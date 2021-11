English Finnish

Lehdistötiedote, Helsinki, 5.11.2021 klo 9.00 (EET)

Nexstim aloittaa yhteistyön suomalaisen yksityisklinikan kanssa ja etenee strategisissa tavoitteissaan

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai “Yhtiö") aloittaa yhteistyön suomalaisen psykiatriakeskus Recuror Oy:n kanssa vaikeasta masennuksesta kärsivien potilaiden hoitamiseksi Nexstimin NBT®-laitteiston tuella.

Yhteistyön tavoitteena on mahdollistaa vaikeiden aivoperäisten häiriöiden yksilölliset hoidot nykyistä tehokkaammin ja tuoda ne aiempaa paremmin suomalaisen yksityissektorin saataville.

Mikko Karvinen, Nexstim Oyj:n toimitusjohtaja, kommentoi:

”Mielenterveyden ongelmista on muodostumassa kansansairauksia1, eikä lääkehoito sovellu kaikille masennuspotilaille. Neuronavigoitu TMS-teknologiamme mahdollistaa vaikeista aivosairauksista ja –häiriöistä kärsivien potilaiden aivojen tarkat kartoitukset ja hoidot. Vastaamme Recuror-yhteistyöllä terveydenhuollon tarpeeseen entistä tehokkaammalle ja nopeammalle kuntoutumiselle.

Yksi strategisista tavoitteistamme vuodelle 2021 on kehittää ja toteuttaa kumppanuuksia terapiamarkkinoilla, ja yhteistyö Recurorin kanssa on esimerkki strategiamme edistämisestä.

Olemme erittäin innostuneita yhteistyöstä Recurorin ammattitaitoisen henkilöstön kanssa ja päästessämme tuomaan kohdennetulla magneettistimulaatiolla tuetut hoidot yhä laajemmin saataville Suomessa.”

Mika Kallio, Recuror Oy:n toimitusjohtaja, psykiatrian erikoislääkäri, kommentoi:

”Jokainen potilas ansaitsee mahdollisuuden saada nopeasti apua psykiatrian uusimmista ja tehokkaimmista hoitomuodoista, mukaan lukien magneettistimulaatio. Recuror-psykiatriakeskus tarjoaa nopean väylän magneettistimulaatioon, johon julkisella sektorilla on jonotettava jopa vuosia. Magneettistimulaatio on osa Recurorin kokonaisvaltaista, moniammatillista ja kohdennettua hoitoa, mikä tukee toipumista parhaalla mahdollisella tavalla. Kokeneet erikoislääkärimme tuntevat magneettistimulaation konkreettiset hoitovaikutukset sekä psyykkisten ongelmien että kiputilojen hoidossa”.

Lisätietoa saatavilla osoitteesta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Mikko Karvinen, toimitusjohtaja

+358 50 326 4101

mikko.karvinen@nexstim.com

Mika Kallio, toimitusjohtaja, psykiatrian erikoislääkäri, Recuror Oy

+358 30 6217341

mika.kallio@recuror.fi

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva kasvuhakuinen lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

Nexstimin Diagnostiikkaliiketoiminta keskittyy kaupallistamaan NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten.

Nexstimin Terapialiiketoiminta markkinoi ja myy NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistoa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

Recuror lyhyesti

Recuror Oy tarjoaa nopean väylän psyykkisten ongelmien ja kroonisten kiputilojen parhaaseen hoitoon, johon julkisella jonotetaan jopa vuosia. Potilaan kokonaisvaltaisesta kohtaamisesta vastaa erikoislääkäreiden moniammatillinen ryhmä. Ainoana yksityisenä psykiatriakeskuksena Suomessa Recuror hoitaa mm. masennuspotilaita magneettistimulaatiolla (rTMS), jota on tähän mennessä käytetty vain yliopisto- ja keskussairaaloissa. Magneettistimulaatio (rTMS) on yhdistettävissä lääkehoitoon ja se tehostaa psykoterapian vaikutusta. Lisätietoja www.recuror.fi

