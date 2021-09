Leasinvest et Extensa unissent leurs forces et deviennent Nextensa

English Dutch French

Aujourd’hui, Leasinvest Real Estate et Extensa dévoilent le nom de leur groupe immobilier intégré. Désormais, c’est sous le nom de Nextensa que les deux sociétés relèveront ensemble les défis de demain.

La fusion des deux acteurs de l’immobilier leur assure une position concurrentielle unique. Nextensa allie revenus locatifs récurrents générés par des investissements immobiliers et potentiel de plus-value grâce à des activités de développement dans lesquelles l’authenticité et la durabilité sont des valeurs primordiales.

Au début de cette année, la société d’investissement Ackermans & van Haaren (AvH) a décidé de fusionner les deux acteurs de l’immobilier qu’elle a dans son portefeuille depuis les années 1990. Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 19 juillet, les actionnaires de la société cotée en bourse Leasinvest Real Estate (LRE) ont approuvé le regroupement des deux entreprises. Jusqu’à récemment, LRE était active en tant que société immobilière réglementée (SIR) dans le segment des bureaux et du retail de qualité en Belgique, au Luxembourg et en Autriche. À ce titre, elle était déjà propriétaire de l’Entrepôt royal, l’un des bâtiments emblématiques du quartier d’innovation urbaine Tour & Taxis à Bruxelles. Au Grand-Duché de Luxembourg, LRE est depuis de nombreuses années l’un des principaux investisseurs immobiliers avec un portefeuille axé sur des localisations de premier choix. Extensa, spécialisée dans les projets mixtes innovants à impact positif, gère pour sa part le développement des quartiers de Tour & Taxis en Belgique et le projet de développement urbain prestigieux de la Cloche d’Or au Luxembourg, axé sur une extension durable de la capitale luxembourgeoise . Grâce à la fusion de ces deux entreprises, Nextensa peut désormais tirer profit du meilleur des deux mondes : elle associe une expérience éprouvée en tant qu’investisseur immobilier international à un savoir-faire impressionnant en matière de (re)développements révolutionnaires et primés.

L’intégration du patrimoine iconique de Tour & Taxis, de la Cloche d’Or et d’autres sites génère une croissance d’environ 280 millions d’euros du portefeuille d’investissements du Groupe. Nextensa peut ainsi réagir plus rapidement sur un marché immobilier dynamique. Elle devient aussi l’une des principales sociétés immobilières cotées en bourse de notre pays, avec un bilan consolidé de 1,9 milliard d’euros. AvH devient l’actionnaire majoritaire du nouveau groupe immobilier.

Places you prefer

« Grâce à la synergie entre Leasinvest et Extensa, nous sommes déjà en mesure d’annoncer notre nouveau nom : Nextensa. Il reflète parfaitement notre mission : devenir un investisseur/promoteur immobilier next generation. Une structure optimale pour créer des lieux où il fait bon vivre, travailler, faire du shopping et profiter. Bref, des places you prefer », déclare le CEO Michel Van Geyte.

Avec ce baseline comme fondement, Nextensa entend développer un nouveau concept de vie en ville. Le Groupe sait comme nul autre identifier et exploiter les opportunités, au bénéfice de toutes les parties prenantes. Bien sûr, les souhaits et besoins des occupants resteront les pierres angulaires de toutes ses activités. Tout comme une durabilité approfondie et un impact social positif.

Expertises complémentaires

Outre les actifs et la vision, les expertises des équipes de Leasinvest et Extensa sont également complémentaires. Nextensa bénéficiera donc de synergies supplémentaires. Les aspects pratiques du regroupement d’entreprises seront mis au point en fin d’année, quand l’équipe unifiée de Nextensa emménagera dans un tout nouveau siège situé à la Gare Maritime, l’immeuble phare nouvellement restauré de Tour & Taxis.

Pour plus d’informations, veuillez contacter

SANDRINE JACOBS

Head of Branding, Communications & Experience

T : +32 2 237 08 20

E : sandrine.jacobs@extensa.eu

