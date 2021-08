Prime Office A/S 1. halvår 2021

Fondsbørsmeddelelse nr. 174/2021

19. august 2021

Selskabsmeddelelse – Delårsrapport 1. halvår 2021

Bestyrelsen for Prime Office A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets halvårsrapport for regnskabsåret 2021.

Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Hovedpunkter fra 1. halvår 2021

Omsætningen andrager 89,8 mio. DKK for 1. halvår 2021 mod 89,2 mio. DKK for 1. halvår 2020.

Resultat af primær drift udgør 56,5 mio. DKK for 1. halvår 2021 mod 54,1 mio. DKK for 1. halvår 2020.

Resultat før skat og værdireguleringer udgør 43,2 mio. DKK for 1. halvår 2021 mod 38,8 mio. DKK for 1. halvår 2020.

Selskabets investeringsejendomme er værdireguleret med 53,5 mio. for 1. halvår 2021.

Resultat før skat andrager 96,7 mio. DKK for 1. halvår 2021 mod 58,9 mio. DKK for 1. halvår 2020.

Selskabets likvide midler udgør 92,8 mio. DKK, hvortil skal tillægges bevilgede kredittilsagn.

Selskabets soliditet andrager 44,5%. LTV er på 45,7%. Langfristede lånetilsagn og rentesikringer betyder, at selskabets kapitalstruktur fortsat er solid.

Koncernens egenkapital udgør 1.467 mio. DKK pr. 30.6.2021 mod 1.220,2 mio. DKK pr. 30.06.2020.

Forventninger til 2021

Selskabets forventninger til 2021 er fortsat en omsætning på 172-181 mio. DKK. Et resultat af primær drift på 106-119 mio. DKK og et overskud før værdireguleringer af investeringsejendomme og før skat på 82-95 mio. DKK.

Yderligere værdireguleringer af investeringsejendommene og en ny opblussen af COVID-19 kan påvirke årets resultat

Udviklingen i Prime Office A/S i perioden 1. januar 2021 til 30. juni 2021

Udvikling i % 1H 2020 RESULTATOPGØRELSE 1H 2021 1H 2020 1H 2021 Beløb i 1.000 DKK Omsætning 89.803 89.237 0,6% Driftsomkostninger -25.640 -25.604 Bruttoresultat 64.163 63.633 0,8% Bruttomargin 71,4% 71,3% Salgs-og adm.omkostninger -7.647 -9.457 Resultat af primær drift 56.517 54.177 4,3% (overskudsgrad primær drift) 62,9% 60,7% Finansielle poster netto -13.326 -15.285 Resultat før skat 43.191 38.891 11,1% Andre nøgletal Aktiver i alt 3.297.220 3.046.844 Egenkapital 1.467.422 1.220.241 Soliditet 44,50% 40,0% LTV (realkredit/vurdering) 45,7% 49,2%

For yderlige oplysninger kontakt venligst

Mogens Vinther Møller

Administrerende direktør

Tlf. + 45 87 33 89 89

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i ejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der består af tre segmenter

bolig-kontor og erhvervsejendomme med hovedvægt i større nordtyske byer.

