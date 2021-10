LEDGER x LACROIX :

Deux pépites françaises s’associent au profit de l’innovation et de la compétitivité française.

Un partenariat emblématique des synergies

entre la French Tech et la French Fab

Paris, Saint-Herblain, Vierzon - LEDGER, leader mondial de la sécurisation des actifs numériques, et LACROIX, figure de proue française de l’industrie 4.0, ont décidé de s’associer pour la production d’un composant clé du portefeuille de cryptoactifs le plus vendu au monde, le Nano de LEDGER.

C’est un contexte de démocratisation des cryptoactifs et une demande en croissance exponentielle pour les portefeuilles hardware de LEDGER – plus de 3 millions d’exemplaires vendus à ce jour et 15% des actifs numériques dans le monde protégés par une clef LEDGER

–, qui a appelé à un changement de capacité de production pour la licorne Tech.

Depuis cet été, les PCBA (cartes électroniques) des clés de sécurisation LEDGER sont fabriqués en France, par LACROIX et dans les prochains mois produits au sein du tout nouveau site de production du Groupe LACROIX dans le Maine-et-Loire, Symbiose, une usine électronique du futur aux standards de l’industrie 4.0, respectueuse de l’environnement et pensée pour l’épanouissement de ses collaborateurs.

L’expérience, le savoir-faire et les capacités de production de LACROIX devront permettre à LEDGER de poursuivre son passage à l’échelle et d’accélérer sa production, tout en garantissant la sécurité et la qualité de production.

La licorne, créée en 2014, et l’ETI familiale cotée en bourse, dont l’histoire commence en 1936, sont deux incarnations très complémentaires de success stories françaises au rayonnement international. Cette alliance de savoir-faire et d’intelligences entre ces entreprises respectivement membres de la French Tech et de la French Fab est une démonstration de force et d’agilité du paysage entrepreneurial français.

Plus qu’un partenariat, c’est une association entre deux entreprises à la pointe de leurs industries - ancrées à la fois dans les territoires français et dans des marchés globaux - au service de l’innovation.

Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie, a déclaré :

« Dans le prolongement de la présentation du plan d’investissement France 2030 par le Président de la République, l’accord conclu entre Ledger et LACROIX illustre le renouveau de notre politique industrielle et l’ambition que nous portons d’accélérer l’industrialisation des start-ups à fort contenu technologique en France. Il témoigne également des synergies entre groupes établis et acteurs émergents, que nous souhaitons encourager. Je vois aussi dans cette collaboration un premier aboutissement du soutien apporté par France Relance au projet d’usine 4.0 de Lacroix, qui démontre, grâce à l’innovation et l’investissement dans l’outil de production, la pertinence du choix du Fabriqué en France, tant sur le plan économique que sur celui de la résilience industrielle. »

Cédric O, Secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques a déclaré :

« Ce partenariat est emblématique de la nouvelle place qu’occupe la French Tech dans l’économie française. En quelques années seulement, les start-up sont devenues des moteurs de croissance et de création d’emplois et ce sur tout le territoire, à l’instar de Ledger à Vierzon. Alors que l’écosystème ne comptait que 3 licornes en 2017, il en compte désormais 19 dont Ledger depuis quelques mois et la French Tech devrait dépasser les 10Md€ levés en 2021. Ces résultats exceptionnels sont le fruit d’une part, de la créativité de nos entrepreneurs et entrepreneuses, d’autre part du soutien constant du Gouvernement envers ces acteurs stratégiques pour l’innovation et la souveraineté française. Je salue le partenariat entre Ledger et Lacroix car il permet de marier deux mondes et de faire grandir ensemble la French Tech et l’industrie 4.0 »

Vincent Bedouin, PDG de LACROIX, a déclaré :

« Nous sommes ravis que LEDGER ait choisi LACROIX pour les accompagner dans la production des cartes électroniques, composant clé de leur portefeuille de cryptoactifs Nano. Au sein de la filière électronique française, nous disposons de compétences fortes associées à des technologies remarquables. Maintenir l'innovation en termes de conception et de production d’ensembles électroniques nécessite des collaborations vertueuses et sources de valeur.

En nous associant avec LEDGER, licorne de la French Tech et en pleine expansion, nous partageons davantage qu'un partenariat, à travers une vision commune : celle d'un modèle collaboratif ouvert et innovant. C'est tout l'enjeu de l'alliance entre la French Fab et la French Tech. »

Pascal Gauthier, PDG de LEDGER, a déclaré :

« Chez LEDGER, nous sommes pragmatiques. C’est notre devoir lorsqu’on développe un futur géant comme c’est notre cas. C’est donc sans aucune difficulté que nous avons choisi de

s’associer au Groupe LACROIX pour la production de nos cartes électroniques, éléments clefs de notre produit phare, le Nano S et X. En effet, nous avons fait ce choix parce que nous sommes convaincus que LACROIX est à même de nous amener sécurité, agilité, qualité et volume. C’est essentiel au stade de développement critique auquel nous nous trouvons et en

pleine expansion de notre marché corrélée à l’adoption en forte croissance des cryptoactifs à

travers le monde.

Je suis heureux que par la même occasion nous puissions trouver des synergies entre French Tech et French Fab et démontrer ainsi la capacité des entreprises françaises d’être à la pointe des industries et technologies. »

À PROPOS DE LACROIX

Convaincu que la technologie devrait contribuer à rendre nos cadres de vie plus simples, durables et sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans la construction et la gestion d’écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.

ETI familiale cotée, avec un chiffre d’affaires de 441 millions d’euros en 2020, LACROIX combine l’agilité́ indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT industrielles et en équipements électroniques pour des applications

critiques, et la vision long terme pour investir et construire l’avenir.

LACROIX conçoit et fabrique les équipements électroniques pour les produits de ses clients, ainsi que des solutions IoT (hardware, software & cloud) et IA, notamment pour les filières de l’industrie, automobile, domotique, avionique ou de la santé. Le Groupe fournit également des solutions connectées et sécurisées pour la gestion d’infrastructures critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) ainsi que pour la gestion et le pilotage des infrastructures d’eau et d’énergie.

Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à construire l’industrie du futur et à bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements et les solutions d’un monde plus intelligent.

→ LACROIX : équipementier technologique international

À PROPOS DE LEDGER

Ledger est le leader mondial de la sécurisation et gestion des actifs numériques. Lancée en 2014 depuis la France, la scale-up conçoit et commercialise des produits hardware et software et des services pour les particuliers et les entreprises. Elle répond, grâce à une technologie de pointe et une avance sur les standards de sécurité amenée par son département d’intelligence et de recherche particulièrement reconnus, à un besoin de sécurisation croissante de tous les publics : particuliers, entreprises, institutionnels.

La scale-up en forte croissance est devenue licorne en juin 2021, lorsqu’elle annonce une levée de 380 millions de dollars qui porte sa valorisation à 1,5 milliards de dollars. Ledger compte aujourd’hui plus de 350 collaborateurs répartis, entre autres, entre la France (Paris, Vierzon, Montpellier, Grenoble…), New York, Singapour, Hong Kong et Londres.

Grâce à ses plus de 3 millions de portefeuilles Nano S et X vendus dans plus de 190 pays depuis 2014 (soit le portefeuille physique le plus vendu au monde), aux 1,5M d’utilisateurs réguliers de son app Ledger Live, mais aussi à ses solutions de sécurisation pour les institutions financières et les entreprises avec Ledger Enterprise Solutions, l’entreprise estime protéger à ce jour environ 15% des cryptoactifs dans le monde.

Elle investit aujourd’hui fortement dans sa technologie afin de conserver son avance mais aussi dans le développement de nouveaux services au sein de sa plateforme afin d’offrir au plus grand nombre sécurité, liberté et simplicité dans toute leur expérience des actifs numériques. En effet, dans un contexte de démocratisation des cryptoactifs, Ledger ambitionne de devenir la plateforme sécurisée de référence de l’ensemble de l’écosystème des cryptoactifs, afin de permettre à chacun, où qu’il soit, d’investir, d’épargner, de contrôler, ou de dépenser directement ses actifs numériques et, plus largement, de reprendre le contrôle de ses données numériques critiques.

→ Ledger: Hardware Wallet - State-of-the-art security for crypto assets

