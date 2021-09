Ny finansdirektør (CFO) i Gyldendal A/S

SELSKABSMEDDELELSE nr. 7/2021

Gyldendal A/S

Gyldendals bestyrelse har i dag ansat Peter Normann som ny finansdirektør (CFO) i Gyldendal med virkning fra 1. januar 2022.

Peter Normann har bl.a. gennem 11 år været CFO i TV2 og kommer til Gyldendal fra en rolle som rådgiver omkring opkøb og fusioner i JP/Politikens Hus.

Gyldendals bestyrelsesformand Poul Erik Tøjner udtaler:

Selv siger Peter Normann:

”Gyldendal er en institution i det danske samfund. Det er en virksomhed, som både har en imponerende fortid og nutid, og som er godt i gang med at forandre sig til også at være et fremtidens forlag. Jeg ser meget frem til at bidrage til den ambitiøse transformation, der er i gang.”