 5.284 Kapitalgrundlag 8.763 8.614 8.774 8.553 8.507 8.009 8.242 7.786 6.854 6.667 NEP-kapitalgrundlag 11.596 10.837 11.112 11.587 11.580 10.985 11.248 10.790 9.551 9.033 Samlet risikoeksponering 41.063 42.271 41.561 39.682 38.900 41.444 41.223 39.547 40.106 38.308 (Procent) Egentlig kernekapitalprocent 17,7 16,8 17,5 17,8 17,9 14,7 14,7 14,2 13,6 13,8 Kernekapitalprocent 17,7 16,8 17,5 17,8 17,9 14,7 14,7 14,2 13,6 13,8 Samlet kapitalprocent 21,3 20,4 21,1 21,6 21,9 19,3 20,0 19,7 17,1 17,4 NEP-kapitalprocent 28,2 25,6 26,7 29,2 29,8 26,5 27,3 27,3 23,8 23,6

Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse

Note 1/1-30/6

2021

1.000 kr. 1/1-30/6

2020

1.000 kr. 1/1-31/12

2020

1.000 kr. 1 Renteindtægter 704.063 680.406 1.373.215 2 Renteudgifter 45.476 62.799 120.910 Netto renteindtægter 658.587 617.607 1.252.305 3 Udbytte af aktier m.v. 73.048 71.106 71.241 4 Gebyrer og provisionsindtægter 454.908 398.037 814.821 4 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 44.922 42.604 85.545 Netto rente- og gebyrindtægter 1.141.621 1.044.146 2.052.822 5 Kursreguleringer +34.528 -19.850 +126.079 Andre driftsindtægter 4.751 619 2.054 6,7 Udgifter til personale og administration 392.539 380.689 765.933 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle

aktiver 14.544 12.866 29.241 Andre driftsudgifter 4.018 4.218 8.110 8,12 Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v. -53.564 -145.938 -233.348 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede

virksomheder 0 0 -13 Resultat før skat 716.235 481.204 1.144.310 9 Skat 143.050 95.952 224.596 Resultat efter skat 573.185 385.252 919.714 Anden totalindkomst: Værdiændringer pensionsforpligtelser 0 0 -561 Periodens totalindkomst 573.185 385.252 919.153





Basisresultat

Note 1/1-30/6

2021

1.000 kr. 1/1-30/6

2020

1.000 kr. 1/1-31/12

2020

1.000 kr. Netto renteindtægter 651.865 616.265 1.255.816 4 Netto gebyrer og provisionsindtægter eksklusiv

værdipapirhandel 325.164 288.490 591.147 Indtjening fra sektoraktier m.v. 82.834 69.626 150.935 4 Valutaindtjening 29.113 18.725 40.759 Andre driftsindtægter 4.751 619 2.054 Basisindtjening ekskl. værdipapirhandel i alt 1.093.727 993.725 2.040.711 4 Værdipapirhandel 84.822 66.943 138.129 Basisindtjening i alt 1.178.549 1.060.668 2.178.840 6,7 Udgifter til personale og administration 392.539 380.689 765.933 Af- og nedskrivninger på materielle aktiver 7.044 5.366 14.241 Andre driftsudgifter 4.018 4.218 8.110 Udgifter m.v. i alt 403.601 390.273 788.284 Basisresultat før nedskrivninger på udlån 774.948 670.395 1.390.556 Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v. -48.416 -140.790 -223.052 Basisresultat 726.532 529.605 1.167.504 Beholdningsresultat m.v. -2.797 -40.901 -8.194 Af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver 7.500 7.500 15.000 Resultat før skat 716.235 481.204 1.144.310 9 Skat 143.050 95.952 224.596 Resultat efter skat 573.185 385.252 919.714





Balance

Note 30. juni 2021

1.000 kr. 30. juni 2020

1.000 kr. 31. dec.

2020

1.000 kr. Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos

centralbanker 3.579.716 688.104 659.004 10 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 223.034 3.950.526 3.376.233 11,12,13 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris i alt 37.268.165 35.259.875 36.241.166 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 36.153.561 34.021.803 35.088.380 Vindmølleudlån m.v. med direkte funding 1.114.604 1.238.072 1.152.786 14 Obligationer til dagsværdi 6.965.697 6.575.542 6.636.965 15 Aktier m.v. 1.373.038 1.297.597 1.385.807 Kapitalandele i associerede virksomheder 482 457 482 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 11.997 12.035 11.997 16 Aktiver tilknyttet puljeordninger 5.159.665 4.240.387 4.700.080 17 Immaterielle aktiver 1.027.338 1.042.338 1.034.838 Grunde og bygninger i alt 212.660 221.320 215.910 Investeringsejendomme 7.667 11.567 7.667 Domicilejendomme 177.803 189.735 186.971 Domicilejendomme (leasing) 27.190 20.018 21.272 Øvrige materielle aktiver 15.871 18.466 17.626 Aktuelle skatteaktiver 0 0 24.249 Udskudte skatteaktiver 18.985 1.828 17.868 Aktiver i midlertidig besiddelse 6.368 9.115 6.368 Andre aktiver 1.242.803 648.719 510.327 Periodeafgrænsningsposter 17.106 17.964 23.209 Aktiver i alt 57.122.925 53.984.273 54.862.129

Balance - fortsat

Note 30. juni 2021

1.000 kr. 30. juni 2020

1.000 kr. 31. dec.

2020

1.000 kr. Passiver 18 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 2.256.658 2.106.397 2.448.918 Indlån og anden gæld i alt 41.375.546 39.670.395 39.638.645 19 Indlån og anden gæld 36.215.881 35.430.008 34.938.565 Indlån i puljeordninger 5.159.665 4.240.387 4.700.080 20 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 2.969.715 2.363.398 2.361.796 Preferred senior kapital 1.024.285 1.034.703 1.032.489 Non-preferred senior kapital 1.945.430 1.328.695 1.329.307 Aktuelle skatteforpligtelser 73.808 17.720 0 Andre passiver 452.366 561.724 591.109 Periodeafgrænsningsposter 1.976 2.129 1.728 Gæld i alt 47.130.069 44.721.763 45.042.196 Hensættelser til pension og lignende forpligtelser 2.278 2.121 2.560 12 Hensættelser til tab på garantier 77.194 63.142 85.814 12 Andre hensatte forpligtelser 33.540 34.597 36.534 Hensatte forpligtelser i alt 113.012 99.860 124.908 Supplerende kapital 1.546.998 1.551.091 1.549.150 21 Efterstillede kapitalindskud i alt 1.546.998 1.551.091 1.549.150 22 Aktiekapital 29.068 29.228 29.228 Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis

metode 406 419 406 Overført overskud 8.303.372 7.581.912 7.909.643 Foreslået udbytte m.v. - - 206.598 Egenkapital i alt 8.332.846 7.611.559 8.145.875 Passiver i alt 57.122.925 53.984.273 54.862.129 23 Egne kapitalandele 24 Eventualforpligtelser m.v. 25 Aktiver stillet som sikkerhed Kreditrisiko 26 Udlån og garantier i pct. fordelt på sektorer og brancher 27 Udlån, garantier og uudnyttede kreditrammer og lånetilsagn fordelt på kreditkvalitet samt stadier i IFRS 9 28 Diverse bemærkninger

Egenkapitalopgørelse

1.000 kr. Aktie-

kapital Reserve for netto-

op­skrivning efter den indre værdis metode Overført overskud Foreslået udbytte m.v. Egenkapital i alt Pr. 30. juni 2021:







Egenkapital ved fore­gående regnskabsårs afslutning 29.228 406 7.909.643 206.598 8.145.875 Nedsættelse af aktiekapital -160 160 0 Udbetalt udbytte m.v. -206.598 -206.598 Modtaget udbytte af egne aktier 1.645 1.645 Køb af egne aktier -613.400 -613.400 Salg af egne aktier 424.304 424.304 Øvrige egenkapitalposteringer (medarbejderaktier) 7.835 7.835 Periodens totalindkomst 573.185 573.185 Egenkapital på

balancetidspunktet 29.068 406 8.303.372 0 8.332.846





1.000 kr. Aktie-

kapital Reserve for netto-

op­skrivning efter den indre værdis metode Overført overskud Foreslået udbytte m.v. Egenkapital i alt Pr. 30. juni 2020:







Egenkapital ved fore­gående regnskabsårs afslutning 29.662 419 7.252.515 327.280 7.609.876 Nedsættelse af aktiekapital -434 434 0 Udbetalt udbytte m.v. -327.280 -327.280 Modtaget udbytte af egne aktier 4.966 4.966 Køb af egne aktier -421.125 -421.125 Salg af egne aktier 351.851 351.851 Øvrige egenkapitalposteringer (medarbejderaktier) 8.019 8.019 Periodens totalindkomst 385.252 385.252 Egenkapital på

balancetidspunktet 29.228 419 7.581.912 0 7.611.559





Egenkapitalopgørelse - fortsat

1.000 kr. Aktie-

kapital Reserve for netto-

op­skrivning efter den indre værdis metode Overført overskud Foreslået udbytte m.v. Egenkapital i alt Pr. 31. december 2020:







Egenkapital ved fore­gående regnskabsårs afslutning 29.662 419 7.252.515 327.280 7.609.876 Nedsættelse af aktiekapital -434 434 0 Udbetalt udbytte m.v. -327.280 -327.280 Modtaget udbytte af egne aktier 4.966 4.966 Køb af egne aktier -680.099 -680.099 Salg af egne aktier 611.241 611.241 Øvrige egenkapitalposteringer (medarbejderaktier) 8.018 8.018 Årets totalindkomst -13 712.568 206.598 919.153 Egenkapital på

balancetidspunktet 29.228 406 7.909.643 206.598 8.145.875





Kapitalopgørelse

30. juni 2021

1.000 kr. 30. juni

2020

1.000 kr. 31. dec.

2020

1.000 kr.



Kreditrisiko 34.153.097 33.777.036 35.080.095 Markedsrisiko 3.341.854 2.216.053 2.912.209 Operationel risiko 3.568.376 2.906.665 3.568.376 Samlet risikoeksponering 41.063.327 38.899.754 41.560.680 Egenkapital 8.332.846 7.611.559 8.145.875 Foreslået udbytte m.v. - - -206.598 Fradrag for forventet udbytte -196.603 -147.167 - Tillæg for anvendt overgangsordning vedrørende IFRS 9 571.682 677.179 661.258 Fradrag for utilstrækkelig dækning af misligholdte eksponeringer -3.715 - - Fradrag for summen af kapitalandele m.v. over 10% -281.387 -84.170 -244.297 Fradrag for forsigtig værdiansættelse -18.214 -16.151 -16.284 Fradrag for immaterielle aktiver -1.027.338 -1.042.338 -1.034.838 Udskudt skat på immaterielle aktiver 22.898 26.198 24.548 Fradrag for ramme til aktietilbagekøbsprogram -255.000 -57.504 -57.504 Aktuel udnyttelse af ramme til aktietilbagekøbsprogram 183.855 57.504 57.504 Fradrag for handelsramme til egne aktier -55.000 -55.000 -55.000 Aktuel udnyttelse af handelsramme til egne aktier 388 2.525 2.794 Egentlig kernekapital 7.274.412 6.972.635 7.277.458 Kernekapital 7.274.412 6.972.635 7.277.458 Supplerende kapital 1.543.615 1.545.435 1.543.925 Fradrag for summen af kapitalandele m.v. over 10% -54.980 -10.998 -46.950 Kapitalgrundlag 8.763.047 8.507.072 8.774.433 Kontraktuel senior funding (grandfathered) 891.424 1.766.956 1.031.852 Non-preferred senior kapital 1.941.169 1.305.902 1.305.374 NEP-kapitalgrundlag 11.595.640 11.579.930 11.111.659





Kapitalopgørelse - fortsat

30. juni 2021

1.000 kr. 30. juni

2020

1.000 kr. 31. dec.

2020

1.000 kr. Egentlig kernekapitalprocent (%) 17,7 17,9 17,5 Kernekapitalprocent (%) 17,7 17,9 17,5 Samlet kapitalprocent (%) 21,3 21,9 21,1 NEP-kapitalprocent (%) 28,2 29,8 26,7 Kapitalkrav efter søjle I 3.285.066 3.111.980 3.324.854 Individuelt solvensbehov (%) 9,3 9,3 9,3 Kapitalbevaringsbuffer (%) 2,5 2,5 2,5 Kontracyklisk kapitalbuffer (%) 0,0 0,0 0,0 Samlet krav til kapitalgrundlag (%) 11,8 11,8 11,8 Overdækning i %-point i forhold til individuelt solvensbehov 12,0 12,6 11,8 Overdækning i %-point i forhold til samlet krav til kapital-grundlag 9,5 10,1 9,3 NEP-krav (%) - fastsat af Finanstilsynet 17,9 20,2 17,9 Overdækning i %-point i forhold til NEP-kravet 10,3 9,6 8,8





Noter

Note 1/1-30/6 2021

1.000 kr. 1/1-30/6 2020

1.000 kr. 1/1-31/12 2020

1.000 kr. 1 Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og central-

banker - netto -6.049 -8.786 -15.917 Udlån og andre tilgodehavender 616.162 629.492 1.251.394 Underkurs - amortisering af overtagne udlån m.v. 5.148 5.148 10.296 Udlån - renter vedrørende den nedskrevne del af udlån -25.192 -31.982 -59.678 Obligationer - netto 13.694 4.820 13.188 Afledte finansielle instrumenter i alt - netto 10.946 11.266 20.424 Heraf valutakontrakter - netto 4.352 8.017 9.740 Heraf rentekontrakter - netto 6.594 3.249 10.684 Øvrige renteindtægter 1.223 1.762 2.862 Renteindtægter i alt 615.932 611.720 1.222.569 Negative renteindtægter overført til renteudgifter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 2.876 9.842 17.969 Obligationer 2.574 4.383 10.883 Afledte finansielle instrumenter i alt 1.527 2.988 4.064 Heraf valutakontrakter 320 776 1.102 Heraf rentekontrakter 1.207 2.212 2.962 Negative renteindtægter i alt overført til renteudgifter 6.977 17.213 32.916 Negative renteudgifter overført fra renteudgifter Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 0 76 161 Indlån og anden gæld 81.154 51.397 117.569 Negative renteudgifter i alt overført fra renteudgifter 81.154 51.473 117.730 Renteindtægter i alt 704.063 680.406 1.373.215 Heraf renteindtægter fra tilbagekøbsaftaler mod sikkerhed / reverseforretninger bogført under posten ”Udlån og andre tilgodehavender” -60 - - 2 Renteudgifter Gæld til kreditinstitutter og centralbanker - netto 4.674 6.051 11.885 Indlån og anden gæld - netto -71.620 -40.854 -97.803 Udstedte obligationer 10.726 10.285 21.538 Efterstillede kapitalindskud 13.135 18.000 32.003 Øvrige renteudgifter 430 631 2.641 Renteudgifter i alt -42.655 -5.887 -29.736 Negative renteudgifter overført til renteindtægter Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 0 76 161 Indlån og anden gæld 81.154 51.397 117.569 Negative renteudgifter i alt overført til renteindtægter 81.154 51.473 117.730 Negative renteindtægter overført fra renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 2.876 9.842 17.969 Obligationer 2.574 4.383 10.883 Afledte finansielle instrumenter i alt 1.527 2.988 4.064 Heraf valutakontrakter 320 776 1.102 Heraf rentekontrakter 1.207 2.212 2.962 Negative renteindtægter i alt overført fra rente-

indtægter 6.977 17.213 32.916 Renteudgifter i alt 45.476 62.799 120.910

Noter - fortsat

Note 1/1-30/6 2021

1.000 kr. 1/1-30/6 2020

1.000 kr. 1/1-31/12 2020

1.000 kr. 3 Udbytte af aktier m.v. Aktier 73.048 71.106 71.241 Udbytte af aktier m.v. i alt 73.048 71.106 71.241 4 Brutto gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel 93.884 75.915 154.196 Formuepleje og depoter 89.488 81.868 165.388 Betalingsformidling 55.944 49.041 100.790 Lånesagsgebyrer 50.796 41.489 91.361 Garantiprovision og realkreditprovision m.v. 119.421 108.865 224.817 Øvrige gebyrer og provisioner 45.375 40.859 78.269 Brutto gebyrer og provisionsindtægter i alt 454.908 398.037 814.821 Netto gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel 84.822 66.943 138.129 Formuepleje og depoter 81.033 72.547 150.012 Betalingsformidling 37.967 31.979 63.072 Lånesagsgebyrer 44.648 37.938 82.039 Garantiprovision og realkreditprovision m.v. 119.421 108.865 224.817 Øvrige gebyrer og provisioner 42.095 37.161 71.207 Netto gebyrer og provisionsindtægter i alt 409.986 355.433 729.276 Valutaindtjening 29.113 18.725 40.759 Netto gebyrer, provisionsindtægter og valuta-

indtjening i alt 439.099 374.158 770.035 5 Kursreguleringer Andre udlån og tilgodehavender, dagsværdiregulering -2.577 1.453 1.292 Obligationer -16.741 -30.958 10.658 Aktier m.v. 12.145 -5.409 76.441 Valuta 29.113 18.725 40.759 Afledte finansielle instrumenter i alt -15.339 23.894 24.106 Heraf valutakontrakter -19.887 21.332 22.235 Heraf rentekontrakter 4.549 2.556 1.870 Heraf aktiekontrakter -1 6 1 Aktiver tilknyttet puljeordninger 271.792 -196.275 124.574 Indlån i puljeordninger -271.792 196.275 -124.574 Udstedte obligationer m.v. 27.927 -27.555 -27.177 Kursreguleringer i alt 34.528 -19.850 126.079





Noter - fortsat

Note 1/1-30/6 2021

1.000 kr. 1/1-30/6 2020

1.000 kr. 1/1-31/12 2020

1.000 kr. 6 Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til direktion, bestyrelse og

repræsentantskab Direktion 8.933 7.965 17.174 Bestyrelse 2.050 1.585 3.170 Repræsentantskab 0 0 857 I alt 10.983 9.550 21.201 Personaleudgifter Lønninger 178.818 178.657 344.570 Pensioner 18.938 21.761 41.958 Udgifter til social sikring 3.042 3.367 5.244 Personaleantals afhængige omkostninger 29.690 30.350 60.840 I alt 230.488 234.135 452.612 Øvrige administrationsudgifter 151.068 137.004 292.120 Udgifter til personale og administration i alt 392.539 380.689 765.933 7 Antal fuldtidsbeskæftigede Det gennemsnitlige antal beskæftigede i perioden

omregnet til fuldtidsbeskæftigede har andraget 614 645 632 Antal fuldtidsbeskæftigede ultimo perioden 612 640 612 8 Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v. Nettoændringer i nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v. samt hensættelser til tab på garantier og uudnyttede kreditfaciliteter 68.209 184.363 172.975 Faktisk realiserede nettotab 10.547 -6.443 120.051 Renter vedrørende den nedskrevne del af udlån -25.192 -31.982 -59.678 Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v. i alt 53.564 145.938 233.348 9 Skat Beregnet skat af årets indkomst 137.350 91.600 223.794 Regulering af udskudt skat -2.636 2.004 -3.689 Regulering af skat vedrørende tidligere år 8.336 2.348 4.491 Skat i alt 143.050 95.952 224.596 Effektiv skatteprocent (pct.): Bankens aktuelle skatteprocent 22,0 22,0 22,0 Ikke-skattepligtige indt. og ikke-fradragsberettigede

omkostninger* -2,8 -2,6 -2,5 Regulering af skat vedrørende tidligere år m.v. 0,8 0,5 0,1 Effektiv skatteprocent i alt 20,0 19,9 19,6 * Består primært af kursregulering på og udbytte fra sektoraktie





Noter - fortsat

Note 30. juni 2021

1.000 kr. 30. juni

2020

1.000 kr. 31. dec.

2020

1.000 kr. 10 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Anfordring 173.034 267.102 114.751 Til og med 3 måneder 0 3.633.424 3.211.482 Over 1 år og til og med 5 år 5.000 5.000 5.000 Over 5 år 45.000 45.000 45.000 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker i alt 223.034 3.950.526 3.376.233 11 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Anfordring 4.296.466 3.185.101 3.859.843 Til og med 3 måneder 2.699.357 2.768.568 1.252.486 Over 3 måneder og til og med 1 år 6.124.764 6.361.359 7.954.602 Over 1 år og til og med 5 år 10.939.389 10.163.551 10.053.336 Over 5 år 13.208.189 12.781.296 13.120.899 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris i alt 37.268.165 35.259.875 36.241.166 Heraf tilbagekøbsaftaler mod sikkerhed / reverseforretninger 20.552 - -

Noter - fortsat

Note Stadie 1

1.000 kr. Stadie 2

1.000 kr. Stadie 3

1.000 kr. I alt

1.000 kr. 12 Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender samt hensættelser til tab på garantier og uudnyttede kreditrammer og lånetilsagn Nedskrivninger og hensættelser

- opdelt i stadier Pr. 30. juni 2021 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 249.147 840.023 1.072.925 2.162.095 Garantier 19.528 16.671 40.995 77.194 Uudnyttede kreditrammer og lånetilsagn 13.876 19.664 0 33.540 Nedskrivninger og hensættelser i stadier i alt 282.551 876.358 1.113.920 2.272.829 Heraf ledelsesmæssige skøn 130.081 279.666 199.190 608.937 Pr. 30. juni 2020 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 206.485 1.026.425 885.359 2.118.269 Garantier 18.467 23.698 20.977 63.142 Uudnyttede kreditrammer og lånetilsagn 16.601 17.996 0 34.597 Nedskrivninger og hensættelser i stadier i alt 241.553 1.068.119 906.336 2.216.008 Heraf ledelsesmæssige skøn 95.152 328.620 100.000 523.772 Pr. 31. december 2020 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 304.520 839.303 938.449 2.082.272 Garantier 23.665 23.886 38.263 85.814 Uudnyttede kreditrammer og lånetilsagn 18.659 17.875 0 36.534 Nedskrivninger og hensættelser i stadier i alt 346.844 881.064 976.712 2.204.620 Heraf ledelsesmæssige skøn 205.137 255.284 105.765 566.186





Note 30. juni

2021

1.000 kr. 30. juni

2020

1.000 kr. 31. dec.

2020

1.000 kr. 12 Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender samt hensættelser til tab på garantier og uudnyttede kreditrammer og lånetilsagn - fortsat Udover ovenstående er der en underkurs på overtagne udlån og garantier fra Nordjyske Bank, som udgør 19.950 30.246 25.099 I ovenstående indgår stadie 3 nedskrivninger og hensættelser overtaget fra Nordjyske Bank med følgende: Akkumulerede stadie 3 nedskrivninger og hensættelser ved forudgående regnskabsårs afslutning 247.609 507.433 507.433 Ændring i perioden -45.500 -186.248 -259.824 Overtagne stadie 3 nedskrivninger og hensættelser

i alt 202.109 321.185 247.609





Noter - fortsat

Note Stadie 1

1.000 kr. Stadie 2

1.000 kr. Stadie 3

1.000 kr. I alt

1.000 kr. Resultatførte nedskrivninger m.v.

1.000 kr. 12 Nedskrivninger på udlån og andre

tilgodehavender samt hensættelser til tab på garantier og uudnyttede kreditrammer og lånetilsagn

- fortsat Nedskrivninger og hensættelser Pr. 30. juni 2021 Nedskrivninger og hensættelser ved

forudgående regnskabsårs afslutning 346.844 881.064 976.712 2.204.620 - Nedskrivninger og hensættelser vedr. nye eksponeringer i perioden,

herunder nye konti til eksisterende kunder 61.579 32.439 53.075 147.093 147.093 Tilbageførte nedskrivninger og

hensættelser vedrørende indfriede konti -52.601 -81.391 -58.519 -192.511 -192.511 Overførsel af primonedskrivninger og hensættelser til stadie 1 100.798 -95.320 -5.478 0 0 Overførsel af primonedskrivninger og hensættelser til stadie 2 -9.119 27.340 -18.221 0 0 Overførsel af primonedskrivninger og hensættelser til stadie 3 -1.320 -39.310 40.630 0 0 Nedskrivninger og hensættelser i året som følge af ændring i

kreditrisiko -163.630 151.536 142.270 130.176 130.176 Tidligere nedskrevet, nu endeligt tabt - 0 -16.549 -16.549 - Tabt, ikke tidligere nedskrevet - - - 9.024 Indgået på tidligere afskrevne fordringer m.v. - - - - -40.218 Nedskrivninger og hensættelser i alt 282.551 876.358 1.113.920 2.272.829 53.564 Heraf vedrørende kreditinstitutter m.v. 10.871 0 0 10.871 8.866

Noter - fortsat

Note Stadie 1

1.000 kr. Stadie 2

1.000 kr. Stadie 3

1.000 kr. I alt

1.000 kr. Resultatførte nedskrivninger m.v.

1.000 kr. 12 Nedskrivninger på udlån og andre

tilgodehavender samt hensættelser til tab på garantier og uudnyttede kreditrammer og lånetilsagn

- fortsat Nedskrivninger og hensættelser 30. juni 2020 Nedskrivninger og hensættelser ved

forudgående regnskabsårs afslutning 136.729 404.006 1.490.910 2.031.645 - Nedskrivninger og hensættelser vedr. nye eksponeringer i perioden,

herunder nye konti til eksisterende kunder 53.772 45.382 110.374 209.528 209.528 Tilbageførte nedskrivninger og

hensættelser vedrørende indfriede konti -22.567 -40.101 -151.183 -213.851 -213.851 Overførsel af primonedskrivninger og hensættelser til stadie 1 77.271 -34.537 -42.734 0 0 Overførsel af primonedskrivninger og hensættelser til stadie 2 -6.897 612.243 -605.346 0 0 Overførsel af primonedskrivninger og hensættelser til stadie 3 -778 -3.395 4.173 0 0 Nedskrivninger og hensættelser i året som følge af ændring i

kreditrisiko 4.023 84.521 115.536 204.080 204.080 Tidligere nedskrevet, nu endeligt tabt - - -15.394 -15.394 - Tabt, ikke tidligere nedskrevet - - - - 11.989 Indgået på tidligere afskrevne fordringer m.v. - - - - -65.808 Nedskrivninger og hensættelser i alt 241.553 1.068.119 906.336 2.216.008 145.938 Heraf vedrørende kreditinstitutter m.v. 2.586 0 0 2.586 1.675





Noter - fortsat

Note Stadie 1

1.000 kr. Stadie 2

1.000 kr. Stadie 3

1.000 kr. I alt

1.000 kr. Resultatførte nedskrivninger m.v.

1.000 kr. 12 Nedskrivninger på udlån og andre

tilgodehavender samt hensættelser til tab på garantier og uudnyttede kreditrammer og lånetilsagn

- fortsat Nedskrivninger og hensættelser Pr. 31. december 2020 Nedskrivninger og hensættelser ved

forudgående regnskabsårs afslutning 136.729 404.006 1.490.910 2.031.645 - Nedskrivninger og hensættelser vedr. nye eksponeringer i perioden,

herunder nye konti til eksisterende kunder 110.102 86.720 122.077 318.899 318.899 Tilbageførte nedskrivninger og

hensættelser vedrørende indfriede konti -35.138 -70.486 -180.189 -285.813 -285.813 Overførsel af primonedskrivninger og hensættelser til stadie 1 147.307 -58.732 -88.575 0 0 Overførsel af primonedskrivninger og hensættelser til stadie 2 -10.189 453.417 -443.228 0 0 Overførsel af primonedskrivninger og hensættelser til stadie 3 -1.573 -17.205 18.778 0 0 Nedskrivninger og hensættelser i året som følge af ændring i

kreditrisiko -394 83.344 153.320 236.270 236.270 Tidligere nedskrevet, nu endeligt tabt - - -96.381 -96.381 - Tabt, ikke tidligere nedskrevet - - - - 66.781 Indgået på tidligere afskrevne fordringer m.v. - - - - -102.789 Nedskrivninger og hensættelser i alt 346.844 881.064 976.712 2.204.620 233.348 Heraf vedrørende kreditinstitutter m.v. 2.005 0 0 2.005 1.094





Noter - fortsat

Note 30. juni 2021

1.000 kr. 30. juni

2020

1.000 kr. 31. dec.

2020

1.000 kr. 13 Standset renteberegning Udlån og andre tilgodehavender med standset rente-

beregning udgør på balancetidspunktet 179.134 210.744 264.721 14 Obligationer til dagsværdi Børsnoterede 6.965.697 6.575.542 6.636.965 Obligationer til dagsværdi i alt 6.965.697 6.575.542 6.636.965 15 Aktier m.v. Børsnoterede på Nasdaq Copenhagen 8.595 5.328 10.850 Investeringsforeningsbeviser 18.766 20.407 29.577 Unoterede aktier optaget til dagsværdi 11.357 12.204 14.186 Sektoraktier optaget til dagsværdi 1.334.320 1.259.658 1.331.194 Aktier m.v. i alt 1.373.038 1.297.597 1.385.807 16 Aktiver tilknyttet puljeordninger Kontantindeståender 22.193 14.296 101.854 Obligationer: Øvrige obligationer 1.405.930 1.649.986 1.513.905 Obligationer i alt 1.405.930 1.649.986 1.513.905 Aktier: Øvrige aktier 767.379 583.278 672.557 Investeringsforeningsbeviser 2.984.403 2.011.417 2.411.764 Aktier i alt 3.751.782 2.594.695 3.084.321 Andre poster -20.240 -18.590 0 Aktiver tilknyttet puljeordninger i alt 5.159.665 4.240.387 4.700.080 17 Immaterielle aktiver Goodwill Kostpris ved forudgående regnskabsårs afslutning 923.255 923.255 923.255 Den samlede kostpris på balancetidspunktet 923.255 923.255 923.255 Nedskrivninger ved forudgående regnskabsårs

afslutning 0



0 0 De samlede nedskrivninger på balancetidspunktet 0 0 0 Goodwill i alt på balancetidspunktet 923.255 923.255 923.255 Kunderelationer Kostpris ved forudgående regnskabsårs afslutning 150.000 150.000 150.000 Den samlede kostpris på balancetidspunktet 150.000 150.000 150.000 Afskrivninger ved forudgående regnskabsårs afslutning 38.417 23.417 23.417 Periodens afskrivninger 7.500 7.500 15.000 De samlede afskrivninger på balancetidspunktet 45.917 30.917 38.417 Kunderelationer i alt på balancetidspunktet 104.083 119.083 111.583 Immaterielle aktiver i alt på balancetidspunktet 1.027.338 1.042.338 1.034.838

Noter - fortsat

Note 30. juni 2021

1.000 kr. 30. juni

2020

1.000 kr. 31. dec.

2020

1.000 kr. 18 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Anfordring 1.086.282 700.603 711.366 Til og med 3 måneder 0 106.291 292.643 Over 3 måneder og til og med 1 år 70.778 163.762 385.258 Over 1 år og til og med 5 år 491.573 590.736 562.413 Over 5 år 608.025 545.005 497.238 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt 2.256.658 2.106.397 2.448.918 19 Indlån og anden gæld Anfordring 31.147.768 29.139.020 29.973.193 Indlån og anden gæld med opsigelse: Til og med 3 måneder 461.770 936.063 418.740 Over 3 måneder og til og med 1 år 1.619.261 1.855.910 1.395.528 Over 1 år og til og med 5 år 589.293 1.259.521 668.580 Over 5 år 2.397.789 2.239.494 2.482.524 Indlån og anden gæld i alt 36.215.881 35.430.008 34.938.565 Heraf dækkede indskud omfattet af Garantiformuen 61,2% 62,8% 64,1% Der fordeles således: Anfordring 31.021.372 29.009.745 29.849.983 Med opsigelsesvarsel 1.353.354 1.924.570 1.328.132 Tidsindskud 516.455 624.097 277.918 Lange indlånsaftaler 966.304 1.338.331 1.050.783 Særlige indlånsformer 2.358.396 2.533.265 2.431.749 36.215.881 35.430.008 34.938.565 20 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Over 1 år og til og med 5 år 2.356.502 1.676.433 1.675.470 Over 5 år 613.213 686.965 686.326 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris i alt 2.969.715 2.363.398 2.361.796 21 Efterstillede kapitalindskud Supplerende kapital: Fastforrentet lån, hovedstol 500 mio. kroner, udløb 13. juni 2028 500.000 500.000 500.000 Variabelt forrentet lån, hovedstol 100 mio. euro, udløb 22. august 2029 743.615 745.435 743.925 Variabelt forrentet lån, hovedstol 300 mio. kroner, udløb 13. juni 2030 300.000 300.000 300.000 Regulering til amortiseret kostpris og dagsværdiregulering 3.383 5.656 5.225 Efterstillede kapitalindskud i alt 1.546.998 1.551.091 1.549.150 22 Aktiekapital Antal aktier à kr. 1 (stk.) Primo 29.228.321 29.661.796 29.661.796 Annullering i perioden -160.600 -433.475 -433.475 Ultimo 29.067.721 29.228.321 29.228.321 Heraf reserveret til senere annullering 300.900 160.600 160.600 Aktiekapital i alt 29.068 29.228 29.228





Noter - fortsat

Note 30. juni 2021

1.000 kr. 30. juni

2020

1.000 kr. 31. dec.

2020

1.000 kr. 23 Egne kapitalandele Egne kapitalandele optaget i balancen til 0 0 0 Markedsværdi udgør 191.760 77.766 91.767 Antal egne aktier (stk.): Primo 165.644 433.721 433.721 Køb i perioden 999.016 1.009.724 1.525.629 Salg i perioden -702.550 -843.980 -1.360.231 Annullering i perioden -160.600 -433.475 -433.475 Ultimo 301.510 165.990 165.644 Heraf reserveret til senere annullering 300.900 160.600 160.600 Pålydende værdi af beholdningen af egne aktier ultimo 302 166 166 Egne aktiers andel af aktiekapitalen ultimo (%) 1,0 0,6 0,6 24 Eventualforpligtelser m.v. Eventualforpligtelser Finansgarantier 4.371.476 2.943.005 3.536.326 Tabsgarantier for realkreditudlån 2.849.588 2.661.206 2.813.424 Tinglysnings- og konverteringsgarantier 3.762.824 2.925.519 2.684.855 Sektorgarantier 104.802 104.802 104.802 Øvrige eventualforpligtelser 721.942 744.079 672.423 Eventualforpligtelser i alt 11.810.632 9.378.611 9.811.830 Andre forpligtende aftaler Uigenkaldelige kredittilsagn m.v. 335.995 0 0 Andre forpligtende aftaler i alt 335.995 0 0 25 Aktiver stillet som sikkerhed Der er ydet førsteprioritetslån til vedvarende energiprojekter. Lånene er direkte fundet af KfW Bankengruppe, hvortil der er ydet sikkerhed i de tilhørende lån. Enhver nedbringelse af førsteprioritetslånene fragår direkte på fundingen hos KfW Bankengruppe. Balanceposten udgør 1.114.604 1.238.072 1.152.786 Til sikkerhed for clearing og lånoptagelse over for Danmarks Nationalbank er pantsat værdipapirer med en kursværdi på 162.234 309.807 168.512 Til sikkerhed for tabsramme over for Vækstfonden som følge af Ringkjøbing Landbobanks ejerandel i Landbrugets Finansieringsbank er der på sikringskonto deponeret 0 378 0 Sikkerhedsstillelse i henhold til CSA-aftaler m.v. 33.256 44.110 35.193

Noter - fortsat

Note 30. juni 2021

pct. 30. juni

2020

pct. 31. dec.

2020

pct. 26



Udlån og garantier i procent fordelt på sektorer

og brancher Offentlige myndigheder 0,0 0,0 0,0 Erhverv: Landbrug, jagt og skovbrug Kvægbrug m.v. 1,2 1,4 1,3 Svinebrug m.v. 1,2 1,3 1,2 Øvrige landbrug, jagt og skovbrug 4,8 5,7 5,4 Fiskeri 1,6 2,0 1,8 Industri og råstofudvinding 2,4 2,7 2,7 Energiforsyning Vedvarende energi 6,6 6,9 7,2 Øvrig energiforsyning 0,3 0,3 0,3 Bygge og anlæg 3,2 3,4 3,3 Handel 3,3 3,7 3,3 Transport, hoteller og restauranter 1,9 2,0 2,0 Information og kommunikation 0,5 0,5 0,5 Finansiering og forsikring 8,1 7,7 8,1 Fast ejendom Første prioritet uden foranstående kreditorer 13,0 12,6 12,7 Anden ejendomsfinansiering 4,3 4,6 4,2 Øvrige erhverv 6,7 6,7 7,1 Erhverv i alt 59,1 61,5 61,1 Privat 40,9 38,5 38,9 I alt 100,0 100,0 100,0





Noter - fortsat

Note Stadie 1

1.000 kr. Stadie 2

1.000 kr. Stadie 3

1.000 kr. Kreditforringet ved første indregning

1.000 kr. I alt

1.000 kr. I alt

pct. 27 Udlån, garantier og uudnyttede kreditrammer og lånetilsagn fordelt på kredit-

kvalitet samt stadier i IFRS 9 Pr. 30. juni 2021 Kreditkvalitet Høj 52.126.575 141.350 0 0 52.267.925 73% Mellem 10.263.306 1.620.183 0 0 11.883.489 17% Lav 1.515.242 3.842.766 0 0 5.358.008 7% Kreditforringet 0 0 1.539.220 318.197 1.857.417 3% I alt 63.905.123 5.604.299 1.539.220 318.197 71.366.839 100% Nedskrivninger m.v. 282.551 876.358 911.811 202.109 2.272.829



Pr. 30. juni 2020 Kreditkvalitet Høj 45.626.332 148.067 0 0 45.774.399 72% Mellem 8.688.157 1.793.429 0 0 10.481.586 16% Lav 1.745.464 4.493.542 0 0 6.239.006 10% Kreditforringet 0 0 955.858 463.229 1.419.087 2% I alt 56.059.953 6.435.038 955.858 463.229 63.914.078 100% Nedskrivninger m.v. 241.553 1.068.119 585.151 321.185 2.216.008



Pr. 31. dec. 2020 Kreditkvalitet Høj 47.043.274 123.728 0 0 47.167.002 72% Mellem 9.525.618 1.630.433 0 0 11.156.051 17% Lav 1.640.245 3.932.329 0 0 5.572.574 8% Kreditforringet 0 0 1.415.013 366.909 1.781.922 3% I alt 58.209.137 5.686.490 1.415.013 366.909 65.677.549 100% Nedskrivninger m.v. 346.844 881.064 729.103 247.609 2.204.620





Noter - fortsat

28 Diverse bemærkninger



Basisresultatopgørelsen for 2017 og 2018 på side 1 og side 4 er opgjort proforma ved en sammenlægning af tal fra Ringkjøbing Landbobanks opstilling over det alternative resultatmål "Basisresultat" samt proformatal fra Nordjyske Bank omregnet og tilpasset til Ringkjøbing Landbobanks opstilling for det alternative resultatmål "Basisresultat".







Basisresultat pr. aktie på side 4 er til og med 2017 oplyst for ”gammel” Ringkjøbing Landbobank, for 2018 proforma og fra og med 2019 for den fusionerede bank.







Bankens forskellige kapitalgrundlag og kapitalprocenter oplyst på siderne 7, 12, 14, 21, 22 og 38 blev i 2020 tilrettet med tilbagevirkende kraft for perioden ultimo 2. kvartal 2018 til og med ultimo 2. kvartal 2020, idet Finanstilsynet i 2020 meddelte banken, at overtaget IFRS 9-tillæg fra Nordjyske Bank ikke måtte indgå i beregningen af overgangsordningen for IFRS 9. Ændringen medførte en mindre påvirkning på bankens forskellige kapitalgrundlag og kapitalprocenter.





Hovedtal

Resultatopgørelsen i sammendrag (mio. kr.) 1/1-30/6

2021 1/1-30/6

2020 1/1-31/12

2020 Netto renteindtægter 659 618 1.252 Udbytte af aktier m.v. 73 71 71 Netto gebyr- og provisionsindtægter 410 355 730 Netto rente- og gebyrindtægter 1.142 1.044 2.053 Kursreguleringer +35 -20 +126 Andre driftsindtægter 5 1 2 Udgifter til personale og administration 393 381 766 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 15 13 29 Andre driftsudgifter 4 4 8 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. -54 -146 -234 Resultat før skat 716 481 1.144 Skat 143 96 224 Resultat efter skat 573 385 920





Hovedtal fra balancen (mio. kr.) 30. juni

2021 30. juni

2020 31. dec.

2020 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 37.268 35.260 36.241 Indlån og anden gæld inkl. puljeordninger 41.376 39.670 39.639 Efterstillede kapitalindskud 1.547 1.551 1.549 Egenkapital 8.333 7.612 8.146 Balancesum 57.123 53.984 54.862





Finanstilsynets officielle nøgletal m.v.

for danske pengeinstitutter

1. halvår

2021 1. halvår

2020



2020 Kapitalprocenter: Samlet kapitalprocent pct. 21,3 22,1 21,1 Kernekapitalprocent pct. 17,7 18,1 17,5 Individuelt solvensbehov pct. 9,3 9,3 9,3 NEP-krav - fastsat af Finanstilsynet pct. 17,9 20,2 17,9 NEP-kapitalprocent pct. 28,2 30,0 26,7



Indtjening: Egenkapitalforrentning før skat pct. 8,7 6,3 14,5 Egenkapitalforrentning efter skat pct. 7,0 5,1 11,7 Indtjening pr. omkostningskrone kr. 2,54 1,89 2,10 Afkastningsgrad pct. 1,0 0,7 1,7 Markedsrisiko: Renterisiko pct. 1,1 1,2 1,0 Valutaposition pct. 1,3 2,1 0,1 Valutarisiko pct. 0,0 0,0 0,0 Likviditetsrisiko: Liquidity Coverage Ratio (LCR) pct. 185 239 206 Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån pct. 95,2 94,2 96,7 Kreditrisiko: Udlån i forhold til egenkapital 4,5 4,6 4,4 Udlånsvækst pct. 2,8 -0,6 2,2 Summen af store eksponeringer (< 175%) pct. 108,4 103,8 99,8 Akkumuleret nedskrivningsprocent pct. 4,4 4,7 4,6 Nedskrivningsprocent pct. 0,10 0,31 0,48 Andel af tilgodehavender med nedsat rente pct. 0,3 0,4 0,5 Aktieafkast: Resultat pr. aktie*/*** kr. 1.982,3 1.321,8 3.155,6 Indre værdi pr. aktie*/** kr. 28.967 26.190 28.029 Udbytte pr. aktie* kr. 0 0 700 Børskurs i forhold til resultat pr. aktie*/*** 32,1 35,4 17,6 Børskurs i forhold til indre værdi pr. aktie*/** 2,20 1,79 1,98 * Beregnet på grundlag af aktiestykstørrelse på 100 kroner.

** Beregnet med udgangspunkt i antal aktier i omløb ultimo.

*** Beregnet på grundlag af gennemsnitlig antal aktier. Gennemsnitligt antal aktier beregnes som et simpelt gennemsnit af primo og ultimo.

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for Ringkjøbing

Landbobank A/S for perioden 1. januar - 30. juni 2021.

Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de foretagne regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, således halvårsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af bankens aktiviteter for perioden 1. januar - 30. juni 2021. Vi anser endvidere ledelsesberetningen for at indeholde en retvisende redegørelse for udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af.

Der er ikke foretaget revision eller review af halvårsrapporten, men bankens eksterne revision har foretaget verifikation af overskuddet omfattende arbejdshandlinger, som svarer til kravene for et review, og dermed påset, at betingelserne for løbende indregning af periodens overskud i den egentlige kernekapital er opfyldt.

Ringkøbing, den 4. august 2021

Direktionen: John Fisker

Adm. direktør Claus Andersen

Bankdirektør Jørn Nielsen

Bankdirektør Carl Pedersen

Bankdirektør Bestyrelsen: Martin Krogh Pedersen

Formand Mads Hvolby

Næstformand Jens Møller Nielsen

Næstformand Morten Jensen Jon Steingrim Johnsen Jacob Møller Lone Rejkjær Söllmann Sten Uggerhøj Dan Junker Astrup

Medarbejderrepræsentant Gitte E. S. H. Vigsø

Medarbejderrepræsentant Arne Ugilt

Medarbejderrepræsentant Finn Aaen

Medarbejderrepræsentant







