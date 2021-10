MÅNEDLIG MÆNGDERAPPORT: FORTSAT FRAGTVÆKST OVERSKYGGES AF OPBREMSNING I UK

English Danish

Færge – fragt: De samlede mængder i september 2021 var 1,9% lavere end i 2020. Netto-reguleringer for strukturelle ruteændringer reducerede væksten 1,7 ppt

til -3,6%.

Mængderne transporteret i september 2021 af forretningsenheden Mediterranean var en god del højere end i 2020, mens de baltiske mængder var på niveau med 2020. North Seas mængder var lige under sidste år som følge af lavere mængder fra bilindustrien og mangel på lastbilchauffører i Storbritannien.

Opbremsningen af de samlede mængder på Den Engelske Kanal fortsatte i september på grund af manglen på lastbilchauffører i Storbritannien og andre flaskehalse i forsyningskæder. DFDS’ mængder på Kanalen var lavere end i 2020, inklusive justering for åbningen af Dunkerque-Rosslare i begyndelsen af 2021.

Mængderne for alle forretningsenheder, undtagen Channel, var højere end i 2019.

Færge - passager: Det samlede antal passagerer i september 2021 var 37,7% højere end i 2020 som følge af en tiltagende lempelse af rejserestriktioner i måneden.





DFDS færgemængder September Sidste 12 måneder Fragt 2020 2021 Ændr. 2019-20 2020-21 Ændr. Lanemeter, '000 3.755 3.684 -1,9% 39.490 43.813 10,9% Passager 2020 2021 Ændr. 2019-20 2020-21 Ændr. Passagerer, '000 82 113 37,7% 2.302 766 -66,7%





DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk.

DFDS’ færgeruter muliggør handel og rejser i og omkring Europa. Klik på link for at se et kort over det samlede netværk.

Mængder for oktober forventes offentliggjort 11. november 2021.





