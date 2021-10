Sidetrade : déclaration de rachat d'actions

Déclaration portant sur le rachat d'actions

du 18 au 22 octobre 2021

PARIS, France – 26 octobre 2021 | Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA), plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à l’accélération du revenu et du cashflow des entreprises, communique les transactions sur actions propres pour la période du 18 octobre au 22 octobre 2021.

Le programme de rachat d'actions Sidetrade est autorisé par l’assemblée générale des actionnaires du 17 juin 2021 de la société.

Pour la période du 18 au 22 octobre 2021, Sidetrade déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions ci-dessous conformément en application de l'article 5 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché et du règlement délégué (UE) n°2016/1052 du 8 mars 2016 sur les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation.

Emetteur : Sidetrade

LEI : 969500C43H7W90FX6G79

Catégories de titres : actions ordinaires (ISIN : FR 0010202606)







Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Sidetrade 969500C43H7W90FX6G79 20/10/2021 FR0010202606 10 000 169,75 XOFF Sidetrade 969500C43H7W90FX6G79 20/10/2021 FR0010202606 4 000 169 XPAR Sidetrade 969500C43H7W90FX6G79 21/10/2021 FR0010202606 1 866 170,5 XOFF Sidetrade 969500C43H7W90FX6G79 22/10/2021 FR0010202606 3 500 173 XOFF

Détail transaction par transaction





Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat

Sidetrade

969500C43H7W90FX6G79 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 20/10/2021 10:19:31 FR0010202606 169,750000 EUR 10000 XOFF 85825408 Couverture (attribution salariée) Sidetrade 969500C43H7W90FX6G79 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 20/10/2021 15:13:12 FR0010202606 169,000000 EUR 4000 XPAR 85837372 Couverture (attribution salariée) Sidetrade 969500C43H7W90FX6G79 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 21/10/2021 15:54:28 FR0010202606 170,500000 EUR 1 866 XOFF 85875658 Couverture (attribution salariée) Sidetrade 969500C43H7W90FX6G79 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 22/10/2021 15:29:09 FR0010202606 173,000000 EUR 3500 XOFF 85917001 Couverture (attribution salariée)









Prochaine publication

Chiffre d’affaires de l’exercice 2021 : Mardi 25 janvier 2022 après Bourse

Relations investisseurs

Christelle Dhrif +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

Relations médias

Alexandre André +33 7 62 71 63 89 aandre@sidetrade.com

À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) offre une plateforme SaaS spécialisée dans la génération et la sécurisation du cashflow. « Aimie », son Intelligence Artificielle, analyse quotidiennement plus de 2 400 Mrd$ de transactions inter-entreprises présentes dans le Cloud de Sidetrade afin de prédire les comportements de paiement de plus de 5 millions de sociétés dans le monde et le risque d’attrition client. Aimie recommande les meilleures stratégies de relance, automatise des actions sur le cycle Order-to-Cash, et dématérialise les transactions avec les clients, ce qui améliore la productivité, la performance, et in fine le BFR.

Présent à Paris, Londres, Birmingham, Dublin, Houston et Calgary, Sidetrade sert plus de 2 700 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, dans plus de 85 pays, parmi lesquelles Tech Data, KPMG, Nespresso, Hearst, Expedia, Manpower, Securitas, Randstad, Engie, Veolia, Vinci, Saint Gobain, Inmarsat ou encore Bidfood.



Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.



Pièce jointe