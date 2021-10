English Danish

Selskabsmeddelelse nr. 29/2021



INTERN VIDEN

Alm. Brand sælger Alm. Brand Liv og Pension A/S og opjusterer forventningerne til årets resultat

Alm. Brand har i dag indgået betinget aftale med Nordic I&P om salg af Alm. Brand Liv og Pension for 1.100 mio. kr. Salget udløser en regnskabsmæssig gevinst på knap 565 mio. kr. før afholdelse af omkostninger forbundet med transaktionen. Alm. Brands forventninger til det samlede koncernresultat opjusteres efterfølgende til 1.200-1.250 mio. kr. før skat mod tidligere 700-750 mio. kr.

Nordic I&P vil med købet af Alm. Brand Liv og Pension fremadrettet også tilbyde pensionsordninger til nye kunder. Alm. Brand Forsikring har i forbindelse med salgsaftalen tillige indgået distributionsaftale med Nordic I&P om salg af pensionsordninger.

Med salget af Alm. Brand Liv og Pension frigøres der kapital i Alm. Brand for samlet i niveauet 900 mio. kr. og det er forventningen, at den frigjorte kapital vil blive anvendt til at reducere størrelsen af den forestående fortegningsemission afledt af købet af Codan.





Bestyrelsesformand Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen udtaler:

”Med salget af Alm. Brand Liv og Pension fokuserer vi fremadrettet skarpt på skadesforsikring. Med overtagelsen af Codans danske aktiviteter og den efterfølgende sammenlægning og integration af de to selskaber vil vi være stærkt rustet til at skabe værdi for vores kunder og ejere i de kommende år”.

Adm. direktør Rasmus Werner Nielsen udtaler:

”Vi har undersøgt de strategiske muligheder for pensionsselskabet grundigt, og med salget har vi ikke alene fundet et nyt hjem for pensionsselskabet, vi fortsætter også vores fokusering af Alm. Brand-koncernen. Salget er endnu et skridt på vejen mod det nye og større Alm. Brand med en stærk markedsposition på skadesforsikringsmarkedet og en klar ambition om at tilbyde markedets bedste forsikringer til vores kunder.”

Salget af Alm. Brand Liv og Pension

Alm. Brand og Nordic I&P har i dag indgået betinget aftale om salg af Alm. Brand Liv og Pension. Salget er betinget af godkendelse fra Finanstilsynet.

Salget følger af tidligere udsendt selskabsmeddelelse nr. 13/2021 af den 17. juni 2021 omhandlende beslutning om at undersøge strategiske alternativer for Alm. Brand Liv og Pension.

I henhold til aftalen overtager Nordic I&P samtlige aktier i Alm. Brand Liv og Pension. Salget sker ved kontant betaling af 1.100 mio. kr. Alm. Brand Liv og Pension havde ved udgangen af 1. halvår 2021 en bogført egenkapital på 538 mio. kr. efter udlodning af ekstraordinært udbytte på 250 mio. kr. til Alm. Brand Forsikring, og salget er således sket til en pris svarende til 2,0x indre værdi.

Alm. Brand Forsikring og Nordic I&P har samtidig indgået aftale om fortsat distribution af pensionsselskabets gennemsnitsrenteprodukt til kunder i Alm. Brand Forsikring.

Alm. Brand vil i forlængelse af salgets godkendelse af Finanstilsynet og overdragelse til køber i en periode varetage en række opgaver i relation til pensionsselskabet og vil blive honoreret herfor af Nordic I&P. Alm. Brand vil efter ophøret af denne periode tilpasse koncernens omkostninger, således at de afspejler de opgaver, der fremadrettet vil være i koncernen.

Alm. Brand Liv og Pension er blandt markedets mest veldrevne pensionsselskaber med en stabil høj indtjening og forrentning af egenkapitalen. Ved udgangen af 2020 udgjorde Alm. Brand Liv og Pensions samlede pensionsformue 16,9 mia. kr., og selskabet leverede i året et resultat på 135 mio. kr. før skat.

Ejerne bag Nordic I&P er tillige i gang med at overtage Norli Pension Livsforsikring A/S, som er et dansk pensions-selskab, der er specialiseret i at håndtere traditionelle pensionsaftaler baseret på gennemsnitsrente. Norli Pension Livsforsikring A/S har hidtil ikke solgt nye pensionsordninger. Baseret på Alm. Brand Liv og Pensions markedsposition og erfaringer med salg af pension med gennemsnitsrente vil køber fremover forfølge en strategi, der udover konsolidering af porteføljer også omfatter nysalg af det traditionelle pensionsprodukt. Norli Pension Livsforsikring A/S havde ved udgangen af 2020 en samlet pensionsformue på 4,5 mia. kr. og selskabet opnåede et resultat for året på 22 mio. kr. før skat.

Frigørelse af kapital

Med salget af Alm. Brand Liv og Pension frigøres kapital for i niveauet 900 mio. kr. Den frigjorte kapital forventes anvendt til at reducere størrelsen af den forestående fortegningsemission afledt af købet af Codan.

Alm. Brand-koncernen forventes efter salget af pensionsselskabet, overtagelsen af Codans danske aktiviteter, gennemførslen af den forestående fortegningsemission samt udbetaling af udbytte for 2021 at have en solvensdækning i niveauet 180% i forhold til de regulatoriske krav.

Forventninger til 2021

Alm. Brand opjusterer forventningerne for 2021 til et samlet resultat før skat på 1.200-1.250 mio. kr. mod tidligere 700-750 mio. kr. For Forsikring forventes uændret et resultat på 800 mio. kr. før skat og eksklusive afløbsresultat for 2. halvår 2021 og for øvrige aktiviteter forventes ligeledes uændret et underskud på 175 mio. kr.

Salget af Alm. Brand Liv og Pension A/S forventes at medføre restruktureringsomkostninger i niveauet 60 mio. kr.

Endvidere forventer Alm. Brand et resultat af ophørende aktivitet på 650-675 mio. kr. før skat. For Pension forventes uændret et resultat på 100 mio. kr. før skat for hele 2021 tillagt forventet resultat for syge/ulykkesforsikring på 20 mio. kr. før skat, som tidligere har indgået i resultatet for Forsikring. Derudover indgår gevinst på knap 545 mio. kr. ved salg af Alm. Brand Liv og Pension A/S efter indregning af direkte salgsrelaterede omkostninger.

Forventet tidsplan for gennemførsel af transaktionen

Handlen er forudsat af Finanstilsynets godkendelse og ventes gennemført snarest herefter.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:

Senior Investor Relations Officer

Mikael Bo Larsen

mobil nr. 5143 8002



Presse:

Pressechef

Maria Lindeberg

mobil nr. 2499 8455

