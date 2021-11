FirstFarms A/S gennemfører delsalg af jord i Vestrumænien og fastholder forventning om rekordresultat

English Danish

FirstFarms A/S har planmæssigt solgt yderligere 477 hektar jord i Vestrumænien som led i en betinget salgsaftale på samlet 1.675 hektar. (selskabsmeddelelse nr. 15 af 9. juni 2020). Der er tidligere solgt 933 hektar (selskabsmeddelelse nr. 28 af 12. oktober 2020, selskabsmeddelelse nr. 31 af 15. december 2020 og selskabsmeddelelse nr. 1 af 27. januar 2021).

Samlet er der nu solgt 1.410 hektar, og de resterende 265 hektar forventes solgt i Q1 2022. Den samlede salgspris forventes at udgøre 85 mDKK, hvoraf dagens tranche udgør 20 mDKK med et EBIT på 10 mDKK.

Som en del af FirstFarms’ forretningsmodel er jordporteføljen blevet værdiforøget i form af omfattende grøftning, jordbytte samt forbedring af jordstrukturen. Potentialet ved salg har været bedre end fortsat drift hvorfor et salg af porteføljen har været en naturlig del af forretningsmodellen.

”Salget forløber helt efter planen, og vi kan nu se frem mod 5. tranche, der bliver afslutningen af vores interesser i Vestrumænien. I stedet vil vi flytte vores rumænske fokus mod vores store afgrødeproduktion i den østlige del af landet,” siger adm. direktør Anders H. Nørgaard, der glæder sig over den tilfredsstillende indtjening på jordsalget.

De i 2021 gennemførte jordsalg i Vestrumænien (3. og 4. tranche) forventes at påvirke EBIT med 20 mDKK i 2021.

En forventning om høje priser på afgrøder og lave priser på grise betyder, at FirstFarms fastholder forventningen til resultatet for 2021, som er et EBITDA i intervallet 100-120 mDKK og EBIT på 50-70 mDKK.

