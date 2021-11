ZETADISPLAY VINNER UPPHANDLING FÖR NORSKA FLYTOGET AIRPORT EXPRESS – TECKNAR 6-ÅRS KONTRAKT

English Swedish

Malmö - ZetaDisplay AB (publ) meddelar att bolaget har tecknat ett nytt leveransavtal med Flytoget A/S. Det 6-åriga kontraktet startar 2022 bestående av fullserviceleveranser inom teknik, mjukvara, utveckling samt support av Digital Signage och DOOH (Digital Out of Home) lösningar.



"Vi är otroligt glada att i stark konkurrens väljas till Flytogets långsiktiga partner för vidareutveckling av deras Digital Signage lösning. Det här är också ett bevis på vår solida leveranskvalitet inom Public Information & Transport sektorn, men även vår växande kapacitet och nyckelkompetens inom DOOH – Digital Out of Home. Våra DOOH tjänster och lösningar utvecklas just nu starkt och vi vinner nya affärer på samtliga marknader. Vi ser nu fram mot 6 spännande år tillsammans med Flytoget som är en av de mest innovativa och nytänkande aktörerna inom Public Airport Railway Transport." kommenterar VD Per Mandorf.

ZetaDisplay har under de senaste åren framgångsrikt vidareutvecklat sina avancerade mjukvaror, tjänster och lösningar inom Digital Signage med flera tillägg för den växande DOOH (Digital Out of Home) marknaden. I takt med den nyligen inledda globala utrullningen av ZetaDisplays nya mjukvaruplattform, förväntas efterfrågan på avancerade Digital Signage lösningar i kombination med DOOH stadigt öka. Marknaden för Digital Signage och DOOH växer och flera kunder söker nu aktivt efter en vidareutveckling av sin digitala affär.

Om Flytoget – Airport Express

Flytoget – Airport Express är Norges enda höghastighetståg och erbjuder idag moderna och bekväma höghastighetstransporter mellan Oslo flygplats på Gardermoen och flera hållplatser i Oslo- området. Flytoget etablerades efter beslut i norska Stortinget 1992. Därefter inleddes arbetet med en ny höghastighetsjärnväg mellan Oslo och Gardemoen . De första tågen rullade 1999 och 2019 transporterade Flytoget 6,7 miljoner passagerare. Flytoget har alltid varit i internationell framkant gällande innovation, service samt utveckling och så sent som 2018 vann Flytoget pris i det GARA (Global Air Rail Association) awards för bästa Airport Express Bolag. Mer information om flytoget finns på www.flytoget.no

För vidare information, vänligen kontakta:

Per Mandorf, Koncernchef & VD

Telefon +46 704-25 82 34

Email per.mandorf@zetadisplay.com

Ola Sæverås, Country Manager Norway

Telefon +47 416 78 234

E-mail ola.saveras@zetadisplay.com

Robert Bryhn, CMO

Telefon +46 709-80 20 80

E-mail robert.bryhn@zetadisplay.com





Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är ledande i Norden och tvåa i Europa och vi driver dagligen den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra lösningar, koncept och vår mjukvara digitaliserar, påverkar och informerar människors beteende vid beslutstillfället i butiker, i offentliga miljöer och på arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar. Vi är en globalt ledande aktör som aktivt påverkar utvecklingen av den internationella Digital Signage marknaden organiskt, genom innovation och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter cirka 450 Mkr och sysselsätter 200 medarbetare vid tio kontor i sex europeiska länder och USA. Totalt hanterar bolaget över 70 000 installationer på mer än 50 marknader. ZetaDisplay ägs av det Brittiska investmentbolaget Hanover Investors. Mer information på www.ir.zetadisplay.com samt www.hanoverinvestors.com

