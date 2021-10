Cybersécurité : Atos présente les premiers services de Détection et de Réponse neutres en carbone

English French

Paris, le 5 octobre 2021 – Dans le cadre de son événement « Cyber Day », Atos annonce aujourd’hui que son service managé de détection et réponse aux incidents (MDR, Managed Detection and Response), une offre cloud de cybersécurité, est à présent 100 % neutre en carbone. Il s'agit d'une étape majeure dans le parcours NetZero des activités Digital Security d'Atos.

Le service MDR basé sur le cloud d'Atos bénéficie déjà d'une écoconception et d'une éco-architecture à faibles émissions carbone. Aujourd'hui, Atos va encore plus loin dans son engagement en s'assurant que le service est 100 % neutre en carbone sur l'ensemble du cycle de vie de l'empreinte carbone : chaîne d'approvisionnement, transport, opérations, fin de vie.

En décarbonant l’une de ses principales offres de cybersécurité qui fournit aux entreprises une protection de dernière génération contre les menaces, Atos s’impose une fois encore comme chef de file de son secteur en matière environnementale. Dans la droite ligne de son ambition stratégique visant à accélérer la lutte contre le changement climatique, le Groupe s’efforce de réduire l’empreinte carbone de l’ensemble de ses solutions – et la cybersécurité ne fait pas exception.

Plus spécifiquement, cet engagement représente une première étape vers l’ambition d’offrir un portefeuille complet de solutions de cybersécurité 100 % neutre en carbone. Dans les mois et années à venir, Atos continuera de réduire l’empreinte énergétique de ses services et produits de cybersécurité, et d’offrir des solutions de plus en plus « vertes » pour faire de la lutte contre les cybermenaces et de la protection de la planète un même impératif.

« Le changement climatique et la cybersécurité sont tous deux des défis significatifs auxquels nous sommes aujourd’hui confrontés. Atos s’engage à rendre le monde numérique plus sûr et, pour nous, cela signifie également préserver notre planète. Alors que nous combattons des cybermenaces, il est crucial de garder un œil sur l’impact de nos efforts sur nos ressources naturelles. C’est pour cette raison que, conformément à l’ambition croissante d’Atos en faveur de la décarbonation, nous avons, dès le mois dernier, compensé les émissions générées par notre service MDR. Nos équipes en charge de la sécurité numérique ont également amorcé l’optimisation de l’écoconception de nos produits de cybersécurité afin de réduire l’empreinte de leurs émissions. Plusieurs autres services de notre portefeuille dédié à la cybersécurité suivront. Il s’agit d’une première étape, et nous sommes fiers de l’avoir fait ! » déclare Zeina Zakhour, Directrice de la Technologie des activités Digital Security, Atos.

Le service managé de détection et réponse d’Atos offre des fonctionnalités de détection des menaces multivecteurs, d’endiguement automatique et de réponse afin de détecter les comportements d’attaque complexes et discrets, et de stopper les menaces en temps réel. La solution fait converger la puissance de l’intelligence artificielle, des analyses big data et de l’edge computing. Les 15 centres de sécurité (SOC, Security Operation Centers) de nouvelle génération d’Atos, stratégiquement répartis à travers le monde, offrent un service MDR sur mesure pour protéger les clients des cybermenaces dans les environnements de cloud public, cloud hybride, multi-cloud et sur site.

Cette approche est étayée par un réseau international de 6 000 experts en sécurité disposant d’une expertise approfondie dans les marchés verticaux, afin d’offrir un parcours unique et global aux clients nationaux et internationaux, tous secteurs d’activité confondus.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : https://atos.net/en/solutions/cyber-security/managed-detection-and-response.

