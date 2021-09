Communiqué de presse

Paris, le 22 septembre 2021

HOPSCOTCH Groupe, résultats semestriels 2021

Résultats en ligne : groupe assaini et prêt pour la reprise

HOPSCOTCH Groupe (Euronext FR0000065278), Groupe de conseil en communication, acteur majeur du digital et web social, des Relations Publics et de l’événement, présente aujourd’hui ses résultats semestriels 2021.

Milliers d’euros 1er Semestre 2021 1er Semestre 2020 Chiffre d’affaires 56 197 52 181 Marge Brute 25 756 22 273 Résultat Opérationnel < 280 > < 8 460 > Résultat Net part du groupe < 588 > < 6 829 >



Un premier semestre 2021 en redressement

Au troisième semestre consécutif d’urgence sanitaire, le groupe entame son processus de redressement avec succès : reprise du volume d’affaires, coûts d’exploitation fortement réduits, et trésorerie consolidée.

Les 3 grands secteurs d’activité réagissent différemment : les PR et le digital, très résistants au plus fort de la crise, affichent une croissance économique de l’ordre de 10% en ce début d’exercice ; Sopexa malgré quelques difficultés rencontrées en Chine, retrouve un niveau comparable avant crise (marge brute +22%), et l’événement rebondit de presque 30% par rapport à un premier semestre 2020 sinistré, mais reste encore très en deçà des niveaux antérieurs. Cette dernière activité s’est très fortement digitalisée pendant ces périodes de restrictions sanitaires, et le groupe a internalisé une large partie de la production.

Aussi le chiffre d’affaires à 56,2 millions d’euros se contente-t-il d’évoluer corrélativement avec la marge brute qui, en augmentation de 3,5 millions d’euros, atteint 25,8 millions d’euros.

Un résultat opérationnel à l’équilibre

Le résultat opérationnel affiche une perte minime de 280 milliers d’euros. Il est utile de distinguer le sous-palier Sopexa du reste du groupe : en effet sa saisonnalité prononcée au détriment du premier semestre lui fait afficher une perte de 2,1 millions d’euros, en amélioration par rapport à l’an passé (perte de 2,8 millions d’euros au premier semestre 2020).

Le résultat opérationnel de Hopscotch hors Sopexa est dès lors en bénéfice de 1,8 millions d’euros. Ce résultat opérationnel est amélioré grâce à une reprise nette de la provision constituée pour le PSE. Si l’on considère le ROC, ce dernier reste toutefois à l’équilibre et confirme l’assainissement des comptes, d’autant qu’une partie des dépenses liées au PSE l’impacte négativement, alors que la provision n’impacte que le résultat opérationnel.

Les charges de personnel ne semblent pas trop différentes en comparant les deux périodes. Elles le sont dans leur constitution même : en 2020 le groupe avait commencé à bénéficier des importantes mesures de soutien à l’économie ; en 2021, ces mesures sont moindres et le PSE tend à alourdir le poste. Les autres charges externes montrent globalement des économies significatives. A l’exception des frais de mission et déplacement encore réduits, ces économies sont désormais pérennes (loyers, charges afférentes, etc…).

Structure financière

Au bilan du 30 juin 2021, les capitaux propres du groupe s’élèvent à 9.053 milliers d’euros part du groupe, (15.345 milliers d’euros au total). L’endettement bancaire s’élève à 31.635 milliers d’euros, dont 20 millions de PGE. La trésorerie excédentaire consolidée est de 45.443 milliers d’euros. Il est à noter que le groupe a poursuivi le remboursement des prêts hors PGE dans les échéances prévues, mais que la trésorerie bénéficie d’un crédit URSSAF de près de 6 millions d’euros.

Perspectives

Le groupe estime que ce 3eme semestre « COVID » clôt cette période anormale. Malgré l’impact économique supporté, les circonstances ont aussi suscité une forte dynamique en termes d’innovation, de positionnement de l’offre, ainsi que d’agilité et de recherche d’économies.

Malgré un niveau encore faible dans l’événement, le groupe devrait renouer avec les bénéfices sur l’exercice en cours. Hopscotch est par conséquent prêt à bénéficier pleinement du retour des événements physiques.

HOPSCOTCH Groupe publiera son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021, le jeudi 4 novembre, après la fermeture des marchés.

Contact actionnaires

Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 - pfmoley@hopscotchgroupe.com



Contact presse

Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE – Assistante du Directoire - Tél. 01 41 34 20 51 - jodiekc@hopscotchgroupe.com

A propos de HOPSCOTCH

HOPSCOTCH est un groupe de communication international créé en France, dirigé par ses fondateurs et ses managers, tous guidés par une vision d’entrepreneurs portée par la complémentarité des expertises.

Le credo d’HOPSCOTCH ? Les « Global PR » qui s’articulent autour d’un mix inédit entre digital, événementiel, relations publics et marketing services.

HOPSCOTCH réunit, au sein de son Hub parisien, à Lyon, à Lille et à l’international plus de 730 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques, marketing services…

Convaincu que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital relationnel, HOPSCOTCH structure ses expertises autour de sa marque propre « Hopscotch » (Event / PR / Travel / Décideurs / Congrès / Luxe), et d’agences spécialisées : heaven, Sagarmatha, Human to Human, Le Public Système PR, Le Public Système Cinéma et Sopexa.

HOPSCOTCH dispose aujourd’hui d’un réseau international intégré, avec 34 bureaux répartis sur 5 continents, permettant une capacité d’intervention dans plus de 60 pays.

Côté sur Euronext Paris (Code ISIN : HOP FR 00000 6527 8), le groupe représente un volume d’affaires de

122 millions € et 55,2 millions € de marge brute en 2020.

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur Linkedin/Twitter/Instagram @HOPSCOTCHgroupe

