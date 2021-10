Tivoli A/S – Delårsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2021

English Danish

Bestyrelsen for Tivoli A/S har den 29. oktober 2021 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. september 2021.

Resultatet for perioden 1. januar - 30. september 2021 er i hovedtræk:

En omsætning på 439,0 mio. kr. mod 351,0 mio. kr. sidste år (+25%).

Et resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på 10,9 mio. kr. mod -30,7 mio. kr. sidste år. Justeret for særlige poster er EBITDA 34 mio. kr. højere end sidste år.

Et resultat af primær drift (EBIT) på -77,8 mio. kr. mod -128,8 mio. kr. sidste år. Justeret for særlige poster er resultat af primær drift 36,8 mio. kr. højere end sidste år.

Et resultat før skat på -86,4 mio. kr. mod -136,6 mio. kr. sidste år. Justeret for særlige poster er resultat før skat 36,0 mio. kr. højere end sidste år.

Et resultat efter skat på -67,4 mio. kr. mod -106,5 mio. kr. sidste år.

Et besøgstal på 1.432.000 gæster mod 1.128.000 sidste år (+27%).



” Tivoli har under sensommeren haft et stigende aktivitetsniveau godt hjulpet af de mange nyheder i Haven, det gode sensommervejr og som følge af, at restriktionerne løbende blev lempet. Tivoli har netop åbnet for Halloween sæsonen og dette er første gang siden starten af 2020, at Tivoli kan åbne for en sæson uden restriktioner”, udtaler adm. direktør, Susanne Mørch Koch.

Forventninger til 2021

Tivoli opjusterede i september 2021 årets forventninger til en omsætning i niveauet 650-700 mio. kr. og et underskud før skat i niveauet 65 mio. kr. (jf. fondsbørsmeddelelse nr. 9 af 15. september 2021) på baggrund af det stigende aktivitetsniveau, særligt i sensommeren 2021.

Tivoli har i sidste halvdel af sensommeren og under starten af Halloweensæsonen oplevet et stigende aktivitetsniveau. På denne baggrund opjusterer Tivoli forventningerne til 2021, så der nu forventes en omsætning i niveauet 700 mio. kr. og et underskud før skat i niveauet 50 mio. kr.

Tivolis forventninger forudsætter, at der ikke kommer nye restriktioner grundet COVID-19, samtidig med at aktivitetsniveauet fortsat stiger resten af året og derved fortsat kommer tættere på det historiske niveau. I årets fjerde kvartal forventer Tivoli et aktivitetsniveau, som ca. svarer til 75% af det historiske aktivitetsniveau. Der er fortsat stor usikkerhed omkring Tivolis forventninger, Tivolis aktivitetsniveau og resultatniveau pga.

COVID-19.

Med venlig hilsen

Tom Knutzen Susanne Mørch Koch

Bestyrelsesformand Adm. Direktør

Kontaktperson: Pressechef, Torben Plank tlf. 22237440 / tpl@tivoli.dk

