PHARMAGEST INTERACTIVE : Résultats Semestriels 2021

Villers-lès-Nancy, le 24 septembre 2021 - 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Résultats Semestriels 2021

Solides performances semestrielles auxquelles les opérations de croissance externe contribuent significativement (PANDALAB et ASCA INFORMATIQUE en 2020, PHARMAGEST SERVIZI en 2021) : Chiffre d’affaires : +20,49% à 93,90 M€



(+10,40% à périmètre constant)

Résultat Opérationnel : +20,91% à 24,45 M€





(+10,66% à périmètre constant)

Résultat Net des Activités Poursuivies : +30,56% à 17,62 M€

Maintien des ambitions du Groupe sur le 2nd semestre, en particulier de rentabilité.

En millions d'euros S1 2019 S1 2020 S1 2021 Variation

2021/2020 Chiffre d’Affaires 76,88 77,93 93,90 + 20,49 % Résultat Opérationnel 18,65 20,22 24,45 + 20,91 % Résultat Net

des Activités Poursuivies 13,18 13,50 17,62 + 30,56 % Résultat Net 14,59 13,50 17,62 + 30,56 %

Le Conseil d’Administration de PHARMAGEST INTERACTIVE, réuni en séance le 24 septembre 2021 sous la présidence de Thierry CHAPUSOT, a examiné et arrêté les comptes du 1er semestre 2021. Les comptes consolidés semestriels ont fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux Comptes.

R ésultats au 30 juin 20 2 1





Le Groupe Pharmagest enregistre une progression de son Chiffre d’Affaires au 30 juin 2021 de 20,49% à 93,90 M€ par rapport au 1er semestre 2020, boosté par ses dernières acquisitions (PANDALAB et ASCA INFORMATIQUE en 2020 et PHARMAGEST SERVIZI en 2021). A périmètre comparable, le Chiffre d’Affaires est en progression de 10,40%.

Le Résultat Opérationnel du Groupe ressort en hausse de 20,91% à 24,45 M€ au 30 juin 2021.

Résultat Opérationnel de la Division Solutions Pharmacie Europe à 16,15 M€ en progression de 21,5 3 %. Le développement des activités du Pôle Pharmacie Italie est particulièrement significatif, marqué par le renforcement de son réseau d’agences (création de PHARMAGEST SERVIZI), le déploiement de Easy Pharma (LGO de la filiale SVEMU) et la proposition de nouvelles solutions innovantes tant pour les pharmacies (EasyQ, SophiaUp, Miaterapia…) que pour les grossistes-répartiteurs (notamment DENSO et Check&Trace). L’intégration d’ASCA INFORMATIQUE au Pôle Pharmacie France a également un effet relutif sur le ROP de la Division.

Résultat Opérationnel de la Division Solutions pour les E tablissements S anitaires et M édico- S ociaux à 4 , 69 M€ en progression de 8, 43 %. Toutes les activités de la Division progressent. La dynamique de reprise du secteur des EHPAD, touché plus durement par la crise sanitaire, est néanmoins ralentie dans l'attente des financements réservés par le Ségur de la Santé.

Résultat Opérationnel des Divisions Solutions e-Santé et Fintech à 3,61 M€ en progression de 15,65%, notamment grâce à la reprise du marché des financements pour la Division Fintech.





Le Résultat Net s’établit à 17,62 M€ (+30,56%) et le Résultat Net Part du Groupe à

16,59 M€ (+31,30%). Au 30 juin 2021, le Résultat de Base par Action s’élève à 1,10 € contre 0,84 € au 30 juin 2020 (+31,60%).



Principaux éléments du bilan consolidé





La position de la trésorerie brute disponible du Groupe Pharmagest au 30 juin 2021 est en progression à 108,34 M€ comparée à 97,59 M€ à la fin du 1er semestre 2020.

Les capitaux propres, Part du Groupe, au 30 juin 2021 s’élèvent à 138 M€.

Faits marquants du 1 er semestre 20 2 1



R enforcement de la présence du Groupe Pharmagest en Ile-de- France. Le Groupe devient l’unique actionnaire d’ADI (Applications et Développements Informatiques) dont il détenait déjà 50% du capital, son partenaire distributeur des solutions du Groupe en Ile-de-France depuis plus de 30 ans. Le Groupe Pharmagest dispose désormais d’un réseau d’agences régionales homogène et conforme à son modèle. Le Groupe va pouvoir proposer aux pharmaciens d’Ile-de-France tout son catalogue de produits et services PHARMAGEST et les accompagner sur la totalité de l’écosystème métiers qu’il a développé.



Renforcement du management de la Division Solutions e-Santé : arrivée de Tristan DEBOVE. En tant que Managing Director au sein de la Division Solutions e-Santé du Groupe Pharmagest, Tristan DEBOVE a la charge de valoriser l’écosystème applicatif de PHARMAGEST au sein des ARS et des GHT, grâce à une interopérabilité forte via la Passerelle Numérique de Santé. Il est également responsable de l’enrichissement du service aux patients en développant les synergies entre les différentes filiales du Groupe.



Lancement du service de rendez-vous de vaccination COVID-19 . Le Groupe Pharmagest a lancé PandaLab agenda pour les pharmaciens (un service gratuit et intégré au LGPI pour gérer les prises de RDV de vaccination COVID) et PandaLab Ma Santé pour les patients (une application gratuite de prise de RDV de vaccination en pharmacie, disponible sur IPhone et smartphone Androïd).



Partenariat stratégique avec le Groupe ELSAN . Ce partenariat stratégique permet à PANDALAB, filiale du Groupe Pharmagest, d’accélérer le déploiement en France de PandaLab Pro, son outil de messagerie instantanée et sécurisée. La mise à disposition de PandaLab Pro au sein des 120 établissements ELSAN conforte l’ambition du Groupe Pharmagest de faire de PandaLab Pro l’outil incontournable au service de la communication entre tous les professionnels de santé, qu’ils soient en ville, en établissement médico-social ou à l’hôpital, dans l’Hexagone et en Europe.



Evénements significatifs survenus depuis le 30 juin 202 1





Dans la continuité de la création de la filiale PHARMAGEST SERVIZI au 1er février 2021 (agence technique qui assure les installations et les formations des pharmaciens dans le Nord de l’Italie), PHARMAGEST ITALIA poursuit sa stratégie de développement dans la péninsule et annonce l’acquisition partielle le 1er juillet 2021 des actifs (logiciels, clients, salariés) de la société ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE.

Cette acquisition vient renforcer le positionnement de PHARMAGEST ITALIA en complétant la gamme de ses logiciels pour les grossistes-répartiteurs : GoldenPharm@ (ERP de gestion pour les grossistes pharmaceutiques), Pharm@Comm (plateforme de communication entre les pharmacies et la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique), et @lberto (plateforme centralisée unique pour la gestion de groupes de pharmacies).

Perspectives pour le 2 nd semest re 202 1





Porté par la reprise de ses activités dès le 2nd semestre 2020 et la durabilité de cette dynamique au 1er semestre 2021, le Groupe Pharmagest reste confiant et confirme ses ambitions de croissance et de rentabilité pour l’année 2021.

Par ailleurs, la trésorerie brute disponible du Groupe lui permet de poursuivre la structuration de son écosystème et de saisir toute opportunité de marché qui lui semblera pertinente.

Avec la crise sanitaire, la Santé est désormais la première priorité, non seulement en France ou en Europe mais dans le monde entier.

Les investissements annoncés par le Ségur de la Santé et le plan France Relance (une enveloppe globale de 19 Md€ pour le secteur de la Santé) devraient permettre l’accélération de la digitalisation de ce secteur en France, et profiter à toute la galaxie de solutions proposées par le Groupe Pharmagest.

Calendrier financier

Publication du chiffre d’affaires du T3 2021 le 10 novembre 2021 (après bourse).

Publication du chiffre d’affaires annuel 2021 le 4 février 2022 (après bourse).

A propos du Groupe Pharmagest :

Avec plus de 1.100 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Pharmagest est leader de solutions informatiques de Santé en Europe, au travers de solutions et services innovants à destination des professionnels de santé garantissant l’efficience du système de santé et l’amélioration du parcours de soins des patients.

Acteur structurant de l’offre de soins et de la coordination ville-hôpital, le Groupe est présent en France, en Italie, en Belgique, au Luxembourg et en Grande-Bretagne. Le Groupe Pharmagest développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR 0012882389 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : PMGI FP

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Pharmagest sur www.pharmagest.com

Suivez Pharmagest sur Twitter : @Pharmagest, LinkedIn et Facebook

