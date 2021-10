Solutions 30 développe ses activités outre-mer et remporte deux contrats de services pour près de 50 M€

English French

Présent en Martinique, Guadeloupe et Guyane depuis 2018, Solutions 30 poursuit son développement et continue d’accompagner ses grands clients dans leurs projets outre-mer. Le Groupe annonce ce jour la signature de deux contrats. Le premier, signé avec Orange, porte sur le déploiement de la fibre optique en Guyane. Le second, signé avec EDF, concerne la mise en conformité d’installations électriques en Guadeloupe et à Saint Martin. Ce contrat marque l’implantation des activités Energie de Solutions 30 aux Antilles.

Commentant ces nouveaux succès commerciaux, João Martinho, Directeur Général en charge de la Performance, déclare : « C’est une nouvelle marque de confiance de la part de nos clients que nous sommes très heureux d’accompagner outre-mer. Ces nouveaux contrats démontrent la capacité de notre Groupe à bâtir des relations durables et solides avec de grands opérateurs de premier plan, dans une logique de partenariat. L’expertise de nos équipes sur place ainsi que la qualité de nos prestations en métropole et outre-mer ont été déterminants dans l’obtention de ces marchés. Nous étions présents en outre-mer avec notre activité Télécoms. Nous y adressons désormais le secteur de l’énergie dont le potentiel est considérable. »

Solutions 30 participe au déploiement de la fibre optique en Guyane

Solutions 30 interviendra, pour le compte d’Orange, sur le déploiement d’un nouveau réseau FTTH d’initiative publique en Guyane. Solutions 30 accompagne l’opérateur depuis 2018 aux Antilles, notamment en Guyane, pour la maintenance de ses installations ADSL et ce contrat ouvre une nouvelle étape dans la collaboration du Groupe avec Orange.

Solutions 30 intervient auprès d’EDF en Guadeloupe et à Saint Martin

Solutions 30 déploie ses activités Energie outre-mer aux côtés d’EDF. Le groupe a remporté un contrat de 4 ans qui porte sur la réalisation d’interventions techniques visant à mettre en conformité des branchements EDF en Guadeloupe et à Saint Martin.

Dans les territoires d’outre-mer, Solutions 30 applique sa stratégie de développement qui consiste à s’implanter sur une région, souvent avec son activité Télécoms, avant d’y déployer l’ensemble de ses compétences.

