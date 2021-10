HF COMPANY : Résultats semestriels et chiffre d’affaires 9 mois 2021

Résultats semestriels et chiffre d’affaires 9 mois 2021

M€* S1 2020 S1 2021 Chiffre d’affaires 12,2 13,7 Achat et charges Externes 9,1 10,4 Personnel et taxes 3,3 3,8 EBITDA** -0,2 -0,5 Résultat d’exploitation -0,9 -1,1 Résultat Financier 0 0 Résultat exceptionnel -0,1 -0,7 Dépréciation de goodwill -8,5 - Résultat net part du Groupe -9,1 -1,4

* Comptes consolidés provisoires du 30 juin 2021 en raison des opérations liées à la cession de l’activité du pole HDL.

** EBITDA : résultat opérationnel avant dotations aux amortissements et autres produits et charges opérationnelles

Le 18 octobre 2021, le Groupe HF Company a cédé son activité Home Digital Life composée de Metronic en France et de ses filiales Italienne et Espagnole, à Bigben Interactive pour 16 M€.

Cette cession de l’activité la plus importante du Groupe, elle a représenté 80 % du chiffre d’affaires du Groupe sur les neuf premiers mois de l’exercice 2021, réduira très significativement le niveau d’activité du Groupe HF Company à partir du quatrième trimestre de cette année.

En contrepartie, la situation financière du Groupe HF Company déjà particulièrement solide est fortement renforcée. Après la cession du pôle Home Digital Life, la situation de trésorerie nette de toute dette financière s’établit à près de 25 M€ (après versement du dividende) et devrait être augmentée du paiement de deux compléments de prix de 2 M€ chacun en 2023 et 2024, en fonction des performances 2022 et 2023 de l’activité cédée.

Les chiffres publiés au 30 juin 2021 commentés ci-après intégraient toujours le pôle Home Digital Life. Il en est de même pour le chiffre d’affaires neuf mois.

Chiffre d’affaires du premier semestre 2021 en croissance de 13 %

Le chiffre d'affaires du Groupe HF Company s’est établi à 13,7 M€ au cours du premier semestre de l’exercice 2021, en croissance de 13%.

Par activité, le pôle Home Digital Life a réalisé un chiffre d’affaires de 11,1 M€, en hausse de 20,2%. L’activité Digital Broadband est ressortie en croissance de 16,1%, à 2,2 M€. Le pôle Industrie s’est établi à 0,4 M€ en baisse de 57%.

Résultat net part du groupe de -1,4 M€

L’EBITDA ressort à -0,5 M€, contre -0,2 M€ au premier semestre 2020.

Le résultat d’exploitation s’établit à -1,1 M€, contre -0,9 M€ au premier semestre 2020, avec des dotations aux amortissements et provisions stables.

Le résultat net part du groupe est de -1,4 M€ contre -9,1 M€ au premier semestre 2020. Il intègre un solde de charges exceptionnelles de -0,7 M€ liées à l’arrêt de l’activité du pôle Industrie contre -0,1 M€ pour la même période de 2020.

Le résultat net part du groupe du premier semestre 2020 intégrait une dépréciation de goodwill de 8,5 M€.



Une situation bilancielle toujours solide, avec une trésorerie nette de dette de près de 15 M€ au 30 juin 2021

HF Company affichait une situation financière très solide et disposait à fin juin 2021, d’une trésorerie nette de 14,7 M€. Les capitaux propres s’élevaient à 29 M€.

Chiffre d’affaires neuf mois de 21,1 M€

Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice 2021 a atteint 21,1 M€ et se répartit de la façon suivante : Le pôle Home digital Life, cédé le 18 octobre, a réalisé un chiffre d’affaires de 17 M€ en hausse de 5%. Le Pôle Digital Broadband a poursuivi son rebond, avec une croissance de 29 %, à 3,4 M€, grâce à ses produits de Reverse Power Feeding (alimentation déportée) chez LEA. Le Laboratoire des Applications Numériques du Groupe (LAN) a également enregistré une activité en croissance et vient de signer un contrat avec l’un des principaux énergéticiens qui lui assurera une croissance soutenue au cours des 4 prochaines années. Le pôle Industrie a de nouveau enregistré un repli de 50 % de son activité, à 0,7 M€. L’impossibilité de se redéployer vers un modèle économique viable après le transfert de l’activité réalisée pour Itron en Pologne a conduit le Groupe à décider la fermeture de cette activité.

Pour le quatrième trimestre, le chiffre d’affaires du Groupe HF Company sera donc constitué du pôle Digital Broadband.

Perspectives

Le Groupe HF Company étudie différentes options d’utilisation de sa forte trésorerie nette et de redéploiement/repositionnement de ses activités.

Prochain rendez-vous :

Publication du rapport financier sur les comptes semestriels le 30 novembre 2021 après Bourse

Publication des résultats annuels 2021, le 28 avril 2022 après Bourse

Contacts :

HF Company

Tél : 02 47 34 38 38

comfi@hfcompany.com

